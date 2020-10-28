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Ліга чемпіонів: "Динамо" на виїзді на останніх хвилинах втрачає перемогу над угорським "Ференцварошем"

Новини Цензор.НЕТ Спорт

Ліга чемпіонів:

У 2 турі групового етапу Ліги чемпіонів виїзний матч київського "Динамо" проти угорського "Ференцвароша" закінчився з рахунком 2:2.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

Після першого тайму динамівці вели з рахунком 2:0. Голи на рахунку Циганкова (28 хвилина, з пенальті) і Де Піни (41).

У другому таймі "Ференцварош" зміг відігратися. На 59 хвилині відзначився Нгуен, на 90 хвилині Болі.

На 86 хвилині за другу жовту картку з поля було вилучено капітана "Динамо" Сидорчука.
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Топ коментарі
+8
Хто там хвалив назначення Луческу??? Ребров сьогодні показав, що він кращий тренер, бо в нього команда слабша... Досі не розумію, навіщо Реброва було звільняти з Динамо - це кращий тренер після Лобановського був!
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28.10.2020 23:59
+8
Бо Суркіс хоче з гівна зробити пулю. В цьому його ніякий циган не допоможе, без нормальних трансферів.
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29.10.2020 00:03
+6
Так лохануться - ещё надо постараться..
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28.10.2020 23:57
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добре що пенальті дали на початку
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28.10.2020 23:57 Відповісти
Так лохануться - ещё надо постараться..
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28.10.2020 23:57 Відповісти
Сидорчук козёл вонючий ,шо этот Буратино делает в Динамо вообще не понятно ...
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28.10.2020 23:57 Відповісти
Гармаша замещает
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29.10.2020 01:09 Відповісти
Хороший матч! Болел за Ференцварош, у них тренер Ребров, которого поперли как раз из Динамо)
Молодцы! После 0-2, отыграли 2 мяча до 2-2.
Очевидно этих потерянных 2 очков Динамо и не хватит в итоге...
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28.10.2020 23:59 Відповісти
Не хватит для чего?
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29.10.2020 01:17 Відповісти
чтобы выиграть ЛЧ)))))
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29.10.2020 01:25 Відповісти
Для выхода из группы
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29.10.2020 11:03 Відповісти
Хто там хвалив назначення Луческу??? Ребров сьогодні показав, що він кращий тренер, бо в нього команда слабша... Досі не розумію, навіщо Реброва було звільняти з Динамо - це кращий тренер після Лобановського був!
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28.10.2020 23:59 Відповісти
Бо Суркіс хоче з гівна зробити пулю. В цьому його ніякий циган не допоможе, без нормальних трансферів.
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29.10.2020 00:03 Відповісти
Ну ты и тупой!
Ребров развалил Динамо и довел его до нынешнего состояния, за что и выгнали
Достаточно сравнить состав команды, который получил Ребров и который он оставил после себя.
Те люди могли решать в Европе любые задачи.
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29.10.2020 05:36 Відповісти
А ви часом не за Зелю?А то поміняти Ребров на Порошенко і один в один зебіл.
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29.10.2020 08:33 Відповісти
ти хворий на голову? коли тренером Динамо був Ребров там грали Велозу,Ленс,Беланда,Мбокані,Віда,Вукоевіч,Ярмоленко,Драговіч,Антунеш......
зараз в Динамо гравці середнього рівня які в кращому випадку ще ростуть.
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29.10.2020 08:39 Відповісти
У Ференцвароша гравці ще гірші, якщо що...
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29.10.2020 09:05 Відповісти
так що діду виходити замість них грати? навіть перевагу не можуть втримати.
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29.10.2020 09:23 Відповісти
Діду треба було заміни вчасно робити, ну видно було, що Супрягу треба було міняти на Родрігеса хвилині на 50-й і Вербіча десь тоді ж випускати..

