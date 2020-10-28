Найманці РФ відкривали провокаційний вогонь зі стрілецької зброї біля Водяного, - пресцентр ОС

Від початку поточної доби, 28 жовтня, в зоні проведення операції Об'єднаних сил зафіксовано одне порушення режиму припинення вогню з боку збройних формувань Російської Федерації.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ОС.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" біля Водяного зафіксовано кілька пострілів із стрілецької зброї. Провокаційний вогонь не становив загрози життю та здоров'ю наших воїнів, тому вогонь у відповідь вони не відкривали. Бойових втрат і поранень серед українських захисників немає.

ПІДСУМКИ ЗА МИНУЛУ ДОБУ

За минулу добу, 27 жовтня, російсько-окупаційні війська чотири рази порушили режим припинення вогню. Так, недалеко від населеного пункту Водяне ворог відкривав вогонь з автоматичного станкового гранатомета, поблизу населеного пункту Піски - з ручного протитанкового гранатомета. Крім того, в районі Шумів противник двічі провокував українських воїнів неприцільними пострілами, застосувавши підствольний гранатомет. Бойових втрат і поранень серед наших воїнів внаслідок ворожих пострілів не було.

За минулу добу представники Національної поліції України зі складу ОС виявили 72 адміністративні правопорушення. Підрозділи поліції зведених загонів перевірили 5 312 транспортних засобів і 4 180 осіб. Також було затримано 1 особу, яку підозрюють в причетності до збройних формувань Російської Федерації і її найманців.

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