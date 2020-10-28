Через поширення COVID-19 у Німеччині з 2 листопада на місяць запроваджують м'який локдаун

У Німеччині вводяться нові обмежувальні заходи з метою боротьби зі стрімким поширенням коронавірусу. Відповідне рішення в середу, 28 жовтня, ухвалили канцлер Ангела Меркель і прем'єр-міністри 16 федеральних земель. Заходи запроваджуються з 2 листопада до кінця місяця.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на DW.

Необхідність запроваджуваних заходів Меркель пояснила тим, що в останні 10 днів подвоїлася кількість пацієнтів у відділеннях інтенсивної терапії німецьких клінік, за 9 днів подвоїлася кількість пацієнтів, які підключені до апаратів ШВЛ. Щоб не допустити перевантаження системи охорони здоров'я в доступному для огляду майбутньому, необхідно діяти без зволікання, сказала канцлер ФРН. За її словами, один із головних інструментів боротьби з пандемією - відстеження контактів осіб, які заразилися коронавірусом. Однак наразі органи охорони здоров'я не в змозі відслідковувати близько 75% таких контактів.

Громадянам пропонується обмежити соціальні контакти за межами власного домогосподарства "до абсолютного мінімуму". Зустрічі в громадському просторі дозволені представникам не більше двох домогосподарств - не більше 10 осіб. Будь-які зустрічі і свята на вулиці, в квартирах і інших приватних приміщеннях за участю більше двох домогосподарств "з урахуванням серйозної ситуації в країні неприйнятні", сказано в документі. Дотримання правил є обов'язковим, порушення каратимуться.

Влада закликає громадян у найближчий місяць відмовитися від приватних поїздок і відвідування родичів. Готелі в ФРН можуть приймати відвідувачів, які приїхали з поважної причини і з нетуристичною метою.

Всі підприємства дозвілля закриваються. Йдеться про театри, кіно, концертні зали, виставкові комплекси, ігрові салони, казино, парки розваг, публічні будинки, фітнес-клуби і непрофесійні спортклуби, плавальні басейни. При цьому на індивідуальні заняття спортом на відкритому повітрі обмеження не поширюються. Крім того, закриються також підприємства сфери обслуговування, такі як косметичні, татуювальні і масажні салони. У листопаді також будуть закриті ресторани і кафе за винятком тих, які продають їжу навинос.

Продовжать працювати фізіотерапевтичні кабінети і перукарні. Це стосується також і підприємств оптової і роздрібної торгівлі. Нове правило: в магазинах обмежується одночасна кількість відвідувачів з розрахунку одна людина на 10 квадратних метрів торговельної площі. Школи і дитячі садки продовжать працювати у звичайному режимі.

Обмеження торкнуться і професійного спорту. Будь-які матчі, зокрема і в бундеслізі, проходитимуть без глядачів.

Меркель і глави урядів федеральних земель планують через два тижні зустрітися на консультації, щоб перевірити, чи відповідають вжиті заходи поставленим цілям і за необхідності відкоригувати їх.

Згідно з даними Інституту імені Роберта Коха, в Німеччині за останню добу виявлено 14 964 нових випадків зараження коронавірусом, майже вдвічі більше, ніж минулої середи. Це найвищий показник від початку пандемії. Наразі інфіковано 122 тисяч осіб. Усього в ФРН виявлено 464 239 заражень SARS-CoV-2, померло понад 10 тисяч осіб.