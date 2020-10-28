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Новини Суспільство
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маршрутки (290) українська мова (777) Донецька область (5690) Слов'янськ (508) Кремінь Тарас (135)

Мовний омбудсмен Кремінь закликає керівництво Слов'янська відреагувати на те, що жінку вигнали з маршрутки за українську мову

Новини Цензор.НЕТ Суспільство

Мовний омбудсмен Кремінь закликає керівництво Слов'янська відреагувати на те, що жінку вигнали з маршрутки за українську мову

Уповноважений щодо захисту державної мови Тарас Кремінь закликає керівництво міста Слов'янськ вжити невідкладних заходів оперативного реагування на факт приниження жінки в громадському транспорті через звернення українською мовою.

Про це сказано в повідомленні пресслужби мовного омбудсмена, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Гнівна реакція суспільства на приниження жінки, яка у місті Слов'янськ звернулася українською до пасажирів у громадському транспорті одягнути захисні маски, не залишиться поза моєю увагою як Уповноваженого. Приниження через застосування державної мови - це падіння суспільної моралі. Байдужість водія маршрутного автобуса, як і деяких чиновників, які більше зайняті місцевими виборами, аніж виконанням законів, обурює", - заявив Кремінь.

Він звернувся до керівництва міста Слов'янськ з вимогою відреагувати на те, що трапилося.

Також дивіться: "Приехали сюда к нашему востоку! Жизни от вас нет! Вышла отсюда нах#й!" - у Слов'янську жінку вигнали з маршрутки за розмову українською мовою. ВIДЕО

"Перевізник і водій повинні дбати як про здоров'я і безпеки пасажирів, так і про порядок на маршрутних лініях", - додав він.

Крім того, Кремінь попросив Національну поліцію Україні ідентифікувати осіб, які цькували жінку, застосовували силу, намагаючись виштовхнути з маршрутного автобуса, і вжити щодо них заходи, передбачені чинним законодавством України.

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+46
Паскуди малороські!
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28.10.2020 15:15
+38
Та це потрібно на всеукраїнському рівні вирішувати.
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28.10.2020 15:17
+32
да кто там будет реагировать? они там ватные все
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28.10.2020 15:17
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Паскуди малороські!
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28.10.2020 15:15 Відповісти
да кто там будет реагировать? они там ватные все
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28.10.2020 15:17 Відповісти
Та це потрібно на всеукраїнському рівні вирішувати.
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28.10.2020 15:17 Відповісти
яким чином?
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28.10.2020 17:32 Відповісти
принять закон о колаборантах и посадить на нары етих ватных мразей.которые выгнали женщину за украiнську! тогда будет порядок и мир в Украине
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28.10.2020 18:38 Відповісти
там власті давно захвачены русскими оккупантами і предателями.
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28.10.2020 15:18 Відповісти
там и население такое
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28.10.2020 15:19 Відповісти
а кто эту власть выбрал?
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28.10.2020 15:20 Відповісти
Як хто - население.
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28.10.2020 15:24 Відповісти
Языковой омбудсмен Креминь призывает руководство Славянска отреагировать на то, что женщину выгнали из маршрутки за украинский язык - Цензор.НЕТ 137
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28.10.2020 15:30 Відповісти
От, от.
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28.10.2020 15:41 Відповісти
Мовний омбудсмен Кремінь закликає керівництво Слов'янська відреагувати на те, що жінку вигнали з маршрутки за українську мову - Цензор.НЕТ 7353
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28.10.2020 16:04 Відповісти
они там еще кричали "Украина для Русских"
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28.10.2020 15:19 Відповісти
Зачем?
Если после оккупации они еще такие.....

Ну я вот не знаю, посм. на Нидерланды - нормально. Бельгия. Прочие.
Если после оккупации происходит такое, то возможно - ... ну, тут референдум надо(я по закону пишу то)
Гипотетически(!) - наПутина их, а сохранить нормальных, ибо я х.з., они не поняли того что "освободители" уменьшили число жителей.(кстати, то шо они русскоязыкие, жители, не = шо они не должны "поделиться", ну че - машины - якутам, все остальное - чеченцам - слава Рабссии)
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28.10.2020 15:20 Відповісти
"призывает", "не останется без моего внимания", "падение общественной морали", "обратился к руководству города Славянск с требованием отреагировать", .....
А результат який? Триндіжа багато, результату нуль.
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28.10.2020 15:23 Відповісти
іншого інструментарію мовний омбудсмен не має.
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28.10.2020 16:13 Відповісти
В нього достатньо інструментарію, якщо не займатися відбувальщиною ("для галочки").
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28.10.2020 18:02 Відповісти
Представил такое в Польше !?
Невозможно. Поэтому и работает там почти полмиллиона украинцев!
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28.10.2020 15:26 Відповісти
Именно потому?
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28.10.2020 15:28 Відповісти
В Польше одна единая нация ,а у нас? Одна половина за Украину, другая за РФ.
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28.10.2020 15:54 Відповісти
В Польше толькл 200 тыс. белорусов своих, в белостокском рениоге, аналогично и на границах с Украиной.
В Украине же и от украинцев прет "интернационализм" совковый!
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29.10.2020 09:45 Відповісти
Унижение из-за применения государственного языка - это падение общественной морали.

