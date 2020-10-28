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Ситник (772) Окружний адмінсуд Києва (377)

"Люди втратили почуття реальності", - Ситник про суддів ОАСК, які ухвалили рішення про його звільнення

Новини Цензор.НЕТ Політика України Суспільство

Судді окружного адмінсуду Києва (ОАСК) втратили почуття реальності - так директор Національного антикорупційного бюро Артем Ситник прокоментував рішення ОАСК про його звільнення з посади.

Як передає Цензор.НЕТ, про це Ситник заявив в ефірі hromadske.

"Читав я це рішення. Його дуже важко коментувати з юридичної точки зору, і з точки зору здорового глузду. Рішення абсолютно абсурдне", - зазначив глава Бюро.

Він додав, що НАБУ подасть апеляцію на це рішення адмінсуду Києва, але попередив про небезпеку тенденції з такими неправовими рішеннями.

"Тому що наступне таке може бути, наприклад, скасування Акту про незалежність України, декларації про державний суверенітет. Якщо чесно, люди (судді ОАСК - ред.) трохи втратили почуття реальності", - зазначив він.

Крім цього, Ситник вказав на те, що як у рішенні ОАСК про його звільнення, так і в рішенні Конституційного суду, який скасував низку антикорупційних норм, є конфлікт інтересів.

У першому випадку адмінсуд атакує НАБУ, яке розслідує кримінальні справи щодо суддів ОАСК, а в другому - судді Конституційного суду скасували норми, за якими деяких членів КС могли притягнути до відповідальності.

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Топ коментарі
+38
Они вторичны. Начинать нужно с хозяина и его кукол

"Люди втратили почуття реальності", - Ситник про суддів ОАСК, які ухвалили рішення про його звільнення - Цензор.НЕТ 5872
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28.10.2020 23:25
+29
Треба на гіляку, а не в смітник.
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28.10.2020 23:32
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Они вторичны. Начинать нужно с хозяина и его кукол

