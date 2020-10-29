УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
13908 відвідувачів онлайн
Новини ПодіїСуспільство
4 739 22
археолог (74) золото (147) Нідерланди (1115) Кулеба Дмитро (3170)

Після зміни судді сподіваємося на об'єктивний розгляд справи, - Кулеба про суд у справі "скіфського золота" в Нідерландах

Новини Цензор.НЕТ Події Суспільство

Після зміни судді сподіваємося на об'єктивний розгляд справи, - Кулеба про суд у справі

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба назвав "важливою перемогою" рішення Апеляційного суду Амстердама про відвід судді у справі про скіфське золото та зазначив, що Україна розраховує на об'єктивний розгляд справи.

Як передає Цензор.НЕТ, про це Кулеба написав в твітері.

"Важлива перемога в справі скіфського золота. Сьогодні апеляційний суд Амстердама задовольнив клопотання України про відвід одного із суддів, в неупередженості якого були сумніви. Україна в подальшому захищатиме свої інтереси, розраховує на об'єктивний розгляд і торжество справедливості", - написав Кулеба.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Апеляційний суд Амстердама задовольнив позов України про відвід судді у справі про "скіфське золото"

Нагадаємо, окружний суд Амстердама 14 грудня 2016 року ухвалив рішення, що колекція "скіфського золота" з кримських музеїв, яка виставлялася в музеї Аллард Пірсона, має бути повернена в Україну, а не в окупований Росією Крим. У березні 2019 року почався новий виток справи - в Апеляційному суді Амстердама.

16 липня 2019 року Апеляційний суд ухвалив попереднє рішення і запросив у України й окупантів додаткову інформацію щодо спору.

Предметом спору є колекція з 565 музейних предметів, наданих Центральним музеєм Тавриди, Керченським історико-культурним заповідником, Національним заповідником "Херсонес Таврійський" та Бахчисарайським історико-культурним заповідником, які були привезені для експонування в музеї Аллард Пірсона 6 лютого 2014 року в рамках виставки "Крим - золотий острів у Чорному морі". Після окупації Криму Росією нідерландська сторона відмовилася повертати експонати кримським музеям, мотивуючи відмову тим, що брала їх від України.

Читайте також: Рішення щодо "скіфського золота" суд може ухвалювати до півроку, - Мін'юст

Міністерство культури РФ наполягає на передачі колекції "скіфського золота" у власність Росії. Міністерство закордонних справ Королівства Нідерланди підтвердило визнання всіх експонатів виставки державною власністю України.

Дія контракту, який давав право на тимчасове зберігання колекції музею Аллард Пірсона, минув 13 червня 2014 року, після чого, згідно із законом, ці культурні цінності вважаються незаконно вивезеними з України і підлягають поверненню.

Автор: Наталя Джума
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Топ коментарі
+4
Пусть ещё в Нидерландах полежат. Там надёжнее.
показати весь коментар
29.10.2020 04:08
+4
Кандидат у мери Києва Пальчевський є громадянином РФ.

После смены судьи надеемся на объективное рассмотрение дела, - Кулеба о суде в деле "скифского золота" в Нидерландах - Цензор.НЕТ 5204
показати весь коментар
29.10.2020 06:02
+3
"Отнимите у народа историю, и через поколение он превратится в толпу, а через два-три - в послушное стадо свиней, которым можно управлять...". (Йозеф Геббельс).
показати весь коментар
29.10.2020 06:48
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Пусть ещё в Нидерландах полежат. Там надёжнее.
показати весь коментар
29.10.2020 04:08 Відповісти
рано или поздно один хрен кацапам отдадут ..
показати весь коментар
29.10.2020 07:23 Відповісти
крестись когда кажется . лапоть .
показати весь коментар
29.10.2020 07:19 Відповісти
Кулеба эффективно работает во главе МИД: человек на своём месте.
показати весь коментар
29.10.2020 05:19 Відповісти
Грабят, блин, награбленное, нашим не дают поживиться. Обнаглели вконец. Н е п о р я д о к!
показати весь коментар
29.10.2020 05:26 Відповісти
Кандидат у мери Києва Пальчевський є громадянином РФ.

