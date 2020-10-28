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авіакатастрофа (906) Кабмін (6261) літак (1986) Харківщина (4273) Уруський Олег (111)

Уруський назвав причини катастрофи АН-26 під Чугуєвом: Системні порушення правил польотів і недостатня підготовка екіпажу

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Уруський назвав причини катастрофи АН-26 під Чугуєвом: Системні порушення правил польотів і недостатня підготовка екіпажу

Урядова комісія з розслідування катастрофи АН-26 назвала причини аварії, в результаті якої загинули курсанти. Причин назвали кілька.

Про це заявив голова комісії, віцепрем'єр-міністр, міністр з питань стратегічних галузей промисловості Олег Уруський на засіданні уряду, передає Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

За його словами, головними причинами аварії стали відсутність дієвого контролю за організацією польотів з боку посадових осіб Харківського національного університету повітряних сил імені Кожедуба, системні порушення правил польотів в університеті.

Також читайте: Начальника Харківського університету Повітряних Сил Туринського відсторонено на час розслідування причин авіакатастрофи під Чугуєвом, - Міноборони

Також причинами є недостатня професійна підготовка екіпажу до особливих ситуацій, взльоти конвеєром (виконувався 6 політ підряд), відмова системи управління двигуна, порушення планової таблиці польотів.

Уруський назвав 6 небезпечних чинників, які призвели до аварії літака:

  • першим небезпечним чинником, який спровокував подію, що в подальшому призвела до катастрофи літака, стала відмова системи ПРТ-24 із системи управління лівого двигуна, що о 20 годині 36 хвилин 5 секунд спричинило виникнення особливої ​​ситуації,
  • після встановлення горизонтального польоту екіпажем не була вирівняна тяга лівого і правого двигунів,
  • випуск екіпажем закрилків на етапі заходу на посадку,
  • несвоєчасне переведення літака на зниження та помилкова побудова траєкторії зниження, намагання якомога швидше вийти на глісаду замість зниження з виходом на початок злітно-посадкової смуги,
  • штучне створення несиметричності тяги головної установки,
  • неусунення ковзання.

За словами Уруського, урядова комісія підготувала низку пропозицій з метою недопущення подібних авіаційних катастроф у майбутньому. "Також усі матеріали, напрацьовані урядовою комісією, будуть передані в правоохоронні органи, які продовжують на сьогодні здійснювати слідчі дії з метою встановлення безпосередніх винних у цій страшній трагедії, і направлення матеріалів до суду для встановлення винних", - сказав віцепрем'єр.

Як повідомляв Цензор.НЕТ, увечері 25 вересня в Харківській області сталася авіакатастрофа.Під час заходження на посадку в аеропорту Чугуєва розбився літак із курсантами Харківського університету Повітряних сил ЗС України.

На борту літака перебувало 27 осіб, зокрема 20 курсантів Харківського університету Повітряних сил ЗСУ імені Кожедуба та 7 членів екіпажу. На сайті вишу оприлюднили список загиблих.

Читайте також: У ЗСУ спростували "масові відрахування" із ХНУПС після авіакатастрофи під Чугуєвом: Жоден курсант не виявив бажання

Вижив В'ячеслав Золочевський - курсант 133-ї навчальної групи льотного факультету ХНУПС ім. Івана Кожедуба, 2000 року народження.

