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Новини Економіка
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ВВП (254) Гетманцев (430)

Гетманцев: Францію з України зробити не вийде, для нас надзавдання - наздогнати Білорусь чи Росію

Новини Цензор.НЕТ Економіка

Гетманцев: Францію з України зробити не вийде, для нас надзавдання - наздогнати Білорусь чи Росію

На те, щоб зрівнятися за рівнем ВВП з Польщею, Україні потрібно як мінімум 40 років. "Наздогнати" Францію не вийде і за життя нинішніх дітей.

Про це в інтерв'ю виданню "Гордон" заявив нардеп СН, голова комітету Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев, інформує Цензор.НЕТ.

"Щоб наздогнати Польщу за рівнем ВВП на душу населення, нам мінімум 40 років треба. (...) До чого я говорю? Немає простих рішень. Треба дивитися правді в очі: зробити з України Францію не вийде навіть за життя наших дітей. Для нас надзавдання – наздогнати Білорусь чи Росію, у якій – на хвилиночку! – ВВП утричі більший, ніж у нас. Нещодавно вийшов звіт МВФ про доходи населення у світі. Він підтверджує це", – сказав Гетманцев.

Голова парламентського комітету наголосив, що "Південній Кореї знадобилося 40 років, щоб перетворитися з країни – експортера водоростей на країну – експортера високоточної техніки".

"Нам, до речі, знадобилося 30 років, щоб пройти шлях у зворотному напрямку... Економічний розвиток – дуже довга, копітка, щоденна праця. Комплексна праця, де треба, зокрема, і закони впроваджувати, і помилки виправляти, і ще раз упроваджувати вже виправлені закони. Це стосується всіх сфер, зокрема податкової, правоохоронної та судової. Ми не можемо сьогодні робити спочатку одне, а потім інше. Ми мусимо працювати в усіх напрямах разом. Тоді буде результат", – пояснив Гетманцев.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": "У нас уперше президент, який не краде. Для цієї країни це диво!" - "слуга народу" Гетманцев
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Топ коментарі
+83
Заткніть пащу цьому негіднику- маніпулятору.
Досить нам рівнятись на рашку.
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28.10.2020 16:48
+35
Охохо... перед выборами они говорили совсем другое... и дебилы им верили...
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28.10.2020 16:50
+29
Как бы не вышло так, что кловАны сделают из Украины настоящий Габон.
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28.10.2020 16:48
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А здесь я согласен полностю
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28.10.2020 17:29 Відповісти
х.т.-м
буде мати
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28.10.2020 17:30 Відповісти
З зеленими нікчемами ми скатимося на рівень Судану.
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28.10.2020 17:12 Відповісти
Спочатку буде Франція часів революції з гіль'ятиною
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28.10.2020 17:12 Відповісти
с такими Уродами скоро догоним Сомали
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28.10.2020 17:13 Відповісти
Чемодан, вокзал, рашка і назавжди!
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28.10.2020 17:14 Відповісти
Гєть-манцафь,Падураєфь.Абрагам"єя...Ведуть орли русккєє нас у кацапстанську дупу.
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28.10.2020 23:14 Відповісти
Промышленность падает,рабочие места исчезают,инвестиций нет совсем,а этот мистер кассовый аппарат оказывается кого то догоняет,вали давай в свою россию,эта верхзрада уже нелегитимна,нет у вашей партии уже и половины поддержки.
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28.10.2020 17:15 Відповісти
Украина ориентирована на состояние Коломойского! -- его личный ВВП больше, чем у пролетарьята всех стран вкупе...
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28.10.2020 17:16 Відповісти
А предметно він може спілкуватись ? Ділити та множити на три навчають в дитсадку. Нехай конкретно каже : хто контролює електроенергетику та нафтовидобуток, банки, машинобудування, хімію ? Хто це "купив" ? Нехай звертається до них, а не до найманих робітників (виборців). Хіба в Україні залишилось так багато державних заводів ? Кого він закликає ? Законів поприймали вже багато і вони суперечать один одному. Пора вже над прізвищами олігархів попрацювати а не ховатися за безлікими цифрами ВВП.
