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КС (1154) НАЗК (1166) Малюська Денис (295)

Влада і експертне співтовариство підготують і ухвалять новий законопроєкт про контроль за доходами і видатками суддів, - Малюська

Новини Цензор.НЕТ Політика України Події

Влада і експертне співтовариство підготують і ухвалять новий законопроєкт про контроль за доходами і видатками суддів, - Малюська

Міністр юстиції України Денис Малюська розповів про можливі варіанти вирішення ситуації з рішенням КС про декриміналізацію недостовірного декларування.

Як передає Цензор.НЕТ, про це він написав у Фейсбуці.

Він зазначив: "Не можу не прокоментувати рішення Конституційного Суду України щодо антикорупційного законодавства, опубліковане кілька годин тому. Ретельний аналіз 22 сторінок рішення КСУ зайняв би сотні сторінок (і, повірте, там є що аналізувати, подекуди констатовані революційні речі) але з огляду на формат та неспеціалізовану аудиторію фб, спробую максимально простими словами".

Малюська підкреслив: "Отож трапилося наступне: КСУ вказав, що вплив НАЗК (як органу виконавчої влади) на суди (як органи судової влади) є неконституційним. Тому суд скасував усі ключові антикорупційні повноваження НАЗК (причому щодо усіх чиновників, не лише суддів). Також КСУ вказав, що кримінальна відповідальність за декларування недостовірних відомостей є надмірною. І таку відповідальність теж скасував".

З позитивного: КСУ не скасовував саме електронне декларування або ж кримінальну відповідальність за незаконне збагачення.
Так само залишився діяти і електронний реєстр декларацій, хоча доступ до його даних буде обмежено (сподіваюсь ненадовго)", - підкреслив міністр.

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Малюська заявив, що "ВРУ, ОПУ, КМУ та експертна спільнота досить швидко напрацюють законопроєкт, яким обмежимо (або взагалі виключимо) вплив НАЗК на суддів. Скоріш за все, судді отримають свій окремий механізм контролю за статками та витратами, який не буде поступатися НАЗК. Тобто антикорупційний контроль за суддями буде збережено. Ну і дію норм антикорупційного законодавства буде відновлено".

"Декларування недостовірної інформації (або ж недекларування) доведеться карати більш м’яко, через адміністративну відповідальність. Але і за Кримінальним кодексом санкції були не надто драконівськими, тому разючої зміни не відбудеться. Якщо коротко, новини погані, але могло бути гірше і світло у кінці тунелю точно є", - резюмував міністр.

Нагадаємо, 27 жовтня Конституційний суд ухвалив рішення за поданням депутатів ОПЗЖ і "За майбутнє" і, за формулюванням Сергія Лещенка, "скасував антикорупційну реформу".

Наступного дня на сайті суду з'явився текст рішення. Згідно з ним, неконституційною визнано статтю, що передбачає покарання за брехню в деклараціях, і скасовано кілька повноважень НАЗК.
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Топ коментарі
+11
а КС опять его забанит? Может надо забанить такой суд?
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28.10.2020 22:52
+11
Также КСУ указал, что уголовная ответственность за декларирование недостоверных сведений является чрезмерной. И такую ​​ответственность тоже отменил".Источник: https://censor.net/ru/n3227781

А по каким критериям этот говносуд определял чрезмерная или нет?
И на каком основании он ее отменил?
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28.10.2020 22:58
+9
Им более другая подходит

Власть и экспертное сообщество подготовят и примут новый законопроект о контроле за доходами и расходами судей, - Малюська - Цензор.НЕТ 2256
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28.10.2020 23:15
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а КС опять его забанит? Может надо забанить такой суд?
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28.10.2020 22:52 Відповісти
Сначала нужно забанить папу и его куклу

Власть и экспертное сообщество подготовят и примут новый законопроект о контроле за доходами и расходами судей, - Малюська - Цензор.НЕТ 3439
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28.10.2020 23:02 Відповісти




Каменяр

Інколи дивуєшся як люди можуть одночасно казати:
1) "БЕНЯ ВГРОБИВ ...."
2) Володька нічого не краде

Це **** як та хвороба називається?
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28.10.2020 23:08 Відповісти
Неизлечимый зебилизм головного мозга.
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28.10.2020 23:18 Відповісти
А этот вам не подходит ?
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28.10.2020 22:57 Відповісти
Также КСУ указал, что уголовная ответственность за декларирование недостоверных сведений является чрезмерной. И такую ​​ответственность тоже отменил".Источник: https://censor.net/ru/n3227781