"Люди втратили почуття реальності", - Ситник про суддів ОАСК, які ухвалили рішення про його звільнення - Цензор.НЕТ 5872
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28.10.2020 23:25 Відповісти
Театр Карабаса Барабаса. Все фигуры дёргаются за ниточки!
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29.10.2020 07:11 Відповісти
Так АлєШка Небраврот це не бенин. Він ахмєткіне проізвєдєніє. Ше приревнує... "Люди втратили почуття реальності", - Ситник про суддів ОАСК, які ухвалили рішення про його звільнення - Цензор.НЕТ 2347
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29.10.2020 08:29 Відповісти
"Люди втратили почуття реальності", - Ситник про суддів ОАСК, які ухвалили рішення про його звільнення - Цензор.НЕТ 4994
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29.10.2020 08:44 Відповісти
он один из держателей акций общества с полной безответственностью директоров Украины
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29.10.2020 09:34 Відповісти
Я бы начал с хозяина ботов, ну того, что ещё с кумом ***** давний дружбан.
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29.10.2020 11:59 Відповісти
Так что же тогда , служивый, дружбаны и партнеры Беня с Медведчуком делать будут без вашей ботофермы? Кто-же тогда будет тут на Цензоре фекалии метать на вентилятор?
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29.10.2020 16:58 Відповісти
Можно и нужно.
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28.10.2020 23:27 Відповісти
Треба на гіляку, а не в смітник.
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28.10.2020 23:32 Відповісти
Де Герой Украіни Надя Савченко,де бомба ?Не поржавіла?Є можливість стати двічі героєм!
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29.10.2020 09:16 Відповісти
бажано посмертно, зато будуть складати легенди та вилицю назовуть
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29.10.2020 09:31 Відповісти
Время мусорных баков уже прошло, для лучшего понимания - на 2 метра под землю
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28.10.2020 23:47 Відповісти
Мусорные баки - это ниачем.
2 минуты унижения, вылез, отряхнулся....и НИЧЕГО НЕ ИЗМЕНИЛОСЬ.
Этих судей нужно сажать...или вешать.
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28.10.2020 23:56 Відповісти
Ситник знає причину перетворення ОАСК на якийсь жупел(вибачте, що російською). Причина у тому, що ОАСК має виключне право розглядати позови проти центральної влади. Незалежно від місця проживання позивача. Впевненний, його використовувала влада, як їй хотілося. Будь яку забаганку. Ніякої рівності. Коли ОАСК почав пручатися, зразу став не зручним. Законодавці, викиньте із КАС відповідну статтю, і все зміниться. А то ліквідувати?!
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29.10.2020 08:43 Відповісти
Они отрабатывают реальное задание от папы. Что им какая-то Конституция?
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28.10.2020 23:22 Відповісти
"Люди втратили почуття реальності", - Ситник про суддів ОАСК, які ухвалили рішення про його звільнення - Цензор.НЕТ 9494
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29.10.2020 00:02 Відповісти
интересно .....когда это Портнов был судьей?
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29.10.2020 08:16 Відповісти
При Вить Пьёрдыче руководил ВСЕМИ судьями страны. "Люди втратили почуття реальності", - Ситник про суддів ОАСК, які ухвалили рішення про його звільнення - Цензор.НЕТ 631
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29.10.2020 08:46 Відповісти
а сейчас кто руководит всеми судьями страны?
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29.10.2020 09:25 Відповісти
Мертвечук руками Портнова и Беня.
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29.10.2020 09:27 Відповісти
он при парашнике выиграл все суды и при парашнике вернулся....
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29.10.2020 09:27 Відповісти
Проверь штанишки, там тебе от Пети подарок...
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29.10.2020 10:34 Відповісти
Врешь. Вернулся он из бегов аккурат вечером накануне инаугурации Бубочки. Еще и фотку запостил. Это Беня прилетел за пару дней. Поэтому все вопросы адресуй "величайшему".
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29.10.2020 17:13 Відповісти
это тебе на уроке училка в кастрюле рассказала ?))....или на прямом анале увидел?
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29.10.2020 09:34 Відповісти
Я ще в 2014 одразу після революції гідності сказав не займетеся усіми так званими"судям" що кришували злодіїв 25 років не буде нічого хорошого, буде тільки гірше! Я завжди кажу так як є і так як буде! І скоро з них таки живцем будуть знімать шкіру.
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29.10.2020 10:20 Відповісти
Памятник не увольняют, его сносят.
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28.10.2020 23:25 Відповісти
Не, ну мне нравиццо та главсволочь ксу, которая прибарахлилась у параши крымской земелькой. Да здравствует левосудие! "Люди втратили почуття реальності", - Ситник про суддів ОАСК, які ухвалили рішення про його звільнення - Цензор.НЕТ 3631
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28.10.2020 23:27 Відповісти
Кривосудие.
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28.10.2020 23:35 Відповісти
Кияни! Будьте обережні! По Києву бродить скажений Вовк!
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28.10.2020 23:28 Відповісти
чувство страха они потеряли, им надо напомнить немного, пшонку, захарченка и прочих, так же в свое время потерявших чувство страха, только этим не дать свалить, а взять за мягкое
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28.10.2020 23:30 Відповісти
"Люди втратили почуття реальності", - Ситник про суддів ОАСК, які ухвалили рішення про його звільнення - Цензор.НЕТ 4438
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28.10.2020 23:36 Відповісти
А чого ти хотів? При твоїй каденції після Майдану, хоч один суддя отримав реальний строк з конфіскацією за неправомірні рішення? Ось і тебе посадили (поки що) на жопу.
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28.10.2020 23:32 Відповісти
А у нас что, НАБУ уже сроки дает?
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28.10.2020 23:42 Відповісти
Ну хоча б публічно оголосили, що справи по таким-то суддям завершені, склад злочину встановлений і передані в антикорупційний суд.
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28.10.2020 23:46 Відповісти
"Люди втратили почуття реальності", - Ситник про суддів ОАСК, які ухвалили рішення про його звільнення - Цензор.НЕТ 2742
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28.10.2020 23:37 Відповісти
Они уже давно не люди.
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28.10.2020 23:38 Відповісти
Да. Они просто мало-мало уху ели!
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28.10.2020 23:46 Відповісти
В Україні колапс судової гілки влади. Вона перестала існувати.
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28.10.2020 23:46 Відповісти
Свили они себе гнездо - мамы: папы, дети: внуки - все работают судьями . В какой ещё стране такой семейный цирк!
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28.10.2020 23:50 Відповісти
Тем более что ее и никогда не было))
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29.10.2020 10:04 Відповісти
Артём , СУДЬИ ПРОСТО ЗАЖРАЛИСЬ
У нас в Словакии 11 судей арестовали в один день - и порядок навели
А что жто за зарплаты у украинских судей?
Заместитель главы КС Сергей Головатый за сентябрь получил 349 000 гривен, судья Виктор Городовенко - 317 271 гривну, судья Ирина Завгородняя - 313 309 гривен, судья Александр Касминин - 317 271 гривну вознаграждения, судья Виктор Колиснык - 330 814 гривен, судья Виктор Кривенко - 325 000 гривен вознаграждения, судья Василий Лемак - 285 544 гривны вознаграждения, судья Александр Литвинов - 317 271 гривну вознаграждения, судья Владимир Мойсык - 325 203 гривны вознаграждения, судья Олег Первомайский - 277 612 гривен вознаграждения, судья Сергей Сас - 301 407 гривен вознаграждения, судья Игорь Слиденко - 293 476 гривен вознаграждения, судья Петр Филюк - 325 203 гривны вознаграждения, судья Галина Юровская - также 325 203 гривны вознаграждения.
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28.10.2020 23:49 Відповісти
судя по "зарплатам" эти КровоСиси пьют людскую кровь цистернами
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28.10.2020 23:59 Відповісти
Грубо 10 000 евро в месяц . У нас в Словакии таких зарплат нет .
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29.10.2020 00:03 Відповісти
Мало того - им этих зарплат мало...
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29.10.2020 00:53 Відповісти
Sophia-Maria Duglass, ви отримали громадянство чи трудову візу?
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29.10.2020 12:08 Відповісти
Причем тут зарплата? Кто ж из них живет на одну зарплату? Эта зарплата для них как для вас трамвайный талончик.
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29.10.2020 00:05 Відповісти
А платит им наше корумпированное государство. Система сгнила . Перезагрузку системы обсуждать а не гавкать на луну.
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29.10.2020 06:16 Відповісти
Вместо того, чтобы этих ребят судить и посадить, их лишь уволят??? И то не сразу???
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29.10.2020 00:03 Відповісти
Так они и клована могут уволить?
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29.10.2020 00:04 Відповісти
Легко...
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29.10.2020 10:35 Відповісти


