Ліга чемпіонів: "Динамо" на виїзді на останніх хвилинах втрачає перемогу над угорським "Ференцварошем"
Новини Цензор.НЕТ Спорт
У 2 турі групового етапу Ліги чемпіонів виїзний матч київського "Динамо" проти угорського "Ференцвароша" закінчився з рахунком 2:2.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ.
Після першого тайму динамівці вели з рахунком 2:0. Голи на рахунку Циганкова (28 хвилина, з пенальті) і Де Піни (41).
У другому таймі "Ференцварош" зміг відігратися. На 59 хвилині відзначився Нгуен, на 90 хвилині Болі.
На 86 хвилині за другу жовту картку з поля було вилучено капітана "Динамо" Сидорчука.
Топ коментарі
+8 Ned Stark
показати весь коментар28.10.2020 23:59
+8 Толик Тигра
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+6 QAQ_Cherry UwU
показати весь коментар28.10.2020 23:57
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Будь ласка, зачекайте...
Молодцы! После 0-2, отыграли 2 мяча до 2-2.
Очевидно этих потерянных 2 очков Динамо и не хватит в итоге...
Ребров развалил Динамо и довел его до нынешнего состояния, за что и выгнали
Достаточно сравнить состав команды, который получил Ребров и который он оставил после себя.
Те люди могли решать в Европе любые задачи.
зараз в Динамо гравці середнього рівня які в кращому випадку ще ростуть.
Якщо команда втомлюється, то підсилення тре не на 90й хвилині робити, як Містер вчора!
Вербіг і Родрігес чому на лавці були аж до 85 хвилини???
І так, я не розумію, нафіга ставити ніякого Супрягу в основу на такий важливий матч і не ставити Родрігеса із Вербічем? Що Супряга взагалі показав у футболці Динамо за цю осінь???
Ребров, власне, і посварився з Суркісом саме через те, що вимагав купити нових гравців на заміну проданим, а Суркіс сказав, що "дєнєг нєт, но ви дєржитєсь"... Після того Реброву не продовжили контракт з Динамо!
А свою майстерність Ребров уже показав з Ференцварошом, який є командою рівня Ворскли!
Будулеску якраз він був потрібен, навіть сам за ним в Бухарест літав. Там - видать, шкурний інтерес на трансферних відкатах...
Що там Сидорчук награв на червону картку ?
От, чорт !
Будь чоловіком: надінь боксерські рукавички, вийди на ринг та набий одне одному пику!
Навіщо ж голос садить?