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Рішення КС, яке скасовує відповідальність за недостовірне декларування, не витримує критики ані з етичної, ані з правової точки зору, - НАБУ

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Рішення КС, яке скасовує відповідальність за недостовірне декларування, не витримує критики ані з етичної, ані з правової точки зору, - НАБУ

Рішення Конституційного Суду України, яким скасовано кримінальну відповідальність за недостовірне декларування, є політичним і не витримує жодної критики, заявляють в Національному антикорупційному бюро України.

Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться в заяві, опублікованій пресслужбою НАБУ в середу ввечері.

"У такий спосіб КС України не лише легітимізує наміри політиків та чиновників приховати від суспільства незаконно набуті статки, а й захищає інтереси окремих суддів КСУ, чиє недостовірне декларування досліджується у межах кримінальних проваджень", - говориться в тексті заяви. 

У Бюро наголошують, що запровадження електронного декларування є одним із ключових надбань держави після Революції Гідності. "Це — наріжний камінь антикорупційної реформи, розпочатої у 2014 році. Його мета — зробити владу прозорою та підзвітною суспільству. Адже декларантами є особи, що утримуються коштом платників податків, у тому числі це стосується і суддів", - нагадують в НАБУ.

Однак, зауважують в Антикорупційному бюро, судді КСУ вирішили, що всі служителі Феміди мають залишатися поза цим процесом, а моніторинг їхнього способу життя є нібито формою тиску, так само як і складання протоколів у разі виявлення розбіжностей між задекларованими і фактичними статками. Відтак, завдяки рішенню КСУ в Україні ніхто не контролюватиме і не матиме права запитувати про статки суддів та джерела їхнього походження, притягати до відповідальності за наявності розбіжностей.

"Таке рішення не витримує жодної критики, ані з етичної, ані з правової точки зору. Адже остаточне рішення в разі виявлених порушень суддями законодавства сфері запобігання корупції є виключною прерогативою судів, а не НАЗК чи НАБУ. Відтак висновки КСУ про нібито порушення незалежності суддів за нинішнього законодавства про запобігання корупції є безпідставними", - підкреслюють в НАБУ.

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У Бюро також інформують, що станом на 27 жовтня 2020 року в роботі НАБУ перебувало 110 кримінальних проваджень, в межах яких детективи досліджують близько 180 фактів умисного внесення посадовцями недостовірних відомостей до е-декларацій. 7 особам, серед яких троє колишніх народних депутатів, повідомлено про підозру. 34 справи скеровано до суду. Стосовно 13 осіб є рішення суду (6 вироків, стосовно 7 осіб справи закриті за нереабілітуючими підставами).

"Через рішення КСУ всі ці справи мають бути закриті. Відтак, посадовці, викриті на зловживаннях, уникнуть відповідальності. Запроваджуючи е-декларування, Україна наслідувала кращі практики розвинених західних країн, в яких декларування є елементом політичної культури та проявом поваги до громадян. Дієвість цього інструменту визначається ступенем відповідальністі за його порушення, яку КСУ своїм рішенням фактично звів нанівець. Тим самим завдано нищівного удару по ефективному інструменту очищення влади від корупції", - говориться в заяві НАБУ.

Нагадаємо, 27 жовтня Конституційний суд ухвалив рішення за поданням депутатів ОПЗЖ і "За майбутнє" і, за формулюванням Сергія Лещенка, "скасував антикорупційну реформу".