...
Ніт, пане Тарасе. Це не моральне питання. Це злочин, матері його хиря. Зрада.
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28.10.2020 15:27 Відповісти
«Бог создал русский народ для того, чтобы показать другим народам, как нельзя жить. Cамосознания у населения России никогда не было. И нет его. И не будет его. И не надо его. Население России, как и сама Россия, исключительно существуют как урок миру».© Петр Чаадаев.
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28.10.2020 15:27 Відповісти
И эти обосцанные донецкие мокши хотят что бы к ним хорошо относились. К быдлу относятся как к быдлу.
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28.10.2020 15:30 Відповісти
Тож, давайте хоч у цій темі писати виключно українською.
Чи ви теж з тієї маршрутки?
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28.10.2020 15:31 Відповісти
Та запросто. Тільки мокші не зрозуміють.
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28.10.2020 15:32 Відповісти
Ти гадаєш вони читають цю муйню?
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28.10.2020 15:34 Відповісти
По причині обмежених розумових можливостей
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28.10.2020 15:34 Відповісти
Смороду мають генетичний шлюб щелепи, тому українська для них це страшні борошна - може відбутися перелам мови в роті.
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28.10.2020 15:42 Відповісти
Яка вам різниця, зрозуміють чи ні?
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28.10.2020 16:56 Відповісти
Вони перекладають через інтернет.
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29.10.2020 00:50 Відповісти
Та хоч три большие разници, бидло є бидло.
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28.10.2020 15:59 Відповісти
не туди, пардон.
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28.10.2020 16:01 Відповісти
За таке потрібно просто повісити без суду і слідства.
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28.10.2020 15:38 Відповісти
Статья 161. Нарушение равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной принадлежности или отношения к религии
1. Умышленные действия, направленные на разжигание национальной, расовой или религиозной вражды и ненависти, на унижение национальной чести и достоинства или образа чувств граждан в связи с их религиозными убеждениями, а также прямое или косвенное ограничения прав или установление прямых или косвенных привилегий граждан за признаками расы, цвета кожи, политических, религиозных и других убеждений, пола, этнического и социального происхождения, имущественного состояния, местожительства, за языковыми или другими признаками, -

наказываются штрафом до пятидесяти необлагаемых минимумов доходов граждан или исправимыми роботами на срок до двух лет, или ограничением воли на срок до пяти лет, с лишением права обнимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такого.

2. Те самые действия, объединенные с насилием, обманом или угрозами, а также содеянные служебным лицом, -

наказываются исправимыми роботами на срок до двух лет или лишением свободы на срок до пяти лет.

3. Действия, предусмотренные частями первой или второй этой статьи, которые были содеяны организованной группой лиц или послужили причиной гибели людей или другие тяжелые последствия, -

наказываются лишением свободы на срок от двух до пяти лет.
А что тут думать . Выполните закон ппрсадите тварь ватную. Аааа... так в судах же ватные портновские шлюхи. Значит только силовой вариант .
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28.10.2020 15:48 Відповісти
Если вчитаться в текст без истерики, то лично мне понятно, что пассажиры гневно реагировали вовсе не на украинский язык, а на то, что обращение было по поводу того, чтобы всем "надеть защитные маски". А это - две большие разницы.
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28.10.2020 15:53 Відповісти
Та хоч три большие разници, бидло є бидло.
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28.10.2020 16:02 Відповісти
треба хитро всіх хто там був вичислити і дати гарних пі___юлей потихому але щоб дупа місяць боліла
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28.10.2020 15:55 Відповісти
Казав і буду казати. Дарма Слав'янськ звільняли наші хлопці. Нехай би тварини жили в лугандонії. Мовний омбудсмен Кремінь закликає керівництво Слов'янська відреагувати на те, що жінку вигнали з маршрутки за українську мову - Цензор.НЕТ 499
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28.10.2020 16:01 Відповісти
Слов*янськ не звільняли - Гіркін сам вийшов з міста, до не мав підтримку мешканців.
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28.10.2020 17:37 Відповісти
А чого ж тоді ці мєсні мешканці так не ******* української мови?
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28.10.2020 19:09 Відповісти
Ідентифікувати всіх і позбавити громадянства зробивши життя тут не виносимим.
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28.10.2020 16:05 Відповісти
Довбні, і вони хочуть щоб в Україні було все добре. Цим оленям дорога в маскалію.
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28.10.2020 16:05 Відповісти
Таварищ не панимает! Они все сидят и ждут с нетерпением прихода Путина. И верят, что благодаря их голосам на выборах так и будет. Чесно говоря, я такого зашквара не исключаю, наблюдая за выборами.
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28.10.2020 16:15 Відповісти
Кремлевская ОПГ все сделает, что бы вернуть Украину в орду.
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28.10.2020 16:20 Відповісти
Мовний омбудсмен Кремінь закликає керівництво Слов'янська відреагувати на те, що жінку вигнали з маршрутки за українську мову - Цензор.НЕТ 2306
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28.10.2020 16:07 Відповісти
Неля?
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28.10.2020 16:21 Відповісти
Иліта бамбаса? Мовний омбудсмен Кремінь закликає керівництво Слов'янська відреагувати на те, що жінку вигнали з маршрутки за українську мову - Цензор.НЕТ 6520
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28.10.2020 19:10 Відповісти
Причем тут "языковой омбудсмен"? Разве этим не полиция должна заниматься?

