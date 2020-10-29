Кравчук про призначення Арестовича: "Я не знаю, хто перший сказав А, але знаю, що ніхто не заперечував"
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Обговорювалося кілька кандидатур на пост інформаційного радника в Тристоронній контактній групі, вибір було зроблено на користь блогера Олексія Арестовича.
Глава української делегації в Тристоронній контактній групі Леонід Кравчук прокоментував телеграм-каналу PavlovskyNEWS це призначення, передає Цензор.НЕТ.
"Я не знаю, хто перший сказав А, але знаю, що ніхто не заперечував", - зазначив він.
Перший президент України пояснив вибір тим, що в Арестовича є військовий досвід і він вже не раз демонстрував свою здатність до глибокого інформаційного повідомлення всього, що стосується війни на Донбасі.
Кравчук уточнив, що були й інші кандидатури, а питання щодо Арестовича обговорювалося близько місяця.
Раніше Арестович заявляв, що Порошенко - найкращий президент, а у Зеленського відсутня своя думка і він є ухильником від армії.
Але Леонід Макарович вважає, що у нового інформаційного радника є своє бачення і позиція.
"Людина має свою думку, вона часто спірна порівняно з думкою інших людей. Якби вона була не спірна, то одна думка була б у всіх. 300 млн і всі мають одну думку. Це було б чудово. Я жартую, звичайно. Але в принципі я ставлюся з повагою до людей, які мають думку, відстоюють її, аргументують і ведуть таку роботу, яка є цікавою. Необхідно, щоб те, що буде писатися, читали. Це ж теж важливо, правильно?", - підсумував Леонід Кравчук.
Нагадаємо, 28 жовтня стало відомо, що блогер Олексій Арестович став радником з інформаційної політики української делегації в Тристоронній контактній групі стосовно Донбасу.
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Олексій Арестович
t6Spon sneohgrrsemfmd ·
- Маю нагоду повідомити, що рішенням Глави делегації України для участі у Тристоронній контактній групі Л.Кравчука (президента України у 1991-94 рр), мене призначено радником делегації з інформаційної політики з повноваженнями «єдиного голосу» щодо інформування ЗМІ, міжнародних партнерів та, насамперед, народу України.
Основна засада моєї діяльності - захист національних інтересів України.
Запрошую зацікавлених осіб, насамперед, журналістів, звертатися до мене за коментарями щодо питань, пов'язаних з роботою делегації; засоби та форми більш тісної співпраці встановимо якомога скоріше.
Две недели ? Три ?
Время пошло ...
У грудні 2017 року Олексій Арестович написав на фейсбуку допис, в якому зізнався, що «брехав, починаючи з весни 2014 року», вдаючи з себе патріота України і людину, яку цікавить національне питання й самовизначення, тому що це було актуально в котексті російської агресії:
«Я - не патріот. Причому, не тільки України, а й будь-якої національноїо держави, як такої. Я патріот «5-го проекту», проекту об'єднаної Землі в дусі Тейяра де Шардена і Вернадського. Із ******** діячів мені найближче Маск, людина, яка найбільш послідовно і активно проводить в життя проект перебудови соціосістеми «Людство» в поліглобальний вимір. Тому «кіборгів», я як і раніше вважаю за краще «Через терни до зірок». На питання відновлення історичної пам'яті, справедливості, боротьби, перемог і поразок, становлення націй, мови/-в, закриття історичних ран, я дивлюся, як солдат на вошу. Мені на них начхати слиною з високої вишки ноосферізма. Я навіть визнаю їх важливість, просто мені особисто - нецікаво. Саме тому, я повертаюся на ту мову, якою мені зручніше говорити. Якщо Ви - патріот, я поважаю Ваші погляди. Але мені сильно не подобається та версія патріотизму, на якій ми всі дружно поїхали. Якщо для патріотизму потрібно щось замовчувати, і когось придушувати, я в такому патріотизмі участі не беру».[4]источник: https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87_%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D1%96%D0%B9_%D0%9C%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
У Украины вообще есть тайны от России ? Какие, интересно ?
"Я не патріот,мені похер на Україну" - Арістович
ВСЕ адекватные специалисты туда не хотят!
По суті - радник по пропаганді. Тобто яким чином дурити громадськість аби вона [громадськість] якомога довше перебувала у спокої та невіданні щодо реальності.
Саме теє для безприципних арестовичів. Що ж, доведеться більш прискіпливао ставитися до подій у царині Кравчука.