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Кравчук закликав ватажків терористів з ОРДЛО розблокувати процес обміну утримуваними особами

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Кравчук закликав ватажків терористів з ОРДЛО розблокувати процес обміну утримуваними особами

Голова української делегації в Тристоронній контактній групі Леонід Кравчук закликав Росію та окупаційну "владу" тимчасово окупованих територій Донецької і Луганської областей розблокувати процес взаємного звільнення утримуваних осіб, не чекаючи підготовки плану дій щодо розблокування роботи ТКГ.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Офісу президента України в середу за підсумками засідання ТКГ.

"Представники України наполягли на підтвердженні осіб зі списку на взаємне звільнення, який українська сторона передала ще в липні", - наголошується в інформації.

У свою чергу спецпредставниця голови ОБСЄ Хайді Грау звернулася з проханням прискорити процес, адже наразі тривають переговори, люди продовжують перебувати в умовах ув'язнення, що не є гуманним.

Читайте також: Представниця ОБСЄ Грау перервала засідання ТКГ через порушення російською стороною режиму конфіденційності, - ЗМІ
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Топ коментарі
+10
Кравчук в очередной раз призвал, Зеля промолчал, Путин положил.
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28.10.2020 20:15
+8
А вот Алиев поступил мудрее - он не призывал, а молча стал убивать террористов.
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28.10.2020 20:15
+8
Леня, да сепары твое мнение на одном органе вертели. Ты хоть раз поставил вопрос перед этими ублюдками, что если они хоть раз выстрелят по наших позициях, будут затягивать с обменом, то ни одна мразь с той стороны, ни за продуктами, ни за пенсиями в свободную Украину носа не покажет. Какого хрена ты там сидишь, покажи что нынешние власти что то могут сделать. Хотя о чем я, когда малоросы у власти.
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28.10.2020 20:19
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А вот Алиев поступил мудрее - он не призывал, а молча стал убивать террористов.
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28.10.2020 20:15 Відповісти
Бо він має таку можливість, а ми- ні.
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28.10.2020 20:16 Відповісти
Хтось шукає можливості, а хтось - атгаворкі...
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28.10.2020 20:20 Відповісти
Кравчук в очередной раз призвал, Зеля промолчал, Путин положил.
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28.10.2020 20:15 Відповісти
призвал... и шо террористы почулы?
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28.10.2020 20:30 Відповісти
Ні, не почули. Вони й не збирались чути. А ось Президента Азербайджану почули, аж завили суки.
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28.10.2020 20:39 Відповісти
"Удерживаемые лица", не пленные. Во как. Окно Овертона на всю стену.
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28.10.2020 20:15 Відповісти
Це залежить виключно від *****- і Кравчук це чудово знає.
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28.10.2020 20:15 Відповісти
а зеля твій знає ?
якщо знає, то чому ретранслює на всю Україну брехню, ніби рашка ні до чого ?
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28.10.2020 20:18 Відповісти
А що робити з в'язнями, які знаходяться на росії ?
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28.10.2020 20:16 Відповісти
Старый мухомор призвал? А они шо?
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28.10.2020 20:17 Відповісти
надо же работу хоть какую показывать вот и призывает
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28.10.2020 20:31 Відповісти
хай сначала заклеймит медведчукчу с рабиновичем и шариком,призывник хренов...
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28.10.2020 20:19 Відповісти
Если этой крысе задать вопрос - с кем у нас война?, оно промычит нечто вроде "ми..якщо так ставити питання.. прийти до порозумiння.."
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28.10.2020 20:19 Відповісти
Леня, да сепары твое мнение на одном органе вертели. Ты хоть раз поставил вопрос перед этими ублюдками, что если они хоть раз выстрелят по наших позициях, будут затягивать с обменом, то ни одна мразь с той стороны, ни за продуктами, ни за пенсиями в свободную Украину носа не покажет. Какого хрена ты там сидишь, покажи что нынешние власти что то могут сделать. Хотя о чем я, когда малоросы у власти.
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28.10.2020 20:19 Відповісти
Що, Кравчук, час міняти агентів ФСБ і ГРУ на простих громадян з ОРДЛО? Хозяї- кремляді тиснуть?
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28.10.2020 20:27 Відповісти
помница во времена исторического материализма, постоянно печатались " призывы цк кпсс и его политбюра к .......". кравчук - современное дитё прошлого "призывы кравчука к главарям террористов ордло и параши". эффект и тех, и тех призывов был и есть тождественен.
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28.10.2020 20:27 Відповісти
Ну это уже прогресс. Следующий этап, слезно попросит, а потом будет умолять стоя на коленях! Далеко пойдем разговаривать с кацапоублюдками с позиции слабого... В целом, это импотентное действие от импотентного субъекта! Там не с кем разговаривать, там только есть кого утилизировать... но эта проклятая импотенция...🥺
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28.10.2020 20:43 Відповісти
Кравчук продовжує налагоджувати прямий діалог з терористами. "Гражданский конфликт", як фуйло і стверджувало.
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28.10.2020 20:44 Відповісти
Остатки ума не дают покоя комуняке, лучше бы молчал, казался бы умным.
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28.10.2020 20:52 Відповісти
Когда уже кравчучка поедет в днр, на подвал? Ведь обещал вместе со своим ватным другом фокиным.
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29.10.2020 01:07 Відповісти
Заодно, призвал бы их застрелиться!
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29.10.2020 05:45 Відповісти
 
 