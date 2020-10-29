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обстріл (21057) поранення (2658) Донбас (21733)

Українського воїна поранено внаслідок прицільного вогню найманців РФ поблизу Новгородського. За добу - 4 обстріли, - штаб

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Українського воїна поранено внаслідок прицільного вогню найманців РФ поблизу Новгородського. За добу - 4 обстріли, - штаб

За минулу добу збройні формування Російської Федерації чотири рази порушили режим припинення вогню.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресцентр ОС у Facebook.

За даними штабу, у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" неподалік Водяного противник відкривав вогонь зі стрілецької зброї. Ще два факти порушення режиму припинення вогню зафіксовано у передмісті Авдіївки, де у вечірній час ворог застосовував міномети калібру 82 міліметри та гранатомети різних систем.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" противник застосував 82-міліметрові міномети, гранатомети різних систем та прицільний вогонь зі стрілецької зброї поблизу Новгородського, в результаті чого один військовослужбовець Об’єднаних сил зазнав кульового наскрізного поранення в руку.

"Воїну надали домедичну допомогу та доправили до лікувального закладу. Стан здоров’я військовослужбовця задовільний. Його життю нічого не загрожує. Про зухвалі дії російсько-окупаційних військ негайно було повідомлено представників ОБСЄ через Спільний центр з контролю та координації питань припинення вогню та стабілізації лінії розмежування сторін" , - йдеться в повідомленні.

Також читайте: Найманці РФ відкривали провокаційний вогонь зі стрілецької зброї біля Водяного, - пресцентр ОС

Також повідомляється, що від початку поточної доби, 29 жовтня, по всій лінії розмежування спостерігається тиша. Порушень досягнутих мирних домовленостей не зафіксовано.

"Підрозділи Збройних Сил України та інших складових сил оборони продовжують виконувати завдання за призначенням", - додали в пресцентрі ОС.

Українського воїна поранено внаслідок прицільного вогню найманців РФ поблизу Новгородського. За добу - 4 обстріли, - штаб 01

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+30
Зебіли, шо за чмо ви обали?
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29.10.2020 08:06
+29
Ну что ВСЁ?!.........может хватит играть «в мир»/«тишина уже.....»😡

