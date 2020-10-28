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Підрахунки партії "Слуга народу": Опрацьовано 80% результатів, в обласних радах - 307 мандатів, в районних - 910. ІНФОГРАФІКА

Новини Цензор.НЕТ Політика України

За результатами паралельного підрахунку голосів, проведеного партією "Слуга нарду", політична сила отримає найбільшу кількість місць у районних та обласних радах, а також глав ОТГ по всій країні.

Як передає Цензор.НЕТ, такі дані оприлюднені в офіційному телеграм-каналі партії.

В обласних радах у "Слуги народу" –307 мандатів. Це перше місце. На другому – "Європейська Солідарність", у якої 262 мандати. У районних радах – у президентської партії 910 мандатів. На другому місці – ОПЗЖ з 820 мандатами. У громадах 206 голів обрані від "Слуги народу". Це 15 відсотків від кількості громад загалом по країні (всього 1398 громад). Найбільше у Харківській та Київській областях – по 18 голів, ще по 17 у Миколаївській та Сумській областях.

Загалом у "Слуги народу" є переможці на виборах голів громад в усіх регіонах держави.

Підрахунки партії Слуга народу: Опрацьовано 80% результатів, в обласних радах - 307 мандатів, в районних - 910 01
Підрахунки партії Слуга народу: Опрацьовано 80% результатів, в обласних радах - 307 мандатів, в районних - 910 02

За словами голови партії Олександра Корнієнка, такий результат є значним успіхом. Адже "Слуга народу" не була раніше представлена у місцевій владі. Тепер же буде представлена не лише на центральному, а і на всіх рівнях місцевої влади.

Підрахунки партії Слуга народу: Опрацьовано 80% результатів, в обласних радах - 307 мандатів, в районних - 910 03

"Такий результат "Слуги народу" свідчить про те, що прагнення до об'єднання суспільства і пошуку спільного знаменника, якими керується партія Володимира Зеленського, значно ближче багатьом громадянам України, ніж риторика розбрату і протистояння, яку почати використовують інші політичні сили для мобілізації свого електорату", - вважає Корнієнко.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Я не бачу передумов для переформатування коаліції в Раді, - "слуга народу" Корнієнко

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+22
Подсчеты партии "Слуга народа": Обработано 80% результатов, в областных советах - 307 мандатов, в районных - 910 - Цензор.НЕТ 82
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28.10.2020 17:17
+13
Так так-триндіти ви гаразд! Послухати ЗЕбрехунів так вони переможці!!! Подсчеты партии "Слуга народа": Обработано 80% результатов, в областных советах - 307 мандатов, в районных - 910 - Цензор.НЕТ 8428 Ну ну !
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28.10.2020 17:16
+13
ЗЕ - чемпион !!!!

фальшивые восторги и консервированные овации в студию, пожалуйста ! Подсчеты партии "Слуга народа": Обработано 80% результатов, в областных советах - 307 мандатов, в районных - 910 - Цензор.НЕТ 5751
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28.10.2020 17:16
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Так так-триндіти ви гаразд! Послухати ЗЕбрехунів так вони переможці!!! Подсчеты партии "Слуга народа": Обработано 80% результатов, в областных советах - 307 мандатов, в районных - 910 - Цензор.НЕТ 8428 Ну ну !
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28.10.2020 17:16 Відповісти
Пусть радуються ,с 60% на парламенских, опуститься на 20% ,победа е.. бать
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28.10.2020 18:12 Відповісти
Підрахунки партії "Слуга народу": Опрацьовано 80% результатів, в обласних радах - 307 мандатів, в районних - 910 - Цензор.НЕТ 1767
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28.10.2020 20:53 Відповісти
Якщо б всі голосували як Львів і Київ, ми б давно були в єс і нато.
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28.10.2020 21:00 Відповісти
Я голосовал ,и за Ющенка и за Порошенка и это в Харькове ,И беседовал с о своим штатам . Проверить как они голосовали ,не могу ,но политинформацию провожу ежедневно. Думают только холодильником.
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29.10.2020 18:35 Відповісти
ЗЕ - чемпион !!!!

