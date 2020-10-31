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КС (1154) Шабунін (459) електронне декларування (1016)

Рішення КС сформульовано таким чином, щоб порушити зобов'язання України майже перед усіма західними партнерами, - Шабунін

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Рішення КС сформульовано таким чином, щоб порушити зобов'язання України майже перед усіма західними партнерами, - Шабунін

Конституційний суд повністю знищив систему електронного декларування та значну частину антикорупційних досягнень Революції Гідності.

Про це на сторінці в мережі Facebook повідомив громадський діяч, голова правління громадської організації "Центр протидії Корупції" Віталій Шабунін, інформує Цензор.НЕТ.

"Знищив таким чином, щоб спеціально порушити зобов'язання України чи не перед усіма західними партнерами (ЄС, МВФ, СБ, США та інші). У нинішньому складі КСУ - загроза і національній безпеці, і Конституції. Зеленський повинен терміново скликати РНБО і реагувати на загрозу національній безпеці. Інакше він - співучасник цього злочину", - підкреслив Шабунін.

Він також повідомив, що його твердження базуються на аналізі рішення КС, зробленому ЦПК, а в п'ятницю під будівлею суду відбудеться акція "Відправимо суддів-зрадників КСУ до Ростова".

"Приходьте всі, будь ласка. Це вже не так питання протидії корупції, як захисту держави як такої", - закликав антикорупціонер.

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Рішення КС сформульовано таким чином, щоб порушити зобовязання України майже перед усіма західними партнерами, - Шабунін 01

Нагадаємо, 27 жовтня Конституційний суд ухвалив рішення за поданням депутатів ОПЗЖ і "За майбутнє" і, за формулюванням Сергія Лещенка, "скасував антикорупційну реформу".

Наступного дня на сайті суду з'явився текст рішення. Згідно з ним, неконституційною визнано статтю, що передбачає покарання за брехню в деклараціях, і скасовано кілька повноважень НАЗК.
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Топ коментарі
+21
Давай безвиз , до свидания !
Давай МВФ , до свидания !
Привет гривна по 100 за бакс !
Сделайте себя ещё раз !
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28.10.2020 19:34
+21
Где же король игры на рояле?
Где всенародно избранный поедатель шаурмы - разносчик посылок?
Где этот, один из самых влиятельных политиков мира?
Перед местными выборами, он трещал как сорока, а теперь - молчок!
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28.10.2020 19:42
+15
А что тебе "твоя собственная Констітуция" говоріт? Вона забороняє тобі перевіряти статки чинуш, яких ти наймаєш на держслужбу?
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28.10.2020 19:40
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Вот только в этом я с ним согласен .
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28.10.2020 19:33 Відповісти
Ради хотелок партнёров будем игнорировать свою собственною Конституцию?
Шабунин представляет интересы этих партнёров и не бесплатно, а это смахивает на коррупцию.
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28.10.2020 19:36 Відповісти
А что тебе "твоя собственная Констітуция" говоріт? Вона забороняє тобі перевіряти статки чинуш, яких ти наймаєш на держслужбу?
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28.10.2020 19:40 Відповісти
до жабуні звичайно багато питань, їхав би він свою істєрічєскую родіну і там спробував отако побалаболити
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28.10.2020 21:33 Відповісти
Коституцию нужно выполнять не глядя на озабоченности партнёров.
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28.10.2020 19:33 Відповісти
А если крепостное право зеленский запишет в Конституцию, - побежишь регистрироваться крепостным?
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28.10.2020 19:40 Відповісти
Да этот-кацапченок пригожинский,говнометчиком работает...
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28.10.2020 20:12 Відповісти
І їзьбьйонучьку сваю он самалічьна з паліл --їзьжьйогь!
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28.10.2020 23:05 Відповісти
Бабки поверніть спочатку, тварини корупційні!
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28.10.2020 19:41 Відповісти
Потрібно...тільки всі у владі на Конституцію болт кладуть. Взяти хоча б презумпцію невинуватості чи безкоштовну медицину.
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28.10.2020 20:13 Відповісти
Давай безвиз , до свидания !
Давай МВФ , до свидания !
Привет гривна по 100 за бакс !
Сделайте себя ещё раз !
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28.10.2020 19:34 Відповісти
Ти чого розкудахтався?
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28.10.2020 19:42 Відповісти
Єта анє розкудкудакалися.
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28.10.2020 23:06 Відповісти
Опять ты вылез злорадствовать.
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28.10.2020 23:27 Відповісти
Портнов же писал.
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28.10.2020 19:36 Відповісти
А тебе, как соавтору звиздеца, хоть корзину печенья выдали?
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28.10.2020 19:38 Відповісти
"проституционный" суд - это продажные тварюки, работают против Украины. они еще за "повноваження януковича" не ответили.
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28.10.2020 19:39 Відповісти
Где же король игры на рояле?
Где всенародно избранный поедатель шаурмы - разносчик посылок?
Где этот, один из самых влиятельных политиков мира?
Перед местными выборами, он трещал как сорока, а теперь - молчок!
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28.10.2020 19:42 Відповісти
А де реакція сцикуна, і де воно взагалі?
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28.10.2020 19:44 Відповісти
А шо Буба может сказать?

