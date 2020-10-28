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Через смерть кандидата в мери Борисполя Федорчука в місті проведуть повторні вибори, - Айвазовська

Новини Цензор.НЕТ Політика України Здоров'я

Через смерть кандидата в мери Борисполя Федорчука в місті проведуть повторні вибори, - Айвазовська

Очільниця громадянської мережі ОПОРА Ольга Айвазовська заявила, що у зв'язку зі смертю мера Борисполя Анатолія Федорчука в місті проведуть повторні вибори.

Про це вона розповіла в коментарі РБК-Україна, передає Цензор.НЕТ.

"У разі смерті кандидата до встановлення результатів він вважається таким, що вибув. Там, наскільки я розумію, місто понад 75 тисяч. В цьому випадку у Борисполі мають бути оголошені повторні вибори. Вони не відбулися. п 7 частини 1 статті 280 Виборчого кодексу", - сказала Айвазовська.

Також читайте: Мер Борисполя Анатолій Федорчук помер від COVID-19

Нагадаємо, мер Борисполя Анатолій Федорчук помер унаслідок коронавірусної хвороби. 28 жовтня в нього зупинилося серце. Він потребував кисневої терапії. Він лідирував на місцевих виборах-2020

Автор: Наталя Джума
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не успели проголосовать - кандидат помер Из-за смерти кандидата в мэры Борисполя Федорчука в городе проведут второй тур выборов, - Айвазовская - Цензор.НЕТ 4498
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28.10.2020 14:27 Відповісти
В Харькове, похоже, наоборот.
Кандидат помер - успели проголосовать.
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28.10.2020 14:43 Відповісти
Кандидат помер після того, як почув про свою перемогу.
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28.10.2020 17:17 Відповісти
А як там в Харкові?
Из-за смерти кандидата в мэры Борисполя Федорчука в городе проведут второй тур выборов, - Айвазовская - Цензор.НЕТ 3882
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28.10.2020 14:48 Відповісти
Київ могло б врятувати тільки це. Або Генпрокуратура
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28.10.2020 18:16 Відповісти
 
 