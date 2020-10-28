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Вибух на газопереробній станції під Харковом: поліція відкрила кримінальне провадження за статтею "порушення правил безпеки"

Новини Цензор.НЕТ Події

Вибух на газопереробній станції під Харковом: поліція відкрила кримінальне провадження за статтею

Правоохоронці розпочали кримінальне провадження за фактом вибуху і пожежі на газопереробній станції в Харківській області, в результаті яких загинули 2 людини і 9 постраждали.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на повідомлення Нацполіції.

"Слідчі відкрили кримінальне провадження за ч. 2 ст. 273 (порушення правил безпеки на вибухонебезпечних підприємствах або у вибухонебезпечних цехах) Кримінального кодексу України", - повідомляє поліція.

Нагадаємо, на території газопереробної станції в Дергачівському районі Харківської області стався вибух природного газу. Станом на 13:30 пожежу було ліквідовано. В результаті події за уточненими даними загинули 2 людини, ще 9 в стані різного ступеня важкості госпіталізовано до медустанов Харкова і області.

Також дивіться: Газовий колектор вибухнув у Києві, постраждали 4 людини, - ЗМІ. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Автор: Анастасія Потіха
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Ну что ж ребята, дышите глубже дальше.

Взрыв на газоперерабатывающей станции под Харьковом: полиция открыла уголовное производство по статье "нарушение правил безопасности" - Цензор.НЕТ 2099
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28.10.2020 14:45 Відповісти
Взрыв на газоперерабатывающей станции под Харьковом: полиция открыла уголовное производство по статье "нарушение правил безопасности" - Цензор.НЕТ 8877
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28.10.2020 14:47 Відповісти
Взрыв на газоперерабатывающей станции под Харьковом: полиция открыла уголовное производство по статье "нарушение правил безопасности" - Цензор.НЕТ 1547
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28.10.2020 14:50 Відповісти
население Мариуполя так и не приняли того факта, что живут на территории Украины. А кто они сами тоже запутались.
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28.10.2020 14:52 Відповісти
А ведь Минздрав предупреждал - курение сокращает жизнь.
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28.10.2020 16:05 Відповісти
Совок виноват. Всего на 30 лет наследия хватило.
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28.10.2020 18:18 Відповісти
Интересно, на что эта станция перерабатывала газ?
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29.10.2020 13:55 Відповісти
 
 