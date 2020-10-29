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За студентами, які виїхали з гуртожитків під час карантину, збережуть місце або повернуть гроші, - Шкарлет

Новини Цензор.НЕТ Суспільство

За студентами, які виїхали з гуртожитків під час карантину, збережуть місце або повернуть гроші, - Шкарлет

За студентами, які виїхали з гуртожитків з 15 жовтня по 15 листопада, має обов'язково зберігатися місце проживання. Кошти за період непроживання в гуртожитку мають бути повернуті студентам або враховані як платіж на наступний період проживання.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Міносвіти, про це повідомив в.о. міністра Сергій Шкарлет.

В.о. міністра звернув увагу на те, що уряд і Міносвіти лише рекомендували студентам по можливості покинути гуртожитки на час введення карантинних заходів. Шкарлет підкреслив, що примусово виселяти студентів із гуртожитків не мають права.

"З огляду на автономію вищих навчальних закладів, ми рекомендували по можливості звільнити гуртожитки. Але прописали, що діти-сироти, діти з тимчасово окупованих територій, з "червоної" карантинної зони, студенти, що перебувають на навчально-виробничій практиці або працюють, іноземці та особи без громадянства залишаються жити в гуртожитках, щоб виконувати всі рекомендації МОЗ та головного державного санітарного лікаря", - підкреслив Шкарлет.

В.о. очільника Міносвіти зазначив, що міністерство постійно в діалозі з університетами з цього питання і скарг поки не було. У разі порушення прав студентів він закликав звертатися на "гарячі лінії" Державної служби якості освіти.

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Гони бобло студентам!
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28.10.2020 18:13 Відповісти
За уехавшими из общежитий во время карантина студентами сохранят место или вернут деньги, - Шкарлет - Цензор.НЕТ 8792
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28.10.2020 18:15 Відповісти
Не ошиблись ? Может "и вернут деньги", а не "или вернут деньги"?
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28.10.2020 18:53 Відповісти
Ага, вже повернули. Он був попередній карантин, то всі гроші вибили з мене, щей субсидію заставили повернути... Влада покидьків і брехунів. Он судді вирішили собі і депутатам брехати в своїх декларації про доходи. Як їх ненавидять всі українці. Лише лохи і раби радіють владі Зеленського...
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28.10.2020 19:16 Відповісти
Если возвращать деньги, то как отапливать общагу? А там сепары живут с ордла...Сироты только в пту могут попасть...
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28.10.2020 21:31 Відповісти
 
 