Підрахунки партії "Слуга народу": Опрацьовано 80% результатів, в обласних радах - 307 мандатів, в районних - 910. ІНФОГРАФІКА
Новини Цензор.НЕТ Політика України
За результатами паралельного підрахунку голосів, проведеного партією "Слуга нарду", політична сила отримає найбільшу кількість місць у районних та обласних радах, а також глав ОТГ по всій країні.
Як передає Цензор.НЕТ, такі дані оприлюднені в офіційному телеграм-каналі партії.
В обласних радах у "Слуги народу" –307 мандатів. Це перше місце. На другому – "Європейська Солідарність", у якої 262 мандати. У районних радах – у президентської партії 910 мандатів. На другому місці – ОПЗЖ з 820 мандатами. У громадах 206 голів обрані від "Слуги народу". Це 15 відсотків від кількості громад загалом по країні (всього 1398 громад). Найбільше у Харківській та Київській областях – по 18 голів, ще по 17 у Миколаївській та Сумській областях.
Загалом у "Слуги народу" є переможці на виборах голів громад в усіх регіонах держави.
За словами голови партії Олександра Корнієнка, такий результат є значним успіхом. Адже "Слуга народу" не була раніше представлена у місцевій владі. Тепер же буде представлена не лише на центральному, а і на всіх рівнях місцевої влади.
Будь ласка, зачекайте...
фальшивые восторги и консервированные овации в студию, пожалуйста !
Ще не перевелися довбні, котрі хочуть усього, відразу, та та халяву.
Їжте член з гірчицею, коли вам не сподобалася булка з маслом.
но это дело гастрономического вкуса
ВАМ НЕ ПОДОБАЄТЬСЯ ГІРЧИЦЯ НА ....
Ну тоді вас зовсім не розумію. Я голосувати по приколу, так можете, а як член з гірчицею, так у горло не лізе!
Незрозуміло )))
Немного про одного усатого почитал = ... "все идет по плану".
Я за то говорю, что уяснил то шо многим не понравится, а именно..... "нувыпонел"....
Ибо такого никто и не думал увидеть, но и ну и вот. Задуматься над историей, и просто над щас вот этим - вроде бы никак нельзя, ну а впрочем на, хавай.те.
ладно, кто понял, тот и так знает то.
Ермак, потри свитилу спинку !
https://defence-line.org/2020/10/zapax-kofe/
Член Центральной территориальной избирательной комиссии во время пересчета голосов делала избирательные бюллетени недействительными проставлением дополнительной отметки при пересчете по выборам городского совета Днепра.
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www.facebook.com/638912915/videos/10157762878562916
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потом начала симулировать припадок и ей вызвали "скорую" ! )))