После смены судьи надеемся на объективное рассмотрение дела, - Кулеба о суде в деле "скифского золота" в Нидерландах - Цензор.НЕТ 5204
показати весь коментар
29.10.2020 06:02 Відповісти
Так і залишився кандидатом.
показати весь коментар
29.10.2020 07:52 Відповісти
вы со своим КС разберитесь
Там вор на воре и вором погоняет
и они решают судьбу борьбы с коррупцией ...
показати весь коментар
29.10.2020 06:46 Відповісти
"Отнимите у народа историю, и через поколение он превратится в толпу, а через два-три - в послушное стадо свиней, которым можно управлять...". (Йозеф Геббельс).
показати весь коментар
29.10.2020 06:48 Відповісти
Або просто вимкнути інтернет.
показати весь коментар
29.10.2020 07:27 Відповісти
Ну, тоді треба повикидать ножі - можна порізаться, не користуваться вогнем - можна обпектися, і не плавать, бо можна втопиться... Інтернет - такий самий "інструмент", яким треба вміть користуваться...
показати весь коментар
29.10.2020 07:47 Відповісти
Не самому собі вимкнути.
показати весь коментар
29.10.2020 07:59 Відповісти
А кому? І хто буде вирішувать - кому виключать, а кому - ні?... Ти даси гарантію, що цим будуть на благо людей користуваться? Уже пробували "виключать"... При СРСР... "Железной рукой загоним человечество к счастью!...". Людей за кордон не випускали, перетворивши країну на суцільну зону (8 червня 1934 року - Указ ЦИК, про введення смертної кари за спроби покинуть країну). Півкраїни в тюрми і концтабори загнали... "Глушилки" ставили... До чого це привело, знаєш... Чи, може, Стругацьких нагадать? З їх "Палаючим островом"?...Вже краще навчить мізками користуваться... Це хоч і довше і затратніше, однак надійніше...
показати весь коментар
29.10.2020 09:22 Відповісти
Аби забрати історію на сьогодні треба просто вимкнути інтернет - ось що я сказав.
А вас невідомо куди понесло.
показати весь коментар
29.10.2020 10:52 Відповісти
Ясно... Хтось не здатен правильно сформулювать свою думку і викласти її у вигляді коментаря, а винен опонент... "Паздравляю вас абасрамшись...".
А щодо Інтернет і історії - так я історію не по Інтернет вивчав, а по книжках... Інтернетом я користуюсь лише як "довідковою бібліотекою", бо знаю, ЩО і ЯК спитать і отримать відповідь... Базові ж знання - в голові...
показати весь коментар
29.10.2020 11:06 Відповісти
Я завжди пишу коменти на два рівні- ви обрали свій.
І ще- я вам не опонував, розвинув вашу ж думку до сьогоденних реалій.
показати весь коментар
29.10.2020 17:11 Відповісти
Це із серії: "Гусь свинье не товарищ..."?...
Тоді я полетів... Рохкай далі...
показати весь коментар
29.10.2020 17:58 Відповісти
После смены судьи надеемся на объективное рассмотрение дела, - Кулеба о суде в деле "скифского золота" в Нидерландах - Цензор.НЕТ 2234 После смены судьи надеемся на объективное рассмотрение дела, - Кулеба о суде в деле "скифского золота" в Нидерландах - Цензор.НЕТ 3502
показати весь коментар
29.10.2020 07:11 Відповісти
С 2014 года года лежат ? На счётчик голладцев посадить надо
показати весь коментар
29.10.2020 07:58 Відповісти
Очень не хотят расставаться с украинским золотом, так и тянут время годами. Подлецы!
показати весь коментар
29.10.2020 08:59 Відповісти
На счётчике по факту Украина, там за хранение приличные суммы капают
показати весь коментар
29.10.2020 09:50 Відповісти
 
 