А по каким критериям этот говносуд определял чрезмерная или нет?
И на каком основании он ее отменил?
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28.10.2020 22:58 Відповісти
Голова не хочет отвечать за земельку в Крыму
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29.10.2020 00:40 Відповісти
пока кривосудие в Украине отдельное государство, со своими понятиями и феодальными властителями, толку от любого закона ровно ноль. судебная реформа что при папэрэдныке была "реформой", что сейчас. жалкий окружной "суд" может нагнуть любого, игнорируя или отменяя любые законы, что уж там говорить о "судах" более высокой инстанции.
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28.10.2020 22:59 Відповісти
А пока, зебильчики, имею вас поздравить

Власть и экспертное сообщество подготовят и примут новый законопроект о контроле за доходами и расходами судей, - Малюська - Цензор.НЕТ 957
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28.10.2020 23:00 Відповісти
Фотографія для зевиборця на згадку.
(Володя дивиться на тебе, як на... ну ти поняв)
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28.10.2020 23:13 Відповісти
Им более другая подходит

Власть и экспертное сообщество подготовят и примут новый законопроект о контроле за доходами и расходами судей, - Малюська - Цензор.НЕТ 2256
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28.10.2020 23:15 Відповісти
Пан Малюська: а шо это за зарплаты у судей по Полмиллиона плюс пенсия по сто тысяч ?
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28.10.2020 23:00 Відповісти
Заместитель главы КС Сергей Головатый за сентябрь получил 349 000 гривен, судья Виктор Городовенко - 317 271 гривну, судья Ирина Завгородняя - 313 309 гривен, судья Александр Касминин - 317 271 гривну вознаграждения, судья Виктор Колиснык - 330 814 гривен, судья Виктор Кривенко - 325 000 гривен вознаграждения, судья Василий Лемак - 285 544 гривны вознаграждения, судья Александр Литвинов - 317 271 гривну вознаграждения, судья Владимир Мойсык - 325 203 гривны вознаграждения, судья Олег Первомайский - 277 612 гривен вознаграждения, судья Сергей Сас - 301 407 гривен вознаграждения, судья Игорь Слиденко - 293 476 гривен вознаграждения, судья Петр Филюк - 325 203 гривны вознаграждения, судья Галина Юровская - также 325 203 гривны вознаграждения.
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28.10.2020 23:02 Відповісти
хоть округляли бы что ли...до ближайшего круглого числа...нет борьба за каждую гривну
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28.10.2020 23:05 Відповісти
Удолбища паразитические
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29.10.2020 00:41 Відповісти
Так ещё судьями сделали своих жён мужей детей
РАЗВЕЛИ ,БЛИН ,СЕМЕЙСТВЕННОСТЬ
Им на всех плевать . Уже наверно и виллы зарубежом на старость есть
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29.10.2020 00:43 Відповісти
Да, приглашенные судьи из ЕС и США обошлись бы украинским налогоплательщикам даже дешевле и через пару лет Украину никто бы не узнал ,это был бы светоч законности и правопорядка !
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29.10.2020 11:14 Відповісти
малюська, пусть забьется в ракушку
все законы против судей будут антиконституционными, это уже и зебобикам понятно
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28.10.2020 23:03 Відповісти
Нужно менять основой закон значит
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29.10.2020 00:39 Відповісти
а зачем?если уже был закон?не пробовали просто выполнять?
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28.10.2020 23:04 Відповісти
Не при них давали, не при них отменят. На это ум нужен.
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28.10.2020 23:04 Відповісти
Наступав новий 2051 рік, КС України визнав неконституційним рішення КС України від 26.10.2020р. Про неконституційність... Ріст ВВП склав 0,0000000001%, за возик з гривнями ПриватБабушкин банк дає 2 доляри... мінімальна зарплата з липня 2051 го року складе небувалих 8500грн.! P. S. Запомнітє етот твіт.
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28.10.2020 23:05 Відповісти
А,и до сих пор голосуем бумажными бюллетенями
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29.10.2020 00:38 Відповісти
Малюська исчезни со своими грёбаными судьями, ворами и заказчика..... Вы за это всё дер...1мо заплатите по полной.
Ничего просто так не пройдёт.

