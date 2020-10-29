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У Раді скасували рішення про позбавлення акредитації низки ЗМІ і вибачилися перед журналістами

Новини Цензор.НЕТ Політика України Суспільство

У Раді скасували рішення про позбавлення акредитації низки ЗМІ і вибачилися перед журналістами

У Верховній Раді скасували ухвалене раніше рішення про позбавлення акредитації деяких ЗМІ.

Як передає Цензор.НЕТ, про це у фейсбуці повідомила керівниця пресслужби Апарату Верховної Ради Ірина Кармелюк.

"Шановні колеги журналісти! Попереднє рішення про припинення акредитації скасовано. Вибачте за таке рішення", - зазначила вона.

Як відомо, 28 жовтня стало відомо, що низці журналістів скасували акредитацію в парламенті.

Також читайте: Журналістам "Слідство.Інфо" відновлять акредитацію, - глава пресслужби апарату ВР Кармелюк

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+24
В pестоpане:
- Официант, счет!
- Пожалуйста!
- А это что такое?
- Где?
- Вот тут. Написано в конце: «Чашка кофе - 12,
Получилось - 50, итого - 300.
Что значит - «получилось»?
- Ну… Значит, не получилось…
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29.10.2020 01:35
+21
Ну правильно, когда народ увидел, что наши гавно-депутатики пишут и читают в своих смартфончиках в рабочее время, за которое им платит налогоплатильщик, , и которые они из шаловливых ручек не выпускают, так слегка удивился ( ох...уел, точнее говоря ). Естественно виноваты журналисты, кто же ещё, не депутаты же В Раде отменили решение о лишении аккредитации ряда СМИ и извинились перед журналистами - Цензор.НЕТ 3700
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29.10.2020 01:00
+16
Земрази что ни день то дно пробивают, даже при януковоще было спокойнее.
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29.10.2020 06:36
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Ну правильно, когда народ увидел, что наши гавно-депутатики пишут и читают в своих смартфончиках в рабочее время, за которое им платит налогоплатильщик, , и которые они из шаловливых ручек не выпускают, так слегка удивился ( ох...уел, точнее говоря ). Естественно виноваты журналисты, кто же ещё, не депутаты же В Раде отменили решение о лишении аккредитации ряда СМИ и извинились перед журналистами - Цензор.НЕТ 3700
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29.10.2020 01:00 Відповісти
Ага. Хтось про анальні табу пише, інший спілкується із загадковою "Яной **********" (у перервах поправляючи члін у кишені)...
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29.10.2020 02:47 Відповісти
шуфрича в бочку с ЗЕЛЕНКОЙ !!!!!!!!
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29.10.2020 12:58 Відповісти
Журналисты делают президентов..
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29.10.2020 01:11 Відповісти
Количество поучаствовать в опросе 3% президента оказалось настолько мало, что у З%ленского пришли к выводу, что публиковать данные о числе участников опроса не будут.

https://fakeoff.org/freak-show/3lenskiy-otkazalsya-ot-idei-publikovat-dannye-o-kolichestve-uchastnikov-ego-oprosa
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29.10.2020 01:21 Відповісти
З них станеться, напишуть що взяло участь 300%.
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29.10.2020 07:17 Відповісти
тим паче що результати вже намалювали ще до "історичного опросу від преЗЕ" )))
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29.10.2020 08:47 Відповісти
В pестоpане:
- Официант, счет!
- Пожалуйста!
- А это что такое?
- Где?
- Вот тут. Написано в конце: «Чашка кофе - 12,
Получилось - 50, итого - 300.
Что значит - «получилось»?
- Ну… Значит, не получилось…
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29.10.2020 01:35 Відповісти
Зегниды , как всегда облажались !
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29.10.2020 05:43 Відповісти
О що животворящі п.лі від Меркель роблять....
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29.10.2020 06:20 Відповісти
Земрази что ни день то дно пробивают, даже при януковоще было спокойнее.
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29.10.2020 06:36 Відповісти
Зашквары этой недели, нужно наверное дневник зашкваров вести. Их такое количество что за две недели все вспомнить невозможно.
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29.10.2020 06:40 Відповісти
по зе вже є з самого початку. пошукай порушення зеленським законів.
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29.10.2020 08:17 Відповісти
Они всегда работают так, как писал классик марксизма-ленинизма: "Один шаг вперед два шага назад"
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29.10.2020 07:08 Відповісти
Ну і для чого ж було "дратувати гусей"? І хто давав таку команду? Сумнівно, що це була ініціатива самої прес-служби. Це ж не Пєсков, який по словам Путіна, може молоти що попало.
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29.10.2020 07:15 Відповісти
попьітка не пьітка.
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29.10.2020 08:18 Відповісти
Дмитро "Калинчук" Вовнянко

10 год. ·

Отже протягом буквально двох днів:

- ціну на газ для населення підняли на 35%;

- Конституційний суд скасував закон про незанонне збагачення, відмінив відповідальність за недостовірне Е-декларування і відмінив повноваження Національної агенції з питань запобігання корупції;

- від 19-00 реєстр Е-декларацій заблокований. Вся антикорупційна реформа почата президентом Порошенко - коту під хвіст;

- напали на депутатку фракції "Європейська солідарність" Вікторію Сюмар;

- Окружний адміністративний суд Києва (читайте - суддя Вовк) звільнив директора НАБУ Артема Ситника;

- уряд відмінив обмеження по зарплатнях топ-менеджерам державних підприємств - Мустафа Найєм балдіє;