Раненному выздоровления.........
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29.10.2020 08:04
+25
это случайное ранение! обстрел был не прицельным! просто наш воин стоял там, где не нужно!
========
Правда, НЕЛОХ?
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29.10.2020 08:12
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Воину скорейшего выздоровления ! Жаль , что это не один из «слуг « калмойЗебенского» съездивших туда , где уже 90 дней «не стреляют «!
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29.10.2020 08:22 Відповісти
Так был зашквар - какой-то Леонов высрал шо таки да, обстрелы были, потом обосрался и потер постики. но добрые люди помнят все.
Итак - если обстрелы были даже на позиции Леонова, то понятно шо там и погибшие были, за 90 дней то.
А позиций - дофига. Зеля настолько тупой шо не вникает в то шо ему высрали на бамашке.
г*споди, такого позора даже для Украины - "овэрдох...ера" то
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29.10.2020 08:30 Відповісти
Молитва за православных россиян.
Господи Вседержитель!
«Доколе, Владыка Святый и Истинный, не судишь и не мстишь живущим на земле за кровь нашу?» (Апокалипсис 6:10).
Излей ярость гнева Своего на военных Сергея Шойгу, сбивших пассажирский борт.
Как установила Комиссия по расследованию причин гибели в Украине пассажирского самолета рейса «MH-17» авиакомпании «Malaysia Airlines», летевшего рейсом из Амстердама в Куала-Лумпур, «Боинг» сбили не донецкие коногоны, а российский расчет 53-й Курской бригады ПВО российской армии, который нелегально пересек границу и прибыл на территорию украинского Донбасса из российского города Курска. При крушении самолета погибло 298 человек, среди них - 80 детей.
Посети жезлом железным россиян, которые радуются ежедневной гибели украинских военных, мирного населения Донбаса, пленению в международных водах Черного моря 24-х украинских моряков и обстрелам донецкой фильтровальной станции, чтобы лишить дончан питьевой воды. Вспомни безумные решения нечестивого Правительства этой православной раковой опухоли, отдавшего распоряжение давить гусеницами бульдозеров венгерских гусей,польские яблоки и голландский сыр «Пармезан» и накажи голодом губителей продуктов питания.
Порази язвой, ходящей во мраке Президента России, о котором фрау Меркель сказала: «он потерял связь с реальностью и живет в другом мире» и «поставь над ним нечестивого, и диавол да станет одесную его» (Псалом 108:6).
Не оставь без наказания депутатов Совета Федерации, которые единогласно одобрили силовой захват украинского Крыма, бомбежки Мариуполя, Дебальцево, уничтожение химическим оружием госпиталей и мирных гумконвоев в Сирии.
Обрати лицо Свое и посети справедливым судом православных Гундяева, которые поддерживает военную агрессию Российской Федерации по отношению к мирным странам и посылают головорезов из ЧВК «Вагнера» уничтожать фосфорными бомбами жителей сирийских городов.
Просим Тебя, Владыко, Боже, сотворивший небо и землю и море и все, что в них, обрушить экономику и финансовую систему недоимперии, наводнившей весь мир автоматами «Калашникова, чтобы она не могла производить оружие и торговать им.
Взыщи, Господи, с российских, бурятских, тувинских военных и с членов их семей всю кровь человеческую, пролитую ими в Чечне, в Молдове, в Грузии, в Крыму, на Донбассе и в Сирии. «Да будут дни его кратки» (Псалом 108:8).
Потомство их да будут сиротами, а жены вдовами.
Да будут скитаться дети российских оккупантов, и просить хлеба из развалин своих жилищ, уничтоженных наводнениями, землетрясениями и пожарами.
Да не будет сострадающих им, да не будет милующих сирот их.
Да будет потомство их на погибель, и да изгладится имя их в следующем роде!
Услышь нас, Боже, Спаситель наш и внемли гласу моления христиан Украины. Аминь!
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29.10.2020 10:35 Відповісти
Ну что ВСЁ?!.........может хватит играть «в мир»/«тишина уже.....»😡

Раненному выздоровления.........
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29.10.2020 08:04 Відповісти
Кстати (если я, из прочитанного, правильно поняла) «ответки» не было........
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29.10.2020 08:18 Відповісти
естественно - не было...
приказ "перестать стрелять, вести разведку и убрать даже БПЛА" никто не отменял
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29.10.2020 08:31 Відповісти
Так ото ж........
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29.10.2020 08:33 Відповісти
А я чотири рази перечитав "ПРІЦЕЛЬНОГО!!! огня". Думав - приверзлося. Тобто прогрес вже є. Може за рік-два і відповідь нацей вогонь теж буде.
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29.10.2020 08:41 Відповісти
Неприцільний прицільний вогонь.
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29.10.2020 08:05 Відповісти
Сам виноват, плохо прятался...
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29.10.2020 15:17 Відповісти
Зебіли, шо за чмо ви обали?
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29.10.2020 08:06 Відповісти
Воно не чмо! Воно - Генераліссімус!
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29.10.2020 08:13 Відповісти
Обвинять несознательных людей - это несколько странно.

Дружище, если Пе несдябный выиграть у клоуна, то из него гетьман, как из Зе пуля.
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29.10.2020 08:14 Відповісти
Коли в країні 73% ідійотів, то що ти хочеш?
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29.10.2020 08:23 Відповісти
"― Послушай, Пэско, я не хочу тебя разочаровывать, но я здесь совсем по другим причинам.
― Да, да, да. Я верю Вам, сэр. Ну так как насчет перевода?.
Эта задание ставит под угрозу мои шансы на повышение. А мне осталось вот столько, вот столько до следующей звездочки.
― Забудь про это. Думаешь, ты единственный, кто неловко себя чувствует на этой лодке?
Ты думаешь, это командование, о котором я мечтал всю свою жизнь? Мы вместе вляпались в это дерьмо, мистер.
И ты со своим повышением в руках этих самых полных мудаков...
Включая того, который перед тобой. Я ответил на все вопросы?
― Да, сэр.
― Вольно."

