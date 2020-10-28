Гетманцев: Францію з України зробити не вийде, для нас надзавдання - наздогнати Білорусь чи Росію

На те, щоб зрівнятися за рівнем ВВП з Польщею, Україні потрібно як мінімум 40 років. "Наздогнати" Францію не вийде і за життя нинішніх дітей.

Про це в інтерв'ю виданню "Гордон" заявив нардеп СН, голова комітету Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев, інформує Цензор.НЕТ.



"Щоб наздогнати Польщу за рівнем ВВП на душу населення, нам мінімум 40 років треба. (...) До чого я говорю? Немає простих рішень. Треба дивитися правді в очі: зробити з України Францію не вийде навіть за життя наших дітей. Для нас надзавдання – наздогнати Білорусь чи Росію, у якій – на хвилиночку! – ВВП утричі більший, ніж у нас. Нещодавно вийшов звіт МВФ про доходи населення у світі. Він підтверджує це", – сказав Гетманцев.



Голова парламентського комітету наголосив, що "Південній Кореї знадобилося 40 років, щоб перетворитися з країни – експортера водоростей на країну – експортера високоточної техніки".



"Нам, до речі, знадобилося 30 років, щоб пройти шлях у зворотному напрямку... Економічний розвиток – дуже довга, копітка, щоденна праця. Комплексна праця, де треба, зокрема, і закони впроваджувати, і помилки виправляти, і ще раз упроваджувати вже виправлені закони. Це стосується всіх сфер, зокрема податкової, правоохоронної та судової. Ми не можемо сьогодні робити спочатку одне, а потім інше. Ми мусимо працювати в усіх напрямах разом. Тоді буде результат", – пояснив Гетманцев.

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