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У світі нові рекорди щодо COVID-19: за добу захворіли понад пів мільйона осіб, померли - 7,1 тис.

Новини Цензор.НЕТ Суспільство За кордоном

У світі нові рекорди щодо COVID-19: за добу захворіли понад пів мільйона осіб, померли - 7,1 тис.

Станом на ранок 29 жовтня у світі зареєстрували 504 419 нових випадків захворювання на коронавірусну хворобу COVID-19. Померли за добу - 7104 особи.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це свідчать дані на Worldometers.

Згідно з даними центру, у світі зафіксовано 44 774 763 випадки інфікування, з них 504 419 тільки за минулу добу.

Від ускладнень, викликаних вірусом, померли вже 1 179 225 осіб, з них 7104 за минулу добу.

У світі нові рекорди щодо COVID-19: за добу захворіли понад пів мільйона осіб, померли - 7,1 тис. 01

Успішно подолали хворобу і вилікувалися 32,7 млн ​​осіб.

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У п'ятірці світових лідерів за кількістю заражень COVID-19 - США, Індія, Бразилія, Росія і Франція. Україна розташовується на 22-му місце світового рейтингу і на 7-му в Європі.

У світі нові рекорди щодо COVID-19: за добу захворіли понад пів мільйона осіб, померли - 7,1 тис. 02

Автор: Наталя Джума
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В мире новые рекорды по COVID-19: за сутки заболели более полумиллиона человек, умерли - 7,1 тыс. - Цензор.НЕТ 8617 В мире новые рекорды по COVID-19: за сутки заболели более полумиллиона человек, умерли - 7,1 тыс. - Цензор.НЕТ 4595
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29.10.2020 07:15 Відповісти
"То тарелками пугают- дескать, подлые, летают..." (С)
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29.10.2020 07:32 Відповісти
упоротих дурантинофілів типу Юрія Ана і "Лариси" на Цензорі все менше.. У світі нові рекорди щодо COVID-19: за добу захворіли понад пів мільйона осіб, померли - 7,1 тис. - Цензор.НЕТ 9482

ДЕ КРИКИ -це все світова змова продавців масок !?
ДЕ крики -це майже грип ?!
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29.10.2020 07:33 Відповісти
Поєдатєль зябліков теж зник і не швидко вернеться. Якщо повернеться взагалі.
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29.10.2020 07:39 Відповісти
Сумно. Цензор потрохи вироджується. Залишаються лише іплани на кшталт тебе
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29.10.2020 11:14 Відповісти
о теории происков фармацевтической мафии. Снова пойдем дальше и начнем уточнять параметры этой теории конкретными вопросами. О мафии какой страны идет речь конкретно? Или какие именно препараты конкретно втюхиваются? Такая теория особенно интересна в том плане, что в различных странах имеются собственные протоколы борьбы с КОВИД и в тех же США с ним борются по нескольким различным схемам с разными наборами препаратов, а в мире - тем более.
То есть, такой фактор может работать в какой-то отдельной стране, где такое возможно в принципе, но не в десятках же стран одновременно! Например, из последних данных, полученных по нашим собственным каналам, можно говорить о том, что уже сейчас в Украине острый дефицит препаратов, разжижающих кровь. Причем, основную их часть производит наше предприятие.
Человек, получавший лечение от КОВИД, искал препарат по всей Украине и получил почтой из Харькова, хотя и сам он живет в Киеве, и завод, производящий это средство - тоже расположен в Киеве. В общем, как только начинаешь задавать простые вопросы, в рамках подобных теорий, на том они и заканчиваются. Впрочем, мы больше не станем возвращаться именно к этой теме ибо каждый может иметь свое мнение и верить во что угодно.https://defence-line.org/2020/10/pandemiya-obstanovka-chast-4/
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29.10.2020 12:14 Відповісти
именно сейчас показатели смертности пошли вверх, а это - более серьезное явление, поскольку теперь медицина точно знает, с чем борется и какие наиболее эффективные методы лечения, дают возможность избежать летального исхода. То есть, сейчас смертность растет не на растерянности медиков, как это было в самом начале, а по причине того, что медицина бессильна сломить эту тенденцию, при всей ее сегодняшней осведомленности и оснащенности.
Даже здесь, в комментариях, нам не раз приходилось читать комментарии о том, что ситуация искусственно разогнана и на самом деле, ее острота лежит больше в области пиара, чем действительно представляет опасность. Обычно мы не обращаем внимание на такие оценки, но вот нам рассказали случай в одной из клиник Черниговской области, который заставил нас не то, что ответить, на такие подачи, а взять, да и продлить их дальше и посмотреть, что получится на выходе.
Случай же был такой. В стационар доставили учительницу в очень тяжелом состоянии. На вопрос о том, почему она так затянула обращение к врачам, если уже все симптомы не просто были налицо, а их просто нельзя было не видеть, она ответила, что не верила в опасность КОВИД и полагала, что переболеет им как гриппом. В общем, нам достоверно не известно, как там дело закончилось, погребением или кремацией, но уверенность учительнице в фековости всей этой эпопеи, она унесла с собой. У світі нові рекорди щодо COVID-19: за добу захворіли понад пів мільйона осіб, померли - 7,1 тис. - Цензор.НЕТ 2483
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29.10.2020 12:15 Відповісти
упоротих дурантинофілів типу Юрія Ана і "Лариси" на Цензорі все менше.

Afanasiy

Сумно. Цензор потрохи вироджується. Залишаються лише іплани на кшталт тебеАЛЕ ЩЕ Є. У світі нові рекорди щодо COVID-19: за добу захворіли понад пів мільйона осіб, померли - 7,1 тис. - Цензор.НЕТ 9714
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29.10.2020 12:16 Відповісти
 
 