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+11
Я тебе верю, как узкому специалисту широкого профиля.
Нафига тратить деньги на расследование.
Спросили бы у тебя и всё.
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28.10.2020 14:51
+9
Как всегда Если погиб экипаж - значит он и виноват в авиакатастрофе Уруский назвал причины катастрофы АН-26 под Чугуевом: Системные нарушения правил полетов и недостаточная подготовка экипажа - Цензор.НЕТ 2882. Хотя командир экипажа имел 700 летных часов и вдень катастрофы ПЯТЬ раз успешно выполнил задание. а на ШЕСТОМ оказался "недостаточно подготовленным". Ну что ж , мертвые сраму не имут
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28.10.2020 14:52
+8
значит...на мертвых все спишут...
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28.10.2020 14:40
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А хто тут розпинався що його збили?
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28.10.2020 14:47 Відповісти
Как всегда Если погиб экипаж - значит он и виноват в авиакатастрофе Уруский назвал причины катастрофы АН-26 под Чугуевом: Системные нарушения правил полетов и недостаточная подготовка экипажа - Цензор.НЕТ 2882. Хотя командир экипажа имел 700 летных часов и вдень катастрофы ПЯТЬ раз успешно выполнил задание. а на ШЕСТОМ оказался "недостаточно подготовленным". Ну что ж , мертвые сраму не имут
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28.10.2020 14:52 Відповісти
пять раз - вот что самое главное, если бы шестой раз был успешным, они полетели бы и в 7-ой, они устали, это не нормально, такой ритм полетов в 1 день...., какая реакция, какие там четкие действия, они просто сильно устали..., сколько было в мире катастроф из-за банальной усталости экипажа, хоть какие они мастера...
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28.10.2020 15:14 Відповісти
А вы знаете кто принимает решение "лететь или нет"? даже последний инструктор в автошколе не сядет в учебную машину, если устал. Так что не пишите о том, в чем не разбираетесь. Зебилов осталось только 7%
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28.10.2020 15:38 Відповісти
Вот, плеать, еще один специалист... Шо бы вы знали, 5 вылетов в летную смену (за 7 часов) - это норма в полках фронтовой авиации. Так вот, пилот истребительно-бомбардировочной авиации, например, не просто на жопе ездит с курсантами, а летает на полигон, где бомбит, строчит из пушек, пускает ракеты, в том числе и со сложных видов маневра. И это норма деточка. Посадка, кассету в объективный контроль, посцал, носки от пота выкрутил, замечания получил и опять в воздух. Итак 5 раз за одни полеты. Это называеца - боевая подготовка.
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28.10.2020 17:05 Відповісти
от чего устали?? круги вокруг города нарезать? или они выполняли фигуры высшего пилотажа целый день? дул ураган? била молния? самолёт обледенел? ну придумайте хоть что нибудь путнее или пообщайтесь с теми кто на нём пролетал всю жизнь, он вам расскажет для каких задач был сделан этот самолёт какой запас тяги в трёх двигателях и для чего нужна была эта тяга, а "пилоты устали" это вы внукам рассказывайте.
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29.10.2020 08:45 Відповісти
экипаж не смог выровнять тягу левого и правого двигателя,искусственное создание несимметричности тяги главной установки,неустранение скольжения.----------------------------------------------------------------------------------------------------------Если техника старая и дряхлая, простаивающая в бурьяне под забором, а потом срочно на полеты, то как она могла исправно работать? Особенно двигатели?Источник: https://censor.net/ru/n3227639
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28.10.2020 15:05 Відповісти
Техника в принципе нормальная. Мы сейчас лучше сделать уже не можем.
А вот пилоты в стандартной ситуации (проблемы с одним двигателем) действовали нестандартно.
