Поліція розпочала кримінальне провадження за фактом конфлікту в маршрутному таксі Слов'янська через українську мову

Під час моніторингу інтернет-ресурсів поліцейські виявили відеозапис конфліктної ситуації в маршрутному таксі через спілкування однієї з пасажирок українською. Розпочато досудове розслідування. Поліція встановлює учасників конфлікту. У публікації сказано, що декілька осіб у транспорті принижували і вигнали жінку з салону.

Про це Цензор.НЕТ повідомили в пресслужбі Нацполіції.

Поліція відкрила кримінальне провадження за ч. 1 ст. 161 Кримінального кодексу України "Порушення рівноправності громадян залежно від їхньої расової, національної приналежності, релігійних переконань, інвалідності та за іншими ознаками". Санкція статті передбачає покарання від штрафу до трьох років позбавлення волі.

Поліцейські встановлюють обставини події і всіх учасників конфлікту.

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