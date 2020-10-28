Вибух під Харковом: Без газу залишилися 3,5 тис. осіб, - голова ОДА Кучер
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Унаслідок вибуху на території газорозподільної підстанції в с. Березівське Дергачівського району Харківщини без газу залишилися 3,5 тисячі осіб.
Про це в Telegram повідомив глава Харківської ОДА Олексій Кучер, передає Цензор.НЕТ.
"Без газу залишилися 3 500 осіб. В результаті аварії від газопостачання будуть тимчасово відключені с. Дворічний Кут, с. Григорівка, смт Пересічне, с. Південний, смт Вільшани, с. Протопопівка, с. Ярошівка, с. Гуківка, с. Тернова, с. Польова", - йдеться в повідомленні.
⠀За словами Кучера, Наслідки аварії будуть усунені якнайшвидше. Вже завтра газопостачання житлових будинків має буде відновлено.
⠀Нагадаємо, на території газопереробної станції в Дергачівському районі Харківської області стався вибух природного газу. Станом на 13:30 пожежу було ліквідовано. В результаті події за уточненими даними загинули 2 людини, ще 9 в стані різного ступеня важкості госпіталізовано до медустанов Харкова і області.
За фактом вибуху поліція відкрила кримінальне провадження.
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Были допущены нарушения требований ОТ и Правил проведения газоопасных работ.
Следователи открыли уголовное производство по ч. 2 ст. 273 (нарушение правил безопасности на взрывоопасных предприятиях или во взрывоопасных цехах) Уголовного кодекса Украины.
Сила взрыва зависит от пропорции смешиваемых газов.