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28.10.2020 17:20 Відповісти
подлец
Однозначно..
в Польше НДС-7% (и его не воруют) у нас 20% из которых собирают-5...
А бабушка пошла в магазин-купила хлеба-20% отдала олигархам в виде НДС
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28.10.2020 17:20 Відповісти
Litve toze okolo 20% NDS no tut VVP na dusu naselenyje jest na mnogo vyse cem Polse.
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28.10.2020 17:32 Відповісти
Вам зеленым наркоманам нужно догонять страусов шапкокрада а не францию.
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28.10.2020 17:20 Відповісти
поки країною маніпулює пул олігархів нічого на краще не зміниться і за 40 років..
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28.10.2020 17:20 Відповісти
А в вопросах кривосудия мы уже пошли на обгон этих самых роSSии и Беларуси.
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28.10.2020 17:21 Відповісти
Гетьманцев повторяет это как мантру, что мы никого не догоним. Кто б ему объяснил, что политик не имеет права внушать обществу свой ущербный пессимизм.
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28.10.2020 17:21 Відповісти
Вони ж самі-ущербні русккєє на службі у русккєхь.Казав же КАЛамойскай на одного з тих русккєхь :"дебіл",а той і підтвердив сумирненько.
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28.10.2020 23:17 Відповісти
он не "внушает" а говорит как есть, реальное состояние вещей.
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29.10.2020 10:16 Відповісти
А чого не Гондурас чи Буркіна-Фасо? Що на Росії чи Білорусі зійшовся клин. Може ще Венесуелу зробите щоб з "кучмовозами" грошей в АТБ ходити?
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28.10.2020 17:24 Відповісти
стыдоба. Испанский стыд.
Алё, зелебобики, а вам не стыдно за ваших ставленников?
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28.10.2020 17:26 Відповісти
навряд, вони для цього їх і ставили, красти, красти і знову красти, потім ще раз красти.
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28.10.2020 17:47 Відповісти
Цензор публикует всяких идиотов. Я меняю свое благосостояние на виселицы или гильотины для всех олигархов, судей и правящей банды. Может тогда страна начнет развиваться.
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28.10.2020 17:27 Відповісти
Пістляве ніхто. Корупціонер і українофоб розкриває своє гниле нутро.
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28.10.2020 17:29 Відповісти
Не надо ни за кем ни "гнаться", ни "догонять", Украина должна быть Украиной, если полностью перейдет на полный БЕЗНАЛ и откажется от иностранной валюты даже в международных расчетах (прописать в законе исключительный расчет и торговлю только в начиональной валюте и запрет дефицита бюджета - как форму воровства с карманов граждан), то перестанет быть сырьевым придатком, а станет экономически устойчивой и самодостаточной системой (без существенной завмсимости от других)!
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28.10.2020 17:38 Відповісти
повний безнал не з нашою податковою системою, бо будеш завжди винен.
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28.10.2020 17:48 Відповісти
налоговая система тоже изменится в сторону уменьшения ставок за счет 100% собираемости!
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29.10.2020 01:29 Відповісти
не в Україні
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29.10.2020 20:08 Відповісти
запретами ничего не достигнешь. Запрети наличку - и с удивлением обнаружишь, что люди в некоторых случаях перейдут на бартер или переизобретут для себя свою собственную валюту, в той или иной форме.
Бороться с "конвертами" нужно иначе - нужно создавать условия, чтобы люди выходили из тени.
Да и вообще, прописанные запреты в законе легко обходятся переизбранием очередных зелебобиков, плюющих на законы и переписывающих их. Недолюстрированного Андрея Богдана хотя бы в пример привести можно
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28.10.2020 17:58 Відповісти
проблема не в "конвертах", а систематической коррупции, полный безнал и тотальное декларирование это пригоаор системе взяточниства и криминала + устойчивая, прозрачная и прогнозируемаякредитно-финансовая система!
