Кравчук закликав ватажків терористів з ОРДЛО розблокувати процес обміну утримуваними особами

Голова української делегації в Тристоронній контактній групі Леонід Кравчук закликав Росію та окупаційну "владу" тимчасово окупованих територій Донецької і Луганської областей розблокувати процес взаємного звільнення утримуваних осіб, не чекаючи підготовки плану дій щодо розблокування роботи ТКГ.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Офісу президента України в середу за підсумками засідання ТКГ.

"Представники України наполягли на підтвердженні осіб зі списку на взаємне звільнення, який українська сторона передала ще в липні", - наголошується в інформації.

У свою чергу спецпредставниця голови ОБСЄ Хайді Грау звернулася з проханням прискорити процес, адже наразі тривають переговори, люди продовжують перебувати в умовах ув'язнення, що не є гуманним.

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