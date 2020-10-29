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Разумков доручив пресслужбі ВР терміново переглянути рішення про позбавлення журналістів акредитації

Новини Цензор.НЕТ Політика України Суспільство

Разумков доручив пресслужбі ВР терміново переглянути рішення про позбавлення журналістів акредитації

Голова Верховної Ради Дмитро Разумков доручив пресслужбі парламенту терміново переглянути рішення про позбавлення акредитації деяких ЗМІ.

Про це повідомила в Facebook прессекретарка Разумкова Ольга Туній, передає Цензор.НЕТ.

"Перебуваючи з візитом у Німеччині, ми з подивом дізналися про пропозицію пресслужби Апарату Верховної Ради України про позбавлення деяких ЗМІ акредитації до Верховної Ради. Розуміючи важливість неупередженого та об'єктивного висвітлення роботи Верховної Ради, Дмитро Разумков дав термінове доручення пресслужбі Апарату Верховної Ради України переглянути і прийняти зважене рішення щодо переліку ЗМІ і підстав звільнення від акредитації. Підкреслюючи, що журналісти таких проєктів, як наприклад, "Слідство.Інфо" мають незаперечне право доступу до першоджерел у парламенті і гарантоване право на журналістську діяльність", - повідомила Туній позицію Разумкова.

Як повідомлялося, журналістів 22 ЗМІ позбавили можливості відвідувати засідання ВР. Серед ЗМІ, яких позбавили акредитації, виявилися "Слідство.Інфо", "Громадське телебачення Донбасу", газета "Ник Вести".
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мы с удивлением узнали, что мы же и накосячили Разумков поручил пресс-службе ВР срочно пересмотреть решение о лишении журналистов аккредитации - Цензор.НЕТ 9129
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28.10.2020 17:58 Відповісти
Каким боком визит в Германию ???
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28.10.2020 18:00 Відповісти
Раком в Німеччині поставили Разумкова.
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28.10.2020 18:01 Відповісти
Может быть . Там надо постоянно контролировать тыл . Разумков поручил пресс-службе ВР срочно пересмотреть решение о лишении журналистов аккредитации - Цензор.НЕТ 2559
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28.10.2020 18:04 Відповісти
Хахахахахах..
В думе одни ******..
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28.10.2020 18:02 Відповісти
А кто это "наделал".Не поручать, а вручить "белый" билет.
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28.10.2020 18:28 Відповісти
Хотелось бы узнать поименный список введения локальной цензуры в ВР
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28.10.2020 18:36 Відповісти
Журнашльондрам прилетів бумеранг. "Зате не Порошенко", паскуди?)
Комітет свободи слова ВР скасував акредитацію у Верховній Раді журналістам "Слідство.інфо".

Я категорично засуджую будь-які обмеження свободи слова. Але хотів би нагадати пані Бабінець її передачі "Темний шоколад", її заяви "Ми говоримо не про вивід Порошенком коштів в офшор, а про намір", її дифирамби Бігусу через "свинарчуків" (відсутність вини Свинарчуків недавно встановив суд): "Ви втілили мою мрію: довести особистий інтерес Порошенка продовжувати війну".

"Слідство.інфо"!
В часи Порошенка, ви брехали і ширили наклепи - і вас ніхто не позбавляв акредитації. І ви від того нахабніли ще сильніше.
Тепер ви маєте владу, яку ви самі зробили владою. Насолоджуйтеся миттю.
Це не останній привіт вам від чинної влади. Не забувайте повторювати: "Зате не Порошенко!"
Д.Калинчук
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28.10.2020 20:12 Відповісти
 
 