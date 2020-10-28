За рік середня зарплата в Україні зросла на 12,3% і становить 12 тис. грн, - Держстат

Середня номінальна зарплата в Україні у вересні 2020 року була на 12,3% більша за ту, яку отримали за вересень 2019 року, і становила 11 998 грн.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на дані Державної служби статистики.

Середня номінальна зарплата українців за вересень 2020 року в 2,4 рази вище рівня мінімальної заробітної плати (5 000 грн). Порівняно з серпнем 2020 року розмір середньої номінальної заробітної плати збільшився на 4,8%.

Найбільша середня номінальна зарплата за минулий місяць була в галузі інформації і телекомунікацій (20 089 грн, на 17,7% більше, ніж за вересень 2019 р.). На другому місці за цим показником - сфера фінансової і страхової діяльності (19 332 грн, на 7,8% більше); на третьому - професійна, наукова і технічна діяльність (17 092 грн, на 16,1% більше).

Найменші середні номінальні зарплати за вересень 2020 р були у сферах тимчасового розміщення та організації харчування (6 557 грн, на 3,3% менше, ніж за вересень 2019 г.) охорони здоров'я та надання соціальної допомоги (8 931 грн, на 29,1 % більше); операцій із нерухомим майном (9 330 грн, на 8,6% більше).

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