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"Міноборони погоджує останні штрихи контракту з ДП "Антонов" щодо закупівлі літаків Ан-178", - Уруський

Новини Цензор.НЕТ Суспільство

Міністерство оборони України погоджує останні штрихи контракту з державним підприємством "Антонов" із закупівлі літаків Ан-178, а наступного року передбачається закупівля літаків Ан-74 для потреб Міноборони

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна", про це заявив віцепрем'єр-міністр - міністр з питань стратегічних галузей промисловості України Олег Уруський.

"Довгий час ми ставилися до фінансування Збройних сил України за залишковим принципом, і це, врешті-решт, призвело до такого стану нашої авіаційної техніки, в якій перебувають Повітряні сили України. Уряд України докладає всіх зусиль для того, щоб цю ситуацію виправляти. Можу доповісти, що вже сьогодні Міністерство оборони погоджує останні штрихи контракту з державним підприємством "Антонов" із закупівлі літаків Антонов-178. А в наступному році передбачаємо закупити за контрактом також з авіаційною промисловістю України літаки Ан-74, також для потреб Міністерства оборони", - сказав віцепрем'єр.

Водночас віцепрем'єр зазначив, що незважаючи на те, що ситуація із забезпеченням авіаційною технікою Збройних сил України є незадовільною, це не означає, що ті літаки, які перебувають сьогодні на озброєнні й у бойовому складі ЗСУ, не можуть бути експлуатовані.

"Всі вони за умов проведення відповідних ремонтів, модернізації, дотримання всіх правил, які мають здійснюватися під час експлуатації бойової техніки, зокрема авіаційної, можуть бути використані в наших Збройних силах", - додав Уруський.

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За його словами, модель літака Ан-26Ш, який зазнав аварії поблизу Чугуєва (Харківська обл.), не є новою, але досвід експлуатації цих літаків свідчить про те, що вони є досить надійними.

"Якщо виконувати всі експлуатаційні вимоги, які є до цих літаків, вони можуть ще певний час служити, зокрема для потреб Збройних сил. У нас ці літаки є не тільки в Збройних силах, а й у цивільній авіації використовуються", - наголосив Уруський.
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Топ коментарі
+4
Ты удивишься, но такая компания уже есть. Она называеться "Авиалинии Антонова" - 7 Русланов, Мрия, Антей. Фактический монополист крупно-габаритных грузов. Перевозили Фалькон Хеви Маска
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28.10.2020 17:56
+1
Що там із державною авіакомпанією? Її теж потрібно забезпечити виключно літаками АН!
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28.10.2020 17:29
+1
долго ж вы "штриховали" "Минобороны согласовывает последние штрихи контракта с ГП "Антонов" по закупке самолетов АН-178", - Уруский - Цензор.НЕТ 2757
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28.10.2020 17:29
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Що там із державною авіакомпанією? Її теж потрібно забезпечити виключно літаками АН!
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28.10.2020 17:29 Відповісти
Потрібно державне фінансування на переробку проекти Ан-70, Ан-124, Ан 225 для заміни всіх російських комплектуючих на аналоги. Українську авіакомпанію потрібно робити транспортною і оснащувати літаками Ан-70, Ан-124, Ан-225.
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28.10.2020 17:50 Відповісти
Ты удивишься, но такая компания уже есть. Она называеться "Авиалинии Антонова" - 7 Русланов, Мрия, Антей. Фактический монополист крупно-габаритных грузов. Перевозили Фалькон Хеви Маска
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28.10.2020 17:56 Відповісти
Ось транспортний напрямок і потрібно розвивати, поки немає український широфюзеляжних магістральних літаків для європейських та трансатлантичних перельотів.
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28.10.2020 18:03 Відповісти
Як там у відомій пісні -" первим дєлом, первим дєлом самолети ну а...дєнєжкі потом"?
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28.10.2020 18:21 Відповісти
та нє...утром деньгі - вечером стулья.вечером деньги-утром стулья
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28.10.2020 19:34 Відповісти
долго ж вы "штриховали" "Минобороны согласовывает последние штрихи контракта с ГП "Антонов" по закупке самолетов АН-178", - Уруский - Цензор.НЕТ 2757
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28.10.2020 17:29 Відповісти
Ну да. Подобные самолёты конечно нужны но для агрессора не страшны. Не то что "Джавелины".
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28.10.2020 17:38 Відповісти
Джавеліни, не доставлені вчасно до театру військових дій, також не надто страшні для агресора.
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28.10.2020 18:50 Відповісти
"По остаточному принципу" за 5 лет армию воссоздали практически с нуля.
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28.10.2020 17:41 Відповісти
************ такого не построить. СЛАВА УКРАИНЕ!!!!
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28.10.2020 17:46 Відповісти
Ну лет через 30, начнётся подготовка к подготовке запуска к подготовки к запуска.
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28.10.2020 17:56 Відповісти
C десяток если закупят лет за 10 уже будет хорошо.
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28.10.2020 22:04 Відповісти
 
 