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Головатий (18) КС (1154) електронне декларування (1016)

Заступник голови КС Головатий не голосував за рішення про декларування та обґрунтував свою позицію

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Заступник голови КС Головатий не голосував за рішення про декларування та обґрунтував свою позицію

Заступник голови Конституційного суду Сергій Головатий, про конфлікт інтересів якого заявило раніше НАЗК, не голосував за рішення щодо антикорупційного законодавства.

Така інформація міститься в розбіжній думці судді, оприлюдненій на сайті КС, передає Цензор.НЕТ.

Головатий вважає висновок КС про неконституційність кримінальної відповідальності за декларування завідомо недостовірних відомостей юридично необґрунтованим.

Він нагадує, що стаття 366 КК встановлює кримінальну відповідальність за подання суб'єктом декларування завідомо недостовірних відомостей або умисне неподання ним декларації.

"Таким чином, юридична конструкція цієї статті чітко вказує на те, що суб'єкт декларування нестиме відповідальність виключно за умови, якщо на момент подачі декларування він знав про недостовірний характер внесених до неї відомостей", - пише суддя.

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Він також зазначив, що в статті встановлена ​​межа настання кримінальної відповідальності - якщо неправдиві відомості в декларації відрізняються від достовірних на суму понад 250 прожиткових мінімумів для працездатних осіб: "На підставі цього критерію відбувається розмежування між притягненням особи до кримінальної відповідальності".

Крім того, Головатий вказує, що позбавлене юридичного обґрунтування і те, що невідповідність закону Конституції в частині контролю за деклараціями суддів поширена на всіх суб'єктів декларування.

Суддя нагадав і про зобов'язання України і підкреслив, що реальна відповідальність за недостовірне декларування - міжнародний стандарт.

Зазначимо, що раніше НАЗК повідомило, що Головатий не мав права брати участі в цій справі через конфлікт інтересів. Відомство повідомило, що в декларації судді за 2019 рік виявлено 3,6 млн грн недостовірних відомостей.

Нагадаємо, 27 жовтня Конституційний суд ухвалив рішення за поданням депутатів ОПЗЖ і "За майбутнє" і, за формулюванням Сергія Лещенка, "скасував антикорупційну реформу".

Наступного дня на сайті суду з'явився текст рішення. Згідно з ним, неконституційною визнано статтю, що передбачає покарання за брехню в деклараціях, і скасовано кілька повноважень НАЗК.
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Топ коментарі
+36
Замглавы КС Головатый не голосовал за решение о декларировании и обосновал свою позицию - Цензор.НЕТ 1691
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28.10.2020 23:30
+35
Замглавы КС Головатый не голосовал за решение о декларировании и обосновал свою позицию - Цензор.НЕТ 9542
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28.10.2020 23:27
+31








Fursa Sergey

@FursaSergey

·6 ч

Коррупционеры из Конституционного Суда жалуются, что на них постоянно давят антикоррупционные органы. И, поэтому, они решили отменить всю эту борьбу с коррупцией. Ну логично же
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28.10.2020 23:33
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Замглавы КС Головатый не голосовал за решение о декларировании и обосновал свою позицию - Цензор.НЕТ 9542
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28.10.2020 23:27 Відповісти
Замглавы КС Головатый не голосовал за решение о декларировании и обосновал свою позицию - Цензор.НЕТ 1691
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28.10.2020 23:30 Відповісти
Там все зрозуміло
https://m.youtube.com/watch?v=Peb8ZnDBw9k
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28.10.2020 23:37 Відповісти
Конституційний суд наніс українській державі страшного удару, такого навіть путін не міг зробити своїм військовим тиском! Конституційний суд фактично скасував всі антикорупційні інструменти контролю над чиновниками та суддями і заборонив переслідування за незаконне збагачення! Немає сумніву що це катастрофічне рішення Конституційного Суду України, яке знищує здобутки Революції Гідності, було підготовлено олігархами в співробітництві з мафією та корумпованим чиновництвом та суддівським корпусом! Фактично реакційна частина суспільства, наділена владними повноваженнями, наносить українському народові страшного удару який знищує правове поле України! Це рішення Конституційного суду призведе до Майдану та зміни всіх гілок влади і повної люстрації суддівського корпусу України! Через бажання мафії далі панувати в Україні ми вступаємо в новий Майдан. Зеленський слабкий керівник і не може втримати ситуацію під контролем, мафія, чиновництво та олігархи творять що хочуть і так далі продовжуватись не може!
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29.10.2020 10:00 Відповісти
Замглавы КС Головатый не голосовал за решение о декларировании и обосновал свою позицию - Цензор.НЕТ 5538
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28.10.2020 23:48 Відповісти
Ответ дяди Вови:"Нет Хрюша у меня в заднице другое.. дядя Беня знаєт что"
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29.10.2020 09:35 Відповісти
НАСЛАЖДАЙТЕСЬ ,недалекие 73%, приведшие режим капитулянтов и ВОРЮГ
, « пожизненным' от зеленского-членограя
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29.10.2020 06:01 Відповісти
Головатого - новим головою, Тупицького - за ґрати.
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28.10.2020 23:31 Відповісти
суддівська мафія - безсмертна. Не проголосують такі рішення в такому складі.
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29.10.2020 01:31 Відповісти








