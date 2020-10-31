Заступник голови КС Головатий не голосував за рішення про декларування та обґрунтував свою позицію
Новини Цензор.НЕТ Політика України
Заступник голови Конституційного суду Сергій Головатий, про конфлікт інтересів якого заявило раніше НАЗК, не голосував за рішення щодо антикорупційного законодавства.
Така інформація міститься в розбіжній думці судді, оприлюдненій на сайті КС, передає Цензор.НЕТ.
Головатий вважає висновок КС про неконституційність кримінальної відповідальності за декларування завідомо недостовірних відомостей юридично необґрунтованим.
Він нагадує, що стаття 366 КК встановлює кримінальну відповідальність за подання суб'єктом декларування завідомо недостовірних відомостей або умисне неподання ним декларації.
"Таким чином, юридична конструкція цієї статті чітко вказує на те, що суб'єкт декларування нестиме відповідальність виключно за умови, якщо на момент подачі декларування він знав про недостовірний характер внесених до неї відомостей", - пише суддя.
Він також зазначив, що в статті встановлена межа настання кримінальної відповідальності - якщо неправдиві відомості в декларації відрізняються від достовірних на суму понад 250 прожиткових мінімумів для працездатних осіб: "На підставі цього критерію відбувається розмежування між притягненням особи до кримінальної відповідальності".
Крім того, Головатий вказує, що позбавлене юридичного обґрунтування і те, що невідповідність закону Конституції в частині контролю за деклараціями суддів поширена на всіх суб'єктів декларування.
Суддя нагадав і про зобов'язання України і підкреслив, що реальна відповідальність за недостовірне декларування - міжнародний стандарт.
Зазначимо, що раніше НАЗК повідомило, що Головатий не мав права брати участі в цій справі через конфлікт інтересів. Відомство повідомило, що в декларації судді за 2019 рік виявлено 3,6 млн грн недостовірних відомостей.
Нагадаємо, 27 жовтня Конституційний суд ухвалив рішення за поданням депутатів ОПЗЖ і "За майбутнє" і, за формулюванням Сергія Лещенка, "скасував антикорупційну реформу".
Наступного дня на сайті суду з'явився текст рішення. Згідно з ним, неконституційною визнано статтю, що передбачає покарання за брехню в деклараціях, і скасовано кілька повноважень НАЗК.
Будь ласка, зачекайте...
https://m.youtube.com/watch?v=Peb8ZnDBw9k
, « пожизненным' от зеленского-членограя
Fursa Sergey
@FursaSergey
·6 ч
Коррупционеры из Конституционного Суда жалуются, что на них постоянно давят антикоррупционные органы. И, поэтому, они решили отменить всю эту борьбу с коррупцией. Ну логично же
- какой-либо гражданин страны сообщает в компетентные органы что, с его точки зрения, пан такой-то имеет слишком роскошный унитаз;
- компетентные органы рассматривают заявление, и если оно, с их точки зрения обоснованно, могут запросить документы из налоговой, для сравнения доходов и расходов;
- если имеет место быть несоответствие, компетентные ограны могут начать расследование на предмет наличия или отсутствия незадекларированных доходов.
Но ! В любом случае, это вопрос который "широкой общественности" никак не касается. Принудительное декларирование - это насильственный стриптиз. Целью его является вовсе не "борьба с нетрудовыми доходами", а попытка управления украинскими политиками со стороны наднациональных структур.
Мало того, у Швеції був приклад, коли депутат пішла у відставку через те, що розплатилася в аптеці робочою карткою, на яку кидають гроші на виконання її депутатських функцій (в них це так реалізовано). Дама просто перепутала картки, але ВИЗНАЛА ПОРУШЕННЯ і сама подала у відставку!
Наличное обращение денег практически отсутствует.
Население добровольно микрочипируется.
Там для психиатров - поле непаханое. Украине со Швеции брать пример западло.
До речі, якщо ти з Австралії/Нової Зеландії (не бачу, прапор малий), то просте питання - що краще - Командор чи Фалькон?
Серьёзные люди водят японскую и европейскую технику
Time for me to go to work. See you later, buddy.
Both those cars disappeared from the streets long ago.
І навулицях їх дофіга - родич недавно в Австралії був, так фоткав валлабі і Холдени!
тупицкий, ты шоли
Все інше - куплені та зажерливі чінуши...
А на нынешнего председателя явно есть компромат ( чтобы был послушен определённым людям - скорее всего фсб) . Потому его и назначили
Тупицкого, который рушит антикоррупционный блок, назначил ЗЕ.
Головатого, который отказался голосовать за это, назначал Порошенко.
То есть Портнов везде подставляет ЗЕ, а ЗЕ, дурочек, краснеет и оправдывается перед лидерами европейских стран .
Точно дурочек, раз вверяет своё имя проходимцам типа портнова мертветчука венедиктовой
Главой КС избран Тупицкий, его замом стал Головатый