УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
6985 відвідувачів онлайн
Новини Події
20 420 150
Нацполіція (13924) українська мова (777) Слов'янськ (508)

Поліція розпочала кримінальне провадження за фактом конфлікту в маршрутному таксі Слов'янська через українську мову

Новини Цензор.НЕТ Події

Поліція розпочала кримінальне провадження за фактом конфлікту в маршрутному таксі Слов'янська через українську мову

Під час моніторингу інтернет-ресурсів поліцейські виявили відеозапис конфліктної ситуації в маршрутному таксі через спілкування однієї з пасажирок українською. Розпочато досудове розслідування. Поліція встановлює учасників конфлікту. У публікації сказано, що декілька осіб у транспорті принижували і вигнали жінку з салону.

Про це Цензор.НЕТ повідомили в пресслужбі Нацполіції.

Поліція відкрила кримінальне провадження за ч. 1 ст. 161 Кримінального кодексу України "Порушення рівноправності громадян залежно від їхньої расової, національної приналежності, релігійних переконань, інвалідності та за іншими ознаками". Санкція статті передбачає покарання від штрафу до трьох років позбавлення волі.

Поліцейські встановлюють обставини події і всіх учасників конфлікту.

Дивіться: "Приехали сюда к нашему востоку! Жизни от вас нет! Вышла отсюда нах#й!" - у Слов'янську жінку вигнали з маршрутки за розмову українською мовою. ВIДЕО
Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Топ коментарі
+45
Надеюсь украинку не посадят в Украине за украинский язык. При российской оккупации "зеленых человечков" все может быть.
показати весь коментар
28.10.2020 21:54
+28
зібрати цих всіх любителей рюсского мира і скотовозами назад на історическую родину бабушек і дедушек-
показати весь коментар
28.10.2020 21:59
+20
Це ще квіточки - за таке треба ПОЗБАВЛЯТИ УКРАЇНСЬКОГО ГРОМАДЯНСТВА і давати картку на проживання без праву голоса і займання держпосад всіх рівнів Полиция открыла уголовное производство по факту конфликта в маршрутном такси Славянска из-за украинского языка - Цензор.НЕТ 8573
Цим ватникам було ж все одно де вони живуть, НАВІЩО ЇМ ГРОМАДЯНСТВО УКРАЇНИ як що вони його не хочуть і брезгують ним ??
показати весь коментар
28.10.2020 22:02
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Сторінка 2 з 2
Тепер зрозумілий сплеск злочинності, в тому числі і вуличної. Поліцейським ніколи, моніторат інтернет-ресурси.
показати весь коментар
29.10.2020 06:56 Відповісти
Их там всех депортировать необходимо, а не штрафы...
показати весь коментар
28.10.2020 23:33 Відповісти
старий прибор спочатку завжди намагаються відремонтувати перш ніж викинути.
показати весь коментар
29.10.2020 00:12 Відповісти
"наші люди" кажете??? Ню-ню...
показати весь коментар
29.10.2020 00:31 Відповісти
хворі просто.
показати весь коментар
29.10.2020 00:56 Відповісти
Последствия "работы" шестого.
показати весь коментар
29.10.2020 09:47 Відповісти
Поліція розпочала кримінальне провадження за фактом конфлікту в маршрутному таксі Слов'янська через українську мову - Цензор.НЕТ 7332
показати весь коментар
29.10.2020 00:53 Відповісти
ей, ххаччі, ловіть лайфхак: викидайте росіян з автобусів за держмову!!!!! а чо вони на ній какають!
показати весь коментар
29.10.2020 00:58 Відповісти
от полиции скорее всего толку будет 0!
лучше публично повесить етого сепара,чтоб остальным было неповадно!
показати весь коментар
29.10.2020 01:47 Відповісти
Вот же, вот, их сколько мразей, выродков-предателей, готовых защищать Украину под дулом пулеметов! Штрафбаты, это их место отмывания кровью своих преступлений против украинского народа!
показати весь коментар
29.10.2020 05:37 Відповісти
Якщо об'єктивно проаналізувати те відео з маршрутки, то цілком зрозуміло що ця "україномовна" тьотка сама спровокувала конфлікт.
показати весь коментар
29.10.2020 07:04 Відповісти
Вас бы это спровоцировало?
показати весь коментар
29.10.2020 08:27 Відповісти
Вихід для Зебенні і його команди - заарештувати україномовну жіночку за розпалювання ненависті по відношенню до "богоносного наріду". Трофімов, що пропадає в московській церкві, це підтвердить.
показати весь коментар
29.10.2020 07:41 Відповісти
От для таких випадків корисні були б торнадівці
показати весь коментар
29.10.2020 07:58 Відповісти
Хорошо-бы что бы им дали максимальный срок!
Тогда можно подавать в прокуратуру на всех, кто: отказывает в приеме заявления по причине "не государственный язык"; учителей, наказывающих учеников за негосударственный на переменах ...
Поліція розпочала кримінальне провадження за фактом конфлікту в маршрутному таксі Слов'янська через українську мову - Цензор.НЕТ 3243
показати весь коментар
29.10.2020 08:30 Відповісти
«Сколько языков ты знаешь - столько раз ты человек», - говорил А.П.Чехов. Вот эта тетка, что кричала о каком их востоке - Человек? Или тот , который вытолкал из автобуса? Кстати, сам Антон Павлович в документах свою национальность указывал как "малорос", по тем временам - украинец.
показати весь коментар
29.10.2020 08:37 Відповісти
Чехов у особистому листуванні найчастіше називав себе "хохлом", а не "малоросом".
А взагалі Антон Павлович визнавав, що він є українцем.

Поліція розпочала кримінальне провадження за фактом конфлікту в маршрутному таксі Слов'янська через українську мову - Цензор.НЕТ 878
показати весь коментар
29.10.2020 12:35 Відповісти
я знову ж переконуюсь: яка це лжива і підла продажна мерзота цей руSSкій мір і його адепти ківи, медведчуки, партнови, шуфричі, мураєви, бойки, гепи, єрмаки, бужанські...і...і...і...!!
руSSкому міру повірити....себе обманути!!!
показати весь коментар
29.10.2020 08:44 Відповісти
тут харків особливо виділяється) чувак вже місяць овоч, а його до влади ))))))))))))
показати весь коментар
29.10.2020 08:55 Відповісти
кстати, оба ватника БЫЛИ БЕЗ МАСОК...может, как бы и закон про штраф 17000 грн к ним применят??? или мы "ту сторону не обижаем"?
показати весь коментар
29.10.2020 09:00 Відповісти
"мертві душі" ніхто не відміняв....
показати весь коментар
29.10.2020 09:18 Відповісти
Так, авакянская братва из Славянска будет "расследовать"? Наследники тех, кто перед Бесом смирно стоял? Кстати, а они сами знают государственный? А то что угрофинский славянский, это высший пилотаж
показати весь коментар
30.10.2020 09:14 Відповісти
Сторінка 2 з 2
 
 