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29.10.2020 01:26 Відповісти
Estonija pocti na 1/3 obganiajet Polsu po VVP na dusu naselenyja.U nix 22000 gde to u Polsi 15000 dolarov na celoveka.Litva takze obganiajet Polsu 20000 dolarov protiv 15000 Polsi.Raska gde to nedaleko 10000 dolarov Eto danyje etogo goda
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28.10.2020 17:39 Відповісти
А про 40% роста за 5 лет уже забыли? А про кисельные берега и молочные реки от зеленожопых гетманцевых г+г уже не расскажет?
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28.10.2020 17:44 Відповісти
Ненене. Теперь дорога только на Беларусь и Роисю.

Причем ну никто никтошеньки не говорил в 2019-м, что эти ватные ЗЕблюдки рано или поздно развернут оглобли в Тайоженый союз. Гетманцев: Францію з України зробити не вийде, для нас надзавдання - наздогнати Білорусь чи Росію - Цензор.НЕТ 6471
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28.10.2020 18:02 Відповісти
Это было очевидно и без разговоров...
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28.10.2020 18:55 Відповісти
Воно просто оголосило країни куди можна буде втікати ЗЕ-команді.
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28.10.2020 20:03 Відповісти
Бізнесмен - це той хто живе з СВОГО бізнесу , олігарх - з ДЕРЖАВНОГО бюджету ! Не буде у владі олігархічних кланів- хижаків і НЕ буду кому нас і нашу Державу жерти і рвати на шматки! Все просто : виконуємо Закон Державотворення про РОЗДІЛЕННЯ влади і великого капіталу олігархів, то б то мухи окремо - котлети окремо ...І буде в нас краще за Францію !
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28.10.2020 17:44 Відповісти
а за то мы идем в европу
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28.10.2020 17:50 Відповісти
А білорасєю наздоганяти по зарплатах у їхніх колгоспах 300 рублёу?))) бо на заводах робітники більше 14000 грн. не заробляють, не знаю що там у тому білорасєйському окрузі расєйської ********** Україні наздоганяти?))) рівнятися треба на промислово розвинуті країни а не на усіляку лупину...
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28.10.2020 17:52 Відповісти
Из за таких воров как Гетманцев не получится сделать из Украины - Францию.
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28.10.2020 17:58 Відповісти
Это, если кому-то было не понятно, откуда ЗЕленый ветер дует - Беларусь и Россия
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28.10.2020 18:00 Відповісти
если посмотреть на реальные доходы граждан (не бумажные) -- у нас страна побогаче не то что рашки с беларашкой, нас можно с той же польшей сравнивать. Так что пусть не прибедняется воришка у корыта
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28.10.2020 18:00 Відповісти
Через пару лет, коммуникации советские сгниют, наступит Франция 15 века.
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28.10.2020 18:09 Відповісти
гнать в шею с Украины етот непотреб гетманцева! Гетманцев: Францію з України зробити не вийде, для нас надзавдання - наздогнати Білорусь чи Росію - Цензор.НЕТ 4050
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28.10.2020 18:16 Відповісти
нет, лучше к стенке...
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28.10.2020 18:53 Відповісти
1. Убрать олигархов !!!! 2. Дать налоговую свободу малому и среднему бизнесу !!!! - и все на первом этапе !!!!! Гетьманцев - ты не дебил, ты мразь и тварь !!!!
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28.10.2020 18:21 Відповісти
Всё он верно сказал. Не понимаю, что так разозлило форумчан.
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28.10.2020 18:33 Відповісти
етот сепарский огрызок Гетьманцев манипулирует понятиями и озвучивает фейки *****:
почему он не сказал правду:
если Запад даст нам план Маршалла,как дали Польше и Прибалтике ( сотни млрд $)-то мы быстро подымем свою економику !
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28.10.2020 18:47 Відповісти
другое дело что сначала надо провести в Украине реформы и посадить коррупционеров
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28.10.2020 18:48 Відповісти
Это еще какому презу дадут. Не каждому доверят такие суммы.
