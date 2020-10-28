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Новини Політика України Місцеві вибори-2020
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Київ (13835) Опозиційна платформа - За життя (466) Пальчевський Андрій (36)

ОПЗЖ заявляє, що у них крадуть голоси в Києві на користь Пальчевського

Новини Цензор.НЕТ Політика України

ОПЗЖ заявляє, що у них крадуть голоси в Києві на користь Пальчевського

Політична партія "Опозиційна платформа - за життя" заявляє про те, що у неї крадуть голоси на місцевих виборах на користь партії "Перемога Пальчевського".

Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться в заяві Київського виборчого штабу "Опозиційної платформи - за життя".

У тексті заяви наголошується: "Зараз на багатьох виборчих дільницях Києва йде масова фальсифікація результатів голосування. Дільничні виборчі комісії відкрито переписують голоси, віддані за Опозиційну платформу - за життя" на користь інших політичних сил.

Зокрема, на дільницях у Дарницькому районі прямо зараз іде крадіжка голосів "ОП-ЗЖ" на користь партії "Перемога Пальчевського". Влаштувавши таємний перерахунок голосів, без присутності наших спостерігачів, дільнична виборча комісія внесла зміни в підсумкові протоколи. Виявилося, що голоси, віддані за ОП-ЗЖ, опинилися тепер приписані "Перемозі Пальчевського".

"Опозиційна платформа - За життя" вимагає від членів виборчих комісій припинити спроби злочинним шляхом змінити вибір киян. Нагадуємо, що за скоєний злочин доведеться відповідати за всією суворістю закону.

Ми звертаємося до представників правоохоронних органів, засобів масової інформації із закликом запобігти фальсифікаціям вибору киян. У Київраді немає місця злодіям голосів виборців!"

