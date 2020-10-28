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Через поширення COVID-19 у Німеччині з 2 листопада на місяць запроваджують м'який локдаун

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Через поширення COVID-19 у Німеччині з 2 листопада на місяць запроваджують м'який локдаун

У Німеччині вводяться нові обмежувальні заходи з метою боротьби зі стрімким поширенням коронавірусу. Відповідне рішення в середу, 28 жовтня, ухвалили канцлер Ангела Меркель і прем'єр-міністри 16 федеральних земель. Заходи запроваджуються з 2 листопада до кінця місяця.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на DW.

Необхідність запроваджуваних заходів Меркель пояснила тим, що в останні 10 днів подвоїлася кількість пацієнтів у відділеннях інтенсивної терапії німецьких клінік, за 9 днів подвоїлася кількість пацієнтів, які підключені до апаратів ШВЛ. Щоб не допустити перевантаження системи охорони здоров'я в доступному для огляду майбутньому, необхідно діяти без зволікання, сказала канцлер ФРН. За її словами, один із головних інструментів боротьби з пандемією - відстеження контактів осіб, які заразилися коронавірусом. Однак наразі органи охорони здоров'я не в змозі відслідковувати близько 75% таких контактів.

Громадянам пропонується обмежити соціальні контакти за межами власного домогосподарства "до абсолютного мінімуму". Зустрічі в громадському просторі дозволені представникам не більше двох домогосподарств - не більше 10 осіб. Будь-які зустрічі і свята на вулиці, в квартирах і інших приватних приміщеннях за участю більше двох домогосподарств "з урахуванням серйозної ситуації в країні неприйнятні", сказано в документі. Дотримання правил є обов'язковим, порушення каратимуться.

Влада закликає громадян у найближчий місяць відмовитися від приватних поїздок і відвідування родичів. Готелі в ФРН можуть приймати відвідувачів, які приїхали з поважної причини і з нетуристичною метою.

Всі підприємства дозвілля закриваються. Йдеться про театри, кіно, концертні зали, виставкові комплекси, ігрові салони, казино, парки розваг, публічні будинки, фітнес-клуби і непрофесійні спортклуби, плавальні басейни. При цьому на індивідуальні заняття спортом на відкритому повітрі обмеження не поширюються. Крім того, закриються також підприємства сфери обслуговування, такі як косметичні, татуювальні і масажні салони. У листопаді також будуть закриті ресторани і кафе за винятком тих, які продають їжу навинос.

Продовжать працювати фізіотерапевтичні кабінети і перукарні. Це стосується також і підприємств оптової і роздрібної торгівлі. Нове правило: в магазинах обмежується одночасна кількість відвідувачів з розрахунку одна людина на 10 квадратних метрів торговельної площі. Школи і дитячі садки продовжать працювати у звичайному режимі.

Обмеження торкнуться і професійного спорту. Будь-які матчі, зокрема і в бундеслізі, проходитимуть без глядачів.

Меркель і глави урядів федеральних земель планують через два тижні зустрітися на консультації, щоб перевірити, чи відповідають вжиті заходи поставленим цілям і за необхідності відкоригувати їх.

Згідно з даними Інституту імені Роберта Коха, в Німеччині за останню добу виявлено 14 964 нових випадків зараження коронавірусом, майже вдвічі більше, ніж минулої середи. Це найвищий показник від початку пандемії. Наразі інфіковано 122 тисяч осіб. Усього в ФРН виявлено 464 239 заражень SARS-CoV-2, померло понад 10 тисяч осіб.
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Роналдо(футболист):
"Я здоров,а тесты наCOVID-19-полное дерьмо."
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28.10.2020 22:03 Відповісти
Вот что такое, нормальное правительство. Работают на упреждение: осталось чуть больше полутора месяцев до Рождества. Они понимают, что если сейчас прикрутить гайки, то к привычному времени, когда люди все равно будут встречаться, праздновать, появится вероятность, если не меньшего, то хотя бы такого же количества заражённых. Сейчас же количество удваивается, не хотелось бы проверять на себе, "что было бы, если..."
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28.10.2020 23:14 Відповісти
а давно в бундесе? братан, тебя кацапом тут не назыают случайно? Через поширення COVID-19 у Німеччині з 2 листопада на місяць запроваджують м'який локдаун - Цензор.НЕТ 2631
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28.10.2020 23:39 Відповісти
Обоє ви хто? Французи чи турки?Таж ні--кацапи.
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28.10.2020 23:51 Відповісти
залежит вид того, який ярлык ты нам повишаешь вертухай мисцевий. Через поширення COVID-19 у Німеччині з 2 листопада на місяць запроваджують м'який локдаун - Цензор.НЕТ 850
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28.10.2020 23:56 Відповісти
Таки,либонь,залежит,вертухаю привезений.
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29.10.2020 00:05 Відповісти
то ми коллеги з тобой? Через поширення COVID-19 у Німеччині з 2 листопада на місяць запроваджують м'який локдаун - Цензор.НЕТ 8865
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29.10.2020 00:08 Відповісти
Твій тамбовський волк тобі калєгга,братішько русккай.
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30.10.2020 22:07 Відповісти
так нас трое стрелков? Идем бахнемо на троих.. Через поширення COVID-19 у Німеччині з 2 листопада на місяць запроваджують м'який локдаун - Цензор.НЕТ 5868
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30.10.2020 23:36 Відповісти
проколовся кацап бо на нашей мове це вовк Через поширення COVID-19 у Німеччині з 2 листопада на місяць запроваджують м'який локдаун - Цензор.НЕТ 73
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30.10.2020 23:45 Відповісти
Сам кацап,бо завжди їзьєккомь какаєш,а не мовою пишеш.Я думав,що не дочекаюся.
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31.10.2020 00:00 Відповісти
зними маску украинца козломордый Через поширення COVID-19 у Німеччині з 2 листопада на місяць запроваджують м'який локдаун - Цензор.НЕТ 9528
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31.10.2020 00:15 Відповісти
Вдягни намордник,кацапський смердюху.
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31.10.2020 22:07 Відповісти
Через поширення COVID-19 у Німеччині з 2 листопада на місяць запроваджують м'який локдаун - Цензор.НЕТ 8827 пукан рвется?
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01.11.2020 00:05 Відповісти
Очінь Вас сачюустваю,Шелєзяко.
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01.11.2020 00:07 Відповісти
сьогодні в концтаборі буде дискотека кулеметник вертухай знайшов 3 нових диска хто залишилися в живих запрошуються на Блакитний вогник в крематорії Через поширення COVID-19 у Німеччині з 2 листопада на місяць запроваджують м'який локдаун - Цензор.НЕТ 9867
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29.10.2020 00:15 Відповісти
Речь идет о театрах, кино, концертных залах, ..., публичных домах Через поширення COVID-19 у Німеччині з 2 листопада на місяць запроваджують м'який локдаун - Цензор.НЕТ 8502
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29.10.2020 00:23 Відповісти
проституткам заплатили по 10 штук евров. Черные (не чернокохие) Через поширення COVID-19 у Німеччині з 2 листопада на місяць запроваджують м'який локдаун - Цензор.НЕТ 4327 проститутки получат 0 евро.
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29.10.2020 00:32 Відповісти
 
 