Наступного дня на сайті суду з'явився текст рішення. Згідно з ним, неконституційною визнано статтю, що передбачає покарання за брехню в деклараціях, і скасовано кілька повноважень НАЗК.
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Топ коментарі
+16
"Еженедельное лишение мантий недостойных судей": Зеленский анонсировал масштабное очищение судейского корпуса 02.09.19. Волобуев, вот вам ....... (меч). Отвечает украинцам через год комик-пианист.Окружной админсуд по иску Портнова запретил властям Киева праздновать юбилеи деятелей ОУН-УПА / ВАКС отказался сообщить, почему Альперину "простили" 70 миллионов гривен залога / КС признал неконституционной статью, предусматривающую наказание за ложь в декларациях.
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28.10.2020 19:21
+14
Судить надо этот Конституционный суд народным судом имени Линча.
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28.10.2020 19:23
+14
конституційний суд і окружний мають бути ліквідовані в Україні,як такі,котрі почали відкриту війну проти держави України і її народу.Всі судді,котрі голосували за антиукраїнські рішення ,мають бути притягнені до кримінальної відповідальності ,як зрадники України
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28.10.2020 19:30
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"Еженедельное лишение мантий недостойных судей": Зеленский анонсировал масштабное очищение судейского корпуса 02.09.19. Волобуев, вот вам ....... (меч). Отвечает украинцам через год комик-пианист.Окружной админсуд по иску Портнова запретил властям Киева праздновать юбилеи деятелей ОУН-УПА / ВАКС отказался сообщить, почему Альперину "простили" 70 миллионов гривен залога / КС признал неконституционной статью, предусматривающую наказание за ложь в декларациях.
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28.10.2020 19:21 Відповісти
От сразу видно шо зеленский человек слова.
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28.10.2020 19:36 Відповісти
лечится все очень даже просто принять статью в УК Украины написав такой состав преступления.. В случае обнаружения или выявления в прямой способ или косвенный органами наделенными правом сопоставлять декларацию и сведения в ней с данными -которые орган получит в результаты верификации запросов предоставленной информации в средствах массовой информации, банками налоговой иными органами и организациями физическими лицами страховыми агентствами реестрами банками и фондами корпорациями и компаниями и выявления недостоверных скрытых или не указанных в любой способ и по любой причине умысел забывчивость косвенный умысел данных о земельных участках, недвижимости в том числе и за пределами Украины, финансовых средств, в том исле депозитарии за пределами Украины иные активы роялти доход получаемый вне официального фиксирования в том числе и незаконные вознаграждения негативный прибуток (взятка подарок или скрытые перебрасывания таких средств имущества земельных участков на подставных лиц или на своих родственников кумовьев, любовниц и любовников, крестных, крестников и крестниц, на родителей, детей и внуков племянников тетю и дядю в родовом родстве на 8 колен по восходящей и нисходящей линиях наказывается ЛИШЕНИЯМ СВОБОДЫ 20 ЛЕТ С КОНФИСКАЦИЕЙ ВСЕГО НЕ включенного и или не указанного ИМУЩЕСТВА средств участков земли транспорта автомобильного морского речного авиационного активов пакетов акций премий вознаграждений и как И КОРПОРАТИВНЫХ ПРАВ ЧЛЕНСТВА В НАБЛЮДАТЕЛЬНЫХ И ИНЫХ РУКОВОДЯЩИХ ОРГАНОВ КОМПАНИЙ ФИРМ КОРПОРАЦИЙ БАНКОВ В ТОМ ЧИСЛЕ И ЗА РУБЕЖОМ.. и уплатой штрафа в размере 200% от скрытой рыночной стоимости имущества земли транспортных средств финансовых средств а если ерчь идет о раритетах предметах исксства и бессценных то срок наказания 40 лет лишения свободы и штрафом в 500% сумме от стоимости по биржевому курсу торгам суммах...
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28.10.2020 19:42 Відповісти
этот поток сознания в смартфоне смотрим как лажу необдуманную и просто демагогическую или как провокацию..???
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29.10.2020 01:29 Відповісти
хотя я лично и не против, но ГДЕ, КОМУ, и самое главное, КАК...????!!!
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29.10.2020 01:30 Відповісти
Решение КС, отменяющее ответственность за недостоверное декларирование, не выдерживает критики ни с этической, ни с правовой стороны, - НАБУ - Цензор.НЕТ 9158
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28.10.2020 19:22 Відповісти
А каким боком тут Зеленский?????
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28.10.2020 22:13 Відповісти
Судить надо этот Конституционный суд народным судом имени Линча.
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28.10.2020 19:23 Відповісти
"какая разница"- "мне 41 год и я не лох"-"другая сторона"-"я Вам ничего не должен"
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28.10.2020 19:23 Відповісти
а где пропало нашевсё и его бойцовая шавка-мендель?
что-то квакнут по поводу новых побед на ниве борьбы с коррупцией???
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28.10.2020 19:25 Відповісти
Мєндєль у цей час біля холодильника - впєть у рота усіляке пхає щоб поструншати
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28.10.2020 19:34 Відповісти
И не только Мендель. Пропали все борцуны с властью "барыги".