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29.10.2020 08:31 Відповісти
інколи, мені здається...що ми повинні були пережити ще й оце, щоб зпівставити, а деяким і дорікнути їх несвідомим вибором галабародька... одне печалить - дуже важкими наслідками може стати це "затміння" розуму 73% і "абинеПорох" для України і для тих жеж йолопів... бо інші попереджали про таке (як об стіну горох)... а їх (нас тобто) і досі не чують... а самі скаженіють від нелицеприємних фактів і щоденних зашкварів зелебоба і його примітивного шобла
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29.10.2020 08:38 Відповісти
Схоже, що серед "дякувальників" 100% ідіотів.
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29.10.2020 08:44 Відповісти
Начальнику ГШ настучать по лицу.... Неприцельно.... Искренне....
Может, турецкие ролики посмотрит?
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29.10.2020 08:08 Відповісти
это случайное ранение! обстрел был не прицельным! просто наш воин стоял там, где не нужно!
========
Правда, НЕЛОХ?
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29.10.2020 08:12 Відповісти
Зегниды слуги ***** и позор хомчаку отдающему честь иуде -членограю !
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29.10.2020 08:26 Відповісти
Кстати, бросай с "иудой" разговорчики.
Ибо без "иуды", христоедство бы просто загнило. Как и любая байка без "Спосителя и "предателя""
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29.10.2020 08:32 Відповісти
оно и сивочолому честь отдавало ))
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29.10.2020 09:40 Відповісти
Ну так те в тире, стреляют себе, а мишени не отвечают, это самое большое достижение говно командующего
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29.10.2020 08:13 Відповісти
Украинский воин получил ранение в результате прицельного огня наемников РФ вблизи Новгородского, а ЗЕкомандование - премию за неоткрытие ответного огня.
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29.10.2020 08:18 Відповісти
"Состояние здоровья военнослужащего удовлетворительное. Его жизни ничего не угрожает. О дерзких действиях Российско-оккупационных войск немедленно было сообщено представителей ОБСЕ" - другими словами ну ранили ничего страшного все ок жить будет а об этом мы пожаловались ОБСЕ какие они дерзкие, пративные, негодные - твари зеленые сколько такое может продолжатся? Зебил ну не закончиш ты войну до 8 декабря на наших условиях а на их тебе повесят не успееш и до Ростова добежать
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29.10.2020 08:18 Відповісти
Українського воїна поранено внаслідок прицільного вогню найманців РФ поблизу Новгородського. За добу - 4 обстріли, - штаб - Цензор.НЕТ 9298
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29.10.2020 08:18 Відповісти
Воїн попав під неприцільний вогонь. Однозначно його оштрафувати за зрив перемир'я.
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29.10.2020 08:23 Відповісти
Він щей відстрілювався???77
Ого, тоді трибунал!!!1(дзвонить в ОБСЄ)
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29.10.2020 08:33 Відповісти
Туда бы надо поселить все семейство жидозеленских.
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29.10.2020 08:25 Відповісти
блин! я сбился...это уже какой день прекращения огня в перемирное-перемирие ???
как бы уточнить у преЗЕдента???? он зарубки на косяке ставит....или... косяки и так... айкосит
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29.10.2020 08:29 Відповісти
Вы читал новость шо оно высрало? За 90 мол - только к сожалению 1 погибший солдат....
Я уже и не знаю - в норм. стране эту хрень бы.... ээээ.... для начала - не избрали бы..... Українського воїна поранено внаслідок прицільного вогню найманців РФ поблизу Новгородського. За добу - 4 обстріли, - штаб - Цензор.НЕТ 3196 (на 4 крайних выборов не ходил - просто чтобы не наблевать в урну от отвращения то)
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29.10.2020 08:35 Відповісти
ну может это уже конец перемирия?? и разрешат ребятам стрелять первыми по оборзевшим сепарам...
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29.10.2020 08:34 Відповісти
не надейтесь
главнокакбыкомандующий обещаль до нового года закончить эту "неприятность" с той стороной...
поэтому "ответки" наказуемы...
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29.10.2020 08:42 Відповісти
А зачем?
Пусть сепарам включат по рации казочки Деда Панаса, может они спать пойдут.(а потом "третья сила" их вырежет на позициях Українського воїна поранено внаслідок прицільного вогню найманців РФ поблизу Новгородського. За добу - 4 обстріли, - штаб - Цензор.НЕТ 781 )
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29.10.2020 08:55 Відповісти
