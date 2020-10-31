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Розгляд КС антикорупційного законодавства в закритому режимі було порушенням Конституції, - голова НАЗК Новіков

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Розгляд КС антикорупційного законодавства в закритому режимі було порушенням Конституції, - голова НАЗК Новіков

Розгляд Конституційним Судом положень антикорупційного законодавства в закритому режимі був прямим порушенням ст. 147 Конституції.

Як передає кореспондент Укрінформ, про це голова НАЗК Олександр Новіков заявив 28 жовтня на брифінгу, присвяченому рішенню Конституційного суду, яким скасовано низку норм законодавства щодо боротьби з корупцією, передає Цензор.НЕТ.

"Розгляд в закритому режимі є прямим порушенням ст. 147 Конституції, яка вимагає, щоб діяльність КСУ ґрунтувалася на принципах гласності та верховенства права", — зазначив він.

Новіков також підкреслив, що кілька суддів КС ухвалювали рішення в умовах конфлікту інтересів.

"Ці обставини дають привід сумніватися в об’єктивності суддів у цій справі", - зазначив голова НАЗК.

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Водночас він заперечив твердження про тиск на суддів КС, який начебто здійснювало НАЗК.

За словами Новікова, справи, які були відкриті щодо суддів Конституційного Суду, навіть хронологічно не збігаються в часі з розглядом конституційності окремих положень антикорупційного законодавства.

"Повні перевірки суддів Конституційного суду були розпочаті в травні, подання до КС було в серпні. По судді Мойсику перевірка про суттєві зміни в майновому стані була розпочата до подання. Тобто хронологічно не можна пов’язувати ці речі", — заявив очільник НАЗК.

Нагадаємо, 27 жовтня Конституційний суд ухвалив рішення за поданням депутатів ОПЗЖ і "За майбутнє" і, за формулюванням Сергія Лещенка, "скасував антикорупційну реформу".

