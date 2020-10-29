Разумков доручив пресслужбі ВР терміново переглянути рішення про позбавлення журналістів акредитації

Голова Верховної Ради Дмитро Разумков доручив пресслужбі парламенту терміново переглянути рішення про позбавлення акредитації деяких ЗМІ.

Про це повідомила в Facebook прессекретарка Разумкова Ольга Туній, передає Цензор.НЕТ.

"Перебуваючи з візитом у Німеччині, ми з подивом дізналися про пропозицію пресслужби Апарату Верховної Ради України про позбавлення деяких ЗМІ акредитації до Верховної Ради. Розуміючи важливість неупередженого та об'єктивного висвітлення роботи Верховної Ради, Дмитро Разумков дав термінове доручення пресслужбі Апарату Верховної Ради України переглянути і прийняти зважене рішення щодо переліку ЗМІ і підстав звільнення від акредитації. Підкреслюючи, що журналісти таких проєктів, як наприклад, "Слідство.Інфо" мають незаперечне право доступу до першоджерел у парламенті і гарантоване право на журналістську діяльність", - повідомила Туній позицію Разумкова.

Як повідомлялося, журналістів 22 ЗМІ позбавили можливості відвідувати засідання ВР. Серед ЗМІ, яких позбавили акредитації, виявилися "Слідство.Інфо", "Громадське телебачення Донбасу", газета "Ник Вести".