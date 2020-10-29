Пожежі на Житомирщині: 12 постраждалих сімей отримали матдопомогу в розмірі 300 тис. грн

12 сімей, які постраждали внаслідок лісових пожеж в Овруцькому районі Житомирської області, отримали матеріальну допомогу в розмірі 300 тис. гривень.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це повідомив голова Житомирської обласної державної адміністрації Віталій Бунечко.

"Нарешті, всі 12 сімей, які постраждали в результаті лісових пожеж на Овруччині, в повному обсязі отримали матеріальну допомогу в розмірі 300 000 гривен. Завдяки підтримці з боку прем'єр-міністра України і оперативного узгодження всіх необхідних документів Мінекономіки і Мінфіном ми поставили крапку в цій історії", - повідомив Бунечко.

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Як повідомлялося раніше, Кабмін виділив 11,2 млн грн для придбання житла постраждалим у пожежах на Житомирщині ще на початку травня поточного року.

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