фальшивые восторги и консервированные овации в студию, пожалуйста ! Подсчеты партии "Слуга народа": Обработано 80% результатов, в областных советах - 307 мандатов, в районных - 910 - Цензор.НЕТ 5751
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28.10.2020 17:16 Відповісти
Народ, що я мушу сказати?

Ще не перевелися довбні, котрі хочуть усього, відразу, та та халяву.

Їжте член з гірчицею, коли вам не сподобалася булка з маслом.
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28.10.2020 17:16 Відповісти
вообще-то такие блюда, в России, например, подают без соли.
но это дело гастрономического вкуса Подсчеты партии "Слуга народа": Обработано 80% результатов, в областных советах - 307 мандатов, в районных - 910 - Цензор.НЕТ 6288
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28.10.2020 17:19 Відповісти
ДЕ ЛАЙКИ?
ВАМ НЕ ПОДОБАЄТЬСЯ ГІРЧИЦЯ НА ....

Ну тоді вас зовсім не розумію. Я голосувати по приколу, так можете, а як член з гірчицею, так у горло не лізе!

Незрозуміло )))
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28.10.2020 17:29 Відповісти
Судя по этому всему, совершенно верю в т.н. "судьбу".
Немного про одного усатого почитал = ... "все идет по плану".
Я за то говорю, что уяснил то шо многим не понравится, а именно..... "нувыпонел"....

Ибо такого никто и не думал увидеть, но и ну и вот. Задуматься над историей, и просто над щас вот этим - вроде бы никак нельзя, ну а впрочем на, хавай.те.
ладно, кто понял, тот и так знает то.
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28.10.2020 17:16 Відповісти
Подсчеты партии "Слуга народа": Обработано 80% результатов, в областных советах - 307 мандатов, в районных - 910 - Цензор.НЕТ 6666
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28.10.2020 17:17 Відповісти
Подсчеты партии "Слуга народа": Обработано 80% результатов, в областных советах - 307 мандатов, в районных - 910 - Цензор.НЕТ 82
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28.10.2020 17:17 Відповісти
)))))))ага
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28.10.2020 17:17 Відповісти
а вот и "тепленькую" для ЗЕ открыли Подсчеты партии "Слуга народа": Обработано 80% результатов, в областных советах - 307 мандатов, в районных - 910 - Цензор.НЕТ 764
Ермак, потри свитилу спинку ! Подсчеты партии "Слуга народа": Обработано 80% результатов, в областных советах - 307 мандатов, в районных - 910 - Цензор.НЕТ 764
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28.10.2020 17:18 Відповісти
Ой,смеяться нету больше сил...
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28.10.2020 17:19 Відповісти
"...эти люди сейчас рулят страной и экономикой. А потом мы удивляемся тому, куда делись наши стратегические запасы, в самых критически важных позициях. Но стоит посмотреть на эти письмена, как все становится понятно до такой степени, что могло быть и хуже."
Подсчеты партии "Слуга народа": Обработано 80% результатов, в областных советах - 307 мандатов, в районных - 910 - Цензор.НЕТ 4070

