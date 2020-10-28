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Новини Політика України
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апеляція (441) Мартиненко (211) Швейцарія (391) Центр протидії корупції (226)

ЦПК повідомив, що Мартиненко програв апеляцію у Швейцарії, але це виявилося неправдою (оновлено)

Новини Цензор.НЕТ Політика України

ЦПК повідомив, що Мартиненко програв апеляцію у Швейцарії, але це виявилося неправдою (оновлено)

Центр протидії корупції повідомив, що колишній народний депутат Микола Мартиненко програв у Швейцарії апеляційний суд у справі про відмивання майже 2,8 млн євро. Пізніше з'ясувалося, що ця інформація не підтвердилася.

Повідомлення про програш Мартиненка в апеляційному суді було опубліковано на сторінці ЦПК у фейсбуці, інформує Цензор.НЕТ.

"Апеляційний суд у Швейцарії підтвердив тюремне ув'язнення екснардепа. Цей вирок - результат співпраці НАБУ, САП і швейцарських правоохоронців. Томи матеріалів, отриманих детективами НАБУ, направили до Швейцарії, зате звідти в Україну прислали флешку з "розподілом" злочинних грошей", - було сказано в повідомленні.

Через кілька годин Центр протидії корупції опублікував спростування.

"Інформація про те, що Апеляційний суд у Швейцарії підтвердив тюремне ув'язнення екснардепа Миколи Мартиненка, виявилася неправдою", - сказано тепер у повідомленні.

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У Telegram-каналі ЦПК висловлюється припущення, що Мартиненко сам міг запустити фейк про рішення апеляційного суду.

"Не виключено, що сам Мартиненко запустив цю інформацію для того, щоб дезорієнтувати українські медіа. Він розуміє, що рішення буде скоро, тому хоче, щоб після його оголошення ЗМІ і суспільство не повірили в це. Тоді він уникне болісного для себе резонансу", - припускають у ЦПК.

Пресслужба Мартиненка, яку цитує УНІАН, вважає, що фейк запустив колишній журналіст, а нині член наглядової ради "Укрзалізниці" Сергій Лещенко.

У пресслужбі заявили, що "Лещенко вже багато років займається інформаційним кілерством проти Мартиненка. У Швейцарії прокуратура навіть розслідувала незаконне розголошення інформації Лещенком з боку прокурора Урса Кьоллі".

Пресслужба зазначила, що дата розгляду "справи Мартиненка" в апеляційному суді Швейцарії ще навіть не призначена.

ЦПК повідомив, що Мартиненко програв апеляцію у Швейцарії, але це виявилося неправдою (оновлено) 01

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+3
У Украины нет будущего с такими воровскими судьями, прокурорами, ментами, министрами, депутатами, таможенниками, чиновниками разных уровней, итд.
Это всё генетическое ворьё.
Поэтому, выход только один - приглашать зарубежных специалистов.
Судей из той же Швейцарии, прокуроров из США, ментов из Швеции, таможеннников из Великобритании, чиновников из Японии, итд...
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28.10.2020 14:16
+3
через переводчика могут работать...
А главное у них нет воровской ментальности, которая есть у всех украинских судей, прокуроров, ментов, чиновников.
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28.10.2020 14:27
+2
Тебя посодют, а ты не воруй!
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28.10.2020 14:16
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Тебя посодют, а ты не воруй!
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28.10.2020 14:16 Відповісти
опередил Мартыненко проиграл апелляцию в Швейцарии, - ЦПК - Цензор.НЕТ 6036
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28.10.2020 14:22 Відповісти
У Украины нет будущего с такими воровскими судьями, прокурорами, ментами, министрами, депутатами, таможенниками, чиновниками разных уровней, итд.
Это всё генетическое ворьё.
Поэтому, выход только один - приглашать зарубежных специалистов.
Судей из той же Швейцарии, прокуроров из США, ментов из Швеции, таможеннников из Великобритании, чиновников из Японии, итд...
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28.10.2020 14:16 Відповісти
Вони усі не знають ні мови, ні українського законодавства.
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28.10.2020 14:22 Відповісти
через переводчика могут работать...
А главное у них нет воровской ментальности, которая есть у всех украинских судей, прокуроров, ментов, чиновников.
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28.10.2020 14:27 Відповісти
так уже ж приглашали. Мартыненко проиграл апелляцию в Швейцарии, - ЦПК - Цензор.НЕТ 2744
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28.10.2020 14:23 Відповісти
Та хто ж їх запросить, беня? Його холуй який нічого не вирішує?
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28.10.2020 15:22 Відповісти
Та в той тюрьме сидеть лучше чем здесь на пенсии. А можно поменяться с тем хлопцем? Я сижу, а он на моей пенсии тут. Так давно не ел авокадо, так охота. Та и жинку немолодую мою подкормит харчами добротными. Рокфором например. Я её в молодости приучил к этой дряни, просит иногда. Но дорого. Плавленый даю---70грамм=9гривень. Ест.
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28.10.2020 14:17 Відповісти
Тут еще про птычку. Тебя посодют, а ты не воруй!...Твой дом тюрьма!
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28.10.2020 14:24 Відповісти
Это старый подельник Порошенка времён Ющенка. Они там втроем были решалами:
Интерв'ю дерсекретаря Зінченко
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28.10.2020 14:35 Відповісти
Федеральная судебная из Швейцарии состоит из Федерального Верховного суда , в Федеральном уголовном суде , в Федеральном патентном суде и Федеральный административный суд . Эти суды обязаны применять швейцарский федеральный закон в судебном порядке .
Про какой из этих судов говорят, как об апелляционном? Хотел посмотреть первоисточник. По моему кто-то врет.
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28.10.2020 14:45 Відповісти
Як посміли?! Потрібно надіслати ноту пртесту! У нас злодії типу мартиненка в пошані.
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28.10.2020 15:20 Відповісти
 
 