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28.10.2020 22:34 Відповісти
а если прилетят марсиане и дадут нам золота, то будет еще лучше.
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29.10.2020 10:17 Відповісти
Наверное, то, что этот Гетманцев - недоумок. И именно из-за того, что такие сидят во власти, уровень Франции не достижим. А сравнение с РБ и РФ - это феерия имбецилии: первая в принципе не жизнеспособна и живет за бабки второй, а у второй столько углеводородов, что можно президентов пачками скупать. Если перевести на человеческий, то он сказал: наш Запорожец не надо сравнивать с БМВ, нам бы достичь уровня китайского самоката или Бентли. Человек очевидно не дружит с головой и отрабатывает повесточку по сближению с мышебратьями.
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28.10.2020 18:48 Відповісти
Он сказал, что нам нужно догонять и перегонять Раисю по уровню ВВП, что не так?
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28.10.2020 19:04 Відповісти
тут 90% комментаторов уверены что в Раше последний хрен без соли доедают, потому и взрыв пуканов такой
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29.10.2020 10:19 Відповісти
Согласно данным МВФ, подушевой доход в Украине оказался равен 3424 доллара в год, в Беларуси - 6 133 доллара, в Узбекистане - 1 762, в Казахстане - 8781 доллара в год, в России - 9 972 доллара.
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29.10.2020 11:49 Відповісти
З такою зеленою цвіллю на чолі з містечковим йолопом, ну і звичайно, з дебільним населенням, яке це обрало, ми сповземо до рівня Нігерії.
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28.10.2020 18:49 Відповісти
Для нормальных людей уровень рашки и Беларуси это откат назад и худший вариант, чем, например, Украина при Порошенко... но рабы всегда мечтают о ярме...
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28.10.2020 18:51 Відповісти
за1доллар на сегодня в расее дают 79,38 ржублей
за евро - 93,06
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28.10.2020 19:00 Відповісти
ідіть геть із влади, доганяльщики куєві.
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28.10.2020 19:06 Відповісти
Нашол с чем ровнять .мразь сепарская когда же подержимся за ваши хлюпкие шейки...
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28.10.2020 19:10 Відповісти
Гетманцев хоче заставити всіх бігти до росії та луки.
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28.10.2020 19:14 Відповісти
Яка мразота.
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28.10.2020 19:21 Відповісти
"На то, чтобы сравняться по уровню ВВП с Польшей, Украине нужно как минимум 40 лет."
Пам'ятаю, як років тридцять тому мою маму життя заставило їздити у Польщу продавати всілякий крам, який вдавалося скупити у напівпорожніх крамницях нашого містечка. По її словам, у Польщі тоді були страшні злидні, поляки розкуповували все, що бачили - від мила до страшних радянських жіночих трусів. І ось тепер, на тобі - 40 років різниці у розвитку...Як мінімум.
Падло.
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28.10.2020 19:28 Відповісти
Я думаю, треба допомогти Гєтьманцєву догнати росію і Білорусь, і тут йому стане в нагоді копняк в сраку.
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28.10.2020 19:28 Відповісти
Хреново считает.... Есть еще 2-3 года власти Зеленых...и это уже получается 43 года, чтобы догнать Польшу.
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28.10.2020 19:39 Відповісти
А що там такого в тій білорусії, щоб я за нею ганявся?
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28.10.2020 19:42 Відповісти
это он зе быдло подготавливает к нищите))) поляки ни разу не свернули с намеченного пути, как бы им не было трудно. только быдлохохлы идут 5 лет вперед, 5 лет назад)))) ну президент у них шут))) мой президент остается порох
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28.10.2020 19:48 Відповісти
пока шлагбаумов, штангельциркулей не поменяем на ковальчуков, конечно не получится
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28.10.2020 19:56 Відповісти
Зебильные тупицы ни как не поймут, что нашим евреям олигархам не выгодно ни кого догонять. Они же мировых рынках, демпингуют, при продаже своего товара или сырья, за счет дешевой рабочей силы.
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28.10.2020 20:00 Відповісти
А как же рост ВВП на 40%, или то другой Главзебил обещал.
