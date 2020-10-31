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НАБУ (3426) КС (1154) Ситник (772) електронне декларування (1016)

Після рішення КС буде закрито близько 100 справ про недостовірне декларування, - Ситник

Новини Цензор.НЕТ Політика України Суспільство

Після рішення КС буде закрито близько 100 справ про недостовірне декларування, - Ситник

Директор Національного антикорупційного бюро України Артем Ситник, призначення якого на посаду визнано Конституційним судом неконституційним, вважає що рішення КС про декриміналізацію недостовірного декларування прийнято на користь певних політичних еліт і загалом свідчить про загрозу антикорупційній системі країни.

Як передає Цензор.НЕТ, про це в інтерв'ю "Громадському" заявив глава НАБУ Ситник, коментуючи рішення КС.

Він зазначив, що це стало "черговим ударом" для антикорупційної системи. За його словами, близько 100 справ щодо недостовірного декларування, які розслідуються НАБУ, будуть закриті, ще близько 20 перебувають на розгляді судів.

Читайте також: Розгляд КС антикорупційного законодавства в закритому режимі було порушенням Конституції, - голова НАЗК Новіков

"Рішення (КС) прийнято на догоду певним елітам", - висловив переконання Ситник, додавши, що таким чином антикорупційні органи "позбавляються інструментів боротьби з корупцією".

Нагадаємо, 27 жовтня Конституційний суд ухвалив рішення за поданням депутатів ОПЗЖ і "За майбутнє" і, за формулюванням Сергія Лещенка, "скасував антикорупційну реформу".

