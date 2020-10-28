"Люди втратили почуття реальності", - Ситник про суддів ОАСК, які ухвалили рішення про його звільнення

Судді окружного адмінсуду Києва (ОАСК) втратили почуття реальності - так директор Національного антикорупційного бюро Артем Ситник прокоментував рішення ОАСК про його звільнення з посади.

Як передає Цензор.НЕТ, про це Ситник заявив в ефірі hromadske.

"Читав я це рішення. Його дуже важко коментувати з юридичної точки зору, і з точки зору здорового глузду. Рішення абсолютно абсурдне", - зазначив глава Бюро.

Він додав, що НАБУ подасть апеляцію на це рішення адмінсуду Києва, але попередив про небезпеку тенденції з такими неправовими рішеннями.

"Тому що наступне таке може бути, наприклад, скасування Акту про незалежність України, декларації про державний суверенітет. Якщо чесно, люди (судді ОАСК - ред.) трохи втратили почуття реальності", - зазначив він.

Крім цього, Ситник вказав на те, що як у рішенні ОАСК про його звільнення, так і в рішенні Конституційного суду, який скасував низку антикорупційних норм, є конфлікт інтересів.

У першому випадку адмінсуд атакує НАБУ, яке розслідує кримінальні справи щодо суддів ОАСК, а в другому - судді Конституційного суду скасували норми, за якими деяких членів КС могли притягнути до відповідальності.

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