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28.10.2020 20:04 Відповісти
Завезите негров, индусов, сирийцев побольше и получиться.
Париж африканский.
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28.10.2020 20:39 Відповісти
ахахахахаах, щас бы беларусь догонять когда у нас средняя зп всего на 10% меньше, а минимальная вобще выше на 25%, так это при том что у нас нет налога на импорт в 25% как у них (наценка на всю импортную продукцию)... или он имеют ввиду что власть пытается в худшую сторону "догнать"
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28.10.2020 21:08 Відповісти
с московией вряд-ли у нас тоже сильно цифры разнятся, а в целом может даже и получше люди живут, потому что у нас почти нет "глубинки" помойной как в кацапии, но при этом и москва-сити отсутствует за счет которой и средние показатели по достатку населения явно завышены
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28.10.2020 21:10 Відповісти
ну да, щас глянул минимальная зп в раше 4360грн грязными, тогда как у нас 5тыщ, средняя действительно выше нпримерно на 3 тысячи, 12 у нас и 15 у них, но опять же это из-за москвы в которой средняя зп 30ыщ грн, тогда как у нас нет такой разницы между столицей и регионами
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28.10.2020 21:15 Відповісти
Речь не о зарплате, а о производстве. Прикинь какая бы у нас была зарплата, если пришлось бы содержать 50 атомных подлодок, непрерывно строить всякие мосты, потоки, ледоколы, космодромы и т.п.
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28.10.2020 22:57 Відповісти
гетьманцев, їдь скоріше на рашу і піднімай ВВП там, чого сидиш в Україні, гнида???
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28.10.2020 21:37 Відповісти
Давай, форсируй сверхзадачу, осталось 3 годика, если повезет.
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28.10.2020 22:26 Відповісти
Україна єдина держава світу, яка не досягла свого ВВП зз 1991 рок, тому що управляють державою сіоністи, які нищать державу, а не розвивають, Гетьманцов один з руйнувіків України. Унас всі технології ракето-авіо-танко......будівництва, але українофоби руйнують все.
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28.10.2020 22:43 Відповісти
Млять, додуматись так акуратно загорнути нескромний реверансик в бік росії і білорусі, в обгортку софізму і дешевої маніпуляції. Гидота!
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28.10.2020 22:44 Відповісти
При Порохе максимум 20 было " догонять"
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28.10.2020 22:54 Відповісти
Щоб побудувати ******* інфраструктуру і ******* підприємства, потрібно 5-7 років. Навколо них утвориться ще маса виробництв і сервісів. Цього буде достатньо, щоб дістати Польщу і залишити далеко позаду Едерацію і Білорусь. А от щоб рівнятися на ОЕСР, цього мало. Тут потрібні наукоємні глобальні компанії, людський капітал, який треба або завозити (он в Ягодині на пункті пропуску вже черги науковців стоять, щоб в Україну в'їхати), або ж вирощувати з пелюшок. От тут треба років 30-40. Але поки що ми не рухаємося в цю сторону зовсім. Якщо Гетьманцев буде продовжувати робити те, що він робить, то років через 20 доженем Зімбабве.
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28.10.2020 23:11 Відповісти
НАЦИОНАЛИЗАЦИЯ СПАСЕТ УКРАИНУ !!!
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29.10.2020 00:03 Відповісти
Покруч, як і його прізвище. Це ж треба так замакітрити - Гетьманцев. Х.з.що.
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29.10.2020 00:32 Відповісти
Гетманцев: Францію з України зробити не вийде, для нас надзавдання - наздогнати Білорусь чи Росію - Цензор.НЕТ 8643 верните того поца на самокате! он обещал 40% ВВП за пять лет.
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29.10.2020 08:44 Відповісти
Франция < - > Беларусь и РФия - куда вы тянете Украину, достаточно ясно. Догоняйцы херовы.
