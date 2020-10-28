ВАКС не став усувати з посади главу Харківського окружного адмінсуду Панченко, затриману під час передачі $3 тис. хабаря
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Голову Харківського окружного адмінсуду Ольгу Панченко, спійману на передачі 3 тис. доларів хабаря, залишається на посаді.
Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ВАКС, таке рішення прийняла у середу, 28 жовтня, слідча суддя Вищого антикорупційного суду.
"Таке рішення постановлено через те, що наведені стороною обвинувачення аргументи були недостатніми для відсторонення підозрюваної від адміністративної посади голови суду. Так, заявлений ризик знищення судової справи, за вирішення якої, за версією обвинувачення, надавалася неправомірна вигода, спростований тим, що детективи вже отримали у розпорядження копії цієї справи. Ризик впливу на заявника в цьому кримінальному провадженні також не став визначальним, адже цей ризик вже нівельований при застосуванні запобіжного заходу шляхом встановлення обов’язку підозрюваної не спілкуватися з заявником. Інші доводи сторони обвинувачення мали абстрактний характер, тому слідчий суддя визнала їх недостатніми для відсторонення від посади", - зазначили у відомстві.
Зазначається, що це рішення не є остаточним і може бути переглянуто в апеляційному порядку.
У ВАКС нагадали, що дії підозрюваної кваліфіковано за ч. 3 ст. 369 КК України. За версією слідства, вона здійснювала тиск на одного з суддів Харківського окружного адміністративного суду, щоб останній ухвалив рішення в адміністративній справі щодо земельного питання на користь комерційної компанії. Для того, щоб суддя виніс "правильне" рішення, підозрювана передала 3000 доларів США.
Будь ласка, зачекайте...
(В розумінні, що більше 3к зелених брати не буде!)
Холопу без упоминания барина нельзя никак....
Какие могут быть претензии?
"Зміни до законодавства України, які впливають на роботу Верховного Суду та органів судового управління, ухвалені Верховною Радою 16 жовтня у "турборежимі", становлять загрозу для стабільності й незалежності всієї судової системи держави. Такого висновку дійшла Венеціанська комісія після експертної оцінки цих змін. Відповідне рішення прийняли в п'ятницю, 6 грудня, під час сесійного засідання комісії у Венеції. Експерти Ради Європи звертають увагу на те, що монобільшість в Україні ухвалила зміни без врахування думок всіх зацікавлених сторін."
Голова суду отримала хабаря, вчиняла тиск на іншу суддю на винесення "потрібного" рішення і вона далі буде виносити рішення від імені України. Ви що там, пане Президент з своєю Ко, з глузду з"їхали. Та злодійська пані, яка порушила присягу судді, мала з дня затримання сидіти в СІЗО. А тепер задумайтесь для чого створили вищий антикорупційний суд і набрали отих великих спеціалістів? Ну, ще як жінку, матір кількох дітей можна було б пожаліти, винайти подібні юридичні заморочки і не арештовувати, та й хабар не такий уже великий, порівняно з різними колядниками, міністрами і іншою шоблою, але щоб надалі залишати на посаді для провадження нею правосуддя ???? Скільки пояснювати зеленій команді, КПК, КК потребують термінових змін, корупціонер-хабарник апріорі не може залишатись на владній чи ін. судовій посаді.
То есть то что она за дела берет взятки это не причина отстранения?