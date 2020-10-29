Українського воїна поранено внаслідок прицільного вогню найманців РФ поблизу Новгородського. За добу - 4 обстріли, - штаб

За минулу добу збройні формування Російської Федерації чотири рази порушили режим припинення вогню.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресцентр ОС у Facebook.

За даними штабу, у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" неподалік Водяного противник відкривав вогонь зі стрілецької зброї. Ще два факти порушення режиму припинення вогню зафіксовано у передмісті Авдіївки, де у вечірній час ворог застосовував міномети калібру 82 міліметри та гранатомети різних систем.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" противник застосував 82-міліметрові міномети, гранатомети різних систем та прицільний вогонь зі стрілецької зброї поблизу Новгородського, в результаті чого один військовослужбовець Об’єднаних сил зазнав кульового наскрізного поранення в руку.

"Воїну надали домедичну допомогу та доправили до лікувального закладу. Стан здоров’я військовослужбовця задовільний. Його життю нічого не загрожує. Про зухвалі дії російсько-окупаційних військ негайно було повідомлено представників ОБСЄ через Спільний центр з контролю та координації питань припинення вогню та стабілізації лінії розмежування сторін" , - йдеться в повідомленні.

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Також повідомляється, що від початку поточної доби, 29 жовтня, по всій лінії розмежування спостерігається тиша. Порушень досягнутих мирних домовленостей не зафіксовано.

"Підрозділи Збройних Сил України та інших складових сил оборони продовжують виконувати завдання за призначенням", - додали в пресцентрі ОС.