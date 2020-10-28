УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
11712 відвідувачів онлайн
Новини Політика України
10 741 142
США (14468) Євросоюз (7020) Єрмак Андрій (1229)

Єрмак: США і ЄС не можуть вказувати Україні, які проводити реформи. Взяті зобов'язання виконаємо

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Єрмак: США і ЄС не можуть вказувати Україні, які проводити реформи. Взяті зобов'язання виконаємо

Глава Офісу Президента Андрій Єрмак заявив, що міжнародні партнери з Євросоюзу і США не можуть диктувати Україні, як і коли проводити реформи, але українська сторона, безумовно, виконає взяті на себе зобов'язання.

Про це він розповів у великому інтерв'ю "Бабелю", передає Цензор.НЕТ.

Єрмак пояснив це на прикладі кредиту в банку. "Я взяв у банку кредит і маю його виплачувати. Але це не означає, що банк буде мені диктувати, що їсти на сніданок. У нас є зобов'язання, навіть не зовсім в українських інтересах, їх уклали до нас, але ми будемо їх виконувати - вони безумовні та непорушні", - сказав глава ОП.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Єрмак зізнався, що не проти б ударити Лероса за його "плівки": "Є чоловіче ставлення до того, що сталося"

Єрмак сказав, що частина реформ йде повільно і не завжди ефективно, але без ключових з них, як реформи правоохоронної та судової систем, Україна не зможе сформувати привабливий інвестиційний клімат.

"Ми будемо наполегливо продовжувати стимулювати зміни, щоб отримати ефективних правоохоронців та чесні і справедливі суди", - зазначив Єрмак.

Читайте: Питання, скільки в Україні охочих вдарити Єрмака, добре вписалося б в опитування президента і по-справжньому мобілізувало б виборців, - Лерос

При цьому глава ОП уникнув відповіді на питання, чому досі не ліквідовано Окружний адміністративний суд Києва.

"Ми хочемо будувати партнерські відносини з усіма, але самі знаємо, що нам потрібно реформувати. Якщо запитати сьогодні будь-якого голову суду, напевно, вони знають, хто я такий, але чи чули вони мій голос? Комусь я хоч раз зателефонував, просто про щось попросив, щось порекомендував? Упевнений, ви почуєте відповідь "ні", - сказав Єрмак.

Автор: Наталя Джума
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Топ коментарі
+65
ермаку только его параша может указания давать.
показати весь коментар
28.10.2020 14:26
+53
А Патрушев в Омане может
показати весь коментар
28.10.2020 14:26
+43
Та понятное дело .Тебе могут указывать только кремлёвские ублюдки и людоеды . И не тебе , кремлёвскому подонку за всю Украину отвечать .Твоё дело Зеле карандаши точить и пыль со стола вытирать .
показати весь коментар
28.10.2020 14:29
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Сторінка 2 з 2
а оно ешо и хамить умеет Продажная тварь
показати весь коментар
28.10.2020 15:46 Відповісти
В принципе правильно,но нет результатов.
показати весь коментар
28.10.2020 15:48 Відповісти
Откуда такая смелость? Перед расстрелом?
показати весь коментар
28.10.2020 15:57 Відповісти
Тут я обома за .Не ляжем під гейевропуі сша! Ми вільна нація.
показати весь коментар
28.10.2020 16:00 Відповісти
Рашкотварь , пшол вон отсюда!
показати весь коментар
28.10.2020 16:20 Відповісти
Rulya Kosh,свинорус,а чем США и ЕС хуже *********?

