Гетманцев: Францію з України зробити не вийде, для нас надзавдання - наздогнати Білорусь чи Росію
Новини Цензор.НЕТ Економіка
На те, щоб зрівнятися за рівнем ВВП з Польщею, Україні потрібно як мінімум 40 років. "Наздогнати" Францію не вийде і за життя нинішніх дітей.
Про це в інтерв'ю виданню "Гордон" заявив нардеп СН, голова комітету Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев, інформує Цензор.НЕТ.
"Щоб наздогнати Польщу за рівнем ВВП на душу населення, нам мінімум 40 років треба. (...) До чого я говорю? Немає простих рішень. Треба дивитися правді в очі: зробити з України Францію не вийде навіть за життя наших дітей. Для нас надзавдання – наздогнати Білорусь чи Росію, у якій – на хвилиночку! – ВВП утричі більший, ніж у нас. Нещодавно вийшов звіт МВФ про доходи населення у світі. Він підтверджує це", – сказав Гетманцев.
Голова парламентського комітету наголосив, що "Південній Кореї знадобилося 40 років, щоб перетворитися з країни – експортера водоростей на країну – експортера високоточної техніки".
"Нам, до речі, знадобилося 30 років, щоб пройти шлях у зворотному напрямку... Економічний розвиток – дуже довга, копітка, щоденна праця. Комплексна праця, де треба, зокрема, і закони впроваджувати, і помилки виправляти, і ще раз упроваджувати вже виправлені закони. Це стосується всіх сфер, зокрема податкової, правоохоронної та судової. Ми не можемо сьогодні робити спочатку одне, а потім інше. Ми мусимо працювати в усіх напрямах разом. Тоді буде результат", – пояснив Гетманцев.
Будь ласка, зачекайте...
буде мати
Однозначно..
в Польше НДС-7% (и его не воруют) у нас 20% из которых собирают-5...
А бабушка пошла в магазин-купила хлеба-20% отдала олигархам в виде НДС
Алё, зелебобики, а вам не стыдно за ваших ставленников?
Бороться с "конвертами" нужно иначе - нужно создавать условия, чтобы люди выходили из тени.
Да и вообще, прописанные запреты в законе легко обходятся переизбранием очередных зелебобиков, плюющих на законы и переписывающих их. Недолюстрированного Андрея Богдана хотя бы в пример привести можно
Причем ну никто никтошеньки не говорил в 2019-м, что эти ватные ЗЕблюдки рано или поздно развернут оглобли в Тайоженый союз.
почему он не сказал правду:
если Запад даст нам план Маршалла,как дали Польше и Прибалтике ( сотни млрд $)-то мы быстро подымем свою економику !
за евро - 93,06
Пам'ятаю, як років тридцять тому мою маму життя заставило їздити у Польщу продавати всілякий крам, який вдавалося скупити у напівпорожніх крамницях нашого містечка. По її словам, у Польщі тоді були страшні злидні, поляки розкуповували все, що бачили - від мила до страшних радянських жіночих трусів. І ось тепер, на тобі - 40 років різниці у розвитку...Як мінімум.
Падло.
Париж африканский.
Такие данные указаны в отчете Международного валютного фонда о состоянии мировой экономике за октябрь 2020 года.
Согласно данным МВФ, подушевой доход в Украине оказался равен 3424 доллара в год, в Беларуси - 6 133 доллара, в Узбекистане - 1 762, в Казахстане - 8781 доллара в год, в России - 9 972 доллара.
https://zavtra.com.ua/2020/10/21/mvf-poschital-chto-ukrainczy-v-3-raza-bednee-rossiyan/
В сравнении с 2017 годом - Украина - 112 из 149 - несомненный прогресс.
Но как быть с 2015 годом - Украина - 70 из 142 - как так?
Это - полнейшая жопа и самое вонючее гавно (как по мне, дальнейший конструктив невозможен). Все бывшие и нынешний украинские руководители достойны быть подвешенными на дыбе, до полусмерти бичёванными хлыстами и утопленными в коктейле из гавна и мочи.
Румынам на суд и расстрел Чаушеску (с супругой) хватило 2 часа и никакая Гаага или Страсбург их за это не осудили. А наши будут сопли жевать, пока Украина "мокрым рядном накроется"©️.