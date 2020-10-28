Журналістам "Слідство.Інфо" заборонили відвідувати парламент: не всебічно висвітлюють роботу ВР. ДОКУМЕНТ
Новини Цензор.НЕТ Політика України
Комітет Верховної Ради з питань свободи слова заборонив журналістам "Слідство.Інфо" відвідувати парламент.
Про це повідомила головна редакторка проєкту "Слідство.Інфо" Анна Бабінець, передає Цензор.НЕТ.
"Ми отримали лист від пресслужби про те, що всіх журналістів нашого агентства позбавлено акредитації, оскільки ми не всебічно висвітлюємо роботу Верховної Ради", - написала вона.
"Тобто депутатів, які не ходять на роботу, ви не позбавляєте мандата, а журналістів, які викривають парламентарів, позбавляєте акредитації?
Ми у "Слідство.Інфо" вбачаємо у такому рішенні ВР наступ на свободу слова та тиск на незалежні медіа з боку держорганів. Будемо його оскаржувати і обов'язково повідомимо про це всі впливові міжнародні організації", - додала Бабінець.
Будь ласка, зачекайте...
Комитет! по свободе! слова! запретил работать журналистам 😂
Сейчас выступит Шабунин и спустит своих боевых псов на тех, кто ущемляет свободу слова!
Хотя, вряд ли, сейчас он занят иском, поданным совместно с Игорь Валеричем о возобновлении дела "Роттердам+"...
#явамнедорогенька" Вот теперь получайте от зеленой шмарки #явамничегонедолжен))
А ну давай приведи примнр, какую цензуру вводил Порошенко!
Штаны иди поменяй, а то вам ботам Порошенко в штаны срет уже седьмой год!
Ты болезненный, берега попутал?) Это что он запрещал? И про глушилки по подробней давай)
Боже, насколько вы тупые!
Як там вони кричали перед президенськими виборами: ні кумівству, ні ценцурі.
А особливо розсмішили слова, про те що,корупцію на топ рівні подолано і про ріст ВВП 40% за п'ятирічку.
Зараз отримали ''подяку''.
..... запретил свободу слова............ потомушо она блть однобокая какаято !!!