Не выключили неисправный двигатель. Пошли резко на посадку выпустив по-максимуму закрылки. Тем самым потеряли скорость и управляемость самолётом. Когда один двигатель окончательно отказал они врубили на полную второй. В результате самолёт естественно развернуло. Скорости у него уже не было , управляемости тоже. Высота очень маленькая и времени что-то сделать уже не было.
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28.10.2020 16:08 Відповісти
Кто бы сомневался, что будет виноват экипаж !!!!
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28.10.2020 16:21 Відповісти
"Уруский назвал причины катастрофы: Системные нарушения и БЛА БЛА БЛА..." По хронологии - сначала отказал датчик крутящего момента в левом двигателе. На Ан 26- ТРИ двигателя. Слева один, справа - два(Один турбовинтовой, другой турбореактивный). Потерю тяги левого можно было парировать правым, на крайний случай запустить дополнительный в правой мотогандоле. Скольжение и крен тоже в некоторой степени можно парировать штурвалом и триммером. Но правый двигатель НЕ отказывал. Отказал датчик. Следовательно летчики заглушили двигатель сами. Чтоб винт правого заглушенного двигателя не раскручивался от набегающего потока, его останавливают (флюгируют). Крутящийся винт без РАБОТАЮЩЕГО двигателя будет создавать охренительное сопротивление, что приведет к крену и развороту самолета в правую сторону с потерей висоты. В горизонтальном полете это все можно компенсировать. Но на посадке двигатели работают на малом газу. Малейшее сопротивление может вызвать крен и скольжение, которые не будет времени парировать. По фоткам видно что борт упал где-то между дальним и ближним приводами(приводными радиостанциями). Высота на посадке над дальним приводе должна была быть 200м, над ближним - 50. Следовательно катастрофа произошла где-то на высоте 100м. Скорее всего летчики увидели отказ - заглушили двигатель и зафлюгировали винт, увеличили обороты правого, но самолету не хватило высоты и времени... Как-то так.
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28.10.2020 17:03 Відповісти
... отказ датчика ИКМ , это отказ двигателя. Надо выключать двигатель. Ни один нормальный экипаж не выключит работающий двигатель на высоте 100 метров. Ни один экипаж не справится с пилотированием при отключённом двигателе и полностью выпущенными закрылками на высоте 170 метров. Увеличивайте... не увеличивайте тягу рабочего двигателя... хоть Ру запускайте.... до задницы Ваши потуги. Двигатель выключился САМ... Если бы подобное произошло на высоте метров 500 и закрылки были бы полностью выпущены... (например при входе в глиссаду) и то нужно время зафлюгировать двигатель... это секунд 10... перевести самолёт в снижение с уборкой закрылков до 15 градусов для разгона скорости.. и то нет гарантии ..что КВС с опытом 500 часов справился бы с этой ситуацией моментально... А тут 170 метров... о отказ ... Поверьте... Ничего там ребята и не поняли... 20-25 секунд метания по кабине с полным непониманием происходящего... и всё...(((((
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28.10.2020 18:10 Відповісти
уважаемый если память не изменяет 1.пилот сообщил диспетчеру об отказе двигателя после взлёта 2. диспетчер сначала посадил другой самолёт потом дал разрешение на посадку АН 26, 3. с поломанным двигателем они летали не меньше 5 минут, соответственно все операции выше перечисленные вами они должны были сделать 10 раз, последние секунды слышал мой одноклассник проживающий в тот момент на дачах на против взлётки. И вот как раз вам вопрос у самолёта работали двигатели в момент удара о землю или нет? почему опытные пилоты пытались заходить на посадку на высоте 100 метров?? над вашей кроватью когда то пролетал самолёт? какой звук у двигателя если в него налить козлиной мочи? постарайтесь ответить на все вопросы, мне ваши термины очень понравились.
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29.10.2020 09:20 Відповісти
.. отвечу человеку..абсолютно не понимающего а авиационных делах. Пусть Ваш одноклассник продолжает спать на той кроватке...на которой он слышит пролёт самолёта заправленный мочой....над собой...))))