Fursa Sergey

@FursaSergey

·6 ч

Коррупционеры из Конституционного Суда жалуются, что на них постоянно давят антикоррупционные органы. И, поэтому, они решили отменить всю эту борьбу с коррупцией. Ну логично же
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28.10.2020 23:33 Відповісти
И тупо. Они забыли, что мы не рашка
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29.10.2020 00:45 Відповісти
Мордашку треба начухати комусь
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28.10.2020 23:34 Відповісти
Начинать нужно с папы куклы президента и всей бригады

Замглавы КС Головатый не голосовал за решение о декларировании и обосновал свою позицию - Цензор.НЕТ 9914
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28.10.2020 23:37 Відповісти
Всё же интересно - кому какое дело сколько у человека хрустальных унитазов и Гелендвагенов ? Декларировать нужно доходы, в налоговую. А сколько ты накопил денег - кому какое дело ?
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28.10.2020 23:43 Відповісти
Якщо вартість унітазів відповідає доходам, то проблем нема. А от коли доходи значно менші, як це пояснити?
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29.10.2020 00:02 Відповісти
Это делается так:
- какой-либо гражданин страны сообщает в компетентные органы что, с его точки зрения, пан такой-то имеет слишком роскошный унитаз;
- компетентные органы рассматривают заявление, и если оно, с их точки зрения обоснованно, могут запросить документы из налоговой, для сравнения доходов и расходов;
- если имеет место быть несоответствие, компетентные ограны могут начать расследование на предмет наличия или отсутствия незадекларированных доходов.

Но ! В любом случае, это вопрос который "широкой общественности" никак не касается. Принудительное декларирование - это насильственный стриптиз. Целью его является вовсе не "борьба с нетрудовыми доходами", а попытка управления украинскими политиками со стороны наднациональных структур.
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29.10.2020 00:19 Відповісти
Это инопланетянами шоль?
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29.10.2020 00:22 Відповісти
Нет, конечно. Полистайте цензор: кто именно выразил крайнее неудовольствие решением суда.
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29.10.2020 00:24 Відповісти
Відкриті декларації політиків є у більшості європейських країн!

Мало того, у Швеції був приклад, коли депутат пішла у відставку через те, що розплатилася в аптеці робочою карткою, на яку кидають гроші на виконання її депутатських функцій (в них це так реалізовано). Дама просто перепутала картки, але ВИЗНАЛА ПОРУШЕННЯ і сама подала у відставку!
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29.10.2020 00:38 Відповісти
Осторожно, Вы пытаетесь вразумить Пригожинского тролля.
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29.10.2020 00:39 Відповісти
Швеция - страна под полным контролем глобалистской мафии.
Наличное обращение денег практически отсутствует.
Население добровольно микрочипируется.

Там для психиатров - поле непаханое. Украине со Швеции брать пример западло.
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29.10.2020 00:39 Відповісти
Ууу, шапочку з фольги купив уже?)))

До речі, якщо ти з Австралії/Нової Зеландії (не бачу, прапор малий), то просте питання - що краще - Командор чи Фалькон?
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29.10.2020 00:41 Відповісти
Я не алкоголик и не футболист.
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29.10.2020 00:44 Відповісти
А причому тут алкоголь і футбол? Жителі Австралії/Нової Зеландії знають, що це... Елементарне питання, до речі, навіть в фільмі Скажений Макс про Австралію це є))
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29.10.2020 00:46 Відповісти
Потому что то были железяки для простого народа.
Серьёзные люди водят японскую и европейскую технику
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29.10.2020 00:57 Відповісти
You can ask me questions in English, dude.
Time for me to go to work. See you later, buddy.
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29.10.2020 00:45 Відповісти
Easily... Would you prefer VH Commodore over Falcon?
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29.10.2020 00:47 Відповісти
Our car manufacturing has been closed for many years.
Both those cars disappeared from the streets long ago.
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29.10.2020 00:56 Відповісти
Не for many years, а всього три роки тому перестали Холдени робить - у жовтні 2017...