Наступного дня на сайті суду з'явився текст рішення. Згідно з ним, неконституційною визнано статтю, що передбачає покарання за брехню в деклараціях, і скасовано кілька повноважень НАЗК.
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Топ коментарі
+24
Рассмотрение КС антикоррупционного законодательства в закрытом режиме было нарушением Конституции, - глава НАПК Новиков - Цензор.НЕТ 1892
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28.10.2020 20:24
+15
Вихід один - роспускати КС.
Ще в одного судді незадекларована земелька в Криму з'явилась, вже після окупації рашкою.
Збіг чи дарунок ?
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28.10.2020 20:24
+11
КС - пожиттеве зажранне суддівське бидло.
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28.10.2020 20:24
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Рассмотрение КС антикоррупционного законодательства в закрытом режиме было нарушением Конституции, - глава НАПК Новиков - Цензор.НЕТ 1892
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28.10.2020 20:24 Відповісти
Похоже шо креатифф с офиса простых решений от выдающегося антикоррупционера с крыши)
Который что-то замолчал про барыг
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28.10.2020 20:34 Відповісти
КС - пожиттеве зажранне суддівське бидло.
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28.10.2020 20:24 Відповісти
Вихід один - роспускати КС.
Ще в одного судді незадекларована земелька в Криму з'явилась, вже після окупації рашкою.
Збіг чи дарунок ?
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28.10.2020 20:24 Відповісти
Тут патовая ситуация. Фарш нельзя затолкать в мясорубку. Беня это прекрасно понимал. Судей НЕЛЬЗЯ уволить. По приговору суда или по собственному. И потом, кто их увольнять будет? Зеленский? Ему папа Карабас -Барабас быстро сделает вырванные годы.
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28.10.2020 20:36 Відповісти
судей можна было прижучить за недостоверное декларирование.
Но его отменили Рассмотрение КС антикоррупционного законодательства в закрытом режиме было нарушением Конституции, - глава НАПК Новиков - Цензор.НЕТ 4674
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28.10.2020 20:40 Відповісти
На додачу до інших, в Україні настала конституційна криза. І вийти з неї швидко не вдасться. Найвищою владою в цьому випадку виступає Верховна Рада. Оскільки вона через законодавство може міняти порядок діяльністі будь-яких інших органів влади. Але в нинішній ситуації це геть не просто і, напевно, в цю каденцію не відбудеться.
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29.10.2020 00:04 Відповісти
Тобто, більше нічого чекати від президенства ЗЕ.
Жодного розвитку. Жодного кроку вперед.
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29.10.2020 09:05 Відповісти
Скажу вам, певний параліч влади, - це не найгірший сценарій для України. Як на мене, щоменше зелені будуть здатні прийняти ключових рішень, то менше зроблять зла. Так, це виклик для цілісності держави. Але саме в таких ситуаціях з'являються підстави для укладення нових суспільних договорів.
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29.10.2020 21:25 Відповісти
Або ви намагаєтесь хоч у чомусь віднайти позитив.
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29.10.2020 21:30 Відповісти
Песиміст, це добре поінформований оптиміст.)
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29.10.2020 21:39 Відповісти
Ви добре проінформований, цього не заперечити )
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29.10.2020 21:52 Відповісти
К сожалению, Украину спасут только массовые расстрелы
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28.10.2020 20:25 Відповісти
Они же ее и похоронят.
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28.10.2020 20:32 Відповісти
демократия не для дебилов.
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28.10.2020 21:09 Відповісти
Ха, Конституционный суд должен следить за соблюдением Конституции, но вместо этого прямо её нарушает. По идее у нас должен быть "гарант", чтобы пресекать подобные моменты, но там просто насрано...
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28.10.2020 20:28 Відповісти
У нас в стране гаранта и верховного главнокомандующего нету уже 16 мес!
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28.10.2020 20:39 Відповісти
Інколи починаю розуміти червоних кхмерів, які забивали масово мотигами юрістів, після взяття Пномпеня.
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28.10.2020 20:31 Відповісти
Голова КС не задекларував землю в Криму, власником якої став після анексії - "Схеми"олова Конституційного суду Олександр Тупицький у 2018 році став власником земельної ділянки у селищі Кореїз окупованої АР Крим, оформивши договір купівлі-продажу за російським законодавством, але не відобразив інформацію про це у своїй декларації про майно та доходи.
Джерело: "Схеми" (проєкт Радіо Свобода та телеканалу UA:Перший)
Деталі: Журналісти зазначають, що Тупицький ще до анексії Криму Росією в 2014 році володів маєтком та землею під ним у Кореїзі неподалік Ялти. Але у 2018 році він розширив свої володіння, оформивши ще одну ділянку біля будинку у свою власність. Про це свідчить офіційний документ, отриманий "Схемами" з Єдиного держреєстру нерухомості Російської федерації. У липні, 2018-го року Тупицький (на той момент він був заступником голови КСУ) оформив договір купівлі землі площею 126 кв. м. у громадянина РФ Володимира Рисятова. У деклараціях Тупицького ані за 2018 рік, ані за 2019 рік немає згадки про те, що він став власником ще одного об'єкту нерухомості.https://www.pravda.com.ua/news/2020/10/28/7271589/
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28.10.2020 20:32 Відповісти
ОН коррупционер !
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28.10.2020 20:35 Відповісти



Україна

@Just_Enemy

·9 ч

До виборів у США і обрання Байдена в Україні семимильними кроками Зеленський буде знищувати все, що було створено для шляху в ЄС.
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28.10.2020 20:32 Відповісти
****!
Голова Конституційного суду не задекларував землю в Криму, власником якої став після анексії за законами РФ - «Схеми»