С одной стороны болт от Запада, с другой болт от Коломоя.
Коломой ближе и своим болтом порвет Бубу на тряпки. Но на Западе деньги... были...
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28.10.2020 19:53 Відповісти
Старе погоняло - півшостого - отримало новий сенс!

Решение КС сформулировано таким образом, чтобы нарушить обязательства Украины почти перед всеми западными партнерами, - Шабунин - Цензор.НЕТ 3256
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28.10.2020 19:59 Відповісти
Воно вже готове стати на підалі, ща вигребуть все, що можна і ноги вєнтєлями, а народ хай випутується
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28.10.2020 19:57 Відповісти
Украина - это не Европа. Людишки это должны усвоить.
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28.10.2020 19:44 Відповісти
https://www.radiosvoboda.org/a/news-schemes-holova-ksu-krym/30917788.html

FuckТ на лице
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28.10.2020 19:45 Відповісти
Чому я не здивований?!
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28.10.2020 19:49 Відповісти
Думаем, что ты баран тупой.

ЗЕ не имеет полномочий разогнать Конституционный суд. Он может только по своей квоте назначать судий.
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28.10.2020 19:54 Відповісти
Будут пісать, што зєльоним дібілам понадобілось целих полтора года, штоби наконєц прізнать што оні такі зєльониє дібіли.
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28.10.2020 19:57 Відповісти
Иначе он - соучастник этого преступления", - подчеркнул Шабунин. - антиукраинское преступление суда ,никогда бы не было совершено ,без "зе" соучастника ,,,
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28.10.2020 20:00 Відповісти
Я думаю решение писала ОПЗЖопа, которая и иск в суд подавала.
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28.10.2020 20:06 Відповісти
Шабунин опять дурака включает. Какой"принял Конституционный суд принял"? Это принял Коломойский руками Зеленского. Призыв "созвать СНБО", оттдает идиотизмом.
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28.10.2020 20:07 Відповісти
Не кидає мене бажання #уярити цих шабуніних по потилиці лопатою, за те, що лили бруд на Пороха і готували цей реванш олігархів та мацкви...
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28.10.2020 20:15 Відповісти
Пшел нах... со своим порохом !!!
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28.10.2020 20:44 Відповісти
Зелений клован подобається???
Чи путєн твій керманич???
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28.10.2020 21:04 Відповісти
Ср..ть мне на зеленского и на твоего пороха - один другого лучше !
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28.10.2020 21:50 Відповісти
Аааа...
Тобі потрібен рафінований патріот, на білому запорожці...
Ну, ну...
Чи таки путєн - твій рулєвой???😁
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28.10.2020 22:10 Відповісти
Русккєй воно.Чого ж хотіти з нього?
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28.10.2020 23:08 Відповісти
ну да, из тех кто не за бубочку голосовал, а против Пороха.
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28.10.2020 23:29 Відповісти
а може краще ти зі шмарклею Рішення КС сформульовано таким чином, щоб порушити зобов'язання України майже перед усіма західними партнерами, - Шабунін - Цензор.НЕТ 2510
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28.10.2020 21:35 Відповісти
Зрозумійте, Е декларації не тільки рогоанальним недобиткам поперек горла..суддям показати "чесно зароблене" теж ще той геморой..
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28.10.2020 20:16 Відповісти
Пора выходить на Майдан !!!!
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28.10.2020 20:16 Відповісти
Рішення КС сформульовано таким чином, щоб порушити зобов'язання України майже перед усіма західними партнерами, - Шабунін - Цензор.НЕТ 1357
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28.10.2020 21:00 Відповісти
Рішення Конституційного Суду є остаточним і оскарженню не підлягає, але ніщо не заважає скасувати сам КС (разом з усіма його сумнівними рішеннями), внісши відповідні зміни до Конституції!
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28.10.2020 21:45 Відповісти
У нас нормальні судді частково лишились лише по глухих районах в адмінсудах, решта давно почищені, не кожний суддя назбирає потрібну суму для затвердження президентом потім ще річні віддати голові суду, а ВС і КС це вершина корупції, тому тут не судді винуваті а система причому ця система створена давно Зе просто в неї влився
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28.10.2020 23:33 Відповісти
А що слабо замість того, щоб "віддавати річні голові суду" та ін., задокументувати факт вимагання і отримання хабаря (гаджетів для цього зараз більше, ніж достатньо) і публічно оприлюднити перед тим, як занести відповідну заяву в антикорупційні органи?
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28.10.2020 23:59 Відповісти
Ви реально вірите в це у нас після 2014 судді адмін взбунтувались проти голови, відкрито заявили що він вимагає грошей були докази і що в результаті двоє суддів не пройшли переатестацію, голова суду так і лишився... Мафія в верху на чолі держави при чому після революції ми змінюєм тільки групування одне на друге а нічого системно не міняється...
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29.10.2020 09:22 Відповісти
для начала нужно заблокировать кредиты и отменить безвиз, если не поможет ввести санкции иначе эта банда приведет страну к краху
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29.10.2020 00:08 Відповісти
Шабуніни, Лещенки, Найоби, Защоки - ідіть на юх! Це ваші потуги, це ваша робота. Заткніться і ні звука з ваших погних і чорних ротів.
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29.10.2020 07:45 Відповісти
Этот зелёный дурачок будет на что-то реагировать?
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29.10.2020 09:31 Відповісти
 
 