Я слышал ВЕСЬ радиообмен как в кабине...так и с РП. В силу своей профессии авиационные специалисты прослушали и получили полную картину происходящего. 1. Экипаж доложил об отказе (НЕ ДВИГАТЕЛЯ!!!) а датчика ИКМ. Есть там такая лампочка, сигнализирующая о подобном отказе. Самолёт в это время находился на траверзе аэродрома на удалении 14 км. строго перпендикулярно посадочному курсу и был в воздухе уже 7 минут.. ( Изучите что такое траверз... и что такое полёт по прямоугольной коробочке) https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%91%D1%82_%D0%BF%D0%BE_%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B3%D1%83#:~:text=%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%91%D1%82%20%D0%BF%D0%BE%20%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B3%D1%83%20(%C2%AB%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%91%D1%82%20%D0%BF%D0%BE,%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%91%D1%82%D0%BE%D0%B2)%20%D0%BD%D0%B0%20%D1%81%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D0%BB%D1%91%D1%82%D0%B0%D1%85%20%D0%B8%20%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D1%91%D1%80%D0%B0%D1%85. Самолёт ...которому разрешена была посадка находился уже на посадочной прямой и был готов к посадке. Угонять его на второй круг ...предел непрофессионализма и идиотизма. Тем более экипаж с отказавшим ИКМ ПРОСТО ДОЛОЖИЛ ОБ ОТКАЗЕ датчика.... НО НЕ ДВИГАТЕЛЯ!!!! Аварийная ситуация НЕ ОБЪЯВЛЯЛАСЬ!!!! Экипаж продолжал спокойный полёт по коробочке и ему никто не мешал. Даже с отказавшим двигателем он бы выполнял полёт по той же коробочке, что и с работающим. Если двигатель загорается и его невозможно потушить, тогда экипаж строит самую кратчайшую схему захода ..чтобы как можно быстрее сесть. Здесь такой ситуации не наблюдалось. Полёт экипаж выполнял на высоте 500 метров по кругу. Повторюсь. Экипаж (по Вашему ОПЫТНЫЙ!!??) У КВС 500 часов налёта, а это реально НИЧЕГО. С таким налётом выпускались курсанты 4-го курса любого авиационного училища ранее. На правом сидении сидел курсант третьего курса . О его уровне подготовки и опыте и говорить не стоит. Но у Вас это опытнейший экипаж!!!)))) Так вот...этот экипаж ДОЛЖЕН был выключить двигатель, доложить о выключении и спокойно зайти на посадку. Почему КВС в паре с бортмехаником не выключили движок...а продолжили полёт на неконтролируемом по параметрам работы двигателе...это другой вопрос. Реально ..это банальная недоученность.
Выполнив полёт к третьему развороту...потом к четвертому на высоте 500 метров. с закрылками выпущенными на 15 градусов ( ранее заходивший самолёт с сыном командующего уже давно сел и зарулил на стоянку!!!))))) при двух работающих двигателях экипаж вышел на посадочную прямую... выпустил закрылки полностью и начал снижение по глиссаде. Что такое глиссада!!!??? https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%81%D0%B0%D0%B4%D0%BA%D0%B0_(%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F) Снижаясь по глиссаде у самолёта на высоте 170 метров отказал левый двигатель. Произошло автоматическое отключение двигателя, что привело к катастрофе, т.к закрылки были выпущены полностью, самолёт находился в снижении, дача взлётного (Максимального) режима правому двигателю с выпущенными закрылками только усугубила ситуацию. Произошёл разворот самолёта влево.. появилось сильнейшее скольжение. Экипаж был ОБРЕЧЁН!! Ни один экипаж не вышел бы из этой ситуации априори. Малая высота... снижение..малая скорость... нехватка мощности двигателя при выпущенных закрылка полностью. Главаная вина экипажа! Нарушение инструкции и невыключение двигателя. Двигатель мог бы и не выключится и экипаж бы спокойно сел. Он мог бы выключится сразу после отказа ИКМ. Он бы мог выключится и после заруливания на стоянку. Но это признак ОТКАЗА ДВИГАТЕЛЯ!!! при котором выключение двигателя ОБЪЯЗАТЕЛЬНО!!!
И Вам для срезания понтов!!! Я с 1978 года ещё курсантом летал на Ан-26...на этой машине летал в Афганистане...в далёких 80-х и по сей день летаю... но уже на более серьёзной технике... хоть и довольно старенькой! Поэтому не надо плеваться соплями и корчить из себя что то понимающего. Надеюсь я удовлетворил Ваши нулевые познания в авиации и достаточно простыми словами попытался разъяснить Вам ..что произошло.