Рассмотрение КС антикоррупционного законодательства в закрытом режиме было нарушением Конституции, - глава НАПК Новиков - Цензор.НЕТ 8361
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28.10.2020 20:32 Відповісти
Рассмотрение КС антикоррупционного законодательства в закрытом режиме было нарушением Конституции, - глава НАПК Новиков - Цензор.НЕТ 5074
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28.10.2020 20:32 Відповісти
ну и... надо как то привлечь это кодло к ответственности...
или они совсем неприкасаемые????
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28.10.2020 20:34 Відповісти
За землю в Крыму не привлечешь.
А за недостоверное декларирование можна, но его только шо отменили.
Шах и мат.
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28.10.2020 20:37 Відповісти
практически неприкасаемые- это пошло по традиции, с гребанного совка и только усилилось с олигархами- им без этого не сохраниться... - а теперь..- вопрос долгий, как это структурированное кодло-быдло поставить в стойло, начиная с районных судов и до кс...(((((
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29.10.2020 02:11 Відповісти
Рассмотрение КС антикоррупционного законодательства в закрытом режиме было нарушением Конституции, - глава НАПК Новиков - Цензор.НЕТ 2316
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28.10.2020 20:35 Відповісти
РАСПУСТИТЬ СОСТАВ КОНСТИТУЦИОННОГО СУДА УКАЗОМ ПРЕЗИДЕНТА
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28.10.2020 20:37 Відповісти
Конституційний суд таємно ухвалив рішення, яке може знищити всю антикорупційну реформу

Замкнулися на ключ та ухвалили рішення, яке може знищити всю антикорупційну реформу. Конституційний суд визнав неконституційною статтю Кримінального кодексу, яка передбачала кримінальну відповідальність за брехню в деклараціях для чиновників. Таємно ухвалений вердикт стривожив західних партнерів України. А в президента вже оголосили: покарання для тих, хто приховує статки, все одно поновлять. .https://tsn.ua/video/video-novini/konstituciyniy-sud-tayemno-uhvaliv-rishennya-yake-mozhe-znischiti-vsyu-antikorupciynu-reformu.html
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28.10.2020 20:38 Відповісти
зебилы, сейчас у вашего божка есть все козыри для возвращения страны в правовое русло: поднапряч раду и принять измения в конституцию, распустить конституц суд или признать решения кс - неконституционным. Но он нихера не делает. А знаете почему?! Он вас тупорылое быдло хочет и дальше грабить на пару с опзеже и каломойшей.
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28.10.2020 20:37 Відповісти
Юрий Бутусов

1 ч ·

Сегодня Украина сделала шаг назад. Закрыт реестр электронных деклараций Национального агентства по предотвращению коррупции - НАПК выполнила вчерашнее решение Конституционного суда.

Но мне кажется унизительным сейчас говорить о международных последствиях - электронные декларации были важны для нас самих, это была первая системная реформа, ценная даже не борьбой с коррупцией, а тем, что мы создали для себя новый порядок. Порядок, которого у нас не было никогда. Фундамент, на котором можно строить современную систему налогообложения, легализовать теневую финансовую систему, которая не позволяет развиваться стране.

Сегодня мы показали, что даже простые формы контроля, которые работают во всех развитых странах мира в Украине не могут работать стабильно, наше государство настолько слабое, что обнуляет само себя. Специально для администрирования деклараций было создано Нацагенство, работа которого также утратила свой смысл.

Решения Конституционного и Окружного административного судов представляет собой угрозу национальной безопасности, и эти группировки пора сносить, они действуют против государства.

И каждый политик, каждая партия в данной ситуации должны публично определить свою позицию - на чьей они стороне.

Конституционный суд предпринял атаку на государство, прекрасно понимая последствия. Это только одно из многих решений, которые в августе-октябре 20-го синхронно и последовательно проводят Конституционный и Окружной админсуд против антикоррупционных структур. Да, надо учесть, что голосовали не все судьи, но решения приняты.

Что ж, теперь наша задача, задача гражданского общества, оказать давление на власти, чтобы снова выбить возврат деклараций и остановить произвол судей. Это не повод отчаиваться - надо показать, что очень многим людям в нашей стране не все равно, какое государство мы строим.