До Нового года ничего не поменяется- все ждут выборов в США,по-другому не будет,а дальше как оно будет можно только предполагать-ждёмс Українського воїна поранено внаслідок прицільного вогню найманців РФ поблизу Новгородського. За добу - 4 обстріли, - штаб - Цензор.НЕТ 9831
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29.10.2020 09:27 Відповісти
Повідомили про зухвалі дії...Молодці? А квітами ви їх жорстоко не обдаровували? Зебілам сподобається...
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29.10.2020 08:36 Відповісти
ЗЕзідент з хомчаком і тараном повідомлять наріду та світові, що в цілому перемир'я збребігається. Терористи ж не постраждали. Можна відводити війська та будувати вільну економічну зону.
Швидкого одужання нашому захиснику.
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29.10.2020 09:04 Відповісти
Перемирие хоть в каденцию барыги, хоть в каденцию шмаркли это период, когда погибают исключительно воины Украины. Самое интересное, что о них не просит вражеская сторона. Мы сами идём на такое пинальти в наши ворота.
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29.10.2020 09:10 Відповісти
А ты понимаешь, чем перемирие Порошенко принципиально отличалось от перемирий Клоуна?
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29.10.2020 09:24 Відповісти
12.10.20 Зеленский - "75 дней перемирия на Донбассе - это наша победа". Пабедитель хренов. Уклонист, лжец и предатель...
Українського воїна поранено внаслідок прицільного вогню найманців РФ поблизу Новгородського. За добу - 4 обстріли, - штаб - Цензор.НЕТ 701
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29.10.2020 09:22 Відповісти
в СН не знают про обстрелы на фронте по тому что они просыпаются после Велюра часов в 10-12, а эти новости обычно в 7-8 утра.
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29.10.2020 09:33 Відповісти
уже и прицельное перемирие
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29.10.2020 09:34 Відповісти
Це чергове "досягнення", якщо навіть після "прицільного вогня" відповіді не було. Наступним логічним кроком буде виїзд на позицію кацапських танчиків і розстріл прямою наводкою "не поддающихся на провокации" воїнів ЗСУ.
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29.10.2020 09:36 Відповісти
Прицельного огня т.е. снайпер ?
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29.10.2020 09:38 Відповісти
не попали - не прицільний.
попали - прицільний.
отакі нині критерії.
розстрілюють, немов в тирі.
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29.10.2020 09:43 Відповісти
война за независимость превращается в бесконечное заполнение отчетности, кто, сколько и с какой дерзостью, главное, чтобы все поля были правильно заполнены..., а на той стороне в это время минируют территорию, роют окопы, строят укрепления, подвозят вооружения, а мы заполняем формуляры... четко соблюдаем и строго выполняем, а также гладим форму и подшиваем документацию...., шел 7-ой год войны...
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29.10.2020 09:50 Відповісти
Серж Марко вчора писав за мінімум двох поранених і шквальні обстріли...
Вогонь у відповідь було заборонено...
Таке, пляць перемірря.
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29.10.2020 10:30 Відповісти
какой настрой у воинов,когда не дают защищать свою землю?!......
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29.10.2020 11:08 Відповісти
вьіб....дки
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29.10.2020 11:09 Відповісти
Жалко бойца. Но обсуждать подобные эпизоды не имеет смысла. Перемирия не было ни одного дня. Оно по факту превратилось в запрет украинским военным стрелять в строну противника и даже давать ответный огонь. При этом " та сторона" за свои ежедневные нарушения ( а это еще и воздушная разведка, строительство фортификационных сооружений, минирование) не несет совершенно ни какой ответственности. ( вероятно число пострадавших бойцов с нашей стороны и уменьшилось, но получается что носа из окопа не высунь.. а вдруг опять " провокация". Что что но моральное состояние армии это все убивает по хлеще пуль, мин и снарядов.
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29.10.2020 11:18 Відповісти
Гебнявые перешли черту, запретив парням даже отстреливаться. Чтоб слова этого зеленого подонка, что очутился не по своей воле на посту нашего президента, выглядели бы достаточно правдоподобно. Чтоб оно, смогло снова проблеять где-то, что все, что оно подсмотрело у глазах убийцы Путина, можна выдать за мир на Донбассе!
Какой же ублюдок, это человекообразное существо, Зеленский!
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29.10.2020 11:35 Відповісти
А наш дегенерат и предатель ПЕРД-ЗЕдент и говнокомандующий уверяет о мире на Донбасе,
падло.
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29.10.2020 12:22 Відповісти
Пожаловались ОБСЕ это очень мощная ответка врагу.Так держать.
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29.10.2020 12:50 Відповісти
Alex Noyt (Oleksandr Maliuchenko)

