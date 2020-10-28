ВАКС не став усувати з посади главу Харківського окружного адмінсуду Панченко, затриману під час передачі $3 тис. хабаря

Голову Харківського окружного адмінсуду Ольгу Панченко, спійману на передачі 3 тис. доларів хабаря, залишається на посаді.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ВАКС, таке рішення прийняла у середу, 28 жовтня, слідча суддя Вищого антикорупційного суду.

"Таке рішення постановлено через те, що наведені стороною обвинувачення аргументи були недостатніми для відсторонення підозрюваної від адміністративної посади голови суду. Так, заявлений ризик знищення судової справи, за вирішення якої, за версією обвинувачення, надавалася неправомірна вигода, спростований тим, що детективи вже отримали у розпорядження копії цієї справи. Ризик впливу на заявника в цьому кримінальному провадженні також не став визначальним, адже цей ризик вже нівельований при застосуванні запобіжного заходу шляхом встановлення обов’язку підозрюваної не спілкуватися з заявником. Інші доводи сторони обвинувачення мали абстрактний характер, тому слідчий суддя визнала їх недостатніми для відсторонення від посади", - зазначили у відомстві.

Зазначається, що це рішення не є остаточним і може бути переглянуто в апеляційному порядку.

У ВАКС нагадали, що дії підозрюваної кваліфіковано за ч. 3 ст. 369 КК України. За версією слідства, вона здійснювала тиск на одного з суддів Харківського окружного адміністративного суду, щоб останній ухвалив рішення в адміністративній справі щодо земельного питання на користь комерційної компанії. Для того, щоб суддя виніс "правильне" рішення, підозрювана передала 3000 доларів США.