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29.10.2020 13:14 Відповісти
вы не ответили ни на один мой вопрос, а жаль, стандартный трёп ни о чём, да я не пилот но некоторые обстоятельства знаю к сожалению лучше вас.
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29.10.2020 13:30 Відповісти
.. Вы настолько тупы, что не поняли..что я Вам написал? То что Вы и близко ничего не знаете... тут у меня и сомнений нет!)))) Или так тяжело понять...что при ударе о землю левый двигатель не работал? Какие опытные пилоты? Откуда вы взяли .что экипаж заходил на посадку на 100 метров? я дал ответ.... как заходил на посадку самолёт и что там было. И над моей кроватью не летал самолёт... заправленный мочой! Вывод: Читать и писать Вы научены!! Что написано ...смысл и как это осознать ... тут у Вас огромнейшие проблемы!
Не пытайтесь понять то... в чём Вы априори не разберётесь и не поймёте. Данный вопрос Вы не осилите . Достаточно почитать Ваши вопросы... чтобы понять. Вы даже не понимаете... когда у него отказал двигатель.. и как заходят на посадку самолёты. Поиск идиотских сенсаций!? Так дурачков масса... А если Вам ещё и канабис употребить.... Всего наилучшего))))
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29.10.2020 13:51 Відповісти
Справжньої причини не назвали, як і того, яким чином. Золочевський майже не постраждав. Викинувся катапультою? Вина університету -- це смішно. Вина курсанта -- у аварійній ситуації його не лишили б самого управлять літаком, там була бригада асів, не рахуючи першого пілота. Бензин був хорошої якості, літак спроможний зробити посадку, екіпаж фаховий. Висновок комісії -- сон рябої кобили.
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28.10.2020 18:19 Відповісти
Якби Ви хоч трохи цікавились авіацією, то знали би про випадок, який стався на Росії в 90х роках. Там КВС посадив свого неповнолітнього сина "поруліть" пасажирським літаком що спричинило відімкнення автопілота на крейсерській швидкості на ешелоні. Цілих ДВА!!! "аси" більше 2х хвилин боролись за життя, але...
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28.10.2020 18:29 Відповісти
Не дали приземлится самолёту у которого отказал мотор, в пользу самолёта в котором летел сынок генерала. Вот и всё.
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28.10.2020 18:20 Відповісти
Ваш буба пісатєль!
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28.10.2020 18:33 Відповісти
В звіті цього Уруського багато мовних помилок, по-суті все написано суржиком (чи точніше - сталінкою). Стосовно причини катастрофи, то написано дурня повна, що видно навіть мені, не професіоналу летної справи. Вочевидь, головна причина - зупинка роботи лівого рушія. NavigatorUR пише, що закрилки були випущені повністю, але далі додає, що посадку на одному рушієві всі летуни вивчать до досконалості. Тому летун мабуть випустив закрили на 15 градусів, але правий рушій просто вже не мав тяги, бо й сам був зношений на 95%. Подібні дві катастрофи з АН-26 були в Московії 2017 року та десь коло тої дати в Судані в денну гарну погоду: тобто, відмовляє один рушій і літак поволі падає бо на одному рушієві літак летіти не може. А висоти в тих двох інших випадках були декілька сотень метрів. Тож летуни могли встигнути і заглушити повністю несправний рушій, і виставити правильний кут закрилків. Але мотори не тягнули - там, вочевидь, теж літали на цілком зношених рушіях - типова практика розвинутого соціалізму, яка перекочувала в наступний режим стаціонарного бандита.
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28.10.2020 21:03 Відповісти
Предлагаю найти самый раздолбаный самолет, который кое-как держится в воздухе, забить его падалью из проституционного суда и отправить на бамбас или крысм. Пилота перед пересечением линии разграничения катапультировать.
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28.10.2020 22:00 Відповісти
https://censor.net/ru/news/3223109/v_harkove_prostilis_s_kursantami_i_ofitserami_pogibshimi_v_katastrofe_an26_videofotoreportaj
*****