разве они уничтожали украинцев Голодомором или вывозили украинцев ешелонами в Сибирь? почему украинцы должны любить ********* и ненавидеть США и ЕС,хоть один аргумент сможешь дать?
показати весь коментар
28.10.2020 18:52 Відповісти
Вот наглая морда этот Ермак. Возмите нас в НАТО и ЕС,но не надо нам указывать что делать.Ну я такой борзоты ещё не видел.
показати весь коментар
28.10.2020 16:05 Відповісти
Дебил и провокатор кацапский! А деньги и помощь у них брать не забыли? А требовать санкции против козлостана? Урод ,что ты лепишь?
показати весь коментар
28.10.2020 16:10 Відповісти
такому замечательному человеку, место на небесах! просто ангеллллллл!
показати весь коментар
28.10.2020 16:18 Відповісти
Ой, дермачок.......Не долго тебе осталось !!!!
показати весь коментар
28.10.2020 16:31 Відповісти
таки да! скоро украинцы вынесут ету мразь дЕрмака на вилах с кабинета! Єрмак: США і ЄС не можуть вказувати Україні, які проводити реформи. Взяті зобов'язання виконаємо - Цензор.НЕТ 5423
показати весь коментар
28.10.2020 18:36 Відповісти
Унас уже сын генерала КГБ формирует внешнюю политику и интересы независимой Украины? Кто он такой? Друг внучки Фокина? Писарь Зеленского?
показати весь коментар
28.10.2020 16:34 Відповісти
Гауляйтер путлера.
показати весь коментар
28.10.2020 16:42 Відповісти
От чмо бородате...
Роби, як вони наказали.
Ти тут ніхто.
показати весь коментар
28.10.2020 16:47 Відповісти
Его, гниду, аж плющит от желания поскорее вернуть Приват Бене!
показати весь коментар
28.10.2020 16:48 Відповісти
Його плющить від того що, мордою по лайну возять.
показати весь коментар
28.10.2020 17:16 Відповісти
Его манера нести всякую хрень один-в-один копирует кремлёвского мясника
показати весь коментар
28.10.2020 16:56 Відповісти
Цікаво про які реформи він їх послав? Може розведення кротів не тільки в ОПУ, а і в інших центральних органах влади, як це записано в методичці Кремля.
показати весь коментар
28.10.2020 17:03 Відповісти
Мабуть таки на нього вказали. Цей дурень сприймає міжнародні відносини, як кредит в банку. Дурнику, тобі особисто такі кредити не дадуть ніде ти навіть не представник держави.
показати весь коментар
28.10.2020 17:14 Відповісти
ступа й в Африцi - ступа... Аксиому в экономике, не понимая, подменяет личностным дегенеративным КВА.
показати весь коментар
29.10.2020 03:03 Відповісти
Словом, не мешайте Ермаку восстанавливать "русский мир" в Украине.
показати весь коментар
28.10.2020 17:22 Відповісти
Шматок лайна немає права голосу! Дерьмак - це шматок кацапського лайна, яке завдяки зебілам чомусь смердить в Україні, а не на расєі.
показати весь коментар
28.10.2020 17:24 Відповісти
Правильно! Україні може вказувати тільки зрадник, корупціонер Єрмак.
показати весь коментар
28.10.2020 17:52 Відповісти
США и ЕС-не могут,а РФ может?Да и как же вас поймешь,мил человек,когда то вы сами все знаете,то проводите опросы населения,чтоб народ решил как надо делать."Мы все президенты"©🐸- так раздайте всем удостоверения и булаву(каждому!)
показати весь коментар
28.10.2020 17:57 Відповісти
Ось така у бджiлки срака.
показати весь коментар
28.10.2020 18:49 Відповісти
Полосатая, как лента ихняя,которую цепляют на 9 мая, забыла как она называется.
показати весь коментар
28.10.2020 19:42 Відповісти
власовская колорадка
показати весь коментар
29.10.2020 03:04 Відповісти
Зеленая дрянь только братушкам кремлевским всячески угождает.
показати весь коментар
28.10.2020 19:41 Відповісти
Тягне Україну в рашку. А українці все довіряють? Самогубці.
показати весь коментар
28.10.2020 19:57 Відповісти
Ермак: США и ЕС не могут указывать Украине, какие проводить реформыМы работаем по методичкам Кремля и только перед )(уйлом отчитываемся о проведении реформ
показати весь коментар
28.10.2020 20:32 Відповісти
сходили два чмиря криворожанських Вовка та Бакашка у МІ-6 , де їм про Козиря повідали , а він зараз ОГО-ГО підняв свою голову прокремлдську !
показати весь коментар
28.10.2020 20:38 Відповісти
в тупой собачий рот
показати весь коментар
28.10.2020 20:49 Відповісти
28.10.2020 г.
На "Объекте" снова дежурит специализированная "Скорая". Это одна из тех двух машин АСМП ******* Jumper, класс А, закупленных "Державним управлінням справами" при президенте Украины (ДУСя), в начале 2020 года.

За 9 месяцев госдолг Украины вырос на 394,811 млрд. гривен. Из них 301 млрд. гривен - это внутренние долговые обязательства и государственные гарантии. Фактически это начало ситуации "внутреннего дефолта". То, о чем мы предупреждали еще месяц назад вылилось в реальную финансовую пропасть в которую толкает Украину бездарное правление Зеленского и К. (см. 15.09.2020, 21.‎09.‎2020 г. 09.10.2020 г.)

Показательное аутобанкротство государственного предприятия "Николаевский судостроительный завод" непосредственно в момент заключения договора о строительстве на его верфях катеров "Island" - очередное свидетельство потери управляемости со стороны режима Зеленского и победа пророссийской агентуры. Хотя в программе США это ничего собственно не меняет Просто Украина получит ньаркские корабли вместо николаевских.
27.10.2020 г.
Сегодня в ОПУ с удивлением прочитали статью 76 Конституции Украины. Там про количество депутатов ВР. Стало понятно, что конституционное большинство по этому вопросу не собрать. Было решено выносить вопрос. При провале обвинить всех кроме себя. .
Первый удар Коломойского по Зеленскому в рамках "принуждения к переформатированию коалиции". Разумков подписал, принятый Верховной Радой постановление "Про заходи протидії поширенню коронавірусної хвороби (COVID-19) та захисту всіх систем життєдіяльності країни від негативних наслідків пандемії та нових біологічних загроз" Данное постановление рекомендует Зеленскому создать и возглавить "Національний штаб щодо протидії біологічним загрозам у зв'язку з поширенням коронавірусної хвороби (COVID-19)" . При этом ни согласия самого Зеленского, ни его подписи не требуется. Вся ответственность за эпидемию и ее последствия красиво перекладывается на президента.

