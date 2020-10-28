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ВР (11730) журналістика (1614) заборона (955) Бабінець (10)

Журналістам "Слідство.Інфо" заборонили відвідувати парламент: не всебічно висвітлюють роботу ВР. ДОКУМЕНТ

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Журналістам

Комітет Верховної Ради з питань свободи слова заборонив журналістам "Слідство.Інфо" відвідувати парламент.

Про це повідомила головна редакторка проєкту "Слідство.Інфо" Анна Бабінець, передає Цензор.НЕТ.

"Ми отримали лист від пресслужби про те, що всіх журналістів нашого агентства позбавлено акредитації, оскільки ми не всебічно висвітлюємо роботу Верховної Ради", - написала вона.

Журналістам Слідство.Інфо заборонили відвідувати парламент: не всебічно висвітлюють роботу ВР 01

"Тобто депутатів, які не ходять на роботу, ви не позбавляєте мандата, а журналістів, які викривають парламентарів, позбавляєте акредитації?

Ми у "Слідство.Інфо" вбачаємо у такому рішенні ВР наступ на свободу слова та тиск на незалежні медіа з боку держорганів. Будемо його оскаржувати і обов'язково повідомимо про це всі впливові міжнародні організації", - додала Бабінець.

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Журналістам Слідство.Інфо заборонили відвідувати парламент: не всебічно висвітлюють роботу ВР 02

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+39
БУГАГА

Комитет! по свободе! слова! запретил работать журналистам 😂
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28.10.2020 14:04
+26
"Не всесторенне" освещают или "не с той стороны"?
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28.10.2020 14:00
+24
Зеленосракая падаль. Я не удивлен, видно же было шо за быдло привел за собой пархатый чепушила
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28.10.2020 14:02
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"Не всесторенне" освещают или "не с той стороны"?
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28.10.2020 14:00 Відповісти
ха ха а Рада что жжвська Синагога аль мусульманска Минарету??? эй служивые вас когда убивать начнут чего кукарекать то будете обрезанные вы шобла клоунская... с него боку ну ну..
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28.10.2020 14:07 Відповісти
Цей парламент себе вичерпав, потрібні достроково припиняти його повноваження!
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28.10.2020 14:12 Відповісти
ШУФРИЧ--тебя скоро утопят в зеленке !Дятел !!!!!
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28.10.2020 15:06 Відповісти
ну вот... Гюльчатай и показала свое личико ))))
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28.10.2020 14:00 Відповісти
Більш схоже що іншу частину тіла, де спина втрачає благородну назву.
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28.10.2020 14:19 Відповісти
Ні, то може бути ляжка. Наполягаю на своїй трактовці.
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28.10.2020 15:06 Відповісти
Зеленосракая падаль. Я не удивлен, видно же было шо за быдло привел за собой пархатый чепушила
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28.10.2020 14:02 Відповісти
Непонимание генеральной линии партии, однако.
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28.10.2020 14:03 Відповісти
БУГАГА

