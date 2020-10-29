Ліквідовано схему незаконного ввезення в країну текстилю на 140 млн грн, - СБУ про обшуки на ринку "7-й кілометр". ФОТО
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Служба безпеки України викрила і блокувала масштабну схему імпорту в нашу країну текстильної продукції на сотні мільйонів гривень.
Про це Цензор.НЕТ повідомили в пресцентрі СБУ.
У повідомленні зазначається: "Оперативники спецслужби встановили, що керівництво одного із металургійних заводів організувало оборудку зі штучного створення податкового кредиту, який після відшкодування державою переводили в готівку через фіктивні фірми. Разом з тим посадовці у податкових системах протиправно змінювали номенклатуру продукції, проводячи так звану "скрутку товару".
У результаті металургійний завод на "папері" виготовляв текстильну продукцію, яку нібито реалізовував низці комерційних структур. Насправді ділки ввозили текстиль контрабандою та реалізовували в Україні за готівку, в тому числі на відомому одеському ринку. За попередніми оцінками, збитки держави від цієї схеми становлять майже 140 мільйонів гривень.
Правоохоронці провели слідчі дії у трьох регіонах, які санкціоновані судом, відповідно до вимог чинного законодавства України. Натомість ділки, у супротив законним вимогам та діям оперативно-слідчої групи, блокували проїзди автотранспортом, провокували на застосування сили та бойових і спеціальних засобів.
У ході обшуків вилучено оригінали документації, чорнові записи, комп’ютерну техніку та інші докази, які підтверджують протиправну діяльність фігурантів.
Триває досудове слідство".
Операція проводилась Головним управлінням контррозвідувального захисту інтересів держави у сфері економічної безпеки СБУ спільно зі слідчими Офісу великих платників податків ДФС України під процесуальним керівництвом Офісу Генерального прокурора.
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Мужчина попытался произвести самосожжение, а его друзья, соотечественники и представители других национальных общин заблокировали бойцов спецназа СБУ «Альфа», которые изымали ткани. Правоохранителям, впрочем, удалось прорваться. Попутно они избили несколько человек. «Приехало пять-шесть групп главка ГФС при поддержке СБУ, начали проводить обыски. У них на руках имеется две ухвалы на два адреса, и ищут они китайский тюль, - говорит адвокат пострадавших Владимир Фасий. - При этом изымали они по шести-семи адресам. Забирали ткани, парфюмерию, все, что видели. Заехали на «Седьмой километр» по беспределу. Склады, магазины ломали без понятых, описи и протокола, в машины грузили и людей били. Люди им говорят: «Давайте законно все сделаем, вот есть понятые, давайте протокол». Их никто не слушал».
Вы видно знаете адрес ?
И через границу товар не проходил.