"Міноборони погоджує останні штрихи контракту з ДП "Антонов" щодо закупівлі літаків Ан-178", - Уруський

Міністерство оборони України погоджує останні штрихи контракту з державним підприємством "Антонов" із закупівлі літаків Ан-178, а наступного року передбачається закупівля літаків Ан-74 для потреб Міноборони

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна", про це заявив віцепрем'єр-міністр - міністр з питань стратегічних галузей промисловості України Олег Уруський.

"Довгий час ми ставилися до фінансування Збройних сил України за залишковим принципом, і це, врешті-решт, призвело до такого стану нашої авіаційної техніки, в якій перебувають Повітряні сили України. Уряд України докладає всіх зусиль для того, щоб цю ситуацію виправляти. Можу доповісти, що вже сьогодні Міністерство оборони погоджує останні штрихи контракту з державним підприємством "Антонов" із закупівлі літаків Антонов-178. А в наступному році передбачаємо закупити за контрактом також з авіаційною промисловістю України літаки Ан-74, також для потреб Міністерства оборони", - сказав віцепрем'єр.

Водночас віцепрем'єр зазначив, що незважаючи на те, що ситуація із забезпеченням авіаційною технікою Збройних сил України є незадовільною, це не означає, що ті літаки, які перебувають сьогодні на озброєнні й у бойовому складі ЗСУ, не можуть бути експлуатовані.

"Всі вони за умов проведення відповідних ремонтів, модернізації, дотримання всіх правил, які мають здійснюватися під час експлуатації бойової техніки, зокрема авіаційної, можуть бути використані в наших Збройних силах", - додав Уруський.

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За його словами, модель літака Ан-26Ш, який зазнав аварії поблизу Чугуєва (Харківська обл.), не є новою, але досвід експлуатації цих літаків свідчить про те, що вони є досить надійними.

"Якщо виконувати всі експлуатаційні вимоги, які є до цих літаків, вони можуть ще певний час служити, зокрема для потреб Збройних сил. У нас ці літаки є не тільки в Збройних силах, а й у цивільній авіації використовуються", - наголосив Уруський.