И где теперь эти крикуны инетные -
ПЗРК - самолет исправен. Датчик отказал и самолет упал .Посадка на трассу Харьков -Чугуев и т.д. Молодых курсантов жалко.

А причины в вопиющей халатности в отношении к Украинской Авиации и главными ее действующими лицами -летчиками и штурманами . а также их подготовкой .
За период с 1990 года выпущено было целое поколение летчиков , которые не налетали ни одного ( Карл) летного часа в небе.
Так , только на тренажерах. Вот и результат.Самолет АН 26 ш (планер) 50лет не проходил капитальный ремонт ,
а двигатели РУ-19А-300 аж 25 лет ... Так , только беглый осмотр .Вот самолет и упал , плюс не знание летчиков -инструкторов вариантов полета и посадки на одном двигателе.
Ответчиков гш в лампасах - НеТ.
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28.10.2020 22:39 Відповісти
https://drive.google.com/file/d/1B2SQO9-pxznovRzWwL9agh7Rk7Ov7Xq5/view

Поправка на двигатели АН 26 ш.

Основные -АИ-24ВТ - 2 ед.

и дополнительный для запуска турбореактивный двигатель РУ-19А-300.
Уруський назвав причини катастрофи АН-26 під Чугуєвом: Системні порушення правил польотів і недостатня підготовка екіпажу - Цензор.НЕТ 594
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28.10.2020 23:35 Відповісти
https://diana-mihailova.livejournal.com/5534904.html
"""Сколько было авиационных происшествий из-за не финансирования материального обеспечения полетов и летной квалификации паркетных инструкторов в штабах !
Денех нет.
На "Майбахи -элитные "Мерсы" и прочую лабуду - есть.
Правда жизни такова -

https://ic.pics.livejournal.com/diana_mihailova/78277673/5457228/5457228_900.jpg

АНАЛИЗ
развития событий с самолетом Ан-26Ш бортовой номер 76 25.09.2020
Экспертиза определяет поведение командира как "неумения балансировать самолет с несимметричной тягой".
 Выводы Александра Пахольченко говорят о том, что крушение Ан-26 было вызвано системными проблемами украинской авиации -
устаревшее оборудование, слабая подготовка пилотов и халатность наземных служб управления полетами.
Минобороны ранее заявляли, будто "полетел" лишь датчик, а не сам двигатель. Как видим, ситуация предельно другая.
И это уже вопрос к техническим службам и к тем, кто минувшим летом продлил 43-летнему самолету,а заодно и двигателю срок эксплуатации еще на год (детальнее об этом - в материале "Страны"
Делают крайним пилота, а не разруху).
Пилотировал борт Экипаж майора КЕШЕНИ Б.В. (с налетом в полетной книжке 800 часов)

""""
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28.10.2020 22:46 Відповісти
ситуація для підготовленого пілота була штатна (не складна), але ... пілота потрібно дресирувати на тренажері ... багатократно вводити відмови систем, в т.ч. двигуна ... щоб в любий момент був готовий правильно діяти ... у Львів спеціально з Кийова керувати прислали бувших вояк та колійовців (Дихне Є.Г., Підгородецького С.І., Матюшенка, Чевердюка, Бєлоусова ...), які розікрали та знищили літаки, тренажер Ан-24 - 26 , ... хоч він був ще на радіолампах, але нормально працював - всі пілоти раз в 3 місяці проходили тренування в особливих умовах польоту ... чому б той тренажер не віддати було, кому потрібно ... подібний був в Жулянах... і де він?
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09.12.2020 20:48 Відповісти
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