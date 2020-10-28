Єрмак: США і ЄС не можуть вказувати Україні, які проводити реформи. Взяті зобов'язання виконаємо
Новини Цензор.НЕТ Політика України
Глава Офісу Президента Андрій Єрмак заявив, що міжнародні партнери з Євросоюзу і США не можуть диктувати Україні, як і коли проводити реформи, але українська сторона, безумовно, виконає взяті на себе зобов'язання.
Про це він розповів у великому інтерв'ю "Бабелю", передає Цензор.НЕТ.
Єрмак пояснив це на прикладі кредиту в банку. "Я взяв у банку кредит і маю його виплачувати. Але це не означає, що банк буде мені диктувати, що їсти на сніданок. У нас є зобов'язання, навіть не зовсім в українських інтересах, їх уклали до нас, але ми будемо їх виконувати - вони безумовні та непорушні", - сказав глава ОП.
Єрмак сказав, що частина реформ йде повільно і не завжди ефективно, але без ключових з них, як реформи правоохоронної та судової систем, Україна не зможе сформувати привабливий інвестиційний клімат.
"Ми будемо наполегливо продовжувати стимулювати зміни, щоб отримати ефективних правоохоронців та чесні і справедливі суди", - зазначив Єрмак.
При цьому глава ОП уникнув відповіді на питання, чому досі не ліквідовано Окружний адміністративний суд Києва.
"Ми хочемо будувати партнерські відносини з усіма, але самі знаємо, що нам потрібно реформувати. Якщо запитати сьогодні будь-якого голову суду, напевно, вони знають, хто я такий, але чи чули вони мій голос? Комусь я хоч раз зателефонував, просто про щось попросив, щось порекомендував? Упевнений, ви почуєте відповідь "ні", - сказав Єрмак.
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разве они уничтожали украинцев Голодомором или вывозили украинцев ешелонами в Сибирь? почему украинцы должны любить ********* и ненавидеть США и ЕС,хоть один аргумент сможешь дать?
Роби, як вони наказали.
Ти тут ніхто.
На "Объекте" снова дежурит специализированная "Скорая". Это одна из тех двух машин АСМП ******* Jumper, класс А, закупленных "Державним управлінням справами" при президенте Украины (ДУСя), в начале 2020 года.
За 9 месяцев госдолг Украины вырос на 394,811 млрд. гривен. Из них 301 млрд. гривен - это внутренние долговые обязательства и государственные гарантии. Фактически это начало ситуации "внутреннего дефолта". То, о чем мы предупреждали еще месяц назад вылилось в реальную финансовую пропасть в которую толкает Украину бездарное правление Зеленского и К. (см. 15.09.2020, 21.09.2020 г. 09.10.2020 г.)
Показательное аутобанкротство государственного предприятия "Николаевский судостроительный завод" непосредственно в момент заключения договора о строительстве на его верфях катеров "Island" - очередное свидетельство потери управляемости со стороны режима Зеленского и победа пророссийской агентуры. Хотя в программе США это ничего собственно не меняет Просто Украина получит ньаркские корабли вместо николаевских.
27.10.2020 г.
Сегодня в ОПУ с удивлением прочитали статью 76 Конституции Украины. Там про количество депутатов ВР. Стало понятно, что конституционное большинство по этому вопросу не собрать. Было решено выносить вопрос. При провале обвинить всех кроме себя. .
Первый удар Коломойского по Зеленскому в рамках "принуждения к переформатированию коалиции". Разумков подписал, принятый Верховной Радой постановление "Про заходи протидії поширенню коронавірусної хвороби (COVID-19) та захисту всіх систем життєдіяльності країни від негативних наслідків пандемії та нових біологічних загроз" Данное постановление рекомендует Зеленскому создать и возглавить "Національний штаб щодо протидії біологічним загрозам у зв'язку з поширенням коронавірусної хвороби (COVID-19)" . При этом ни согласия самого Зеленского, ни его подписи не требуется. Вся ответственность за эпидемию и ее последствия красиво перекладывается на президента.
"Доступные кредиты от Зеленского" Общая сумма потраченных денег - 11,571 млрд. гривен. Из этой суммы банки выдали кредиты рефинансирования собственным заемщикам на сумму 9.166 млрд. гривен. "Укравтодор" получил льготный кредит под государственные гарантии 2,116 млрд. гривен. (Учитывая что почти 2 млрд. гривен вложено "Укравтодором в 182 дневные ОВГЗ это выглядит уже как государственная афера. см. сообщение от 17.10.2020 г.). Остальные кредиты разделены на почти 5 тысяч займов.
Срочное "выздоровление" Корниенко и его возврат к управлению реакцией - это реакция Зеленского на провал усилий Ермака в Раде и ультиматум "группы Коломойского". Корниенко категорически отверг требования Коломойского-Палицы о переформатировании и пригрозил им коалицией с "Голосом". При том он заявил что такая коалиция будет создана очень быстро.
За подписью главы Office for Democratic Institutions and Human Rights (Бюро ОБСЕ по демократическим институтам и правам человека ) Ingibjörg Sólrún Gísladóttir в центральные органы ОБСЕ направлен отчет о наблюдении за прохождением местных выборов в Украине. В отчете в частности указывается, что что проводимый во время дня голосования опрос, инициированный президентом Украины Зеленским, частично создавал неправомерное политическое преимущество для участников избирательного процесса от партии власти.
И чего же ты не воняешь когда зеля упоминает минские! А там же сплошные указания агрессора поменять законы и конституцию Украины!!!!
Так вот, тупица дЕрьмак, если ты не справляешся с "выплатой кредита", со взятыми на себя обязательствами, то банк вправе не только указать, что тебе кушать, но и лишить тебя этого завтрака, заодно и имущества!