Наступного дня на сайті суду з'явився текст рішення. Згідно з ним, неконституційною визнано статтю, що передбачає покарання за брехню в деклараціях, і скасовано кілька повноважень НАЗК.
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Топ коментарі
+20
После решения КС будет закрыто около 100 дел о недостоверном декларировании, - Сытник - Цензор.НЕТ 1350 После решения КС будет закрыто около 100 дел о недостоверном декларировании, - Сытник - Цензор.НЕТ 7241 После решения КС будет закрыто около 100 дел о недостоверном декларировании, - Сытник - Цензор.НЕТ 456
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28.10.2020 21:06
+20
Чую, чую. Не даром кажуть Бог любить трійцю. Мабуть третього Майдану не уникнути. Тільки вже після нього розмова з цими всіма падлами буде коротка. Не длинніше кулеметної черги...
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28.10.2020 21:07
+15
После решения КС будет закрыто около 100 дел о недостоверном декларировании, - Сытник - Цензор.НЕТ 8461
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28.10.2020 21:35
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После решения КС будет закрыто около 100 дел о недостоверном декларировании, - Сытник - Цензор.НЕТ 1350 После решения КС будет закрыто около 100 дел о недостоверном декларировании, - Сытник - Цензор.НЕТ 7241 После решения КС будет закрыто около 100 дел о недостоверном декларировании, - Сытник - Цензор.НЕТ 456
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28.10.2020 21:06 Відповісти
В цій країні 73% дітей-аутистів, що вірять у цю казку
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28.10.2020 21:08 Відповісти
Ты за кого полтора года назад голосовал? Что-то мне подсказывает, что за зебуина. Так вот, открою маленькую тайну: это ***** пришло, чтобы быль сделать сказкой. Наслаждайся.
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28.10.2020 21:13 Відповісти
Да вам какую ни расскажи, в любую поверите! Потому что вы не народ, а тупое управляемое стадо. И страна тут ни при чем...
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28.10.2020 21:14 Відповісти
Кало-мойша бурна аплодирывает
Да и страна как минимум на 75 процентов( а обьективно наверное еще больше) населена слабоумными рашкованосовками...
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28.10.2020 21:15 Відповісти
Чую, чую. Не даром кажуть Бог любить трійцю. Мабуть третього Майдану не уникнути. Тільки вже після нього розмова з цими всіма падлами буде коротка. Не длинніше кулеметної черги...
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28.10.2020 21:07 Відповісти
После решения КС будет закрыто около 100 дел о недостоверном декларировании, - Сытник - Цензор.НЕТ 4858 После решения КС будет закрыто около 100 дел о недостоверном декларировании, - Сытник - Цензор.НЕТ 655
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28.10.2020 21:08 Відповісти
Опять выйдут горлопаны ,покричат и ты за них проголосуешь.
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28.10.2020 21:17 Відповісти
Значить будем голосувати за тих хто не кричить. За Сашків Білих проголосуємо...
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28.10.2020 22:10 Відповісти
Майданами тут нічого не вдієш. Тільки справжня громадянська війна, нажаль, допоможе виокремити ту територію та ту частину суспільства, яка буде усвідомлено йти до поставленої загальної мети під цим прапором та ім'ям України. Дуже багато часу, сил та життів патріотів було втрачено даремно, в марних пошуках зерна розуміння серед народонаселення, можновладців, та такзваних "еліт".
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28.10.2020 21:25 Відповісти
Про які ви еліти кажете? ******** коммуняк та ментів та криміналу які зараз керують країною? Я проста людина, але ці ******** для мене ніколи авторитетами та елітою не були.
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28.10.2020 22:07 Відповісти
После решения КС будет закрыто около 100 дел о недостоверном декларировании, - Сытник - Цензор.НЕТ 8461
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28.10.2020 21:35 Відповісти