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29.10.2020 09:42 Відповісти
То что при самом оптимистическом пути и реформам мы через 20 лет от силы сравняем я разве что с Румынией- это просто трезвый факт, без криков о черноземе, лесах, и морях которые давно загадили и уничтожают дальше. Но есть и другой факт-по статистике, в апреле 2019 г. Средняя з/п по Украине стала выше средней зп по рашке. В военное время. Так-то. Спасибо 'барыге', гройсману и забугорным инвестициям.
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29.10.2020 10:20 Відповісти
А на 'богатых' белорусов мы насмотрелись- в Чернигове еще пару лет назад на обьездной дороге каждые выходные стоянка под Экомаркетом была забита их автобусами и авто- сметали с полок все что видели т к дома у них полный совок в плане разнообразия и плевали они на влажные мечты наших совкодрочеров о качестве беларуских продуктов.
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29.10.2020 10:25 Відповісти
раніше їздили до Києва - зараз мабуть грошей на дорогу не вистачає....
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29.10.2020 21:42 Відповісти
Не пробували не красти?
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29.10.2020 10:36 Відповісти
Южной Корее понадобилось 10 лет, что люди подняли свой жизненный уровень до уровня современной Польши. Но там не было ватников и основная масса людей работала на свою промышленность и на поднятие национальной гордости.А в Украине на 7 году войны большая масса людей голосует за ОПЗЖ. С такими "успехами" мы до Польши будем 100 расти
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29.10.2020 10:38 Відповісти
Доход на душу населения в Украине составил 3 424 доллара в год, эта цифра в три раза меньше, чем в России, где этот показатель находится на уровне 9 972 доллара.
Такие данные указаны в отчете Международного валютного фонда о состоянии мировой экономике за октябрь 2020 года.
Согласно данным МВФ, подушевой доход в Украине оказался равен 3424 доллара в год, в Беларуси - 6 133 доллара, в Узбекистане - 1 762, в Казахстане - 8781 доллара в год, в России - 9 972 доллара.

https://zavtra.com.ua/2020/10/21/mvf-poschital-chto-ukrainczy-v-3-raza-bednee-rossiyan/
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29.10.2020 11:50 Відповісти
это правда. увы и ах.
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29.10.2020 12:02 Відповісти
Що ти мелищ ..баран.. Цю країну можна було реформувати вже 5 разів.. Суки ви заумні. І не кажи Ми ... за себе відповідай а інших не чипай... Країні потрібно лище дві голвні умови. Більше свободи і можливостей для середньогго і малого бізнесу. Та чітке покарання за порушення законів для всіх(закон один для всіх). Все і країна виросте як як трава під сонечком і весняним дощем.. Ви суки с Зеленським і Порошенко теж головного не зробили . Не посадили друзів за порушення законів не посадили алегархів за порушення законів і не посадили чиновникіфв за порушення закону... Тільки вид робили ..і Сцяли ..та срали в свої штанці
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29.10.2020 13:08 Відповісти
В Рейтинге стран мира по уровню процветания (The Legatum Prosperity Index) от британского аналитического центра The Legatum Institute за 2019 год из 167 государств Украина заняла 96 место (между Тунисом и Кубой). Наши соседи: Молдова - 81, Россия - 74, Беларусь - 73, Румыния - 47, Венгрия - 46, Польша - 36, Словакия - 32. Наивысшая позиция из бывших советских - Эстония - 21, даже Бельгию (22) и Францию (23) уделала.
В сравнении с 2017 годом - Украина - 112 из 149 - несомненный прогресс.
Но как быть с 2015 годом - Украина - 70 из 142 - как так?
Это - полнейшая жопа и самое вонючее гавно (как по мне, дальнейший конструктив невозможен). Все бывшие и нынешний украинские руководители достойны быть подвешенными на дыбе, до полусмерти бичёванными хлыстами и утопленными в коктейле из гавна и мочи.
Румынам на суд и расстрел Чаушеску (с супругой) хватило 2 часа и никакая Гаага или Страсбург их за это не осудили. А наши будут сопли жевать, пока Украина "мокрым рядном накроется"©️.
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29.10.2020 20:57 Відповісти
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