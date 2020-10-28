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На засіданні ТКГ домовилися про відкриття КПВВ "Золоте" і "Щастя" 10 листопада, - ОП

Новини Цензор.НЕТ Політика України

На засіданні ТКГ домовилися про відкриття КПВВ

На черговому засіданні Тристоронньої контактної групи у форматі відеоконференції сторони домовилися про відкриття двох КПВВ на лінії розмежування на Луганщині.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на повідомлення Офісу президента.

Учасники консультацій у Тристоронній контактній групі домовилися про дату відкриття двох контрольних пунктів в'їзду/виїзду - "Золоте" і "Щастя" - 10 листопада.

Перший заступник глави української делегації Олексій Резніков запевнив про готовність України відкрити обидва КПВВ у певну дату. 6 листопада він відвідає ці контрольні пункти для завершення організаційних питань. Резніков також запросив представника ОБСЄ Гайді Грау відвідати КПВВ разом.

"Представники України поінформували, що інфраструктура обох КПВВ готова для проїзду вантажного транспорту. Також українська сторона завершує асфальтування дороги в районі КПВВ "Золоте", яка за рік тричі була під обстрілом", - сказано в повідомленні.

Читайте також: 10 листопада планується відкриття двох нових КПВВ на лінії розмежування на Луганщині, - Резніков
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После всех "успехов" лизнуть в жопу сепаратистов, это святое!
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28.10.2020 19:21 Відповісти
Это же наши люди ! На заседании ТКГ договорились об открытии КПВВ "Золотое" и "Счастье" 10 ноября, – ОП - Цензор.НЕТ 4585
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28.10.2020 19:23 Відповісти
Гуляй, бидло! Украіна щедра!
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28.10.2020 19:26 Відповісти
Не, ну есть ум в голове??? В разгул пандемии пускать к себе дополнительное количество инфицированных людей! А потом Степашка будет трандеть, что у нас закончились даже резервные койко-места, а кислород и подавно! А все потому, что ЭТО МЫ ходим без масок и редко моем руки.
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28.10.2020 19:37 Відповісти
"Представители Украины проинформировали, что инфраструктура обоих КПВВ готова для проезда грузового транспорта." Источник: https://censor.net/ru/n3227742 обратите внимание-грузового(!) транспорта это для будущей свободной эконом.зоны ?
Но есть еще- Глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Леонид Кравчук предложил представителям ОБСЕ презентовать до 4 ноября свой вариант "Плана действий" относительно интенсификации процесса мирного урегулирования конфликта на Донбассе.Слуги уродца планируют вновь посетить Донбасс.Так что ноябрь скучным не будет
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28.10.2020 19:44 Відповісти
Если открывать один за одним пункты пропуска,то в итоге так называемая линия разграничения просто исчезнет На засіданні ТКГ домовилися про відкриття КПВВ "Золоте" і "Щастя" 10 листопада, - ОП - Цензор.НЕТ 639 А иначе на хрена нужна эта куча кпп?
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28.10.2020 20:23 Відповісти
КПВВ Золотое НЕ ОТКРОЕТСЯ! ЖдемС 10-те листопада!
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29.10.2020 17:29 Відповісти
 
 