Героям Слава !!! Слава Украине!!!
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28.10.2020 23:08 Відповісти
А может примите закон о ликвидации этого конченного политически ангажированного никому не нужного суда?
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28.10.2020 23:08 Відповісти
Прочитай Закон України про КС і ти все зрозумієш.
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28.10.2020 23:11 Відповісти
Для этого ВРУ есть
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29.10.2020 00:37 Відповісти
И как у них язык поворачивается этих пистонов властью называть..
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28.10.2020 23:12 Відповісти
Та просто снова голова закружилась, феодализм покоя не даёт
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29.10.2020 00:36 Відповісти
Розумний хлоп,навіть лептоп епловський має. Власть и экспертное сообщество подготовят и примут новый законопроект о контроле за доходами и расходами судей, - Малюська - Цензор.НЕТ 1498
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28.10.2020 23:17 Відповісти
Привіт ! Влада і експертне співтовариство підготують і ухвалять новий законопроєкт про контроль за доходами і видатками суддів, - Малюська - Цензор.НЕТ 1210 Ти в порядку ? Бо фактично не писав ці дні. Голосувати ходив ?
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29.10.2020 01:06 Відповісти
Vedana Привіт! Все норм.Голосувати ходив,за представників ЄС.Я завжди ходжу на вибори.Вперше проголосував за Ющенка,мені якраз тоді виповнилося 18 років.В нас тут конкретні справи від Гереги,сильно закріпилися.Мої друзі і знайомі,ті що голосували за зелених,не ходили на вибори.Хотілося би,щоб на другий рік парламент був розпущений Зе.І щоб партія ЄС,набрала хоча би 25-30 відсотків у парламенті.При всіх промахах попередників,нехай буде сьогоднішня ЄС,при владі.Бо там зараз нормальні представники.Кращих немає і не буде,найголовніше,щоб в ЄС не попадали мерзотники,як раніше в бпп.
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29.10.2020 01:57 Відповісти
Молодець. Поважаю.
Бач, які, ті знайомі. Значить, у своєму виборі розчарувалися, а нічого іншого не обрали тепер для себе ? Не питав, чому вони не пішли ? З іншого боку, може, краще, поки так: а то б за той опзж чи ще щось подібне проголосували.
Я б теж проголосувала за ЄС.
Про долю ВР ще не думала. Мені треба, щоб спочатку з блазнем розібратися. Аж до найрадикальніших методів.
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29.10.2020 02:32 Відповісти
Vedana Тому не голосували.бо як вони кажуть,немає за кого.Зеленському нічого не буде.Він спокійно буде до кінця каденції.Його виборці.все ще підтримують.Це партію слуг ні.Тому він може розпустити парламент,щоб здаватися хорошим,для свого виборця.Якби це сталося,то було би краще.
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29.10.2020 02:52 Відповісти
А я - хунта !!!
І не хочу, щоб воно добуло каденцію. Та ще й спокійно.
Здрастє.
Хай трясеться день і ніч !!! І дихнути боїться !!!
Мені здається, що зараз ще трохи небезпечно робити вибори у ВР.
Ти впевнений, що ЄС вдасться створити проукраїнську більшість з іншими партіями ?
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29.10.2020 03:12 Відповісти
Vedana Більшість не знаю.Але якщо буде 25-30 відсотків,то зможе впливати на голосування.І представники ЄС,зможуть очолювати різні комітети.Бо так як зараз це хріново.Вони фактично мало на що впливають.А що до вигнання Зе,то це мала ймовірність.Та й навіть якщо Зе достроково складе повноваження,то Порошенко стільки не набере голосів і з партії ЄС,також.Просто прийде знову якесь недолуге.Я реаліст в цьому плані.А так хоча би,парламент оновиться.
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29.10.2020 04:20 Відповісти
Что оно несет?
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28.10.2020 23:44 Відповісти
Что значит плохие но могли быть и хуже??? Эти ублюдки в мантиях богами себя возомнили? Уже понятно что за свою жопу переживают дармоеды бюджетные. ВРУ просто должна ликвидировать этот орган. Затем все эти черти во главе с председателем должны быть привлечены к ответственности. Если окажутся виновными, то в тюрягу с конфискацией
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29.10.2020 00:35 Відповісти
Поддерживаю
Все знают что существует судейская мафия, все они друг другу делают одолжения и принимают решения по просьбе и за гроши от коллег
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29.10.2020 00:45 Відповісти
"Декларування недостовірної інформації (або ж недекларування) доведеться карати більш м'яко, через адміністративну відповідальність" це взагалі на голову не налазить.
Якщо коротко про статю: 1.судді не хочуть нести кримінальну відповідальність за навмисне порушення закону 2.судді не хочуть щоб після того як їх спіймають за порушення закону їх тримали за яйця.
Не розумію навіщо країні такий орган влади який сам порушує конституцію і на нього нема управи.
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29.10.2020 07:24 Відповісти
Новое законодательство не надо, надо старое- е-декларирование с реальными важелями наказания судей-коррупционеров
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29.10.2020 11:08 Відповісти
 
 