А ты их специально полтора года тянул, чтобы успели закрыть?
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28.10.2020 21:07 Відповісти
100 пудов
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28.10.2020 21:24 Відповісти
Открываются зияющие, мля, высоты правления ********.
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28.10.2020 21:10 Відповісти
Чорти зелені. Будете висіти.
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28.10.2020 21:11 Відповісти
Коли млін???
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28.10.2020 21:17 Відповісти
Вот бы сейчас пригодился спецназ в носках по 300грн. Но все прикидываются дураками.....
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28.10.2020 21:11 Відповісти
Сейчас спецназу модно с телескопами бегать.
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28.10.2020 21:22 Відповісти
Земрази сделали это разом.
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28.10.2020 21:12 Відповісти
Ненавижу цих упирів при владі.. одні клептомани... Сподіваюся з часом вони всі отримають довічне за свою злочинну діяльність.
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28.10.2020 21:13 Відповісти
а где хоть одно дело доведенное за все эти годы НАБУ до ума??? ГДЕ? Надо было ждать соплю и решение КС чтоб обосраться??
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28.10.2020 21:15 Відповісти
Блин...
Не успел начать работать...
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28.10.2020 21:16 Відповісти
заснув у буді пес рябко, колише вітер прапор на сільраді...
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28.10.2020 21:17 Відповісти
Не жили хорошо, и начинать не стоило. Жаль только вот тех сто человек с Майдана, и пятнадцать тысяч погибших на Донбассе... Мудрый нарид...
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28.10.2020 21:18 Відповісти
Не жалей их
Они за свое умерли. За то, во что верили. И отдали абсолютно все, что могли
Сейчас уже верить просто не во что. Ну не в иудейского же бога,в которого сами иудеи не верят
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28.10.2020 21:30 Відповісти
В чём особая подлость в несоблюдении закона? А втом что даже если и следствие было, и факты налицо, и приговор---и ничего это не значит тоже. И по той же причине. Всё равно возврат в бюджет невозможен тоже! Пусть тырят. быстрее крейсер Аврора причалит---даже если нет реки Невы. Тут ведь классика жанра революции неотвратимой.
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28.10.2020 21:18 Відповісти
После решения КС будет закрыто около 100 дел о недостоверном декларировании, - Сытник - Цензор.НЕТ 6138
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28.10.2020 21:18 Відповісти
Надо снова менять власть - эта не справилась и принимать новый закон о коррупции причём без срока давности. Ублюдки грабили государство, народ вымирал и простить им за сроком давности? Нет. Мы - народ Украины примем новые законы в которых казнокрадов, коррупционеров и сепаратистов расстреливают без срока давности. Праведные Законы Возмездия - вот в чём ответ..
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28.10.2020 21:19 Відповісти
73% избирателей с тобой не согласны..
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28.10.2020 21:21 Відповісти
позно усрались твои 73%. башкой надо было думать на выборах а не жоппппой
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28.10.2020 21:38 Відповісти
73% этого как раз и хотят. Голосование за зе это Бархатный Майдан и он никуда не делся - 73% по прежнему хотят расстрелов для казнокрадов!
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28.10.2020 21:38 Відповісти
да пох на эти 73%. Максимум, на шо они вздьобни - это проголосовать па приколу. Реально что-то изменить они не могут.
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28.10.2020 21:57 Відповісти
