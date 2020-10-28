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Новини Політика України
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Кравчук (545) перемовини (2484) Тристороння контактна група (826)

Кравчук запропонував за участю України, Росії і ОБСЄ розробити план з розблокування роботи Тристоронньої контактної групи

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Кравчук запропонував за участю України, Росії і ОБСЄ розробити план з розблокування роботи Тристоронньої контактної групи

Голова української делегації в Тристоронній контактній групі Леонід Кравчук запропонував упродовж тижня підготувати за участю представників України, Росії та ОБСЄ план дій з метою розблокування переговорів ТКГ і подальших кроків з виконання мінських домовленостей.

Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні пресслужби Офісу президента.

"Відповідний план дій має бути розроблено з використанням пропозицій учасників консультацій і напрацювань за результатами зустрічі радників лідерів "Нормандської четвірки", яка відбулася в Парижі у вересні цього року", - повідомляє в середу пресслужба Офісу президента України.

Кравчук зазначив, що Україна також підготує свій проєкт плану дій.

"Тому пропонуємо через тиждень достроково зібрати засідання ТКГ, щоб продемонструвати нашу готовність вирішити нагальні питання роботи", - зазначив Кравчук.

Читайте також: На засіданні ТКГ домовилися про відкриття КПВВ "Золоте" і "Щастя" 10 листопада, - ОП
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Топ коментарі
+6
молодец какой, - "предложил разработать план".
Не зря деньги платятся
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28.10.2020 19:43
+5
До Кравчука знову альцгеймер заговорив ?
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28.10.2020 19:51
+3
Для прикриття того, про що вже напряму домовились з терористами ордло.Кравчук предложил при участии Украины, России и ОБСЕ разработать план по разблокированию работы Трехсторонней контактной группы - Цензор.НЕТ 1945
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28.10.2020 19:47
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молодец какой, - "предложил разработать план".
Не зря деньги платятся
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28.10.2020 19:43 Відповісти
"Поэтому предлагаем через неделю досрочно собрать заседание ТКГ, чтобы продемонстрировать нашу готовность..." выполнять поручения оккупанта. (с) кривчук.
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28.10.2020 19:44 Відповісти
До чого тут ОБСЄ?!
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28.10.2020 19:44 Відповісти
Для прикриття того, про що вже напряму домовились з терористами ордло.Кравчук предложил при участии Украины, России и ОБСЕ разработать план по разблокированию работы Трехсторонней контактной группы - Цензор.НЕТ 1945
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28.10.2020 19:47 Відповісти
Кравчук предложил при участии Украины, России и ОБСЕ разработать план по разблокированию работы Трехсторонней контактной группы - Цензор.НЕТ 3110
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28.10.2020 19:45 Відповісти
ОБСЄ виступає посередником між Україною і РФ (агресором)?!
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28.10.2020 19:45 Відповісти
***** розблокує ТКГ лише з-за умови повної капітуляції України. І мертвечуковий Кравчук це прекрасно знає.
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28.10.2020 19:46 Відповісти
Макарич, час тобі придивлятись до земельної ділянки на Байкової Горі, на фіг тобі той формат де труа
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28.10.2020 19:47 Відповісти
Геніальна пропозиція.
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28.10.2020 19:47 Відповісти
Он уже вошел в историю : нищие 90-х с "кравчучками" .
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28.10.2020 19:48 Відповісти
А не второй ли пункт "5 питань президента" хотят "протолкнуть" :

Кравчук предложил при участии Украины, России и ОБСЕ разработать план по разблокированию работы Трехсторонней контактной группы - Цензор.НЕТ 5554

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28.10.2020 19:50 Відповісти
До Кравчука знову альцгеймер заговорив ?
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28.10.2020 19:51 Відповісти
він з ним вже посувітувався.
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28.10.2020 19:53 Відповісти
Черти его с Фокиным который год с фонарями ищут, а он старую песню - углУбить, расширить, возобновить...
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28.10.2020 19:55 Відповісти
Это старая партийная номенклатурная фишка - ******* оппонентов до смерти скучной ничего не значащей болтовнёй в виде углубленией, расширенией, возобновлений и т д. Уж кто-кто, а эти товарищи в этом мастаки, ещё со времён советских партийных сьездов.)
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28.10.2020 20:06 Відповісти
Там вже 6 років ніц не працює- тому планом більше, планом менше...
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28.10.2020 19:58 Відповісти
План по созданию плана по созданию плана разблокировки плана по разблокировки контактной групи
Кравчук предложил при участии Украины, России и ОБСЕ разработать план по разблокированию работы Трехсторонней контактной группы - Цензор.НЕТ 9175
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28.10.2020 20:01 Відповісти
подарите лёне надувную зелёную дэушку с серпом и молотом в каждой клешне...
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28.10.2020 20:29 Відповісти
Медицинский канабис дайте этому патриоту
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28.10.2020 21:55 Відповісти
старый пердун сиди дома и жуй сопли а ты ещё хочешь чем то рулить
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28.10.2020 21:59 Відповісти
Заблокировать, залить сургучом, поставить печать и готовить беспилотники! Вместо Зеленского пригласить азербайджанца, если среди украинцев некого найти на пост президента, способного сказать на весь мир: "Зубами, ****, рвать буду за Украину!"
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29.10.2020 05:49 Відповісти
Кравчук решті учасників ТКГ: "Мені б оце наостанок іще б одну хатинку з копанкою у Швейцарії, а там хоч очі одне одному гівном позамазуйте".
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29.10.2020 07:00 Відповісти
 
 