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ВАКС не став усувати з посади главу Харківського окружного адмінсуду Панченко, затриману під час передачі $3 тис. хабаря

Новини Цензор.НЕТ Події

ВАКС не став усувати з посади главу Харківського окружного адмінсуду Панченко, затриману під час передачі $3 тис. хабаря

Голову Харківського окружного адмінсуду Ольгу Панченко, спійману на передачі 3 тис. доларів хабаря, залишається на посаді.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ВАКС, таке рішення прийняла у середу, 28 жовтня, слідча суддя Вищого антикорупційного суду.

"Таке рішення постановлено через те, що наведені стороною обвинувачення аргументи були недостатніми для відсторонення підозрюваної від адміністративної посади голови суду. Так, заявлений ризик знищення судової справи, за вирішення якої, за версією обвинувачення, надавалася неправомірна вигода, спростований тим, що детективи вже отримали у розпорядження копії цієї справи. Ризик впливу на заявника в цьому кримінальному провадженні також не став визначальним, адже цей ризик вже нівельований при застосуванні запобіжного заходу шляхом встановлення обов’язку підозрюваної не спілкуватися з заявником. Інші доводи сторони обвинувачення мали абстрактний характер, тому слідчий суддя визнала їх недостатніми для відсторонення від посади", - зазначили у відомстві.

Зазначається, що це рішення не є остаточним і може бути переглянуто в апеляційному порядку.

У ВАКС нагадали, що дії підозрюваної кваліфіковано за ч. 3 ст. 369 КК України. За версією слідства, вона здійснювала тиск на одного з суддів Харківського окружного адміністративного суду, щоб останній ухвалив рішення в адміністративній справі щодо земельного питання на користь комерційної компанії. Для того, щоб суддя виніс "правильне" рішення, підозрювана передала 3000 доларів США.
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Топ коментарі
+16
И как можно комментировать это приличными словами?!..вото протсо так решил и всё-"нельзя взяточника не то,что судить,а отстранять от должности"...нужно было не только спрашивать для таких пожизненное,нужно вводить исключительную меру-СМЕРТНУЮ КАЗНЬ таким судьям в первую очередь.
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28.10.2020 16:57
+13
ВАКС не стал отстранять от должности главу Харьковского окружного админсуда Панченко, задержанную при передаче $3 тыс. взятки - Цензор.НЕТ 4352 ВАКС не стал отстранять от должности главу Харьковского окружного админсуда Панченко, задержанную при передаче $3 тыс. взятки - Цензор.НЕТ 6209
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28.10.2020 16:55
+13
три штуки баксов? разве это взятка? Это детям на конфеты. Судьи ВАКС прослезились, когда читали протокол такой мелкой взятке.
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28.10.2020 16:57
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ВАКС не стал отстранять от должности главу Харьковского окружного админсуда Панченко, задержанную при передаче $3 тыс. взятки - Цензор.НЕТ 4352 ВАКС не стал отстранять от должности главу Харьковского окружного админсуда Панченко, задержанную при передаче $3 тыс. взятки - Цензор.НЕТ 6209
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28.10.2020 16:55 Відповісти
ВАКС не стал отстранять от должности главу Харьковского окружного админсуда Панченко, задержанную при передаче $3 тыс. взятки - Цензор.НЕТ 6467
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28.10.2020 16:56 Відповісти
И как можно комментировать это приличными словами?!..вото протсо так решил и всё-"нельзя взяточника не то,что судить,а отстранять от должности"...нужно было не только спрашивать для таких пожизненное,нужно вводить исключительную меру-СМЕРТНУЮ КАЗНЬ таким судьям в первую очередь.
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28.10.2020 16:57 Відповісти
Вона чесно сказала - Більше не буду!
(В розумінні, що більше 3к зелених брати не буде!)
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28.10.2020 17:03 Відповісти
Може меньше 3 тисяч (зганьбила тим самим мантію судді)? ВАКС не став усувати з посади главу Харківського окружного адмінсуду Панченко, затриману під час передачі $3 тис. хабаря - Цензор.НЕТ 6416
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28.10.2020 17:10 Відповісти
Да это все Парашенка виноват ,вы что не знали.
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28.10.2020 18:05 Відповісти
три штуки баксов? разве это взятка? Это детям на конфеты. Судьи ВАКС прослезились, когда читали протокол такой мелкой взятке.
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28.10.2020 16:57 Відповісти
Весна прийдет сажать будем-ЗЕ
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28.10.2020 16:59 Відповісти
Вот Порошенко дает!!!!!
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28.10.2020 17:04 Відповісти
Молодец!
Холопу без упоминания барина нельзя никак....
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28.10.2020 17:08 Відповісти
Організоване злочинне угруповання.
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28.10.2020 17:05 Відповісти
З сумом мушу констатувати,що судової гілки влади в нашій крахні нема.А ті,що називають себе суддями,просто дискредитують нашу країну в очах світової спільноти. Зовсім совість втратили,тварі.
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28.10.2020 17:06 Відповісти
Колядники в мантіях. Мафія.
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28.10.2020 17:28 Відповісти
То була законна (передбачена та захищена Конституцією) премія "за нервову роботу"!
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28.10.2020 17:07 Відповісти
Она ИСРЕННЕ брала взятку. Как и зе сосвоим опросом.

