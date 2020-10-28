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Новини Політика УкраїниФоторепортаж Місцеві вибори-2020
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місцеві вибори (1000) Порошенко (13232) Черкаси (389) Голос партія (497) Європейська Солідарність (1021)

"ЄС" підтримала на виборах мера Черкас кандидата від "Голосу" Євпака. ФОТОрепортаж

Новини Цензор.НЕТ Політика України Фоторепортаж

Партія "Європейська Солідарність" підтримала на виборах міського голови Черкас кандидата від "Голосу" Віктора Євпака.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу "Європейської Солідарності", про це заявив п'ятий президент України і лідер політсили Петро Порошенко.

П'ятий президент зазначив, що "Європейська Солідарність" єдина загальнонаціональна партія проєвропейського спрямування, яка отримала підтримку виборців по всій Україні і з минулих парламентських виборів наростила її удвічі і закликав усі демократичні проєвропейські партії консолідувати зусилля для підтримки кандидатів від патріотичних сил.

"Я хочу наголосити, що статус загальнонаціональної парламентської найбільшої опозиційної партіі накладає на нас дуже велику відповідальність. І в цих умовах ми хочемо закликати всіх представників проєвропейських і євроатлантичних сил в черговий раз до об’єднання. Ми твердо переконані, що тільки так ми зможемо перемогти", – додав Порошенко.

"Напередодні другого туру місцевих виборів, де кандидати від проєвропейських, євроатлантичних сил пройшли до другого туру, ми хочемо без будь-яких умов зробити перший, але дуже важливий крок. В цих умовах ми – наша партія і я як її голова – прийняли рішення про підтримку кандидата на міського голову міста Черкаси від партії Голос Віктора Євпака. Точніше одна умова була – я можу бути відвертим – і ця умова була така, що Віктор має перемогти", – зазначив лідер "ЄС".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Екскандидат у нардепи від "Слуги народу" Плохой: Жалюгідні результати на місцевих виборах - це пряма підстава президента з боку керівництва його партії

Порошенко твердо переконаний, що прикладу, який продемонструвала Європейська Солідарність у Черкасах, послідують й інші політичні сили для того, щоб продемонструвати об’єднання в тих обласних центрах, у містах, де буде проходити другий тур виборів.

Євпак подякував Порошенку і "Європейській Солідарності".

"Хочу подякувати всім іншим і закликати всі політичні сили, всіх кандидатів, які зараз працюють над другим туром: подивіться на приклад Черкас, коли навколо демократичного кандидата об’єднуються всі проєвропейські, проукраїнські сили заради розвитку своїх міст і всієї України, і по-друге, проти корупції місцевої влади, яка повинна піти в минуле. Я вірю в силу єднання і закликаю всі проєвропейські, демократичні сили об’єднатися в другому турі заради перемоги", – заявив Євпак.

