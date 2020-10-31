Після рішення КС буде закрито близько 100 справ про недостовірне декларування, - Ситник
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Директор Національного антикорупційного бюро України Артем Ситник, призначення якого на посаду визнано Конституційним судом неконституційним, вважає що рішення КС про декриміналізацію недостовірного декларування прийнято на користь певних політичних еліт і загалом свідчить про загрозу антикорупційній системі країни.
Як передає Цензор.НЕТ, про це в інтерв'ю "Громадському" заявив глава НАБУ Ситник, коментуючи рішення КС.
Він зазначив, що це стало "черговим ударом" для антикорупційної системи. За його словами, близько 100 справ щодо недостовірного декларування, які розслідуються НАБУ, будуть закриті, ще близько 20 перебувають на розгляді судів.
"Рішення (КС) прийнято на догоду певним елітам", - висловив переконання Ситник, додавши, що таким чином антикорупційні органи "позбавляються інструментів боротьби з корупцією".
Нагадаємо, 27 жовтня Конституційний суд ухвалив рішення за поданням депутатів ОПЗЖ і "За майбутнє" і, за формулюванням Сергія Лещенка, "скасував антикорупційну реформу".
Наступного дня на сайті суду з'явився текст рішення. Згідно з ним, неконституційною визнано статтю, що передбачає покарання за брехню в деклараціях, і скасовано кілька повноважень НАЗК.
Будь ласка, зачекайте...
Да и страна как минимум на 75 процентов( а обьективно наверное еще больше) населена слабоумными рашкованосовками...
Не успел начать работать...
Они за свое умерли. За то, во что верили. И отдали абсолютно все, что могли
Сейчас уже верить просто не во что. Ну не в иудейского же бога,в которого сами иудеи не верят
АнгличанкаПорошенко гадит.
Автор:Сергій Лещенко
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-Литвинов - делегувавсь в КС від суддів ( квота) . 2013 рік
( далі аналогічно )
-Тупицький - Янукович 2013
-Касмінін - Янукович 2013
-Сас - ВРУ 2014
-Сліденко - ВРУ 2014
-Мойсик - Порошенко 2016
-Колісник - Порошенко 2016
-Кривенко - судді 2016
-Городовенко - судді 2017
-Лемак - Порошенко 2018
-Головатий - Порошенко 2018
-Завгородня - ВРУ 2018
Первомайський - ВРУ 2018
-Філюк - судді 2019
-Юровська - судді 2019
Проти виступили лише четверо
Лемак
Первомайський
Колісник
Головатий
То чому ти не говориш про це? .
Нету дел-нету Коррупции.
Одним указом Искоренили!
Дрожи,мафия🤣
Хоть одно дело в суде побывало, гнида рошеновская?
Boris Borisenko
@BorisenkoBoris
·36 минДмитрий Корнейчук С 1 ноября Зеленский сделал для украинцев цену на газ (с доставкой) ~10 грн за куб
Даже при ПОП макс\цена была 8,5 грн Газ по 10 грн за куб-это месть зеленого отморозка Голобородько всем украинцам за провал «СН» на местных выборах?
Уже и галактики спереть хотят!
- Та ви що діду? Та вас би за такі слова в Совєцькому Союзі розстріляли би к бісам
- Отакої!? Дохазяйнувались до того, що вже й патронів нема!!!