Что бы ни строилось в стране, все будет развалено, если мы не начнем менять стержень государства - судебную систему. Без ответственных и профессиональных судов не стоит рассчитывать на инвестиции, недобросовестные дальнобойщики будут перегружать дороги, а коррупционеры будут покупать любые решения, не боясь пожизненного заключения, ведь после отмены деклараций им не надо бояться даже штрафов.
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28.10.2020 20:39 Відповісти
Треба оргінузуватися для розпуску Конституційного суда і ОСАК. Це справжня війна не гірша за Донбас, яку вони нас обявили.
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28.10.2020 20:40 Відповісти
по закону никто их не может распустить...они избраны на 9 лет и уйдут только после этого срока....ни зеленая сопля ни депутаты ни шмыгаль-никто им не указ
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28.10.2020 21:20 Відповісти
изменить ку- и с пляжа нахххх всех клопов...- только так!!!
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29.10.2020 02:20 Відповісти
Они просто делали нас вместе
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28.10.2020 20:43 Відповісти
Сотни проверок деклараций, которые длятся годами и ни одного наказания! Может, кто-то на этом зарабатывает? Следовательно, надо создавать более эффективный орган и сроки расследования!
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28.10.2020 20:45 Відповісти
ты дебил, или не дочитал- все антикорр.органы, что созданы= 0.00 после этого решения.. и другие новые, что будут созданы- УЖЕ будут равны 0.00 ПОСЛЕ ЭТОГО РЕШЕНИЯ...((((
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29.10.2020 02:23 Відповісти
Сам факт того, что зелёная банда до сих пор при власти, есть грубейшее нарушение Конституции и, вообще, оскорбление здравого смысла...
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28.10.2020 20:54 Відповісти
Когда они успели всё это замутить?
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28.10.2020 20:59 Відповісти
С приходом Зеленского уже сломаны государственные структуры.При попередниках наш поровоз шёл в Европу,а при Зеленском начали откручиваться гайки с рельс. А 73% умеляются:*какой он умный.Мы на его месте поступили также*
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28.10.2020 21:05 Відповісти
ТОЛЬКО СУДЫ ЛИНЧА ПОМОГУТ...причем начинать надо как раз с судей...любой инстанции
Они безнаказанно беспределят и никто им не указ. Они чувствуют себя богами....но хорошо бы их опустить даже не на землю, а под нее
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28.10.2020 21:18 Відповісти
Судья Конституционного суда вступает в должность со дня принесения им присяги, которую он приносит на специальном заседании Конституционного Суда Украины. Полномочия длятся 9 лет. После окончания данного срока судья автоматически утрачивает свои полномочия. Судья может также сложить полномочия досрочно по собственному желанию, в отставку либо по состоянию здоровья. Конституционный Суд Украины не менее, чем 2/3 голосов от своего состава (12 судей) может уволить судью за нарушения закона.
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28.10.2020 21:26 Відповісти
для всех здесь- они НИКОМУ НЕПОДВЛАСТНЫ, кроме 2\3 САМИХ СЕБЯ...= вывод- только изменить статьи ку о кс!!!)))
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29.10.2020 02:25 Відповісти
КС-на нары !!!!!
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28.10.2020 21:53 Відповісти
Жаль что решение принято не до, а после выборов.
Иначе совсем по другому воспринимался бы вопрос клоуна о пожизненном для коррупционеров. А может эти вопросики были прикрытием такого решения?
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28.10.2020 22:13 Відповісти
Козир і Бубочка набрали в рот води. Розгляд КС антикорупційного законодавства в закритому режимі було порушенням Конституції, - голова НАЗК Новіков - Цензор.НЕТ 3302
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28.10.2020 22:16 Відповісти
Який тепер сенс щось говорити? Від України фактично залишились "руїни" - держави практично нема. "Зелена" та москальска шваль знищила державні інституції - залишились тільки назви: Конституційний суд, президент, СБУ, НАБУ, ДБР ... Ви ще сумніваєтесь, що владу в Україні захопили ЧК-НКВД-КГБ-ФСБ-шні виродки? Ви тільки зрозумієте це, коли вони покажуть свої посвідчення, чи персональні справи?
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28.10.2020 22:19 Відповісти
І активно допомогло їм в цьому бидло-стадо вирощене ленино-сталінським комуно-фашистським режимом та їх нащадками.
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28.10.2020 22:39 Відповісти
 
 