Рішення КС, яке скасовує відповідальність за недостовірне декларування, не витримує критики ні з етичної, ні з правової точки зору, - НАБУ - Цензор.НЕТ 389
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28.10.2020 20:12 Відповісти
Отпускайте уже Гладковского. Его именно за декларацию пытаются привлечь. И Зеля с декларацией мутил не хило...
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28.10.2020 19:26 Відповісти
Так они ж суки и отменили под себя. Кто поверит что судья КСУ живет на одну зарплату?За что купил в Монако с Ницей недвижимость? Свою жопу твари прикрывают!
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28.10.2020 19:27 Відповісти
тобто, 400 килогришек шомисяця- цэ просто немичь...???
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29.10.2020 01:32 Відповісти
"Аппетит приходит во время еды" По сравнению с головой Укрпошти и Нафтогаза они себя бомжами чувствуют.
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29.10.2020 07:03 Відповісти
и зарплата у судей огромная и все льготы из бюджета, для того чтобы не велись на давление, и все равно продажные твари. Пусть тогда живут на зарплату рабочего.
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28.10.2020 19:27 Відповісти
Финал . Кому ещё "по-приколу" ?
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28.10.2020 19:29 Відповісти
Решение КС, отменяющее ответственность за недостоверное декларирование, не выдерживает критики ни с этической, ни с правовой стороны, - НАБУ - Цензор.НЕТ 8503
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28.10.2020 19:32 Відповісти
Пора, ой как пора.
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28.10.2020 21:06 Відповісти
Финалом будет крепосное право и право первой ночи.
К тому идет.
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28.10.2020 19:33 Відповісти
Та уже вся страна живет "па приколу".
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28.10.2020 19:33 Відповісти
конституційний суд і окружний мають бути ліквідовані в Україні,як такі,котрі почали відкриту війну проти держави України і її народу.Всі судді,котрі голосували за антиукраїнські рішення ,мають бути притягнені до кримінальної відповідальності ,як зрадники України
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28.10.2020 19:30 Відповісти
ЗЕбобик прикрыл свой зад.
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28.10.2020 19:32 Відповісти
Ліквідація України почалась! І горе тим, хто не цікавився політикою - тепер політика особисто постукає у двері та забере ваші гроші! Усім ворогам України, після поразки на виборах дана відмашка - можна починати - тепер ніщо і ніхто нас не зупинить!
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28.10.2020 19:32 Відповісти
На здании КС суда нужно изменить вывеску; вместо "Конституционный суд Украины" - "Коррупционный суд Украины"
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28.10.2020 19:33 Відповісти
А на лбу зебилам наголосовавшим сей позор какую вывеску?
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28.10.2020 19:34 Відповісти
це вам українці ремінь по сраці за те, що не обрали зелених монобільшістю. іч які, жодного мерського місця не дали взяти. опупіли в дупєль. або це вже зажопінці, яких біомаса совкова обрала, так святкує свій апгрейд.
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28.10.2020 19:34 Відповісти
Анатолий Финский a079c1dc - Та йди вже штани постірай. Знову Порошенко ?
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28.10.2020 19:43 Відповісти
«Те, що ми спільно зробили, відповідає нашим стандартам, але також потрібно, щоб ці стандарти запрацювали. Але це вже повинно зробити українське суспільство», - підкреслив Голова Венеціанської комісії Джанні Букіккіо.

