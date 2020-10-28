Влада і експертне співтовариство підготують і ухвалять новий законопроєкт про контроль за доходами і видатками суддів, - Малюська

Міністр юстиції України Денис Малюська розповів про можливі варіанти вирішення ситуації з рішенням КС про декриміналізацію недостовірного декларування.

Як передає Цензор.НЕТ, про це він написав у Фейсбуці.

Він зазначив: "Не можу не прокоментувати рішення Конституційного Суду України щодо антикорупційного законодавства, опубліковане кілька годин тому. Ретельний аналіз 22 сторінок рішення КСУ зайняв би сотні сторінок (і, повірте, там є що аналізувати, подекуди констатовані революційні речі) але з огляду на формат та неспеціалізовану аудиторію фб, спробую максимально простими словами".

Малюська підкреслив: "Отож трапилося наступне: КСУ вказав, що вплив НАЗК (як органу виконавчої влади) на суди (як органи судової влади) є неконституційним. Тому суд скасував усі ключові антикорупційні повноваження НАЗК (причому щодо усіх чиновників, не лише суддів). Також КСУ вказав, що кримінальна відповідальність за декларування недостовірних відомостей є надмірною. І таку відповідальність теж скасував".

З позитивного: КСУ не скасовував саме електронне декларування або ж кримінальну відповідальність за незаконне збагачення.

Так само залишився діяти і електронний реєстр декларацій, хоча доступ до його даних буде обмежено (сподіваюсь ненадовго)", - підкреслив міністр.

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Малюська заявив, що "ВРУ, ОПУ, КМУ та експертна спільнота досить швидко напрацюють законопроєкт, яким обмежимо (або взагалі виключимо) вплив НАЗК на суддів. Скоріш за все, судді отримають свій окремий механізм контролю за статками та витратами, який не буде поступатися НАЗК. Тобто антикорупційний контроль за суддями буде збережено. Ну і дію норм антикорупційного законодавства буде відновлено".

"Декларування недостовірної інформації (або ж недекларування) доведеться карати більш м’яко, через адміністративну відповідальність. Але і за Кримінальним кодексом санкції були не надто драконівськими, тому разючої зміни не відбудеться. Якщо коротко, новини погані, але могло бути гірше і світло у кінці тунелю точно є", - резюмував міністр.

Нагадаємо, 27 жовтня Конституційний суд ухвалив рішення за поданням депутатів ОПЗЖ і "За майбутнє" і, за формулюванням Сергія Лещенка, "скасував антикорупційну реформу".

Наступного дня на сайті суду з'явився текст рішення. Згідно з ним, неконституційною визнано статтю, що передбачає покарання за брехню в деклараціях, і скасовано кілька повноважень НАЗК.