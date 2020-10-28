Асоціація відновлюваної енергетики заявляє про черговий тиск влади і податківців на виробників зеленої електроенергії

Українська асоціація відновлюваної енергетики (УАВЕ) занепокоєна висловлюваннями голови Державної податкової служби Олексія Любченка щодо обсягів сплати податків галуззю ВДЕ.

Про це йдеться у заяві асоціації на її сторінці у Фейсбуці.

"Загальна сума сплачених галуззю відновлюваної енергетики податків за 10 років становить 93,6 млрд грн, з яких 28,2 млрд грн податок на прибуток. Для порівняння, тепловою генерацією (ТЕС, ТЕЦ) за аналогічний період було сплачено понад 6 млрд грн податку на прибуток. В своєму інтерв'ю очільник ДПС зазначає, що нібито галузь зеленої енергетики "забула про податок на прибуток". Проте, залишається не зрозумілим якою інформацією оперує Любченко з огляду на те, що наведені нами суми сплачених податків отримані саме від ДПС. УАВЕ також вкрай занепокоєна планами ДПС якнайшвидше розпочати податкові перевірки як тільки скінчиться дія карантину. Більше того, зі слів голови ДПС ці перевірки були заплановані ще на початку 2020 року", - йдеться у повідомлені.

В УАВЕ нагадали, що галузь ВДЕ є одним з найбільших платників податків серед усіх видів електрогенерації. Виробники справно та сумлінно сплачують всі податки та збори, навіть у поточних форс-мажорних умовах неплатежів за вироблену електроенергію.

"Інвесторам у ВДЕ, які станом на кінець 1 півріччя 2020 р. вклали в Україну 12,5 млрд доларів США, хотілося б побачити підтримку бізнесу та прагнення сприяти економічному зростанню країни. Натомість, ми бачимо повернення старих методів державного тиску на бізнес через виконавчі та контролюючі органи, які намагаються зруйнувати середній бізнес на користь великих промислових груп", - зазначається у заяві асоціації.

Разом з тим експерт у сфері енергетики, голова УАВЕ Олександр Козакевич розказав, що в Україні зелена енергетика вже більше року перебуває під тиском з боку влади, і "ледь не щомісяця ми чуємо нові закиди в бік галузі".

"Така заява голови Державної податкової служби звучить вже не як закид, а як погроза "кошмарити" бізнес. Голова ДПС в своєму інтерв'ю заявляє, що галузь "забула про податок на прибуток". Проте за інформацією від все тієї ж ДПС, податкові надходження від "зелених" у 2019 р. становили 19,8 млрд грн, з яких 6,2 млрд грн - податок на прибуток. Про який "нуль" йдеться в інтерв'ю - для нас не зрозуміло", - прокоментував позицію ДПС Козакевич у Фейсбуці.

Водночас очільник УАВЕ додав, що цього року багато інвесторів зіткнулися з ситуацією, коли через заборгованість з боку "Гарантованого покупця" за відпущену електроенергію, "вони просто не мали коштів щоб сплатити податкові зобов'язання з податку на прибуток". "А це загрожувало штрафами та пенями. На наше звернення щодо застосування касового методу з нарахування податку на прибуток ми отримали негативну відповідь. Тому компанії мусили брати позики, щоб "закрити" борги перед державою по нарахованому податку на прибуток, якого фактично не отримали", - додав він.

Козакевич спрогнозував, що з такої заяви стає зрозумілим одне: податкова прийде до бізнесів ВДЕ з перевірками, як тільки закінчиться період дії карантину і мораторію на перевірки.

"Підставою для цих перевірок стануть не реальні підозри ухиляння від сплати податків, а завдання "згори" тиснути на інвесторів у відновлювану енергетику. Це буде черговий інструмент на додачу до вже застосованих: 5% оплата за вироблену електроенергію, ретроспективне зниження "зеленого" тарифу, невиконання меморандуму та, як вишня на торті, конституційне подання про скасування "зеленого" тарифу", - попереджує експерт, називаючи ситуацію абсурдною.