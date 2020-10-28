ЦПК повідомив, що Мартиненко програв апеляцію у Швейцарії, але це виявилося неправдою (оновлено)

Центр протидії корупції повідомив, що колишній народний депутат Микола Мартиненко програв у Швейцарії апеляційний суд у справі про відмивання майже 2,8 млн євро. Пізніше з'ясувалося, що ця інформація не підтвердилася.

Повідомлення про програш Мартиненка в апеляційному суді було опубліковано на сторінці ЦПК у фейсбуці, інформує Цензор.НЕТ.

"Апеляційний суд у Швейцарії підтвердив тюремне ув'язнення екснардепа. Цей вирок - результат співпраці НАБУ, САП і швейцарських правоохоронців. Томи матеріалів, отриманих детективами НАБУ, направили до Швейцарії, зате звідти в Україну прислали флешку з "розподілом" злочинних грошей", - було сказано в повідомленні.

Через кілька годин Центр протидії корупції опублікував спростування.

"Інформація про те, що Апеляційний суд у Швейцарії підтвердив тюремне ув'язнення екснардепа Миколи Мартиненка, виявилася неправдою", - сказано тепер у повідомленні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Корупціонери реально бояться ВАКС, вони тиснуть на суддів і хочуть руками ОПЗЖ і КС визнати його неконституційним, - ЦПК

У Telegram-каналі ЦПК висловлюється припущення, що Мартиненко сам міг запустити фейк про рішення апеляційного суду.

"Не виключено, що сам Мартиненко запустив цю інформацію для того, щоб дезорієнтувати українські медіа. Він розуміє, що рішення буде скоро, тому хоче, щоб після його оголошення ЗМІ і суспільство не повірили в це. Тоді він уникне болісного для себе резонансу", - припускають у ЦПК.

Пресслужба Мартиненка, яку цитує УНІАН, вважає, що фейк запустив колишній журналіст, а нині член наглядової ради "Укрзалізниці" Сергій Лещенко.

У пресслужбі заявили, що "Лещенко вже багато років займається інформаційним кілерством проти Мартиненка. У Швейцарії прокуратура навіть розслідувала незаконне розголошення інформації Лещенком з боку прокурора Урса Кьоллі".

Пресслужба зазначила, що дата розгляду "справи Мартиненка" в апеляційному суді Швейцарії ще навіть не призначена.