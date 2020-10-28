З 1 січня 2021 року всі громади перейдуть на прямі міжбюджетні відносини з держбюджетом, - Шмигаль

З 1 січня 2021 року жодного втручання районів до бюджетів громад бути не може.

Про це в Telegram повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль, інформує Цензор.НЕТ.

"З 1 січня 2021 року всі громади перейдуть на прямі міжбюджетні відносини з державним бюджетом", - підкреслив Шмигаль

"Багато громад формуватимуть бюджет вперше, а частина буде переформатовуватися через зміни до адміністративно-територіального устрою. Враховуючи це, важливо не затягувати розгляд Державного бюджету на 2021 рік. Це напряму впливатиме на тривалість формування місцевих бюджетів", - йдеться в повідомленні.

За словами глави уряду, нові райони, об'єднані територіальні громади, повинні мати час на прийняття власних бюджетів.

"Тому прошу й закликаю парламентарів якнайшвидше розглянути та ухвалити Бюджет на 2021 рік. Прошу бути реалістичними у своїх запитах та враховувати реалії часу", - підсумував прем'єр.

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