Хоть бы почитал про эту реформу!
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28.10.2020 19:52 Відповісти
Мордовский, раб ты Тупинский ,еще смеешь открывать свое лживое черное ......рот
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28.10.2020 19:56 Відповісти
Гарік, не нервуй так, адже на 3.5 роки, які залишились Зеленському, тебе не вистачить. А над ким ми будемо потішатися, якщо всі песики виздихають? Рішення КС, яке скасовує відповідальність за недостовірне декларування, не витримує критики ані з етичної, ані з правової точки зору, - НАБУ - Цензор.НЕТ 4148
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29.10.2020 12:50 Відповісти
опять порох винуватий. зелені вже 1,5 року при владі, у них порох винуватий і супрун винувата. суди як флюгєл, куди дує туди і повертаються, як і місцева влада. головне у кріслі зостатись.
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28.10.2020 20:57 Відповісти
Решение КС, отменяющее ответственность за недостоверное декларирование, не выдерживает критики ни с этической, ни с правовой стороны, - НАБУ - Цензор.НЕТ 7976
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28.10.2020 19:34 Відповісти
По суті КС повинен би був давно ліквідованим як феномен. Нікому не потрібний феномен.
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28.10.2020 19:35 Відповісти
Рехвормовані славним гетьманом суди кермують! Решение КС, отменяющее ответственность за недостоверное декларирование, не выдерживает критики ни с этической, ни с правовой стороны, - НАБУ - Цензор.НЕТ 4652
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28.10.2020 19:35 Відповісти
Для вас, зебилов, всегда Порошенко виноват.
А бубочка - классный. Честный парень из народа.
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28.10.2020 19:38 Відповісти
Состав КС формировал Янукович в 2013 году, обновил часть состава КС - Зеленский в 2019 году.
В том числе и председатель Тупицкий ( который прикупил земельку в Крыму в 2018 году) - это креаутура Зеленского.
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28.10.2020 22:24 Відповісти
Зеленский по видимому, мечтает потерять власть в результате военного переворота?
Наверное ему хочется, что бы круг замкнулся на НСК "Олимпийский"...
Началось с дебатов, а закончится виселицей.
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28.10.2020 19:36 Відповісти
Исторический стадион в Сантьяго
Решение КС, отменяющее ответственность за недостоверное декларирование, не выдерживает критики ни с этической, ни с правовой стороны, - НАБУ - Цензор.НЕТ 911
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28.10.2020 19:46 Відповісти
Хоть там Пиночет и перестрелял коммуняк, это чистой воды расточительство, везти наших деятелей в Чили.
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28.10.2020 19:57 Відповісти
А почему вообще....не заменить эту бездарную толпу, принимающую .... странные решения, на.......AI? Да, да, ...просто на искуственный интелект. По сути работа судьи это вчерашний день, анахронизм, это логические выводы по взаимосвязанныи ссылкам.
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28.10.2020 19:36 Відповісти
абсолютно согласен)))- прецедентное право рулит, необходим всего-то мощный контроль за следствием и всё!!!
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29.10.2020 01:37 Відповісти
Решение КС, отменяющее ответственность за недостоверное декларирование, не выдерживает критики ни с этической, ни с правовой стороны, - НАБУ - Цензор.НЕТ 2264
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28.10.2020 19:38 Відповісти
Ну, и кто после этого барыги?
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28.10.2020 19:41 Відповісти
Проституційний суд, "реформований" сивочолим, ще не таке втне. Всяких Вовків у суди Петя не даремно понабирав.
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28.10.2020 19:41 Відповісти
Сытник заёрзал. Вспомнил про работу.
Решение КС, отменяющее ответственность за недостоверное декларирование, не выдерживает критики ни с этической, ни с правовой стороны, - НАБУ - Цензор.НЕТ 7282
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28.10.2020 19:42 Відповісти
Ну от. Тепер корупція офіційно гвалтуватиме украінські закони.
Іноді жалкую за Сашком Білим.
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28.10.2020 19:42 Відповісти
Здравия всем! Итак по факту, местная власть на Юго- востоке выбрана, и это Жопо- большинство, нанесен удар по государственной вертикали, причем двойной удар- и по имиджу Украины как государства, которое взяло на себя обязательства перед Западными партнерами, далее, Армия ослаблена и дезориентирована- как вы думаете- что будет потом? Даю два сценария- первый- это Зеленский чоздает большинство с Жопоблоком и реализует мирный сценарий Москвы- федерализация а затем и мирный раскол страны на две части. Второй, это сценарий 1918 года- силовое свержение существующей власти и уже реальная гражданская война, с элементами внешней войны против России. Россию не интересует сейчас вся Украина, ей нужен доступ к Днепровской воде и коридор до Молдавии. И тот и другой план, очень плохой, почему? Потому что в случае с первым вариантом и фкдкрализацией у Западных и Центральных областей не остается никакого реального пути, кроме как реализовывать сценарий создания отдельного государства, без этих занятых Жопой областей! И в том и другом случае, гражданская война- неизбежна, но по факту она будет Украино- Российской. Я лично склоняюсь к повторению сценария 1918 года.
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28.10.2020 20:00 Відповісти
Шеф усе пропало, усе пропало
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28.10.2020 22:11 Відповісти
Где пишут последние антиукраинские решения КС?
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28.10.2020 20:03 Відповісти
Є таке припущення,що зовсім скоро у вікна,двері,стіни,суддів КС і самого приміщення суду полетять смердячі яйця і не тільки.Це йомовірно буде тільки початок.Думаю що вони забули,що таке народний тиск,а ще гірше гнів. Я вам не завидую.
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28.10.2020 20:10 Відповісти
такая шара им не пролазит- щас они под крепкой защитой того же закона...(((
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29.10.2020 01:40 Відповісти
И шо народ это схавает ? На майдан !!!!
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28.10.2020 20:18 Відповісти



jackdorseydonotbanme

@jackdorseydono1

Уровень 1:

Ну вот и все. "Элита" защищена. Воруй без оглядки! В любой нормальной стране уже миллионы бы вышли на протесты. Мы же сидим по домам и разрешаем им нас обворовывать.
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28.10.2020 20:37 Відповісти
Вот вам и Петины судьи аукнулись. Жуйте порохоботики.
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28.10.2020 22:10 Відповісти
 
 