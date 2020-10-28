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Новини Політика України Бюджет-2021
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З 1 січня 2021 року всі громади перейдуть на прямі міжбюджетні відносини з держбюджетом, - Шмигаль

Новини Цензор.НЕТ Політика України

З 1 січня 2021 року всі громади перейдуть на прямі міжбюджетні відносини з держбюджетом, - Шмигаль

З 1 січня 2021 року жодного втручання районів до бюджетів громад бути не може.

Про це в Telegram повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль, інформує Цензор.НЕТ.

"З 1 січня 2021 року всі громади перейдуть на прямі міжбюджетні відносини з державним бюджетом", - підкреслив Шмигаль

"Багато громад формуватимуть бюджет вперше, а частина буде переформатовуватися через зміни до адміністративно-територіального устрою. Враховуючи це, важливо не затягувати розгляд Державного бюджету на 2021 рік. Це напряму впливатиме на тривалість формування місцевих бюджетів", - йдеться в повідомленні.

За словами глави уряду, нові райони, об'єднані територіальні громади, повинні мати час на прийняття власних бюджетів.

"Тому прошу й закликаю парламентарів якнайшвидше розглянути та ухвалити Бюджет на 2021 рік. Прошу бути реалістичними у своїх запитах та враховувати реалії часу", - підсумував прем'єр.

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Автор: Анастасія Потіха
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Не верю ни одному слова Шмыргаля. Достаточно в ВР монобольшинству проголосовать за изъятия денег на местах, а "конституциоонный" суд подтвердит что "это соответствует Конституции"
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28.10.2020 14:59 Відповісти
Кароче, денех нет. От___тесь.
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28.10.2020 15:01 Відповісти
"прямые межбюджетные отношения с государственным бюджетом"
Тобто, крастимуть по прямій вказівці КМ?

Отже, для громад нічого не змінеться.
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28.10.2020 15:04 Відповісти
понятног...то они финансировались из бюджета,а теперь будут из межбюджета С 1 января 2021 все громады перейдут на прямые межбюджетные отношения с госбюджетом, - Шмыгаль - Цензор.НЕТ 9739.
хужежнибудит...
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28.10.2020 15:05 Відповісти
Перфектів немає.
Хто буде стежити за порядком в областях ?
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28.10.2020 15:19 Відповісти
 
 