УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
12154 відвідувача онлайн
Новини Події
3 269 11
вибух (3746) газ (2588) Харківщина (4273) Кучер Олексій (62)

Вибух під Харковом: Без газу залишилися 3,5 тис. осіб, - голова ОДА Кучер

Новини Цензор.НЕТ Події

Вибух під Харковом: Без газу залишилися 3,5 тис. осіб, - голова ОДА Кучер

Унаслідок вибуху на території газорозподільної підстанції в с. Березівське Дергачівського району Харківщини без газу залишилися 3,5 тисячі осіб.

Про це в Telegram повідомив глава Харківської ОДА Олексій Кучер, передає Цензор.НЕТ.

"Без газу залишилися 3 500 осіб. В результаті аварії від газопостачання будуть тимчасово відключені с. Дворічний Кут, с. Григорівка, смт Пересічне, с. Південний, смт Вільшани, с. Протопопівка, с. Ярошівка, с. Гуківка, с. Тернова, с. Польова", - йдеться в повідомленні.

⠀За словами Кучера, Наслідки аварії будуть усунені якнайшвидше. Вже завтра газопостачання житлових будинків має буде відновлено.

Також дивіться: Вибух колектора в Києві: один постраждалий комунальник у важкому стані. ФОТОрепортаж

⠀Нагадаємо, на території газопереробної станції в Дергачівському районі Харківської області стався вибух природного газу. Станом на 13:30 пожежу було ліквідовано. В результаті події за уточненими даними загинули 2 людини, ще 9 в стані різного ступеня важкості госпіталізовано до медустанов Харкова і області.

За фактом вибуху поліція відкрила кримінальне провадження.

Автор: Анастасія Потіха
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Топ коментарі
+3
100 пудово без лаптєй не обійшлось...
показати весь коментар
28.10.2020 15:54
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
100 пудово без лаптєй не обійшлось...
показати весь коментар
28.10.2020 15:54 Відповісти
Так а больше немає кому - руканога маскви
показати весь коментар
28.10.2020 16:12 Відповісти
Шо не кажи, а кацапні вигідно коли бувші республіки совка воюють між собою, а хто не воює кацапи роблять все, щоб воювали, або була якась клоака як придністров'ї та деяких районах Донбасу.
показати весь коментар
28.10.2020 16:15 Відповісти
Газоопасные работы - работы повышенной опасности.
показати весь коментар
28.10.2020 15:55 Відповісти
Проводились плановые газоопасные работы.
Были допущены нарушения требований ОТ и Правил проведения газоопасных работ.
Следователи открыли уголовное производство по ч. 2 ст. 273 (нарушение правил безопасности на взрывоопасных предприятиях или во взрывоопасных цехах) Уголовного кодекса Украины.

Взрыв под Харьковом: Без газа остались 3,5 тыс. человек, - глава ОГА Кучер - Цензор.НЕТ 7847
показати весь коментар
28.10.2020 16:03 Відповісти
Образовалась взрывоопасная смесь природного газа с воздухом.
Сила взрыва зависит от пропорции смешиваемых газов.
показати весь коментар
28.10.2020 16:05 Відповісти
Бывает.Сочувствую. Взрыв под Харьковом: Без газа остались 3,5 тыс. человек, - глава ОГА Кучер - Цензор.НЕТ 3945
показати весь коментар
28.10.2020 16:06 Відповісти
В Харьковоблгазе и Харьков газе приглашают на работу специалистов на зарплату 6,5 тысяч.Сварщики и сантехники высочайшей квалификации просто разбежались от таких заоблачных зарплат.Бюрократы и собственники Жиреют ,а работяги дохнут на работе.Это частные структуры.Судя по перечислению населённых пунктов количество населения там более 15 тысяч.Плюс олийницы непрерывного цикла со швейцарским капиталом,плюс куча промпредприятий более мелких ,потребляющие также газ. Полный абзац.И политики тут никакой.
показати весь коментар
28.10.2020 16:38 Відповісти
Зливали газолін з газопроводу високого тиску в порушення регламенту.
показати весь коментар
28.10.2020 17:42 Відповісти
 
 