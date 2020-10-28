Кабмін скасував для іноземців квоту на здобуття вищої освіти в українських вишах

Кабінет Міністрів України скасував норму про 150 місць державного замовлення для квоти на здобуття вищої освіти іноземцями та особами без громадянства в українських вишах.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна", відповідне рішення було ухвалено на засіданні уряду.

Зокрема, Кабмін виключив норму, згідно з якою щорічно встановлювалася квота 150 місць державного замовлення, в межах якої встановлювалися квоти на здобуття вищої освіти іноземцями, особами без громадянства та біженцями.

Таке рішення ухвалено на виконання закону "Про вищу освіту" та встановлює рівні права на здобуття освіти вищезазначених категорій і громадян України.

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