Это решение в пользу определённых политических элит,как сказал Сытник. И что эти за силы? Догадаться трудно? *Мы- народ Украины коррупционеров и сепаратистов расстреливать будем по новым законам без срока давности*,но при этом будем сегодня голосовать за них. А тех кто принимал сегодняшнее решение?КС утвердил скрыть коррупционеров.Народ их себе на работу нанимал и за это их тоже расстрелять.Надо быть последовательным.Сталин стрелял, стрелял-всех не расстрелял.Плохо выполнил свою работу.Вопрос:А в рабах останется достаточное количество?
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28.10.2020 21:55 Відповісти
Итак, вот участники сегодняшнего и предыдущих беспредельных решений:- Тупицький Олександр МиколайовичСвязи: Тупицкий назначен Януковичем по квоте президента за 9 месяцев до побега. Тупицкий в прошлом - правая рука Виктора Татькова, который во времена Януковича возглавлял Высший хозяйственный суд, а сейчас находится в бегах за коррупцию.- Городовенко Віктор ВалентиновичСвязи: Порошенко. Зам главы администрации Порошенко Алексей Филатов помогал ему избраться на съезде судей- Завгородня Ірина МиколаївнаСвязи: Порошенко. Кандидатура от БПП в парламенте, назначена при содействии депутата БПП Александра Грановского. Также есть связи с ОПЗЖ и Григорием Суркисом.- Касмінін Олександр ВолодимировичСвязи: донецкие, Янукович. Назначение пролоббировал последний глава КС времен Януковича Вячеслав Овчаренко.- Кривенко Віктор ВасильовичСвязи: Порошенко. Один из самых влиятельных генералов старой судебной системы, почти 10 лет был главой Совета судий Украины. Говорят, помогал в свое время Порошенко решать его вопросы по Ленинской кузне- Литвинов Олександр МиколайовичСвязи: донецкие, Янукович. Правая рука главы КС Тупицкого. Заканчивал военное училище на Дальнем Востоке в Амурской области, Россия- Мойсик Володимир РомановичСвязи: Порошенко, назначен по рекомендации Ющенко- Сас Сергій ВолодимировичСвязи: партия "Батькивщина"- Сліденко Ігор ДмитровичСвязи: партия "Свобода"- Філюк Петро ТодосьовичСвязи: Игорь Палица- Юровська Галина ВалентинівнаСвязи: школа судей Николая Онищука, назначена съездом судий по конкурсу, агитировала за себя лично. Исповедует коллективную судебную солидарность.Голосовал вместе с "большинством Тупицкого" по Сытнику, НАБУ, переходу в кулуарный режим, но не голосовал за отмену антикоррупционной реформы:
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28.10.2020 21:21 Відповісти
Це ти сам придумав , про - связі с Порошенком . ? Чи - надоуміл кто ?? После решения КС будет закрыто около 100 дел о недостоверном декларировании, - Сытник - Цензор.НЕТ 4493 .
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28.10.2020 21:27 Відповісти
Англичанка Порошенко гадит.
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28.10.2020 21:35 Відповісти
Ну вот зачем Вы так? Тут пецьолюби уже вселенскую зраду раздувают. Во всём же по-любому Зеля виноват ))). А вы им носом в факты. Так и зрада не сильно зрадная получается. Аккуратнее нужно, а то все три бота, денно и нощно строчащие тут за сывочолого спасителя-памагителя, в клиническую истерику впадут.... После решения КС будет закрыто около 100 дел о недостоверном декларировании, - Сытник - Цензор.НЕТ 9836
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28.10.2020 21:27 Відповісти
После решения КС будет закрыто около 100 дел о недостоверном декларировании, - Сытник - Цензор.НЕТ 7772 ..А де тут хвакти ? Хоч один .? Тут бачу лише - прості балачки ні о чом . Із розряду - чув як баби на лавочці про це говорили . После решения КС будет закрыто около 100 дел о недостоверном декларировании, - Сытник - Цензор.НЕТ 3010 .
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28.10.2020 21:36 Відповісти
И карманный КС Порошенко незаконно разогнал ВР, пока Зе с СН были на пике популярности и могли сформировать монокоалицию, чтобы Зе быстрее рейтинг растерял - вот такая коварная многоходовочка папередника.
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28.10.2020 21:41 Відповісти
Не стесняйся, подпишись, ушлёпок -
Автор:Сергій Лещенко
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28.10.2020 21:54 Відповісти
До речі , щойно натрапив на цікаву інформацію . Після рішення КС буде закрито близько 100 справ про недостовірне декларування, - Ситник - Цензор.НЕТ 4372 .

