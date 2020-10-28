Місцеві вибори пройшли спокійно, але підрахунок голосів затягнувся, - місія спостерігачів від Світового конгресу українців

Місцеві вибори в Україні пройшли спокійно, а процес підрахунку голосів затягнувся, заявляє головний спостерігач Міжнародної місії Світового Конгресу Українців зі спостереження за виборами Наталія Немилівська.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Інтерфакс-Україна.

"Наші спостерігачі зазначили, що ці вибори пройшли спокійно, тихо і загальна атмосфера була, скажімо так, позитивно налаштована", - сказала Немилівська на презентації попереднього звіту Міжнародної місії СКУ та Українського Конгресового Комітету Америки зі спостереження за місцевими виборами в Україні в середу в Києві.

За її словами 12 представників міжнародної місії СКУ та УККА з шести країн спостерігали за виборчим процесом і ходом голосування в Донецькій, Дніпропетровській, Чернігівській областях та Києві.

"Процес підрахунку голосів був оцінений місією як упорядкований і прозорий, однак затягнутий. Загалом процедури підрахунку голосів були дотримані, незважаючи на недоліки, коли не всі етапи виконувалися в установленому порядку", - розповіла Немилівська.

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Вона зазначила, що спостерігачі помітили низку незначних порушень під час виборчих процедур (незакріплені урни для голосування, пересортування бюлетенів у процесі підрахунку голосів), проте вони не мали системного характеру.

Немилівська також повідомила, що серед порушень епідеміологічних вимог, пов'язаних із протидією Covid-19 - недотримання соціальної дистанції під час голосування, недостатня площа приміщення для голосування.

"Однак ці випадки не були системними", - наголошує Немилівська.

Глава Міжнародної місії Світового Конгресу Українців зі спостереження за виборами Борис Вжесневський назвав проведення президентського опитування в день голосування "якимось дивним прецедентом" і висловив надію, що він не повториться.

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"Ми не вважаємо, що опитування вплинуло на кінцевий результат виборів, і ми не впевнені, що результат опитування, який, ймовірно, буде оприлюднений, відповідає стандартам соціального опитування", - зазначив Вжесневський.

Як повідомив директор представництва СКУ в Україні Сергій Касянчук, в остаточному звіті місія дасть рекомендації щодо зміни виборчого законодавства.

"Ми дуже багато часу витрачаємо на експертну роботу, на роботу з поліпшення законодавства і ми б хотіли в наших фінальних документах, в нашому остаточному звіті дати конкретні рекомендації, як покращити законодавство, як поліпшити процедуру, щоб такі виборчі процеси відбувалися більш прозоро, більш демократично з урахуванням міжнародного досвіду та українських реалій", - сказав Касянчук.