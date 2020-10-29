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13-річному Антону Березіну необхідна операція за кордоном після лікування раку четвертої стадії

Новини Цензор.НЕТ Суспільство

13-річному Антону Березіну необхідна операція за кордоном після лікування раку четвертої стадії

13-річному Антону Березіну з Києва необхідна операція за кордоном після лікування раку четвертої стадії.

Про це Цензор.НЕТ повідомила його мати Анастасія Ковальчук.

"Два роки його лікували в Інституті ортопедії. Весь цей час ставили діагноз некроз. Син не ходив. А через два роки лікарі зрозуміли, що це не некроз. Біопсія показала, що в нього вже два роки рак. На сьогодні вже остання, четверта, стадія - уражено кістковий мозок. Він пройшов шість блоків високодозової хіміотеапії. Дуже великий ризик рецидиву в перші пів року. Кістка в нього не відновилася.

Операцію з відновлення кістки потрібно робити за кордоном. Вона коротша за іншу кінцівку, і син не ходить усі ці два роки. На це потрібно 30 тисяч євро. Також потрібна підтримуюча реабілітація в онкологів і ортопедів. Я зверталася в благодійні фонди, але там просять офіційний висновок українських лікарів про те, що вони не можуть лікувати його в Україні. Але і офіційної відмови не дають, і не обіцяють толком нічого. Та й після того, як нам два роки лікували не той діагноз, довівши рак до четвертої стадії, я хочу, щоб дитину лікували за кордоном", - розповіла вона.

Документи, що підтверджують діагноз, є в розпорядженні редакції.

Охочі допомогти цій родині можуть переказати кошти:

Картка Приватбанку (Ковальчук Анастасія Юріївна):

4149 4393 1444 9194

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+3
Мене зараз затюкають, але я просто реаліст.
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29.10.2020 11:56
+3
Покажіть це Поломойському і подібним йому. Нехай учаться допомагати людям.
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29.10.2020 11:59
+3
Рак 4 степени нигде в мире не лечат
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29.10.2020 12:59
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Четверта стадія?- Може не варто продовжувати страждання дитини?
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29.10.2020 11:56 Відповісти
Мене зараз затюкають, але я просто реаліст.
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29.10.2020 11:56 Відповісти
не доведи, у тебя родные заболеют, особенно ребенок, тогда и принимай такие решения, посмотрел бы! это я тебе говоря, как человек который похоронил близкого человека из-за этой болезни
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29.10.2020 16:23 Відповісти
Ти сам сказав- поховав.
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29.10.2020 16:27 Відповісти
Покажіть це Поломойському і подібним йому. Нехай учаться допомагати людям.
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29.10.2020 11:59 Відповісти
+ Одужуй, сонечко.
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29.10.2020 12:51 Відповісти
Рак 4 степени нигде в мире не лечат
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29.10.2020 12:59 Відповісти
лечат то везде, но в основном не вылечивают
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29.10.2020 13:40 Відповісти
Все зависит от типа заболевания... Лечат и 4-ю...
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29.10.2020 15:14 Відповісти
Нет, не лечат. Знаю по личному опыту. У жены была 3, потом 4 стадия, лечилась у нас, потом в Германии, все семейные деньги там остались, долги остались. Обещания были - вылечим обязательно. Все напрасно, ушла моя родная в страшных муках, вся в трубках, с отказавшими органами. Пишу и плачу. Ничего не поможет, можете оттянуть на 1 - 2 года, потом - конец. Аминь
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26.01.2021 12:03 Відповісти
Зеля не хочет помочь?
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29.10.2020 15:15 Відповісти
 
 