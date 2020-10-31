Розгляд КС антикорупційного законодавства в закритому режимі було порушенням Конституції, - голова НАЗК Новіков

Розгляд Конституційним Судом положень антикорупційного законодавства в закритому режимі був прямим порушенням ст. 147 Конституції.

Як передає кореспондент Укрінформ, про це голова НАЗК Олександр Новіков заявив 28 жовтня на брифінгу, присвяченому рішенню Конституційного суду, яким скасовано низку норм законодавства щодо боротьби з корупцією, передає Цензор.НЕТ.

"Розгляд в закритому режимі є прямим порушенням ст. 147 Конституції, яка вимагає, щоб діяльність КСУ ґрунтувалася на принципах гласності та верховенства права", — зазначив він.

Новіков також підкреслив, що кілька суддів КС ухвалювали рішення в умовах конфлікту інтересів.

"Ці обставини дають привід сумніватися в об’єктивності суддів у цій справі", - зазначив голова НАЗК.

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Водночас він заперечив твердження про тиск на суддів КС, який начебто здійснювало НАЗК.

За словами Новікова, справи, які були відкриті щодо суддів Конституційного Суду, навіть хронологічно не збігаються в часі з розглядом конституційності окремих положень антикорупційного законодавства.

"Повні перевірки суддів Конституційного суду були розпочаті в травні, подання до КС було в серпні. По судді Мойсику перевірка про суттєві зміни в майновому стані була розпочата до подання. Тобто хронологічно не можна пов’язувати ці речі", — заявив очільник НАЗК.

Нагадаємо, 27 жовтня Конституційний суд ухвалив рішення за поданням депутатів ОПЗЖ і "За майбутнє" і, за формулюванням Сергія Лещенка, "скасував антикорупційну реформу".

Наступного дня на сайті суду з'явився текст рішення. Згідно з ним, неконституційною визнано статтю, що передбачає покарання за брехню в деклараціях, і скасовано кілька повноважень НАЗК.