"ЄС" підтримала на виборах мера Черкас кандидата від "Голосу" Євпака. ФОТОрепортаж
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Партія "Європейська Солідарність" підтримала на виборах міського голови Черкас кандидата від "Голосу" Віктора Євпака.
Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу "Європейської Солідарності", про це заявив п'ятий президент України і лідер політсили Петро Порошенко.
П'ятий президент зазначив, що "Європейська Солідарність" єдина загальнонаціональна партія проєвропейського спрямування, яка отримала підтримку виборців по всій Україні і з минулих парламентських виборів наростила її удвічі і закликав усі демократичні проєвропейські партії консолідувати зусилля для підтримки кандидатів від патріотичних сил.
"Я хочу наголосити, що статус загальнонаціональної парламентської найбільшої опозиційної партіі накладає на нас дуже велику відповідальність. І в цих умовах ми хочемо закликати всіх представників проєвропейських і євроатлантичних сил в черговий раз до об’єднання. Ми твердо переконані, що тільки так ми зможемо перемогти", – додав Порошенко.
"Напередодні другого туру місцевих виборів, де кандидати від проєвропейських, євроатлантичних сил пройшли до другого туру, ми хочемо без будь-яких умов зробити перший, але дуже важливий крок. В цих умовах ми – наша партія і я як її голова – прийняли рішення про підтримку кандидата на міського голову міста Черкаси від партії Голос Віктора Євпака. Точніше одна умова була – я можу бути відвертим – і ця умова була така, що Віктор має перемогти", – зазначив лідер "ЄС".
Порошенко твердо переконаний, що прикладу, який продемонструвала Європейська Солідарність у Черкасах, послідують й інші політичні сили для того, щоб продемонструвати об’єднання в тих обласних центрах, у містах, де буде проходити другий тур виборів.
Євпак подякував Порошенку і "Європейській Солідарності".
"Хочу подякувати всім іншим і закликати всі політичні сили, всіх кандидатів, які зараз працюють над другим туром: подивіться на приклад Черкас, коли навколо демократичного кандидата об’єднуються всі проєвропейські, проукраїнські сили заради розвитку своїх міст і всієї України, і по-друге, проти корупції місцевої влади, яка повинна піти в минуле. Я вірю в силу єднання і закликаю всі проєвропейські, демократичні сили об’єднатися в другому турі заради перемоги", – заявив Євпак.
Будь ласка, зачекайте...
ЕС все голосовали за Кличко.
Без них был бы совершенно другой результат.
Парижем!
Невже ти вважаєш, що вона не продемонструвала мужності в полоні?
Інша справа, що вона по своєму менталітету - авантюристка. І тому, окрім мужності в полоні - вчинила зраду на волі. За яку має відсидіти. Минулі заслуги не дають амністії тяжкому злочину.
В мене нема. Гадаю, нема в нікого. А документальних доказів її мужності в полоні (принаймі, в ЗМІ) - доста.
Я навіть не виключаю, що вона по своїй дурості та завдяки авантюризму в полон потрапила... Але це - тема іншої розмови.
Шо ж ты уже третий день так палишься?)))
Голова Партії "Голос" Кіра Рудик в інтерв'ю Українській правді
- Хто для вас більший політичний ворог: Зеленський чи Порошенко?
- Порошенко.
- Чому?
- Тому що Зеленський не намагається нас так сильно "обійняти", як "Європейська Солідарність". Ну, тобто показати - так це ж просто наша частина.
З іншими - можна говорити. І домовлятися. Якщо, звісно, Пінчук через двох згаданих не заборонятиме...
Партія "Європейська солідарність" підтримає на виборах мера Києва нинішнього міського голову Віталія Кличка.
Джерело: голова Київської міської організації партії Володимир Прокопів на з'їзді 16 вересня.
Пряма мова: "У нас зараз питають, а кого ви будете підтримувати на посаду київського міського голови? У 2015 році ми з вами делегували на посаду київського міського голови діючого мера Віталія Кличка. Саме у той час Петро Порошенко розпочав курс на децентралізацію. Завдяки цьому суттєво збільшений бюджет столиці, це відкрило нам можливість для реалізації великої кількості проектів. Без децентрацізації це було б неможливо.
Тому зараз на посаду київського міського голови ми підтримаємо діючого нашого мера, який реалізував політичний курс п'ятого президента України".
Деталі: 16 вересня відбувся з'їзд "Євросолідарності", де оголосили першу 10-тку списку партії до Київради. Очолила список під №1 дружина п'ятого президента Петра Порошенка - Марина.
https://www.pravda.com.ua/news/2020/09/16/7266588/
А ти ніякий не патріот, бо ти розколюєш патріотичні сили і виступаєш проти їх об'єднання.
А тепер подумай своєю головою, якщо Кличко набрав 50,6%, а його партія 19% то виборці якої політичної сили допомогли Кличкові перемогти у першому турі? Відповідь дай собі.
Попередні результати:
Європейська солідарність - 20%, Удар - 19%, Єдність - 8,6%; ОПЗЖ - 7,7%, Батьківщина - 7.4%, Слуга народу - 7,4%, Голос - 5,9%. Всі згадані партії крім ЄС мали своїх кандидатів, а Свобода висунула аж два Іллєнка і Левченка.