Якщо команда втомлюється, то підсилення тре не на 90й хвилині робити, як Містер вчора!
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29.10.2020 09:26 Відповісти
мільонні зарплати не втомлюються отримувати Ліга чемпіонів: "Динамо" на виїзді на останніх хвилинах втрачає перемогу над угорським "Ференцварошем" - Цензор.НЕТ 8601супрязі 20 років від чого він втомився на 50 хвилині? сидорчук від великої майстерності заробив 2 жовті картки в матчі зі слабким суперником? Ніколи не був фанатом цигана але фізруки перетворили Динамо на дно і потрібен час щоб це виправити.
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29.10.2020 09:32 Відповісти
Супряга не втомився на 50 хвилині, він весь матч провалив...

Вербіг і Родрігес чому на лавці були аж до 85 хвилини???
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29.10.2020 10:51 Відповісти
тому що команда створювала моменти і могла забити.щодо вербіча та родрігеса це я їх купував? чи циган?
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29.10.2020 11:18 Відповісти
Хвилини після 60-ї уже моментів не було, видно було, що Супряга і Циганков втомилися... Циган несвоєчасно зробив заміни, а Ребров своєчасно - тому й маємо такий результат!

І так, я не розумію, нафіга ставити ніякого Супрягу в основу на такий важливий матч і не ставити Родрігеса із Вербічем? Що Супряга взагалі показав у футболці Динамо за цю осінь???
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29.10.2020 13:19 Відповісти
можливо циган несвоечасно зробив заміни але якийсь михайличенко взагалі б не вивів їх у группу він хоч почав раціонально використовувати гравців Шапаренко наприклад розкрився так що прогресс є. Супрягу потрібно ставити він буде покращувати свою гру. циган виховав не одного гравця для топ клубу.
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29.10.2020 13:27 Відповісти
Супрягу з такою грою краще ставити в чемпіонаті України - хай там тренується...
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29.10.2020 14:04 Відповісти
При Реброві команда двічі вигравала чемпіонат України і непогано в єврокубках грала... А склад команди - це до Суркіса, він ж розпродавав Ярмоленка з Велозу, а не Ребров!
Ребров, власне, і посварився з Суркісом саме через те, що вимагав купити нових гравців на заміну проданим, а Суркіс сказав, що "дєнєг нєт, но ви дєржитєсь"... Після того Реброву не продовжили контракт з Динамо!

А свою майстерність Ребров уже показав з Ференцварошом, який є командою рівня Ворскли!
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29.10.2020 09:04 Відповісти
никакой им тренер не поможет .если команда состоит на 90% из кривоногих и безмозглых -уровень 1-й лиги ...
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29.10.2020 08:32 Відповісти
діду треба ще було на поле за тих баранів бігати Ліга чемпіонів: "Динамо" на виїзді на останніх хвилинах втрачає перемогу над угорським "Ференцварошем" - Цензор.НЕТ 9403
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29.10.2020 08:33 Відповісти
9 українців у стартовому складі що ти ще хочеш?
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29.10.2020 08:34 Відповісти
Просто Ребров, как бывший динамовец, знает как правильно построить игру против этого самого Динамо.
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29.10.2020 09:54 Відповісти
Первый тайм неплохо, а второй тайм - как Хацкевич опять тренер. Отсутствие конструктива, без замен до последнего... Чисто тренерский провал.. Узнаю старое доброе Динамо.... Ліга чемпіонів: "Динамо" на виїзді на останніх хвилинах втрачає перемогу над угорським "Ференцварошем" - Цензор.НЕТ 9205
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29.10.2020 00:03 Відповісти
мені теж здалось що Луческу хвилин на 5-7 запізднився із замінами..це його помилка
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29.10.2020 00:08 Відповісти
не треба матюкатись-запізнився.
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29.10.2020 00:23 Відповісти
саме запізднився Ліга чемпіонів: "Динамо" на виїзді на останніх хвилинах втрачає перемогу над угорським "Ференцварошем" - Цензор.НЕТ 7396
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29.10.2020 00:27 Відповісти
Циган якогось дива на 89 хвилині випустив румуна, який через 20 секунд привіз нам гол (не втримав лінію офсайду). Такі легіонери і даром не треба.
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29.10.2020 00:52 Відповісти
Кому непотрібні?
Будулеску якраз він був потрібен, навіть сам за ним в Бухарест літав. Там - видать, шкурний інтерес на трансферних відкатах...
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29.10.2020 01:27 Відповісти
вам на діда молоритися треба що вивів гівно команду в ЛЧ Ліга чемпіонів: "Динамо" на виїзді на останніх хвилинах втрачає перемогу над угорським "Ференцварошем" - Цензор.НЕТ 7100
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29.10.2020 08:41 Відповісти
молитися Ліга чемпіонів: "Динамо" на виїзді на останніх хвилинах втрачає перемогу над угорським "Ференцварошем" - Цензор.НЕТ 3505
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29.10.2020 08:41 Відповісти
Давайте скажемо чесно, нам повезло з жеребом у відборі... Випав би який-небудь Аякс, як кілька років тому, фіг би куди вийшли!
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29.10.2020 13:20 Відповісти
другий тайм просрали гравці
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29.10.2020 08:43 Відповісти
Ліга чемпіонів: "Динамо" на виїзді на останніх хвилинах втрачає перемогу над угорським "Ференцварошем" - Цензор.НЕТ 2301 У мене трансляція глючила.

