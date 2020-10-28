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За фактом смертельної ДТП за участю автобуса біля метро "Видубичі" розпочато кримінальне провадження, - прокуратура Києва. ФОТО

Новини Цензор.НЕТ Події Київські новини

За фактом смертельної ДТП за участю громадського автобуса біля станції метро "Видубичі" в Києві розпочато кримінальне провадження (ч. 2 ст. 286 КК України).

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу прокуратури Києва.

За фактом смертельної ДТП за участю автобуса біля метро Видубичі розпочато кримінальне провадження, - прокуратура Києва 01

Автопригода сталася ввечері 28 жовтня 2020 р біля станції метро "Видубичі" (Голосіївський район).

"За попередньою інформацією, водій громадського автобуса, не впоравшись з керуванням під час маневру, здійснив наїзд на зупинку громадського транспорту, де стояли люди. Внаслідок ДТП чоловік, 1977 р.н. загинув на місці, двоє жінок 1963 і 1979 р.н . зазнали травм і були госпіталізовані", - сказано в повідомленні.

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За фактом смертельної ДТП за участю автобуса біля метро Видубичі розпочато кримінальне провадження, - прокуратура Києва 02

На місці події працюють правоохоронці. Вирішується питання про затримання водія автобуса в порядку ст. 208 КПК України.
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жах, люди стояли на зупинці, їх чекали дома..
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28.10.2020 22:21 Відповісти
може перевтома
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28.10.2020 22:29 Відповісти
Рагули за рулём. По набирают животных за копейки и удивляются.
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28.10.2020 22:44 Відповісти
не справился курва с управлением.. годами справлялся а тут вдруг нет. Или он первый раз за рулем был? За фактом смертельної ДТП за участю автобуса біля метро "Видубичі" розпочато кримінальне провадження, - прокуратура Києва - Цензор.НЕТ 4856
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28.10.2020 23:44 Відповісти
ну, и помогла Авакову его камера автоматической фиксации? от таких аварий поможет только прогнать зеленую банду
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29.10.2020 09:20 Відповісти
И шо? Исчезнет быдло за рулем?
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29.10.2020 11:12 Відповісти
Я співчуваю постраждалим, я співчуваю і водію. Бо це завдяки владній банді, яка вже 30 років гвалтує Україну, він вимушений працювати в 63 роки. Може скажете, що роботодавець слідкував за його здоров'ям, дотриманням правильного режиму праці і відпочинку? Чи може держава надала йому соц гарантії?
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29.10.2020 13:23 Відповісти
 
 