ОПЗЖ заявляє, що у них крадуть голоси в Києві на користь Пальчевського 01

ОПЗЖ заявляє, що у них крадуть голоси в Києві на користь Пальчевського 02
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Топ коментарі
+35
Круговорот дерьма в природе ?
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28.10.2020 18:51
+32
Одно могу посоветовать избирателям ОПЗЖ и Пальчевского: выпейте яду суки!
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28.10.2020 18:52
+20
Жаба гадюку.
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28.10.2020 18:57
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Круговорот дерьма в природе ?
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28.10.2020 18:51 Відповісти
Жаба гадюку.
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28.10.2020 18:57 Відповісти
ОПЗЖ заявляет, что у них крадут голоса в Киеве в пользу Пальчевского - Цензор.НЕТ 5506
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28.10.2020 19:02 Відповісти
Да и не говорите милые чубятся - тешатся... Шо мертвечук стоит уже одной ногой Там... шо спальчик , через год туда же (на пенсию) ... невдахи.
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28.10.2020 19:39 Відповісти
Я тоже про это подумал, когда прочитал заголовок....
Зашел написать, а вы меня опередили.... ОПЗЖ заявляє, що у них крадуть голоси в Києві на користь Пальчевського - Цензор.НЕТ 2905
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28.10.2020 19:34 Відповісти
пусть разберутся за гаражами
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28.10.2020 21:47 Відповісти
Одно могу посоветовать избирателям ОПЗЖ и Пальчевского: выпейте яду суки!
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28.10.2020 18:52 Відповісти
ОПЗЖопники это же хорошо! У вас украли голоса партия шмария и придурковатого пальчевскаго.Надо еще тройку совкодрочерских технических "партий" под следующие выборы создать чтобы забрать голоса тех умалишенных маразматиков которые собиразись за опезеже проголосовать. ОПЗЖ заявляє, що у них крадуть голоси в Києві на користь Пальчевського - Цензор.НЕТ 9183
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28.10.2020 19:19 Відповісти
зараз актуальніше - заразіться ковідом зі смертельним ісходом.
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28.10.2020 19:36 Відповісти
Насправді! Хто голосує за цих ідіотів?! Цікаво було б поговорити хоча б з одним!
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28.10.2020 18:52 Відповісти
ОПЗЖ заявляет, что у них крадут голоса в Киеве в пользу Пальчевского - Цензор.НЕТ 2506
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28.10.2020 18:58 Відповісти
гадаю, що з ними балакати навіть психіатр не зміг би - вони на трьох ногах з автобуса, що їх підвіз від підїзда вилізлі, знайшли у бюлітені номер, який казали у автобусі та й хрестик поставили,.... хоча може їм казалли шо навпроти ОПЗЖ та Напальчніком хрест ставте - щоб тільки не вони?
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28.10.2020 19:02 Відповісти
ну якщо узяти за основу підтасовку на протязі 30 років у Борщагівці, то немає таких ідєотів. є лише бюлетені, або ітих немає, є лише протоколи.
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28.10.2020 19:37 Відповісти
А шо вам не нравится в вашей расеюшке только так и считают)
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28.10.2020 18:53 Відповісти
а шо это меняет?ми чем поможет зажопцам или пальчевскому? ОПЗЖ заявляет, что у них крадут голоса в Киеве в пользу Пальчевского - Цензор.НЕТ 1742
хотя сам по себе жабогадюкинг мне нравится
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28.10.2020 18:53 Відповісти
а в тотализатор сыгрануть, мол взыщут не взыщут... Если не взыщут - это же на нашу користь , бо спальчик приписывай или нет - не проходной А мертвечукам спальчик пусть лишний раз поводит по губкам. Всiравно он у нас доверие не вызывает, чмошник гэбняво-матюклыво-неврастенический.
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28.10.2020 19:44 Відповісти
и хрен с ними...
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28.10.2020 18:55 Відповісти
Куча дерьма от кучи дерьма говно крадет.
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28.10.2020 18:56 Відповісти
рускомирные выродки очень любят демократию и законы пока не пролезут наверх.
А вот потом начинается как в белорусии
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28.10.2020 18:56 Відповісти
ОПЗЖ заявляет, что у них крадут голоса в Киеве в пользу Пальчевского - Цензор.НЕТ 8675
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28.10.2020 18:57 Відповісти
Самое больше бигбордов было от Пальчевского. Интересно, кто его финансировал, на сколько они попали.
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28.10.2020 19:00 Відповісти
гадаю що попали не вони - а ті, кому підвищать ціну на комуналку - ото і є спонсори оціх усіх бордів!
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28.10.2020 19:04 Відповісти
Як хто? Бувші кАлЄгі із партії любітєлєй піва на маЦЦквЄ ОПЗЖ заявляє, що у них крадуть голоси в Києві на користь Пальчевського - Цензор.НЕТ 4160
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28.10.2020 19:14 Відповісти
Столар фінансував - але очевидно не своїми грошима, а через Мертвечука отримав з москви
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28.10.2020 20:14 Відповісти
А разве это не одна и та же фирма? Разве есть какая-то разница?
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28.10.2020 18:59 Відповісти
Кацапи роблять все, аби пальчевський пройшов. А от льовочкіну варто задуматись, бо кацапня завжди зрадить і кине)))
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28.10.2020 18:59 Відповісти
Це міняє дуже багато чого,це все ПОНТИ з боку жопоблока,це все задумано з однією ,метою,щоб Пальч. провести в Київ-раду,по ходу він не проходить,а якщо він там буде,кого буде підтримувати,ну звичайно не Пороха!!!
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28.10.2020 18:59 Відповісти
ОПЗЖ заявляет, что у них крадут голоса в Киеве в пользу Пальчевского - Цензор.НЕТ 4192
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28.10.2020 18:59 Відповісти
ОПЗЖ заявляет, что у них крадут голоса в Киеве в пользу Пальчевского - Цензор.НЕТ 7969
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28.10.2020 19:03 Відповісти
Блин, это же ему 59-ый. А на вид 69-ый - хрон мабуть конченный.
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28.10.2020 19:46 Відповісти
Да какая разница? Что вы ОПЗЖ Гвно,что Пальчевский. В какой пропорции два сорта говна не смешивай,оно говном так и останется!
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28.10.2020 19:05 Відповісти
С одной стороны-"какаяразница?",но с другой- "сцарь знает ,что делает-забирайте!".Видать на Мацкве так решили...
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28.10.2020 19:29 Відповісти
С одной стороны-"какаяразница?",но с другой- "сцарь знает ,что делает-забирайте!".Видать на Мацкве так решили...
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28.10.2020 19:32 Відповісти
Хай ті голоси взагалі нк рахують.
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28.10.2020 19:08 Відповісти
Великолепная картина грызни пауков в банке! Жоппоблок и птица-говорун с мутным шлейфом... Какие имбецилы голосуют за этих откровенно враждебных или просто гнусных существ?!!! Пока не вымрет поколение с совковым менталитетом, радостно ведущееся на враньё, демагогию, популизм, громкие обещания... , не будет у нас порядка ОПЗЖ заявляє, що у них крадуть голоси в Києві на користь Пальчевського - Цензор.НЕТ 4320
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28.10.2020 19:10 Відповісти
Какие имбецилы? Я маю кілька знайомих, двоє етнічні росіяни, які народились і виросли в Україні, а один з Криму, в Києві вчився і тут залишився. То вони раніше голосувати за регіоналів, а зараз за опоблок. В росію виїжджати не хочуть, їм треба росія тут.
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28.10.2020 19:18 Відповісти
Ясен пень! Голосующие за рыгоАналов, жоппоблок и связанные с ними структуры или примитивные совковые существа или откровенные враги. У меня друг в Одессе пояснил мне, почему одесситы выбрали вновь откровенного бандюгана трухана. Потому что многих людей там устраивает выстроенная коррупционная система, в первую очередь связанная с таможней, 7-м км и т.п.. Честно зарабатывать они просто не умеют и не хотят. И в стране таких "граждан" очень немало...
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28.10.2020 19:26 Відповісти
Кстати, тут спрашивают, кто голосует в дарницком районе за пальчевского. Ответ прост - пенсионеры и инвалиды, которым экс депутат дегтярева дала по 1000 гривен.
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28.10.2020 19:11 Відповісти
Нехай щурі гризуться!
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28.10.2020 19:12 Відповісти
Вор у вора ворованое ворует
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28.10.2020 19:13 Відповісти
якби голоси крали - то крали би у всіх. Просто один з ОПЗЖ-ешників (а саме Наконєчний) продає свої голоси - бо господар наказав
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28.10.2020 20:21 Відповісти
Билась нечисть грудью в груди и друг друга извела 😁