29 Октября 10:33 1

0
Окупанти вночі здійснили безперешкодний обстріл з мінометів позицій ЗСУ, вогонь у відповідь було заборонено

Внаслідок нічного артнальоту на позиції ЗСУ під Новгородським було поранено бійці ЗСУ. Ворог активно та відкрито використовував міномети та автоматичні гранатомети. Офіційно розповідають про одного легкопораненого, насправді відомо про двох важкопоранених.
Serg Marco
Предварительно у нас два тяжелых раненых. Кто то говорит что минометы, кто то говорит что там разное херячило.
Может слон-фм, но в паре мест подтвердили. Будем ждать официальных данных.
Камеры сейчас пишут нехилое зарево от обстрелов.
К слову это уже третий огневой налет за эти пару дней, когда стрелковка, воги и минометы на вышибном херячат наши позиции. Ответа на эти действия противника нет, ответка запрещена. Сепары все больше наглеют и все больше обстреливают наши позиции "стремясь к миру".
Не знаю что там напишет штаб ООС про "адекватну відповідь", просто знайте что ее не было.
Операція об'єднаних сил / Joint Forces Operation
Ранкове зведення щодо ситуації в районі проведення операції Об'єднаних сил станом на 7.30 29 жовтня 2020 року
Слава Україні!
Упродовж минулої доби збройні формування Російської Федерації чотири рази порушили режим припинення вогню.
Так, у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Схід» неподалік Водяного противник відкривав вогонь зі стрілецької зброї. Ще два факти порушення режиму припинення вогню зафіксовано у передмісті Авдіївки, де у вечірній час ворог застосовував міномети калібру 82 міліметри та гранатомети різних систем.
У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" противник застосував 82-міліметрові міномети, гранатомети різних систем та прицільний вогонь зі стрілецької зброї поблизу Новгородського, в результаті чого один військовослужбовець Об'єднаних сил отримав кульове наскрізне поранення в руку. Воїну надали домедичну допомогу та доправили до лікувального закладу. Стан здоров'я військовослужбовця задовільний. Його життю нічого не загрожує. Про зухвалі дії російсько-окупаційних військ негайно було повідомлено представників ОБСЄ через Спільний центр з контролю та координації питань припинення вогню та стабілізації лінії розмежування сторін.
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29.10.2020 12:55 Відповісти
И это все еще называется "припинення вогню"?
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29.10.2020 14:31 Відповісти
Похоже кацапы посмотрев на результаты выборов решили,что у зажопы есть все шансы выиграть досрочные выборы в парламент, а значит зеленую соплю можно уже сливать и перестать играться в "перемирие".
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29.10.2020 15:07 Відповісти
 
 