Какие могут быть претензии?
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28.10.2020 17:07 Відповісти
Складається враження, що портнов дав суддям команду "фас".
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28.10.2020 17:09 Відповісти
Це тим самим антикорупційним суддям- одній із величніших потужних рехворм?
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28.10.2020 17:11 Відповісти
Ну да, ну да. До чогож ж тут зеленський? Він, бідолаха, лише півтора роки, як зЕзідентом працює, і портнов йому закони пише.
"Зміни до законодавства України, які впливають на роботу Верховного Суду та органів судового управління, ухвалені Верховною Радою 16 жовтня у "турборежимі", становлять загрозу для стабільності й незалежності всієї судової системи держави. Такого висновку дійшла Венеціанська комісія після експертної оцінки цих змін. Відповідне рішення прийняли в п'ятницю, 6 грудня, під час сесійного засідання комісії у Венеції. Експерти Ради Європи звертають увагу на те, що монобільшість в Україні ухвалила зміни без врахування думок всіх зацікавлених сторін."
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28.10.2020 17:58 Відповісти
Одні емоції... на яке справедливе судочинство і верховенство права можна розраховувати при таких суддях..***...ь
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28.10.2020 17:09 Відповісти
Премию надо дать за то что так мало берёт .... ВАКС не став усувати з посади главу Харківського окружного адмінсуду Панченко, затриману під час передачі $3 тис. хабаря - Цензор.НЕТ 6113
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28.10.2020 17:10 Відповісти
Ну правильно, хиба то взятка? 3 штуки баксов, это судье сходить в Велюр пообедать. А вы - взятка, взятка.
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28.10.2020 17:20 Відповісти
Це просто дрібниця, тільки на чупа-чупс вистачить. Та і не для себе може брала.
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28.10.2020 17:37 Відповісти
зе дно
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28.10.2020 17:20 Відповісти
По их понятиям 3к зелени это такая мелочь что "не считается"
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28.10.2020 17:27 Відповісти
теперь эта **** будет делать все что скажут сверху, чтоб не дали делу ход. и так везде
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28.10.2020 17:29 Відповісти
Сам ВАКС нужно бы отстранить...
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28.10.2020 17:30 Відповісти
Немає слів - одні матюки
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28.10.2020 17:40 Відповісти
А за шо ж её бедную отстранять? Там все такие
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28.10.2020 18:00 Відповісти
Выпишите ей материальную помощь !!!!! МРАЗИ !!!!
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28.10.2020 18:18 Відповісти
Питання навіть не до ВАКС, це дике породження тупості так званих судових реформ.
Голова суду отримала хабаря, вчиняла тиск на іншу суддю на винесення "потрібного" рішення і вона далі буде виносити рішення від імені України. Ви що там, пане Президент з своєю Ко, з глузду з"їхали. Та злодійська пані, яка порушила присягу судді, мала з дня затримання сидіти в СІЗО. А тепер задумайтесь для чого створили вищий антикорупційний суд і набрали отих великих спеціалістів? Ну, ще як жінку, матір кількох дітей можна було б пожаліти, винайти подібні юридичні заморочки і не арештовувати, та й хабар не такий уже великий, порівняно з різними колядниками, міністрами і іншою шоблою, але щоб надалі залишати на посаді для провадження нею правосуддя ???? Скільки пояснювати зеленій команді, КПК, КК потребують термінових змін, корупціонер-хабарник апріорі не може залишатись на владній чи ін. судовій посаді.
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28.10.2020 18:19 Відповісти
Язик не повертається назвати український суд, який за фактом, злодійський сходняк, судом.
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28.10.2020 18:35 Відповісти
та що там ті 3к. На сігарети хіба що
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28.10.2020 19:05 Відповісти
Білорусам таку б демократію, бо вони вже киплять від режиму.
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28.10.2020 19:12 Відповісти
Зеленскому под личный кнтроль
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28.10.2020 20:37 Відповісти
пхахаха)) так давно известно что в 99% случаев судьи выносят действительно правильные с точки зрения законов решения. Просто через помощников и адвокатов стороне которая выигрывает - до вынесения постановы говорится стандартная басня про то, что другая сторона уже заплатила, и вам надо тоже в долгу не остаться.Стандартное обилечивание счастливого победителя суда. Вангую что на нем и попалась
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28.10.2020 21:07 Відповісти
В этой стране за коррупцию никогда не будут судить и сажать судей, прокуроров и министров.
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28.10.2020 22:53 Відповісти
...Боже, каких идитов(ок) держит земля судейская...- у ней же зряплата месячных в разы больше..- но, неТТТТ, ***********, - буду брать, потому как положено мне так!!!...((((
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28.10.2020 23:25 Відповісти
Эти контрацептивы в мантиях уже задрали всех своей безнаказанностью.
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29.10.2020 00:06 Відповісти
Ох-ть!
То есть то что она за дела берет взятки это не причина отстранения?
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29.10.2020 11:11 Відповісти
 
 