Чума на оба ваши дома
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28.10.2020 19:23 Відповісти
а вам яка різниця, хазяї у вас одні і ті ж.
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28.10.2020 19:26 Відповісти
Російське ФСБ потерпає від російського ГРУ? В Україні? Хм.
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28.10.2020 19:27 Відповісти
Тю... то Юля - 2 в одном, козни строит, сама не вдупляет нужно или нет переобуваться в прыжке.
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28.10.2020 19:49 Відповісти
ЮЛЯ - подельница пальчевского по тамифлю...
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28.10.2020 19:53 Відповісти
Юля ніякого відношення до Таміфлю не має. Цим препаратом займавсь цілком і повністю голова РНБО в 2005му Порошенко Петро Олексійович. Домовлявсь, узгоджував ціну і доставку в Україну.
Порошенко рассказал, что лично договорился о поставках
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28.10.2020 21:16 Відповісти
Сєпар у сєпара краде.
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28.10.2020 19:29 Відповісти
пальчевский! у зАжидя!? куда ***** смотрит!? ОПЗЖ заявляє, що у них крадуть голоси в Києві на користь Пальчевського - Цензор.НЕТ 2283
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28.10.2020 19:29 Відповісти
а что скажет на ету тему Рабіновіч ? ОПЗЖ заявляє, що у них крадуть голоси в Києві на користь Пальчевського - Цензор.НЕТ 2991
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28.10.2020 19:36 Відповісти
Політична партія "Опозиційна платформа - за життя" заявляє про те, що у неї крадуть голоси на місцевих виборах на користь партії "Перемога Пальчевського"

однозначно у кума ХУ№ла Медведчука почалася в результаті маразму шизофренія...

У Його партії крадуть голоси на користь ФСБ-шного проекту "ПП"

ЦЕ ЯК ? )))))))
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28.10.2020 19:35 Відповісти
Махач буде?
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28.10.2020 19:45 Відповісти
Ну да , посмотреть кто из этих лузеров мелочней...
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28.10.2020 19:47 Відповісти
А в чем разница? Можно было бы и Шарию немного дать.
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28.10.2020 19:52 Відповісти
Шарик между Сциллой и Харибдой...
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28.10.2020 19:58 Відповісти
Караул! Грабят! И откуда вы только повылазили и понаехали после Майдана?
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28.10.2020 20:00 Відповісти
Предлагаю российским господам Пальчевскому и Медведчуку дуэль на пистолетах.

Оставшегося добивают секунданты. ОПЗЖ заявляє, що у них крадуть голоси в Києві на користь Пальчевського - Цензор.НЕТ 3492
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28.10.2020 20:01 Відповісти
ОПЗЖ заявляє, що у них крадуть голоси в Києві на користь Пальчевського - Цензор.НЕТ 9519
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28.10.2020 20:30 Відповісти
юмор от врагов
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28.10.2020 20:33 Відповісти
предлагаю обнулить и те и те голоса
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28.10.2020 20:37 Відповісти
Дуже правильний хід - забрати голоси в ОПЗЖ, тому що ніхто в Києві за ОПЗЖ не встане і не заступиться. І народ втішається, що колишні регіонали втратять одне місце в Київраді, зовсім не задумуючись, що якщо пройде Пальчевський, то отримає мінімум 7 депутатських місць і ці місця рівномірно відмінусуються від кожної партії.
В результаті у виграші залишаться ОПЗЖ, зайнявши роль жертви але додавши до своєї команди депутатів Пальчевського, а в програші патріоти, що насміхаються над ригами.
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28.10.2020 21:00 Відповісти
я знову ж переконуюсь: яка це лжива і підла продажна мерзота цей руSSкій мір і його адепти медведчуки, партнови, шуфричі, мураєви, бойки, гепи, єрмаки, бужанські...і...і...і...!!
руSSкому міру повірити....себе обманути!!!
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28.10.2020 21:08 Відповісти
 
 