Що там Сидорчук награв на червону картку ?
От, чорт !
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29.10.2020 00:04 Відповісти
У середені поля зіграв жорстко і, помилившись у боротьбі наступив супернику на ногу))
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29.10.2020 00:11 Відповісти
2 желтые .
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29.10.2020 00:12 Відповісти
Ніколи не розумів футбольних фанів...
Будь чоловіком: надінь боксерські рукавички, вийди на ринг та набий одне одному пику!

Навіщо ж голос садить?
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29.10.2020 00:06 Відповісти
Люди ходять на футбол за емоціями та їхніми виплесками, психологічна зарядка і розрядка .
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29.10.2020 00:27 Відповісти
Що було на умі в цих піжонів у другому таймі?!! Так бездарно просрати гру, пілять!!! Ліга чемпіонів: "Динамо" на виїзді на останніх хвилинах втрачає перемогу над угорським "Ференцварошем" - Цензор.НЕТ 8216
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29.10.2020 00:07 Відповісти
походу карма никуда не ушла ялозили тот мяч назад к вратарю потом опять назад и на фоне шахты инвалиды
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29.10.2020 00:08 Відповісти
Та шахта вчора теж ледь відскочила - дві перекладини було, ще купа моментів у Інтера... Ну і повезло, що чистий пеналь у ворота шахти не поставили!
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29.10.2020 00:11 Відповісти
Вчора була нічия як перемога, а сьогодні як ганебна поразка.
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29.10.2020 00:29 Відповісти
В Динамо постійно провалюється середня лінія. З такою грою Динамо не зможе вийти в плей-офф ліги чемпіонів, але лігу Європи це динамо може дотягнути до 1/8. Команди з Угорщини явно не хапають зірок з неба, але Динамо і їх не може задавити....
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29.10.2020 00:08 Відповісти
з такою грою будуть змагатися за 3 місце,якщо пощастить яка там 1/8 хіба що дуже з жеребом пощастить.
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29.10.2020 08:44 Відповісти
Так і після жеребкування було ясно, що 3 місце - наша стеля...
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29.10.2020 09:27 Відповісти
На фоне шахтера конечно позорно смотрится
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29.10.2020 00:09 Відповісти
Ганебна гра для "Динамо", а Ребров молодець, мені чомусь здається що "Динамо" ніколи при суркісах не заграє по справжньому.
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29.10.2020 00:21 Відповісти
Ну якраз при Реброві Динамо непогано грало...
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29.10.2020 00:24 Відповісти
склади порівняй
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29.10.2020 08:45 Відповісти
Так заодно можна і склади Ференцвароша та Динамо порівняти...
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29.10.2020 14:07 Відповісти
Это визитная карточка динамо, слить все на последних минутах
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29.10.2020 00:52 Відповісти
Та добре, що не програли.
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29.10.2020 07:08 Відповісти
во втором тайме сыграли дыряво..
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29.10.2020 08:29 Відповісти
Отраженный удар на последних секундах вообще спас от позора.. Етить колотить.. А как хорошо все начиналось до перерыва.. в общем большая ж...А
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29.10.2020 11:50 Відповісти
 
 