----------------------------------------------------

-Литвинов - делегувавсь в КС від суддів ( квота) . 2013 рік

( далі аналогічно )

-Тупицький - Янукович 2013
-Касмінін - Янукович 2013
-Сас - ВРУ 2014
-Сліденко - ВРУ 2014
-Мойсик - Порошенко 2016
-Колісник - Порошенко 2016
-Кривенко - судді 2016
-Городовенко - судді 2017
-Лемак - Порошенко 2018
-Головатий - Порошенко 2018
-Завгородня - ВРУ 2018
Первомайський - ВРУ 2018
-Філюк - судді 2019
-Юровська - судді 2019
Проти виступили лише четверо
Лемак
Первомайський
Колісник
Головатий
То чому ти не говориш про це? Після рішення КС буде закрито близько 100 справ про недостовірне декларування, - Ситник - Цензор.НЕТ 5539 .
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28.10.2020 22:38 Відповісти
А что если это многоходовочка?
Нету дел-нету Коррупции.
Одним указом Искоренили!
Дрожи,мафия🤣
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28.10.2020 21:21 Відповісти
В цілому , двері НАБУ вже можна закривати на замок . Навіщо воно потрібне , якщо докази злочинів , зібрані ним для суду , вже будуть нікому не потрібні .!? После решения КС будет закрыто около 100 дел о недостоверном декларировании, - Сытник - Цензор.НЕТ 2145 .
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28.10.2020 21:23 Відповісти
После решения КС будет закрыто около 100 дел о недостоверном декларировании, - Сытник - Цензор.НЕТ 8424 После решения КС будет закрыто около 100 дел о недостоверном декларировании, - Сытник - Цензор.НЕТ 6283
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28.10.2020 21:38 Відповісти
это коким пида..асом нужно быть чтоб с такой легкостью ср...ть в душу людям. я не кровожадный но если б весь КС подох в один день а их наследники ВСЕ стали лежачими больными, *** буду, я бы радовался. это росто край цинима
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28.10.2020 21:25 Відповісти
Ух какой!!!
Хоть одно дело в суде побывало, гнида рошеновская?
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28.10.2020 21:25 Відповісти
брать взятки миллионами, гектарами, виллами, яхтами конституционно, а задекларировать и обьяснить откуда это все НЕ конституционно. ЗАШИБИСЬ.
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28.10.2020 21:30 Відповісти
Вот если бы борзыми щенками, то - нельзя.
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29.10.2020 08:57 Відповісти
продолжу его предложение - также закроется безвиз, сотрудничество с МВФ и НАТО ...
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28.10.2020 21:33 Відповісти
и вашще,ЗЕ уже обогнал Яника, давно обогнал. по цинизму беспределу и безнаказанности "элиты" то что все это твориться за его ЗЕспиной.......НЕВЕРЮ
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28.10.2020 21:34 Відповісти
После решения КС будет закрыто около 100 дел о недостоверном декларировании, - Сытник - Цензор.НЕТ 8401
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28.10.2020 21:38 Відповісти
Провести референдум и пусть єти судьи попробуют его отменить.
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28.10.2020 21:41 Відповісти
После решения КС будет закрыто около 100 дел о недостоверном декларировании, - Сытник - Цензор.НЕТ 6386
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28.10.2020 21:45 Відповісти
После решения КС будет закрыто около 100 дел о недостоверном декларировании, - Сытник - Цензор.НЕТ 9814
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28.10.2020 21:53 Відповісти
После решения КС будет закрыто около 100 дел о недостоверном декларировании, - Сытник - Цензор.НЕТ 3250.. После решения КС будет закрыто около 100 дел о недостоверном декларировании, - Сытник - Цензор.НЕТ 4947 .
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28.10.2020 21:48 Відповісти
Після рішення КС буде закрито близько 100 справ про недостовірне декларування, - Ситник - Цензор.НЕТ 9796
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28.10.2020 22:37 Відповісти
Браво, 73% уродов, дождались?
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28.10.2020 21:51 Відповісти
Похоже это скоординированный слив антикоррупционных дел. Реванш коррупционеров-ублюдков
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28.10.2020 21:53 Відповісти
**** б..яяяя
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28.10.2020 21:57 Відповісти



Boris Borisenko

@BorisenkoBoris

·36 минДмитрий Корнейчук С 1 ноября Зеленский сделал для украинцев цену на газ (с доставкой) ~10 грн за куб
Даже при ПОП макс\цена была 8,5 грн Газ по 10 грн за куб-это месть зеленого отморозка Голобородько всем украинцам за провал «СН» на местных выборах?
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28.10.2020 22:01 Відповісти
А не проще будет этих продажных тварей - судей КСУ, расстрелять..!?!?
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28.10.2020 22:02 Відповісти
"прийдет весна, сажать будем, ко-ко-ко"... тьфу на вас
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28.10.2020 22:02 Відповісти
а шо он главный агроном в Украине ? Після рішення КС буде закрито близько 100 справ про недостовірне декларування, - Ситник - Цензор.НЕТ 61
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28.10.2020 22:17 Відповісти
6 лет работы в поте лица на смарку.
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28.10.2020 22:21 Відповісти
Після рішення КС буде закрито близько 100 справ про недостовірне декларування, - Ситник - Цензор.НЕТ 441
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28.10.2020 22:34 Відповісти
Спиральными??
Уже и галактики спереть хотят!
Після рішення КС буде закрито близько 100 справ про недостовірне декларування, - Ситник - Цензор.НЕТ 1565
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29.10.2020 09:28 Відповісти
Скажем дружно "безвизу" - прощай
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29.10.2020 00:54 Відповісти
Дела может и закроют, но материалы, как и рукописи, - не горят.
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29.10.2020 08:58 Відповісти
- Дохазяйнувались!
- Та ви що діду? Та вас би за такі слова в Совєцькому Союзі розстріляли би к бісам
- Отакої!? Дохазяйнувались до того, що вже й патронів нема!!!
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29.10.2020 09:24 Відповісти
 
 