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Пожежі на Житомирщині: 12 постраждалих сімей отримали матдопомогу в розмірі 300 тис. грн

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Пожежі на Житомирщині: 12 постраждалих сімей отримали матдопомогу в розмірі 300 тис. грн

12 сімей, які постраждали внаслідок лісових пожеж в Овруцькому районі Житомирської області, отримали матеріальну допомогу в розмірі 300 тис. гривень.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це повідомив голова Житомирської обласної державної адміністрації Віталій Бунечко.

"Нарешті, всі 12 сімей, які постраждали в результаті лісових пожеж на Овруччині, в повному обсязі отримали матеріальну допомогу в розмірі 300 000 гривен. Завдяки підтримці з боку прем'єр-міністра України і оперативного узгодження всіх необхідних документів Мінекономіки і Мінфіном ми поставили крапку в цій історії", - повідомив Бунечко.

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Як повідомлялося раніше, Кабмін виділив 11,2 млн грн для придбання житла постраждалим у пожежах на Житомирщині ще на початку травня поточного року.

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Автор: Наталя Джума
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300 тысяч ??? щедро
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29.10.2020 08:34 Відповісти
постраждалі мають отримати каркасні будинки від держави та 300 к на облаштування !!!
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29.10.2020 08:52 Відповісти
 
 