"Доступные кредиты от Зеленского" Общая сумма потраченных денег - 11,571 млрд. гривен. Из этой суммы банки выдали кредиты рефинансирования собственным заемщикам на сумму 9.166 млрд. гривен. "Укравтодор" получил льготный кредит под государственные гарантии 2,116 млрд. гривен. (Учитывая что почти 2 млрд. гривен вложено "Укравтодором в 182 дневные ОВГЗ это выглядит уже как государственная афера. см. сообщение от 17.10.2020 г.). Остальные кредиты разделены на почти 5 тысяч займов.

Срочное "выздоровление" Корниенко и его возврат к управлению реакцией - это реакция Зеленского на провал усилий Ермака в Раде и ультиматум "группы Коломойского". Корниенко категорически отверг требования Коломойского-Палицы о переформатировании и пригрозил им коалицией с "Голосом". При том он заявил что такая коалиция будет создана очень быстро.
За подписью главы Office for Democratic Institutions and Human Rights (Бюро ОБСЕ по демократическим институтам и правам человека ) Ingibjörg Sólrún Gísladóttir в центральные органы ОБСЕ направлен отчет о наблюдении за прохождением местных выборов в Украине. В отчете в частности указывается, что что проводимый во время дня голосования опрос, инициированный президентом Украины Зеленским, частично создавал неправомерное политическое преимущество для участников избирательного процесса от партии власти.
показати весь коментар
28.10.2020 22:19 Відповісти
Дурачок, сам себя спалил 😷
показати весь коментар
28.10.2020 23:56 Відповісти
Дурачок... чумадан-ваакзал-нарапсея, там тебе укажут твое место...Демократию, видишь ли за вседозволенность держит. Это кроме того , ШО ЧЕЛ - НЕ В ТЕМЕ... дУРАКА НИКТО НЕ УЧИТ, А РЕКОМЕНДУЮТ ВЫЙТИ ИЗ ПОЛОЖЕНИЯ С МИНИМАЛЬНЫМИ ПОТЕРЯМИ... оТ НАФИГА НАМ ДЕГЕНЕРАТЫ У ВЛАСТИ... И так везде, особенно на местах местные князьки , вместо того , шобы повысить зарплату рабочим, целые состояния проматывают в пулю, а попробуй упрекни, дык, оно хорохорится , шо ты его учишь.
показати весь коментар
29.10.2020 02:58 Відповісти
"Мы хотим строить партнерские отношения со всеми, но сами знаем, что нам нужно реформировать",- а вот и враки, зебилы, бо вы даже спрашиваете в опросниках, чи можно марихуану, або чи садить за хищения в особо крупных размерах... До сих пор нет ни программы, хотя бы на 5 лет. Про утверждение бюджета на следующий год - молчок.
показати весь коментар
29.10.2020 03:17 Відповісти
А чего же ты жирный не вонял, когда рашка требовала изменить постановление ВР по выборам на луганде?
И чего же ты не воняешь когда зеля упоминает минские! А там же сплошные указания агрессора поменять законы и конституцию Украины!!!!
показати весь коментар
29.10.2020 12:57 Відповісти
Банк, которому должен денег заинтересован в том, чтобы ты правильно питался и смог выплатить кредит. А будешь питаться жареными гвоздями, банк начнёт настойчиво рекомендовать сменить меню.
показати весь коментар
29.10.2020 14:32 Відповісти
Тупое существо не может даже привести нужный пример Єрмак: США і ЄС не можуть вказувати Україні, які проводити реформи. Взяті зобов'язання виконаємо - Цензор.НЕТ 1661 "Я взяв у банку кредит і маю його виплачувати. Але це не означає, що банк буде мені диктувати, що їсти на сніданок.Джерело: https://censor.net/ua/n3227632
Так вот, тупица дЕрьмак, если ты не справляешся с "выплатой кредита", со взятыми на себя обязательствами, то банк вправе не только указать, что тебе кушать, но и лишить тебя этого завтрака, заодно и имущества!
показати весь коментар
29.10.2020 16:43 Відповісти
во у нашего зе под руководством ермака,уже в украине гуляй поле ,тоесть ,анархия мать порядка,зе я так поняла что зеленский не уволил ,своего руководителя дермака,да вобщем ,они друг друга стоят,,, оба дзеленские и дермаки,,,,,,,,
показати весь коментар
29.10.2020 20:56 Відповісти
Сторінка 2 з 2
 
 