Останній реченець



Весь цивілізований світ закриває бари, ресторани і кінотеатри, бо епідемія ковіду, а в нас закривають реєстр декларацій назк і очі на кричущий і всеохоплюючий *******. Плюс той самий ковід, але без фонду, бо мудаки при владі - це ти.
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29.10.2020 00:04 Відповісти
вокруг враги.если с жуликами не воевать -жулики победят!
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29.10.2020 00:28 Відповісти
какие реАльные результаты многолЕтней работы у самогО Сытника, чтобы "пересичный" громадянын возмутился зелёным беспределом в очередной раз?
когда их увольняют (уже даже не важно: по беспределу или за дело) они все становятся такими революционерами, борцами за правое дело..
чего раньше сопли жевали? - вот и получили, что портновские зелеводы сейчас беспредельничают..
это касается ВСЕХ "обиженых"
ЗЫ всё идёт к тому, что народ положит болт на ВСЁ кривосудие и свои вопросы будет решать дёшево и сердито, после войны для многих это не проблема.. короче, судьи - дебилы-заочники, инопланетяне на Планете Украина
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29.10.2020 01:19 Відповісти
В прогнившей системе требовать от сытника работы это наивно . Его бы давно схарчили если бы смогли. Но он агент другого ведомства в котором наша одичалая свора мародеров не вписывается в их порядок вещей и политику. Пока сытник враг нашего арага.
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29.10.2020 06:27 Відповісти
И не друг, и не враг, а - так;

...
Если парень в горах не ах,
Если сразу раскис - и вниз,
Шаг ступил на ледник - и сник,
Оступился - и в крик, -
Значит рядом с тобой - чужой,
Ты его не брани - гони.
Вверх таких не берут и тут
Про таких не поют...

