Шмигаль назвав "маніпуляцією" інформацію про передачу 61,5 млн для онкохворих на дороги
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Прем’єр-міністр Денис Шмигаль назвав маніпуляцією інформацію про нібито перенаправлення на ремонт доріг 61,5 млн гривень, передбачених для програми МОЗ на боротьбу з онкозахворюваннями.
Про це він сказав під час засідання уряду в середу, 28 жовтня, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ".
"На жаль, вчора у ЗМІ була поширена маніпуляція про те, що нібито кошти, які передбачались для онкохворих, пішли на дороги... У 2020 році виділена рекордна кількість коштів на лікування онкохворих. Загалом на 40% більше, ніж минулого року, і вдвічі більше, ніж у 2018 році", - сказав Шмигаль.
Як повідомлялося, уряд з ініціативи міністра охорони здоров'я Максима Степанова підтримав рішення Міжвідомчої комісії з питань державних інвестпроєктів з перерозподілу коштів для проєкту "Удосконалення молекулярно-генетичної діагностики онкологічних захворювань в Україні" з необхідністю передбачення цих коштів для завершення проєкту у 2021 році.
У Мінекономіки зазначають, що рішення комісії про перерозподіл було прийнято на підставі моніторингу реалізації проєкту у 2020 році (за 8 місяців цього року було використано лише 0,4% від виділеної суми) і неможливості його виконання в цьому році.
Всі рішення щодо перерозподілу коштів ухвалює Міжвідомча комісія з питань державних інвестиційних проєктів, яка складається з 8 членів уряду і 17 народних депутатів членів Комітету ВР з питань бюджету. Останнє засідання Комісії відбулося 29 вересня 2020 року.
Будь ласка, зачекайте...
т.е. деньги не хотели брать? или кое-кто не хотел их распределять ????
почему бедствуют онкоцентры и выдаиваются родственники больных до последней капли крови???
что-то хитро-мудро с этими финансами... или хто-то звиздит как сивый мерин в аравийской пустыне в лунную ночь!! ***!
Не передали, а перераспределили на закапывание в землю.
В мене наівне питання а якщо в наступному році повториться та сама куйня ? Бо з вами рукожопими це зовсім не виключено а і навпаки - скоріш за все вірогідно ...
Але пояснення жідевральне Тут вам лайк,
Ми несмагли патратить деньги на исследования , давайте мы закатаем их в асфальт , а в следующем году мы выдилим новые деньги и вот тогда.(многозначительньно вздыхает)........Ну короче вы поняли
А тут поясненя віж кабміну
(https://www.kmu.gov.ua/.../pererozpodil-koshtiv-dozvolit...)
Верните Супрун!
Какой-нить паллиативный центр типа больницы в районе ст.м. то ли Нивки то ли Славутич... вылетело из головы. Ну знаете такой, в котором как всегда всего не хватает.
И тут врачу звонят из министерства
- Вам там 10млн. выделили, пользуйтесь, ждем заявки на препараты, оборудование и т.д.
Вбегает бухгалтер, рвет на себе волосы:
- Представляете! Там! ТААААМ!!!! Деньги на счет поступили. 10 миллионов!!!!!
Врач в трубку Министру:
- Та нафига они нам нада, у нас все есть! Больше не звоните сюда (кладет трубку).