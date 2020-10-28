"Люди втратили почуття реальності", - Ситник про суддів ОАСК, які ухвалили рішення про його звільнення
Новини Цензор.НЕТ Політика України Суспільство
Судді окружного адмінсуду Києва (ОАСК) втратили почуття реальності - так директор Національного антикорупційного бюро Артем Ситник прокоментував рішення ОАСК про його звільнення з посади.
Як передає Цензор.НЕТ, про це Ситник заявив в ефірі hromadske.
"Читав я це рішення. Його дуже важко коментувати з юридичної точки зору, і з точки зору здорового глузду. Рішення абсолютно абсурдне", - зазначив глава Бюро.
Він додав, що НАБУ подасть апеляцію на це рішення адмінсуду Києва, але попередив про небезпеку тенденції з такими неправовими рішеннями.
"Тому що наступне таке може бути, наприклад, скасування Акту про незалежність України, декларації про державний суверенітет. Якщо чесно, люди (судді ОАСК - ред.) трохи втратили почуття реальності", - зазначив він.
Крім цього, Ситник вказав на те, що як у рішенні ОАСК про його звільнення, так і в рішенні Конституційного суду, який скасував низку антикорупційних норм, є конфлікт інтересів.
У першому випадку адмінсуд атакує НАБУ, яке розслідує кримінальні справи щодо суддів ОАСК, а в другому - судді Конституційного суду скасували норми, за якими деяких членів КС могли притягнути до відповідальності.
Будь ласка, зачекайте...
2 минуты унижения, вылез, отряхнулся....и НИЧЕГО НЕ ИЗМЕНИЛОСЬ.
Этих судей нужно сажать...или вешать.
У нас в Словакии 11 судей арестовали в один день - и порядок навели
А что жто за зарплаты у украинских судей?
Заместитель главы КС Сергей Головатый за сентябрь получил 349 000 гривен, судья Виктор Городовенко - 317 271 гривну, судья Ирина Завгородняя - 313 309 гривен, судья Александр Касминин - 317 271 гривну вознаграждения, судья Виктор Колиснык - 330 814 гривен, судья Виктор Кривенко - 325 000 гривен вознаграждения, судья Василий Лемак - 285 544 гривны вознаграждения, судья Александр Литвинов - 317 271 гривну вознаграждения, судья Владимир Мойсык - 325 203 гривны вознаграждения, судья Олег Первомайский - 277 612 гривен вознаграждения, судья Сергей Сас - 301 407 гривен вознаграждения, судья Игорь Слиденко - 293 476 гривен вознаграждения, судья Петр Филюк - 325 203 гривны вознаграждения, судья Галина Юровская - также 325 203 гривны вознаграждения.
Останній реченець
Весь цивілізований світ закриває бари, ресторани і кінотеатри, бо епідемія ковіду, а в нас закривають реєстр декларацій назк і очі на кричущий і всеохоплюючий *******. Плюс той самий ковід, але без фонду, бо мудаки при владі - це ти.
когда их увольняют (уже даже не важно: по беспределу или за дело) они все становятся такими революционерами, борцами за правое дело..
чего раньше сопли жевали? - вот и получили, что портновские зелеводы сейчас беспредельничают..
это касается ВСЕХ "обиженых"
ЗЫ всё идёт к тому, что народ положит болт на ВСЁ кривосудие и свои вопросы будет решать дёшево и сердито, после войны для многих это не проблема.. короче, судьи - дебилы-заочники, инопланетяне на Планете Украина
...
Если парень в горах не ах,
Если сразу раскис - и вниз,
Шаг ступил на ледник - и сник,
Оступился - и в крик, -
Значит рядом с тобой - чужой,
Ты его не брани - гони.
Вверх таких не берут и тут
Про таких не поют...
(с)
Вот причина.
ЗА БЕЗДІЯЛЬНІСТЬ.
котрий більше займався "дахуванням" соросівської пи..добратії типу шабуніна...
13 год. ·
Це - Голова Конституційного суду України Олександр Тупицький.
У 2018 році він став власником земельної ділянки у селищі Кореїз в Криму поблизу Ялти.
Тупицький…
Показати більше...