Кравчук запропонував за участю України, Росії і ОБСЄ розробити план з розблокування роботи Тристоронньої контактної групи

Голова української делегації в Тристоронній контактній групі Леонід Кравчук запропонував упродовж тижня підготувати за участю представників України, Росії та ОБСЄ план дій з метою розблокування переговорів ТКГ і подальших кроків з виконання мінських домовленостей.

Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні пресслужби Офісу президента.

"Відповідний план дій має бути розроблено з використанням пропозицій учасників консультацій і напрацювань за результатами зустрічі радників лідерів "Нормандської четвірки", яка відбулася в Парижі у вересні цього року", - повідомляє в середу пресслужба Офісу президента України.

Кравчук зазначив, що Україна також підготує свій проєкт плану дій.

"Тому пропонуємо через тиждень достроково зібрати засідання ТКГ, щоб продемонструвати нашу готовність вирішити нагальні питання роботи", - зазначив Кравчук.

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