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ЄС підтримала на виборах мера Черкас кандидата від Голосу Євпака 01
ЄС підтримала на виборах мера Черкас кандидата від Голосу Євпака 02
ЄС підтримала на виборах мера Черкас кандидата від Голосу Євпака 03
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Топ коментарі
+17
Да Кличко победил без свинарчуков! Свинарчучка Верещючка в пролёте как фанера над
Парижем!
"ЕС" поддержала на выборах мэра Черкасс кандидата от "Голоса" Евпака - Цензор.НЕТ 219
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28.10.2020 17:08
+14
Та да...Кличко таки победил свинарчуков...верещук пролетела как фанера над Днепром..
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28.10.2020 17:06
+13
"ЕС" поддержала на выборах мэра Черкасс кандидата от "Голоса" Евпака - Цензор.НЕТ 7930
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28.10.2020 17:09
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Евпак, не ведись на эту соевую ботву. Кличко победил и без навязываемой подержки свынарчуков.
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28.10.2020 17:02 Відповісти
Та не.
ЕС все голосовали за Кличко.
Без них был бы совершенно другой результат.
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28.10.2020 17:04 Відповісти
Та да...Кличко таки победил свинарчуков...верещук пролетела как фанера над Днепром..
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28.10.2020 17:06 Відповісти
Да Кличко победил без свинарчуков! Свинарчучка Верещючка в пролёте как фанера над
Парижем!
"ЕС" поддержала на выборах мэра Черкасс кандидата от "Голоса" Евпака - Цензор.НЕТ 219
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28.10.2020 17:08 Відповісти
Це та Савченко, якій Петро Героя України вручив?
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28.10.2020 17:10 Відповісти
Я хотів? Не було такого. Так Петро думав, кому він вищі державні нагороди роздає чи йому байдуже?
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28.10.2020 17:15 Відповісти
Да, а шо?
Невже ти вважаєш, що вона не продемонструвала мужності в полоні?
Інша справа, що вона по своєму менталітету - авантюристка. І тому, окрім мужності в полоні - вчинила зраду на волі. За яку має відсидіти. Минулі заслуги не дають амністії тяжкому злочину.
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28.10.2020 17:37 Відповісти
Серйозно? На рахунок "мужності в полоні" є серйозні сумніви. Коли іі кацапня завербувала? До, під час чи після полону?
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28.10.2020 17:43 Відповісти
в тебе є інші дані? Стосовно вербовки? Факти?
В мене нема. Гадаю, нема в нікого. А документальних доказів її мужності в полоні (принаймі, в ЗМІ) - доста.
Я навіть не виключаю, що вона по своїй дурості та завдяки авантюризму в полон потрапила... Але це - тема іншої розмови.
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28.10.2020 18:45 Відповісти
між іншим його і слуга народа підтримала. ось така ботва.... а толю мерседеса-який за майбах підтримали опжз.
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28.10.2020 17:12 Відповісти
Милашка. "ЕС" поддержала на выборах мэра Черкасс кандидата от "Голоса" Евпака - Цензор.НЕТ 4528
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28.10.2020 17:03 Відповісти
Cумарний рейтинг радикалів і Батьківщини менший, ніж слуг Боротися зі слугами і проросійською колоною можна лише разом з важковаговиками - а зараз це тільки ЄС Сподіваюсь, на наступних виборах реальне об'єднання патріотичних сил таки відбудеться!
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28.10.2020 17:06 Відповісти
В который раз?
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28.10.2020 17:08 Відповісти
Киев наш,зебил!и расплата ваше уже совсем не за горами)
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28.10.2020 17:13 Відповісти
Киевнаш=крымнаш!
Шо ж ты уже третий день так палишься?)))
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28.10.2020 17:25 Відповісти
Я всегда с интересом читаю ваши фантазии. "ЕС" поддержала на выборах мэра Черкасс кандидата от "Голоса" Евпака - Цензор.НЕТ 3244
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28.10.2020 17:33 Відповісти
Батьківщина це проросійска партія! Ми ще не забули газовий контракт, як Жулька хотіла нафтогаз продати Газпрому і як вона ширку мутила з Януковичем!
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28.10.2020 17:10 Відповісти
Тут ключове слово патріотичні! А це не відноситься ні до батьківщини, ні до радикалів.
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28.10.2020 17:12 Відповісти
А до кого відноситься?
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28.10.2020 17:14 Відповісти
Повернення Порошенка чекають ті, для кого гордість за свою країну є фактором особистого комфорту. Вам цього не зрозуміти, ЗЕхолопи.
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28.10.2020 17:18 Відповісти
Ти не відповів. Які політичні сили ти вважаєш потенціальними союзниками "ЄС" та такими, що можуть зватися патріотичними. Як тільки ти відповісиш чесно на це питання(передусім перед собою) , то одразу і зрозумієш про перспективи "повернення Петра".
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28.10.2020 17:26 Відповісти
Благородно
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28.10.2020 17:09 Відповісти
"ЕС" поддержала на выборах мэра Черкасс кандидата от "Голоса" Евпака - Цензор.НЕТ 7930
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28.10.2020 17:09 Відповісти
Черкассы всегда повторяют за Киевом с задержкой в пару лет. Сейчас в Черкассах зелёный шабаш. Через год-другой до них дойдет.
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28.10.2020 17:12 Відповісти
тут майбахи во главе с Толиком Бондаренко, а не зеленые
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28.10.2020 17:15 Відповісти
а раньше была Батькивщина, но дороги должен был строить лично порох. Это же феерично.
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28.10.2020 17:34 Відповісти
Черкаси не Харків.
"ЕС" поддержала на выборах мэра Черкасс кандидата от "Голоса" Евпака - Цензор.НЕТ 8630
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28.10.2020 17:31 Відповісти
в сміслє "не харьков"? Черкаси переобрали одного й того ж мера, який раніше був у "батьківщині", а зараз у "майбаху"! Того ж самого, але перекрашеного!
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28.10.2020 17:41 Відповісти
Ніхто його ще не переобрав, на відміну від Харкова.
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28.10.2020 17:44 Відповісти
"ЕС" поддержала на выборах мэра Черкасс кандидата от "Голоса" Евпака - Цензор.НЕТ 5952
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28.10.2020 17:30 Відповісти
ти навчись спершу правильні посилання надавати зєбільчику. "ЄС" підтримала на виборах мера Черкас кандидата від "Голосу" Євпака - Цензор.НЕТ 4468
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28.10.2020 17:51 Відповісти
Порошенко великодушний. Україна понад усе.