І навулицях їх дофіга - родич недавно в Австралії був, так фоткав валлабі і Холдени!
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29.10.2020 09:50 Відповісти
Чепуха; у нас в Мельбурне я давно не видел ни одного. Они очень прожорливые на бензин были.
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29.10.2020 12:05 Відповісти
"А шо лучче - ахвіцеp чи камандіp?" Заступник голови КС Головатий не голосував за рішення про декларування та обґрунтував свою позицію - Цензор.НЕТ 9626
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29.10.2020 09:34 Відповісти
А пулімьот чи танк?))
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29.10.2020 09:48 Відповісти
А че его листать. Стефанчук! Заявил, шо "это дно"!
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29.10.2020 00:38 Відповісти
Если зелёные недовольны, значит решение суда правильное.
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29.10.2020 00:40 Відповісти
Хе, хе, выкрутился тролльчетничек. Зачтется в конторе.
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29.10.2020 00:41 Відповісти
канешно, мировая закулиса, внешнее управление...
тупицкий, ты шоли Заступник голови КС Головатий не голосував за рішення про декларування та обґрунтував свою позицію - Цензор.НЕТ 2827
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29.10.2020 10:05 Відповісти
Тобто у КС залишилось лише 4 справжні судді...
Все інше - куплені та зажерливі чінуши...
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28.10.2020 23:44 Відповісти
Так их Порошенко назначал,а ,к примеру,главу КС зекретин
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29.10.2020 01:48 Відповісти
зеголосилка,твоя бубочка назначила этого тупицкого,небось соседи по Крыму,главой КС-все кто назначил Порох -голосовали против
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29.10.2020 11:03 Відповісти
Вибачаюсь. Неуважно прочитав коментар.
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29.10.2020 14:12 Відповісти
Сделать Головатого председателем КС - он всем известен .
А на нынешнего председателя явно есть компромат ( чтобы был послушен определённым людям - скорее всего фсб) . Потому его и назначили
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28.10.2020 23:45 Відповісти
Яныку он послушен. Шурик его собственный судья
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29.10.2020 08:18 Відповісти
Ну этот конечно редкостный басноплет..
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28.10.2020 23:54 Відповісти
Головатий - соратник Чорновола по Руху! А ти коми навчися для початку розставляти, а потім уже оцінюватимеш такі складні речі, як юриспруденція!
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29.10.2020 00:39 Відповісти
Т б, "нутром" Головатого поцікавився, спочатку, а потім за нього руку тягнув... Ще той "крохобор" дріб"язковий... Поцікався, як він з рідною сестричкою і її дочкою обійшовся, по смерті матері... Що натворив у рідному селі... "Ще той пройдисвіт...". А що творив, будучи міністром юстицї?...
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29.10.2020 05:45 Відповісти
короче , УЖ ЕЛКА БЛИЗИТСЯ , а игрушек пока нет 😀😀😀
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29.10.2020 00:47 Відповісти
Іграшки замінять коктейлі Молотова.
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29.10.2020 00:57 Відповісти
то вже буде ілюмінація Заступник голови КС Головатий не голосував за рішення про декларування та обґрунтував свою позицію - Цензор.НЕТ 6260
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29.10.2020 10:08 Відповісти
Шото не клеится у зебилов обвинение в том, что в нынешнем бедламе виноват Порошенко.

Тупицкого, который рушит антикоррупционный блок, назначил ЗЕ.
Головатого, который отказался голосовать за это, назначал Порошенко.
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29.10.2020 01:55 Відповісти
Тупицкий видимо кандидатура Портнова
То есть Портнов везде подставляет ЗЕ, а ЗЕ, дурочек, краснеет и оправдывается перед лидерами европейских стран .
Точно дурочек, раз вверяет своё имя проходимцам типа портнова мертветчука венедиктовой
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29.10.2020 02:20 Відповісти
Нет оно🤢 🤡👃🏻🎹членограйное 💩. ВРАГ , осознанно готовит развал Украины !.
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29.10.2020 06:13 Відповісти
Зеленский не назначал ни одного судью КС. Тупицкого в КС назначил ещё Янукович.
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29.10.2020 03:03 Відповісти
Заступник голови КС Головатий не голосував за рішення про декларування та обґрунтував свою позицію - Цензор.НЕТ 6960 Заступник голови КС Головатий не голосував за рішення про декларування та обґрунтував свою позицію - Цензор.НЕТ 4802
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29.10.2020 07:02 Відповісти
21:57 17.09.2019
Главой КС избран Тупицкий, его замом стал Головатый
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29.10.2020 09:00 Відповісти
Не голосував... Тобто, заховався під стіл... Якби проголосував "проти" цієї постанови, тоді можна було б говорити про якусь прогресивну позицію.
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29.10.2020 07:11 Відповісти
А там ( ПРоституційний суд ) здається немає *проти * Там більшість ...та неголосування.. та *окрема думка * Заступник голови КС Головатий не голосував за рішення про декларування та обґрунтував свою позицію - Цензор.НЕТ 3703
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29.10.2020 07:21 Відповісти
Госпадя, где ж вас, дебилов, вылупляют? ЗУ О конституционном суде прочитать не асилил?
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29.10.2020 07:22 Відповісти
Молодець. Цього повісять на трохи гарнішій гілляці.
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29.10.2020 08:25 Відповісти
Розумний Чорт!
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29.10.2020 08:57 Відповісти
Тут головне в тому що, цей закон безпосередньо стосувався суддівської кодли, а такого насильства над собою вони терпіти не можуть. Це ж, тиск на правосуддя!
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29.10.2020 10:38 Відповісти
 
 