- голова "Укравтодору" Кубраков заявив що Антикороновірусного фонду, виявляється не існує;

- на велике ДОбудівництво Зеленського віддали 62 мільйони грн коштів призначених для лікування онкохворих:

- уряд відмінив обмеження на захмарні зарплатні для членів наглядових рад державних корпорацій - балдіє Сірожа Лещенко;

- виданню "Слідство.інфо" комітет з боротьюи зі свободою слова Шуфрича скасівав акредитацію у Верховній раді;

- випустили з під варти одного з фігурантів згвалтування в Кагарлику;

- на Фейсбутці сталася масова атака скаргами на профилі і сторінки блогерів - прибічників "Європейської солідарності". Явна організована робота кількох ботоферм;

- нардеп-служка Гетьманцев заявив що наше надзавдання "наздогнати Росію чи Білорусь". Про що там просторікували противники Порошенка у 2018-му році?

І головне. Не горизонті не помітно жодного актиВІЗського мурла, з тих сотень і тисяч, які за Порошенка обов'язково влаштували б протестні перфоманси за будь-що з переліченого. Очевидно, їх нема тому, що їм не заплатили. Все "народне невдоволення Порошенком" з попередніх років - це були платні перфоманси на замовлення Москви, українських оліграхів і політичних противників Порошенка.

Будь ласка - запам'ятайте це. Ця влада - не вічна. Колись їй доведеться відповісти на багато запитань.

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2 коментарі

7 поширень
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29.10.2020 07:17 Відповісти
Працюють обранці народні, пра-цю-ють!
Вранці приймають рішення, в вечері його ж відміняють.
Біг на місці...
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29.10.2020 07:45 Відповісти
Корреспондентов шария будут таки пускать в ВР!
Радуйся ботва. У Раді скасували рішення про позбавлення акредитації низки ЗМІ і вибачилися перед журналістами - Цензор.НЕТ 2890 У Раді скасували рішення про позбавлення акредитації низки ЗМІ і вибачилися перед журналістами - Цензор.НЕТ 2890 У Раді скасували рішення про позбавлення акредитації низки ЗМІ і вибачилися перед журналістами - Цензор.НЕТ 2890
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29.10.2020 07:54 Відповісти
и что ? Пусть снимают и всем показывают .Это только на пользу Украине .Иначе там где закрыто , там всегда будет вонять .
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29.10.2020 08:03 Відповісти
и если не называть и тем более не наказывать таких инициаторов , попытки закрыть рот СМИ будут продолжаться . И в один прекрасный день это сработает . А выводить на чистую воду таких подонков нужно всегда . чтоб последующие знали чем это для них закончится и подобные мысли чтоб даже не приходили в их продажные головы . К тому же за подобные инициативы должны быть всегда наказания .
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29.10.2020 08:06 Відповісти
Зегниды ничем не лучше шария ! Факт .
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29.10.2020 08:31 Відповісти
У вас союзники ещё остались? У Раді скасували рішення про позбавлення акредитації низки ЗМІ і вибачилися перед журналістами - Цензор.НЕТ 7793
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29.10.2020 08:40 Відповісти
а они ничем не лучше ни Порошенко . ни Януковича , Кучмы или Кравчука . Ющенко тоже туда же .
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29.10.2020 09:02 Відповісти
Ну-ну...
Послушаем, что вы запоёте, когда они напишут что-нибудь про петю и Ко. У Раді скасували рішення про позбавлення акредитації низки ЗМІ і вибачилися перед журналістами - Цензор.НЕТ 4308
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29.10.2020 08:39 Відповісти
да мне глубоко плевать , что на Петю , что на Вову , что на Витек , что на тебя .Мне за державу обидно (ц)
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29.10.2020 09:00 Відповісти
Нужно расследовать кто был инициатором такого решения и кто за это голосовал в комитете . Украинцы должны знать своих " героев " в лицо .
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29.10.2020 08:02 Відповісти
Лячно паскудам стало.
На жаль, решту ляпів цих бовдурів так легко не виправити.
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29.10.2020 08:02 Відповісти
Спочатку робимо, а потім думаємо що зробили. Метод роботи Секти Недоумків.
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29.10.2020 08:11 Відповісти
навпаки, роблять з умом. ну не получилось сей раз, спробують ще раз. не недооцінюй ворога.
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29.10.2020 08:21 Відповісти
Кто знает, а какие СМИ интересно? Если медведчуковские Ньюсванозикообразные то и хрен бы с ними. Там ничего смотреть невозможно из-за открытой агитации на сотрудничество с "братским" агрессором.
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29.10.2020 09:05 Відповісти
Журналисты у нас вторая древнейшая профессия. У Раді скасували рішення про позбавлення акредитації низки ЗМІ і вибачилися перед журналістами - Цензор.НЕТ 3636
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29.10.2020 09:09 Відповісти
О Всесвіте!!!
Як терпить таких паскуд народ, мабуть народу немає, смерди лише залишились 73%!!!
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29.10.2020 09:11 Відповісти
А ще стільки тих смердів, голосують за "опзж" -- уму не постижимо...
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29.10.2020 09:18 Відповісти
Nice try У Раді скасували рішення про позбавлення акредитації низки ЗМІ і вибачилися перед журналістами - Цензор.НЕТ 6144
І так блаЗЄнські в усьому
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29.10.2020 09:41 Відповісти
Почему не уволен тот кто принял и огласил такое * предварительное * решение ? Ворон ворону глаз не выклюет...Всегда так было , есть и будет..
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29.10.2020 10:07 Відповісти
 
 