А взагалi, украинские националисты, которые тут срут кирпичами, просто идиоты. Вместо того, чтобы обьединять страну, они ее разделяют. Подождать до конца войны с Россией не судьба. А их одолевает жадность - они требуют все свои языковые хотелки прямо сейчас! Жадность и тупость - вот лицо националистов.
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28.10.2020 16:21 Відповісти
Націоналісти ніколи не розділяли Україну , бо вони в себе дома , а от окупанти і малороси продажні , завжди ведуть себе як московити . Вже у 21 ст. скільки фізично вбитих за українську мову , я вже не кажу за дискримінацію .
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28.10.2020 16:33 Відповісти
Ты баран, знаешь наверное, что есть территория с баранячим языком, всем, кого не устраивает мова, приглашаем туда на вечное поселение, государство Украина без мовы не государство и не Украина, чего добиваются местные мокши и кремлевкая ОПГ.
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28.10.2020 16:33 Відповісти
Вот два комментатора, как наглядный пример моего тезиса. Что они утверждают? Что все, кто с ними не согласны, должны уехать. Это называется "депортация" и является преступлением против человечности. В данном случае - призыв к совершению преступления. Тот самый элемент фашизма, про который любят кричать российские пропагандисты. Какова естественная реакция тех, кого они прогоняют? Стать сепарами, поддерживать российское вторжение, всячески сопротивляться украинизации. Так кто эти два комментатора? Агенты Путина? Вряд-ли. Просто идиоты!
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29.10.2020 16:15 Відповісти
там же ж наши люды... сволота и враги Украины там , ненавидящие всё украинское, - видят и слышат что принёс Русский мир в ОРДЛО и всё туда же .
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28.10.2020 16:25 Відповісти
хорошо что в последнее время разговоров про мышебратьев не видно и не слышно.Странно это и подозрительно.
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28.10.2020 16:35 Відповісти
Вот я себе приставил , что какой-то эмигрант в Дании , даже уже с паспортом Дании оскорбительно относиться к датскому языку .
Это уголовная ответственность и после отсидки дамой на родину .
До тех пор , пока украинцы не начнут уважать своё то , что дано им Богом , и это язык и земля и страна , никто их уважать не будет и каждая мразь которая приехала в Украину будет унижать не только язык , страну , землю , но и самых украинцев .
Надо таких депортировать на родину и отзывать гражданство ! Аминь
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28.10.2020 16:37 Відповісти
Брехня!
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29.10.2020 16:32 Відповісти
Украину спасёт только депортация москалей с Украины !
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28.10.2020 16:41 Відповісти
Только массовые расстрелы дураков!
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29.10.2020 16:23 Відповісти
""...Впоследствии пользователи соцсетей идентифицировали лиц, присутствующих на видео. Женщина, которая была возмущена замечанием относительно маски и украинским языком, оказалась кандидатом в депутаты Славянского городского совета от партии "Наш край" Валентиной Павловой.

Валентина Павлова, согласно сообщениям партии и ее декларации кандидата в депутаты, сейчас находится на пенсии. В прошлом - воспитательница в детском саду и бухгалтер."
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28.10.2020 18:21 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=BgRUlO7vHeU&app=desktop
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28.10.2020 18:24 Відповісти
Название партии символично. Наталкивает на некоторые размышления: москали - враги Украины и украинцев
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28.10.2020 19:01 Відповісти
они жрут украинский хлеб и сало, наели пыку и жопу и ненавидят и презирают украинцев, утверждая - Это русская земля, а вы здесь рабы. отаке.
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28.10.2020 19:05 Відповісти
З таким успіхом можна і до Штепи звернутися, результат буде очікуваним.
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28.10.2020 18:23 Відповісти
Ждем реакции местной полиции на этот беспредел.
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28.10.2020 18:43 Відповісти
 
 