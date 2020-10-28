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грип (303) МОЗ (3881)

В Україні за минулий тиждень на грип захворіли 163 тис. осіб, - МОЗ

Новини Цензор.НЕТ Здоров'я

В Україні за минулий тиждень на грип захворіли 163 тис. осіб, - МОЗ

За минулий тиждень (19-25.10) ГРВІ захворіли 163 314 осіб, з яких 34,9% - діти віком до 17 років.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу МОЗ.

"Інтенсивний показник захворюваності становить 429,8 на 100 тис. населення, що на 11% менше епідемічного порогу по Україні", - сказано в повідомленні.

Зазначається, що впродовж звітного тижня проти грипу вакциновано 9 055 осіб, а від початку епідемічного сезону щеплення зробили 11 605 осіб. В країні не зареєстровано циркуляції вірусів грипу. Повідомлень про летальні випадки за тиждень не надходило.

За даними МОЗ, від початку сезону по Україні інтенсивний показник захворюваності на грип та ГРВІ на 3,9% більше аналогічного періоду минулого сезону; з 28 вересня по 25 жовтня 2020 р перехворіло 1,6% населення країни; госпіталізовано 1,4% хворих, з них 3691 - дитина віком до 17 років.

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Топ коментарі
+2
А ковидом около 50 тыс, за неделю, делайте выводы.
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28.10.2020 22:53
+2
Даже, если и есть - грипп во всю гуляет. Рискнешь?
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28.10.2020 23:18
+2
От тільки грип та ГРВІ мають набагато нижчу летальність.
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28.10.2020 23:25
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Усім робили тести на грип? Як виявили?
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28.10.2020 22:37 Відповісти
А сенс? - Такий самий, як і з ковідом. До речі: грип - це не ГРВІ.
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28.10.2020 22:44 Відповісти
А наверное это статистика с больничек, как записали диагноз, так в графу и внесли
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28.10.2020 23:44 Відповісти
Як не ковід, то орві.
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28.10.2020 22:41 Відповісти
А ковидом около 50 тыс, за неделю, делайте выводы.
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28.10.2020 22:53 Відповісти
От тільки грип та ГРВІ мають набагато нижчу летальність.
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28.10.2020 23:25 Відповісти
А где прививки от гриппа?
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28.10.2020 22:58 Відповісти
Даже, если и есть - грипп во всю гуляет. Рискнешь?
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28.10.2020 23:18 Відповісти
В Южной Корее после вакцинации от гриппа скончались 59 человек но приостанавливать вакцинацию не будут, потому как это не много, а от любой вакцины есть смертность.

Кстати, полной защиты вакцина тоже не дает, заболеть и умереть можно и после вакцинации
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28.10.2020 23:40 Відповісти
Чет у меня подозрение что это и есть как раз тот так званый Ковид так лютует а не просто грипп.. В Україні за минулий тиждень на грип захворіли 163 тис. осіб, - МОЗ - Цензор.НЕТ 5123
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28.10.2020 23:25 Відповісти
Taк то был грипп ! А свистели "ковид-ковид"
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28.10.2020 23:39 Відповісти
Сижу з грипом, дере горло,38,2,голова болить терпимо. Сусід з Ковідом 8 днів з пневмонією в кисневій масці в лікарні пролежав.На вигляд років на 10 постарів.
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29.10.2020 10:43 Відповісти
Пневмонии - достаточно частое осложнение после обычных простудных вирусов.
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29.10.2020 12:03 Відповісти
 
 