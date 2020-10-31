Рішення КС сформульовано таким чином, щоб порушити зобов'язання України майже перед усіма західними партнерами, - Шабунін

Конституційний суд повністю знищив систему електронного декларування та значну частину антикорупційних досягнень Революції Гідності.

Про це на сторінці в мережі Facebook повідомив громадський діяч, голова правління громадської організації "Центр протидії Корупції" Віталій Шабунін, інформує Цензор.НЕТ.

"Знищив таким чином, щоб спеціально порушити зобов'язання України чи не перед усіма західними партнерами (ЄС, МВФ, СБ, США та інші). У нинішньому складі КСУ - загроза і національній безпеці, і Конституції. Зеленський повинен терміново скликати РНБО і реагувати на загрозу національній безпеці. Інакше він - співучасник цього злочину", - підкреслив Шабунін.

Він також повідомив, що його твердження базуються на аналізі рішення КС, зробленому ЦПК, а в п'ятницю під будівлею суду відбудеться акція "Відправимо суддів-зрадників КСУ до Ростова".

"Приходьте всі, будь ласка. Це вже не так питання протидії корупції, як захисту держави як такої", - закликав антикорупціонер.

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Нагадаємо, 27 жовтня Конституційний суд ухвалив рішення за поданням депутатів ОПЗЖ і "За майбутнє" і, за формулюванням Сергія Лещенка, "скасував антикорупційну реформу".

Наступного дня на сайті суду з'явився текст рішення. Згідно з ним, неконституційною визнано статтю, що передбачає покарання за брехню в деклараціях, і скасовано кілька повноважень НАЗК.