Комитет! по свободе! слова! запретил работать журналистам 😂
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28.10.2020 14:04 Відповісти
Тогда уж Комитет по национальной безопасности должен "разрешить работать террористам"! Может "маразм маразмом" вышибают...
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28.10.2020 14:20 Відповісти
Оруэл знал, что в 2019, в Украине, к власти придут персонажи его произведений.
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28.10.2020 14:06 Відповісти
Следующий, по логике, шаг "слуг" - запретить технику с высоким оптическим зумом.
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28.10.2020 14:06 Відповісти
Спокойно!
Сейчас выступит Шабунин и спустит своих боевых псов на тех, кто ущемляет свободу слова!
Хотя, вряд ли, сейчас он занят иском, поданным совместно с Игорь Валеричем о возобновлении дела "Роттердам+"...
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28.10.2020 14:08 Відповісти
После животворящего пенделя слугам на местных выборах будет все больше подобной совковой муйни.
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28.10.2020 14:08 Відповісти
интересная свобода слова от слуг народа)) конечно это не относится к каналу медведчука))
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28.10.2020 14:11 Відповісти
"Мы не можем запретить каналы Мертвечука это будет наступ на свободу слова,каждый может говорить то что хочет" - так что зебильная отмазка не прокатит
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28.10.2020 14:12 Відповісти
Ачешуеть . 1,5 года и посрано все за что боролись 6 лет
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28.10.2020 14:14 Відповісти
Дозвольте, а як же демократія і свобода слова, про які згадував секретар РНБО Данілов, відповідаючи на неможливість реагування на медведчуковські телеканали?
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28.10.2020 14:16 Відповісти
ржу Журналістам "Слідство.Інфо" заборонили відвідувати парламент: не всебічно висвітлюють роботу ВР - Цензор.НЕТ 2712 ета пабєда, достіжєніє однако. при баризі такого точно не було Журналістам "Слідство.Інфо" заборонили відвідувати парламент: не всебічно висвітлюють роботу ВР - Цензор.НЕТ 8839 тож нямайте зелене авно, не обляпайтесь
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28.10.2020 14:17 Відповісти
Вам же Порошенко был не такой!
#явамнедорогенька" Вот теперь получайте от зеленой шмарки #явамничегонедолжен))
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28.10.2020 14:18 Відповісти
Такой же мудак он был. Он начал вводить цензуру, а Зеля продолжил. Не мог-же Порошенко все сразу сделать. По кусочкам отбирают свободу. Шаг за шагом...
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28.10.2020 14:49 Відповісти
Ты хоть само поняло, шо само написало?
А ну давай приведи примнр, какую цензуру вводил Порошенко!
Штаны иди поменяй, а то вам ботам Порошенко в штаны срет уже седьмой год!
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28.10.2020 19:18 Відповісти
Цензура в Интернете? Не, не слышал! Книги запрещал? Не, не слыхал! Телеканалы запрещал? Тоже нет??? Да он даже додумался глушилки ставить, как во времена совка глушили "западные голоса"!
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29.10.2020 16:02 Відповісти
Ты пример давай приведи!
Ты болезненный, берега попутал?) Это что он запрещал? И про глушилки по подробней давай)
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29.10.2020 20:31 Відповісти
В Гугле забанили?
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30.10.2020 15:36 Відповісти
Троллина кремлядская, методички меняйте )
Боже, насколько вы тупые!
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01.11.2020 10:34 Відповісти
Чо слюной брызжешь? Смотри, не подавись! А раз в гугле ты забанен, то вот первая попавшаяся ссылка про глушилки: https://www.pravda.com.ua/news/2018/04/19/7178177/
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02.11.2020 11:08 Відповісти
😁😂😁
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02.11.2020 18:07 Відповісти
А Порошенки в парламенте нет, ага?
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28.10.2020 14:53 Відповісти
Решения ВР принимает большинством. Какое большинство - не в курсе? вот такие и решения. а это вообще было решение комитета по свободе слова. Но, конечно, виновата невестка
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28.10.2020 15:30 Відповісти
Чукча нє чітатєль? Чукча пісатєль?
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28.10.2020 17:04 Відповісти
Кроме Бигуса, в этих выпусках другие журналисты, откровенно слабые и действительно делают иногда пропагандистские и тенденциозные ролики, общаются с аудиторией лозунгами, не раскрывают тему до конца, используют личные домыслы и фантазии, искусственно придавая им значение фактов.
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28.10.2020 14:44 Відповісти
Жаль лично подписей Зеленского, Порошенки, Медведчука и Тимошенки нет, для полноты картины плюрализма по украински
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28.10.2020 14:52 Відповісти
Ты о ***** лучше думай! А не о плюаризме украинском!
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28.10.2020 19:19 Відповісти
Все верно. Распустились, панимаишь ли. Киве спокойно не подрочить! Не парламент, а какая-то ерунда!
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28.10.2020 14:59 Відповісти
простиционный суд разрешил грабить страну чиновниками. А зебилам, мертведчукам, комфортней грабить страну - подальше от телекамер
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28.10.2020 15:08 Відповісти
зеблебобики кого вы привели???????
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28.10.2020 15:39 Відповісти
Щось у "влади" і суддів після виборів дах рве. Мабуть свинособаки перейшли до плоану "Б": диверсії.
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28.10.2020 15:48 Відповісти
Тупизм растеть!
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28.10.2020 16:04 Відповісти
Ідемо прямим шляхом до білоруського сценарию "Північна Корея"! То б канали Медведчука -Мураєва = Путін правильно висвітлюють всю інформацію, а от "Слідство Інфо" якось криво "нагадують" що олігархічні клани - хижаки крадуть і живуть за рахунок Державного Бюджету, нелегальних доходів з митниці і контрабанді ??? З цим хамством і наглістю треба вже щось робити !
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28.10.2020 16:12 Відповісти
Верховна Рада вже, як приватна компанія вирішує кого пускати, а кого ні. Ну, то думаю отримають вони ще більш заклятих друзів.
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28.10.2020 16:21 Відповісти
так у нас риночні відношення
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28.10.2020 17:06 Відповісти
От вам і "свобода слова" від зевлади.
Як там вони кричали перед президенськими виборами: ні кумівству, ні ценцурі.
А особливо розсмішили слова, про те що,корупцію на топ рівні подолано і про ріст ВВП 40% за п'ятирічку.
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28.10.2020 16:33 Відповісти
О, є. Зеленяві пісюняви забули орден видати мертварьчуку за "всебічне" освітлення всього рашистською пропагандою.
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28.10.2020 17:07 Відповісти
Поспівчувала б їм, але вони стільки бруду вилили на Порошенка, яким зеленський і скористався.
Зараз отримали ''подяку''.
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28.10.2020 20:04 Відповісти
Комитет Верховной Рады по свободе слова запретилИсточник: https://censor.net/ru/n3227622

..... запретил свободу слова............ потомушо она блть однобокая какаято !!!
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28.10.2020 21:54 Відповісти
 
 