Голова Партії "Голос" Кіра Рудик в інтерв'ю Українській правді
- Хто для вас більший політичний ворог: Зеленський чи Порошенко?
- Порошенко.
- Чому?
- Тому що Зеленський не намагається нас так сильно "обійняти", як "Європейська Солідарність". Ну, тобто показати - так це ж просто наша частина.
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28.10.2020 18:15 Відповісти
Євпак - Не Рудик. І не Совсун. Саме оці дві лярви там мутять проти нас найбільше.
З іншими - можна говорити. І домовлятися. Якщо, звісно, Пінчук через двох згаданих не заборонятиме...
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28.10.2020 18:51 Відповісти
Не заперечую, що там є розумні люди, але Рудик не якась там рядова членкиня зі своєю окремою думкою, вона голова партії, це її передав керівництво Вакарчук. Так само і Притула, чув його перед виборами по радіо, він поливав як Кличка так і Порошенка, але не клоунів і не опзж.
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28.10.2020 19:09 Відповісти
та да, до сих пор был уверен, что Кира Рудик - инвалид, и в Голос её взяли по квоте (женщина +инвалид), а у неё гуглятся какие-то мильярдные сделки. Мне на сделки фиолетово, меня она не впечатляет (она говорит как инвалид)
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28.10.2020 19:34 Відповісти
Евпак ты сделал ошибку, кто был за тебя и против пороха, сам понимаешь.
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28.10.2020 18:30 Відповісти
родись обратно, кацап
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28.10.2020 19:31 Відповісти
Значит Бондаренко победит, только идиоты проголосуют за Евпака, зная что он заодно с порохом.
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28.10.2020 19:49 Відповісти
сам ты идиот, причем клинический.
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28.10.2020 21:00 Відповісти
Звісно ж, і тепер зебіли на зло пороху оберуть замість євпака його конкурента, братка з 90-х. А ще зебіли можуть набрати у рота лайна та плюнити ним у телевізор, коли порошенко наступгого разу виступатиме.
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28.10.2020 23:49 Відповісти
Зебілам, зебобикам, корисним ідіотам і усім тим кому Порошенко поперек горла повідомляю. На відміну від голосів, жульок, свободівців, ляшківців "Європейська солідарність" офіційно на з'їзді 16 вересня 2020 року оголосила про підтримку Кличка.

Партія "Європейська солідарність" підтримає на виборах мера Києва нинішнього міського голову Віталія Кличка.
Джерело: голова Київської міської організації партії Володимир Прокопів на з'їзді 16 вересня.
Пряма мова: "У нас зараз питають, а кого ви будете підтримувати на посаду київського міського голови? У 2015 році ми з вами делегували на посаду київського міського голови діючого мера Віталія Кличка. Саме у той час Петро Порошенко розпочав курс на децентралізацію. Завдяки цьому суттєво збільшений бюджет столиці, це відкрило нам можливість для реалізації великої кількості проектів. Без децентрацізації це було б неможливо.
Тому зараз на посаду київського міського голови ми підтримаємо діючого нашого мера, який реалізував політичний курс п'ятого президента України".
Деталі: 16 вересня відбувся з'їзд "Євросолідарності", де оголосили першу 10-тку списку партії до Київради. Очолила список під №1 дружина п'ятого президента Петра Порошенка - Марина.
https://www.pravda.com.ua/news/2020/09/16/7266588/
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28.10.2020 18:34 Відповісти
Нихерасе. ЄС набрала у Київраду більше голосів ніж Удар. А це означає, що БІЛЬШІСТЬ голосів за Кличка дала Європейська Солідарність. А це означає, що не буде другого туру де всяка шваль може об'єднатися і спробувати шляхом махінацій скинути Кличка.
А ти ніякий не патріот, бо ти розколюєш патріотичні сили і виступаєш проти їх об'єднання.
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28.10.2020 19:00 Відповісти
Це він тобі таке сказав? "ЄС" підтримала на виборах мера Черкас кандидата від "Голосу" Євпака - Цензор.НЕТ 8607
А тепер подумай своєю головою, якщо Кличко набрав 50,6%, а його партія 19% то виборці якої політичної сили допомогли Кличкові перемогти у першому турі? Відповідь дай собі.

Попередні результати:

Європейська солідарність - 20%, Удар - 19%, Єдність - 8,6%; ОПЗЖ - 7,7%, Батьківщина - 7.4%, Слуга народу - 7,4%, Голос - 5,9%. Всі згадані партії крім ЄС мали своїх кандидатів, а Свобода висунула аж два Іллєнка і Левченка.
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28.10.2020 19:01 Відповісти
лучше айтишник с американкой женой, чем Бондаренко анилингус Коломойского
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28.10.2020 19:29 Відповісти
 
 