(с)
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29.10.2020 08:58 Відповісти
На то и Сытник, чтобы сытно на сытном месте сидеть.
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29.10.2020 06:36 Відповісти
Бюрократия только пухнет, их уже просто невозможно прокормить. Если их держать в проголодь, то начнут пожирать друг друга.
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29.10.2020 06:50 Відповісти
73% потеряли чувство реальності в 2019.
Вот причина.
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29.10.2020 07:02 Відповісти
Карфаген должен быть разрушен... вщент... иначе новый город негде будет строить...
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29.10.2020 07:28 Відповісти
Ну вже після цього поступку зрозуміли, що таке "зелений спрут" під керівництвом Бені, Портяни і Єрмака? Це вже не крок, а стрибок у тайожний союз.
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29.10.2020 07:35 Відповісти
давним давно треба біло зняти цього корупціонера Ситника...

ЗА БЕЗДІЯЛЬНІСТЬ.

котрий більше займався "дахуванням" соросівської пи..добратії типу шабуніна...
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29.10.2020 07:37 Відповісти
Вори в мантиях.
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29.10.2020 08:03 Відповісти
зеленский ведет Украину до уровня габона, сомали, гондураса. Кому еще это не понятно?
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29.10.2020 08:15 Відповісти
Вони все добре знають, вони просто рятують себе. Те, що при цьому вони руйнують країну, то їх не хвилює. Вони сподіваються, що у випадку чого, їм вдасться втекти і сховатися. Мабуть кожен уже створив собі необхідні резерви.
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29.10.2020 08:16 Відповісти
Безкарність породжує вседозволеність, на жаль суддів це теж стосується.
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29.10.2020 08:19 Відповісти
Страна абсурда!
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29.10.2020 08:30 Відповісти
Подивіться на ці наглі морди,потрусіть іхні кишені-ми бачим тільки верхівку айсберга,там сховані великі міл'рди.До вищоі міри цих колядників!
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29.10.2020 08:32 Відповісти
а вот как то так "Люди втратили почуття реальності", - Ситник про суддів ОАСК, які ухвалили рішення про його звільнення - Цензор.НЕТ 8522
"Люди втратили почуття реальності", - Ситник про суддів ОАСК, які ухвалили рішення про його звільнення - Цензор.НЕТ 7592
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29.10.2020 08:40 Відповісти
"Люди втратили почуття реальності", - Ситник про суддів ОАСК, які ухвалили рішення про його звільнення - Цензор.НЕТ 1995
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29.10.2020 08:41 Відповісти
Natalie Sedletska

13 год. ·

Це - Голова Конституційного суду України Олександр Тупицький.

У 2018 році він став власником земельної ділянки у селищі Кореїз в Криму поблизу Ялти.

Тупицький…
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29.10.2020 08:42 Відповісти
Туда ему и дорога,а лучше в тюрьму дармоед под прикрытием америкосов,на кой вы вообще нужны назк ,набу,васк, поназадавали нахлебников которые за 4 года вообще ни чего не сделали ,мало того чтобы зарплаты получают бешенные так ещё и покрывают коррупцию с которой они сами должны боротся,этого смитныка надо вместе с порошенко в одну камеру тюремную.
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29.10.2020 08:48 Відповісти
Якби вони нічого не робили, то вороги України, олігархи і суддівська мафія не хотіли б їх прибрати.
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29.10.2020 09:00 Відповісти
что они сделали давай назови хотя бы 5 причин?Кого они посадили ?Сколько вернули украденных денег в бюджет?
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29.10.2020 09:11 Відповісти
НАдо отменить Конституцию и аменить её одним основным законом: "Чтоб всё у всех было и им за это ничего не было" Чего уж там церемониться ! Кому не ясно, что именно этого Олигархатти хочет.
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29.10.2020 09:33 Відповісти
Схоже що почалось саме те , про що казав на плівках суддя Вовк - захоплення влади !
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29.10.2020 09:53 Відповісти
Это началось давно, когда начали писать сценарий фильма "Слуга народа"...
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29.10.2020 10:36 Відповісти
Ничего нового. За реформаторами приходят популисты, за популистами диктатор, или страна распадается...
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29.10.2020 10:38 Відповісти
Это почему же? По моему с реалиями у них как раз все в порядке. Благодаря этому решению они обеспечены до конца дней и они и их детки. Лишить их судейских лицензий, лишить гос. пенсий и отправить на свалку истории. Всех, кроме тех, кто воздержался.
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29.10.2020 12:39 Відповісти
 
 