https://defence-line.org/2020/10/zapax-kofe/
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28.10.2020 17:19 Відповісти
Рахували мабуть ті ж математики що й зарплату в 4000 доларів вчителям! Подсчеты партии "Слуга народа": Обработано 80% результатов, в областных советах - 307 мандатов, в районных - 910 - Цензор.НЕТ 9570
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28.10.2020 17:21 Відповісти
Гагарин прыгнул с Байконура Подсчеты партии "Слуга народа": Обработано 80% результатов, в областных советах - 307 мандатов, в районных - 910 - Цензор.НЕТ 1012
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28.10.2020 17:21 Відповісти
...на стартовый стол...
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28.10.2020 17:25 Відповісти
Лярд туди, лярд в карман, яка різниця
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28.10.2020 17:24 Відповісти
нанятые для опроса детишки во главе с Гагариным, оказались полными двоешниками по математике Підрахунки партії "Слуга народу": Опрацьовано 80% результатів, в обласних радах - 307 мандатів, в районних - 910 - Цензор.НЕТ 3519
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28.10.2020 17:34 Відповісти
Подсчеты партии "Слуга народа": Обработано 80% результатов, в областных советах - 307 мандатов, в районных - 910 - Цензор.НЕТ 2246
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28.10.2020 17:21 Відповісти
А вот ооочень многие этого не понимают. Підрахунки партії "Слуга народу": Опрацьовано 80% результатів, в обласних радах - 307 мандатів, в районних - 910 - Цензор.НЕТ 6636
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28.10.2020 17:28 Відповісти
Подсчеты партии "Слуга народа": Обработано 80% результатов, в областных советах - 307 мандатов, в районных - 910 - Цензор.НЕТ 4579
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28.10.2020 17:22 Відповісти
Підрахунки партії "Слуга народу": Опрацьовано 80% результатів, в обласних радах - 307 мандатів, в районних - 910 - Цензор.НЕТ 5418
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28.10.2020 17:24 Відповісти
Підрахунки партії "Слуга народу": Опрацьовано 80% результатів, в обласних радах - 307 мандатів, в районних - 910 - Цензор.НЕТ 3235
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28.10.2020 17:28 Відповісти
///
Член Центральной территориальной избирательной комиссии во время пересчета голосов делала избирательные бюллетени недействительными проставлением дополнительной отметки при пересчете по выборам городского совета Днепра.
***
www.facebook.com/638912915/videos/10157762878562916
***
потом начала симулировать припадок и ей вызвали "скорую" ! )))
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28.10.2020 17:29 Відповісти
ВІтаємо Партію СЛУГА НАРОДУ з ПЕРЕМОГОЮ ! Підрахунки партії "Слуга народу": Опрацьовано 80% результатів, в обласних радах - 307 мандатів, в районних - 910 - Цензор.НЕТ 6988
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28.10.2020 17:31 Відповісти
))))))о, идиотов подвезли
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28.10.2020 17:36 Відповісти
ВІтаємо Партію СЛУГА УРОДУ з брехнею.
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28.10.2020 18:54 Відповісти
Самое главное,что они вот это вот сфарганили ,как свои фейковые опросики ,для зекретина)))))лять,где мы живём???за полтора года превратить страну в шоу Трумена...
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28.10.2020 17:39 Відповісти
Саме тому так довго рахують, що б підтягнути до цих так званих підрахунків домалювати.
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28.10.2020 18:08 Відповісти
У ПЕС 15% после 8% в прошлом году-конечно потужная пэрэмога!
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28.10.2020 18:14 Відповісти
Киев наш!и поэтому ты и тебе подобные намного скорее ответите за президента малороского идиота)
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28.10.2020 19:47 Відповісти
Короче, будуть офіційні результати з ЦВК - тоді й поговоримо. Ми вже бачили на прикладі рейтингів та екзитполів, як ті проценти і місця рахуються.
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28.10.2020 18:38 Відповісти
Рік назад по Україну було 56%, а стало 19% і це велике досягнення. Підрахунки партії "Слуга народу": Опрацьовано 80% результатів, в обласних радах - 307 мандатів, в районних - 910 - Цензор.НЕТ 5983
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28.10.2020 19:27 Відповісти
Если в ВР прошли придуры от вас, то на местах представляю кто.
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28.10.2020 20:37 Відповісти
Підрахунки партії "Слуга народу": Опрацьовано 80% результатів, в обласних радах - 307 мандатів, в районних - 910 - Цензор.НЕТ 5636 Підрахунки партії "Слуга народу": Опрацьовано 80% результатів, в обласних радах - 307 мандатів, в районних - 910 - Цензор.НЕТ 5636 Підрахунки партії "Слуга народу": Опрацьовано 80% результатів, в обласних радах - 307 мандатів, в районних - 910 - Цензор.НЕТ 5636
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28.10.2020 21:15 Відповісти
Підрахунки партії "Слуга народу": Опрацьовано 80% результатів, в обласних радах - 307 мандатів, в районних - 910 - Цензор.НЕТ 9094
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29.10.2020 07:10 Відповісти
 
 