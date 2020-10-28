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У Росії добровольці, на яких випробовували вакцину, захворіли на коронавірус

Новини Цензор.НЕТ За кордоном Здоров'я

У Росії добровольці, на яких випробовували вакцину, захворіли на коронавірус

COVID-19 діагностовано у кількох добровольців, на яких випробовували російську вакцину від цього вірусу.

Про це повідомив Олександр Гінцбург - директор центру Гамалії, де розробили вакцину, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на російське державне інформагентство РИА "Новости".

"За статистикою якісь ПЛР-позитивні є і якісь захворювання, але їм могли ввести плацебо. Попередні дані ми зможемо підвести тільки в середині листопада", - сказав він.

Він уточнив, що половина добровольців, які беруть участь у дослідженні, отримали перший компонент вакцини, близько 9 тисяч провакциновано вже і вдруге.

За словами Гінцбурга, скарг на здоров'я від добровольців, які брали участь в перших клінічних випробуваннях вакцини влітку, не було.

Також читайте: Україна не має статусу розробника кандидата у вакцини від COVID-19, - Ляшко

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+41
Ждем и держим пальцы за Мертвечука В России испытывавшие вакцину добровольцы заболели коронавирусом - Цензор.НЕТ 1315
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28.10.2020 15:46
+28
Яка очікувана несподіванка.. В России испытывавшие вакцину добровольцы заболели коронавирусом - Цензор.НЕТ 5991
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28.10.2020 15:47
+27
А мертвечук казав, що провів щеплення собі кацапською бурдою))
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28.10.2020 15:46
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В России испытывавшие вакцину добровольцы заболели коронавирусом - Цензор.НЕТ 5336
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28.10.2020 16:17 Відповісти
Ойц, яка сумна новина! В России испытывавшие вакцину добровольцы заболели коронавирусом - Цензор.НЕТ 9015
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28.10.2020 16:23 Відповісти
НА расее,на!
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28.10.2020 18:27 Відповісти
новичок - вакцина надежная
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28.10.2020 19:32 Відповісти
В России испытывавшие вакцину добровольцы заболели коронавирусом - Цензор.НЕТ 3189 може і медвечук з фуйлом захворіють
москалі, як завжди, своїми успіхами порадували
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28.10.2020 16:30 Відповісти
ОРДЛО вцы очень просят рашу дать им " вакцины" ....
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28.10.2020 16:35 Відповісти
А если бы они ещё провакцинировались от гриппа, то было бы ещё хуже
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28.10.2020 16:39 Відповісти
Що ж,наступний етап випробовувань-на собаках,доведеться відмінити.
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28.10.2020 16:57 Відповісти
Этого и следовало ожидать, потому что, честно говоря, вообще не стоит очень сильно надеяться на вакцину т.к. у лиц по настоящему переболевших COVID-19 не создаётся стойкий и длительный иммунитет, а при повторном заражении болезнь во многих случаях протекает еще тяжелее чем при первом. Таких случаев огромное количество. Ученым надо очень крепко почесать дыню чтобы создать (если это возможно) вакцину дающую более сильный и стойкий иммунитет на COVID-19 чем даёт сам вирус
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28.10.2020 16:59 Відповісти
лучше создать антивирусный препарат . это дешевле и еффективнее .
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28.10.2020 19:04 Відповісти
Зебилы, значит, берёте у }{уйла "вакцину" для парашных свиней?
У Росії добровольці, на яких випробовували вакцину, захворіли на коронавірус - Цензор.НЕТ 8280
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28.10.2020 17:01 Відповісти
А они что уже забыли что вводили подопытным-плацебо или вакцину?Дебилы У Росії добровольці, на яких випробовували вакцину, захворіли на коронавірус - Цензор.НЕТ 2236
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28.10.2020 17:12 Відповісти
У Росії добровольці, на яких випробовували вакцину, захворіли на коронавірус - Цензор.НЕТ 7881
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28.10.2020 17:13 Відповісти
Ура. Перемога.
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28.10.2020 18:14 Відповісти
Об этом сообщил директор мед. центра. Заболевших двое, им прививали плацебо, т. е. имитацию вакцины, не дающую защиты.
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28.10.2020 18:15 Відповісти
Мабуть інструкцію не дочитали.
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28.10.2020 20:39 Відповісти
Кто бы сомневался...парашный фуфломицин - этим все сказано. Еще и нам предлагают упоротые - хотели деньжат срубить по быстрому и с санкций спрыгнуть - а нет,непоняточка получилась.Пусть скрепных сначала поколят - а то заболеваемость/смертность в рашке зашкаливает и вакцина есть - ваще непонятно....
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28.10.2020 20:41 Відповісти
Хаха, смешно, заболел тем чего нету. Это как?
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28.10.2020 20:56 Відповісти
А почему этот путинский фюрер мертведчук , до сих пор не в больнице?? Значит, как всегда мертведчук врал , что прививался долбанной путинской псевдовакциной, иначе бы уже отдал бы богу душу!! путинский жопализ!!
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29.10.2020 12:41 Відповісти
Вакцина ТЯП-ЛЯП Изготовитель: Иванушка - дурачок.
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29.10.2020 12:59 Відповісти
рузьге просто не в курсі, що для вакцини треба брати деактивовані віруси
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29.10.2020 21:54 Відповісти
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