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Новини Політика України Місцеві вибори-2020
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місцеві вибори (1000) Одеса (4023) Слуга народу (2544)

Екскандидат у нардепи від "Слуги народу" Плохой: Жалюгідні результати на місцевих виборах - це пряма підстава президента з боку керівництва його партії

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Екскандидат у нардепи від

Із липня 2019 року до серпня 2020-го жодної роботи від партії "Слуга народу" в Одеській області не вели: не було відкрито жодного партійного офісу або партійного осередку.

Про це заявив Руслан Плохой, який 2019 року балотувався в Раду за одеським мажоритарним округом №142, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на видання "Гордон".

"Такі плачевні результати партії "Слуга народу" через те, що фактично, починаючи з липня 2019 року по серпень 2020 року, ніякої роботи від партії, зокрема в Одеській області, не велося. Не було відкрито жодного партійного офісу, жодного партійного осередку. Партія фактично існувала у віртуальному світі", – заявив Плохой в ефірі одного з телеканалів.

У 2019 році політик посів друге місце на окрузі на проміжних виборах у Раду, поступившись кандидату-самовисуванцю Антону Кіссе.

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За словами Плохого, після програшу він запропонував центральному керівництву "Слуги народу" відкрити партійний осередок в Одеській області, курирувати його, забезпечувати і працювати з людьми, але позитивного результату не отримав.

"Вчорашні плачевні результати, я вважаю, - пряма підстава президента з боку керівництва його партії. Тому що рейтинг його партії завжди тримався тільки завдяки йому, але сьогодні ми бачимо катастрофічне падіння, зокрема, в Одесі", - заявив він.

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Крім того, Плохой зазначив, що через невдалу партійну роботу 7% виборців президента України Володимира Зеленського та "Слуги народу" вирішили повернутися до п'ятого президента Петра Порошенка.

"Рейтинг партії Порошенка рік тому був на рівні 8%, зараз 15%. Це означає, що 7% наших виборців повернулися до Порошенка, вважаючи, що при ньому жити було краще", – повідомив Плохой.

Екскандидат вважає, що партія відібрала, "як завжди, на швидку руку" і висунула відверто слабких кандидатів на мерів, голів об'єднаних територіальних громад і депутатів, багато з яких були в принципі не здатні працювати і перемогти.

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"Багато людей зараз звинувачують у всьому президента, а я вважаю, що партійне будівництво і робота в регіонах – це точно не завдання президента. Для цього у нього були довірені особи, які мали зробити цю роботу, але в підсумку ніхто до неї навіть не брався. За один місяць до виборів вони судорожно шукали кандидатів, хоча на це у них було в запасі більше ніж рік", – заявив Плохой.

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+14
Здається мені ні якої "Зе-партії" не існує в натурі, чисто віртуальна шняга.
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28.10.2020 13:56
+14
Ні. Це політика самого президента.
Бо він БРЕХЛО і СЦИКЛО.
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28.10.2020 13:58
+8
Бо до людей доходить хто ви такі зє ушльопки.
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28.10.2020 14:00
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Здається мені ні якої "Зе-партії" не існує в натурі, чисто віртуальна шняга.
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28.10.2020 13:56 Відповісти
Ні. Це політика самого президента.
Бо він БРЕХЛО і СЦИКЛО.
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28.10.2020 13:58 Відповісти
Бо до людей доходить хто ви такі зє ушльопки.
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28.10.2020 14:00 Відповісти
Зебики, харе хныкать... Давай, BY-BY...
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28.10.2020 14:02 Відповісти
Отсутствие у "слуг" чести, совести и ума - это прямая подстава президента со стороны руководства его партии.
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28.10.2020 14:01 Відповісти
Типо, клоун главный пастух-ИТРовец СН
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28.10.2020 14:05 Відповісти
О, как! Никакой работы в Одесской области зелеными не велось потому, что имбецилы не могут работать по причине абсолютной неполноценности
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28.10.2020 14:01 Відповісти
Дорога редакція,
Плохой это фамилия или он реально плохой ?

впрочем, наши пращури в дефинициях людей не ошибались, видать предки плохого были мерзавцами, а он просто сменил фамилию Экс-кандидат в нардепы от "Слуги народа" Плохой: Плачевные результаты на местных выборах – это прямая подстава президента со стороны руководства его партии - Цензор.НЕТ 8456
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28.10.2020 14:03 Відповісти
Не ... в деревнях словом ПЛОХОЙ еще называют лагiдних животных, которые не брыкаются
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28.10.2020 14:07 Відповісти
т.е словом плохой расхваливают ручное послушное животное.
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28.10.2020 14:09 Відповісти
у партайгеноссе зеленкина вообще-то фамилия должна была бы быть Ипанько, причем у всех
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28.10.2020 14:08 Відповісти
Членограй-партию Вы уже никакими словами не переплюнете. И это факт.
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28.10.2020 14:11 Відповісти
Вот і з*ясувалося хто це "внутрішні вороги", які заважають президенту. А то _ все на Порошенка, на Порошенка, а "собака-то зарита" в середині партії.
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28.10.2020 14:12 Відповісти
там все проще... как и предполагалось, крысы в банке стали друг друга грызть, а ведь не прошло еще и 1.5 лет... Андрофаги какие-то.
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28.10.2020 14:31 Відповісти
Позвольте уточнить, крысы и мыши бюджеты грызут, а в банке - пауки разборки устраивают.
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28.10.2020 15:11 Відповісти
Клоуни, по іншому у вас нічого і не вийшло б.
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28.10.2020 14:21 Відповісти
Что..., уже пришла стадия,-царь хороший,бояре плохие?,зе придурки...,не поможет это ишаку оманскому... Екскандидат у нардепи від "Слуги народу" Плохой: Жалюгідні результати на місцевих виборах - це пряма підстава президента з боку керівництва його партії - Цензор.НЕТ 5271
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28.10.2020 14:31 Відповісти
Ця стадія була весь час, дивно, що ви не помітили.
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28.10.2020 20:08 Відповісти
Этот лох Янелох сам себя и подставил .Нечего на зеркало кивать коль у самого рожа кривая .
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28.10.2020 14:33 Відповісти
Вот же капец. Та как можно с такой фамилией идти в дУпутаты? Потому же и экс!
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28.10.2020 14:40 Відповісти
Де можна побачити програму партії?
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28.10.2020 15:13 Відповісти
ГлупоВатный паренек этот плохой, никакой партии не было в помине и нет сейчас , кАломойский за 2 месяца до выборов спешно открыл офис на 8 кв. м. в Киеве , программы какой либо внятной нет ,есть только один лозунг- действие осуществленный - *сделали вас разом*...
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28.10.2020 15:56 Відповісти
Нема такої партії, тому немає й партійної роботи, ні місцевих осередків. Є політпроект для разового заходу у владу, і то все.
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28.10.2020 16:25 Відповісти
 
 