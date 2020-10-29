Обмеження абортів у Польщі: Дуда виступив за доопрацювання норм і заявив, що готовий до компромісу
Новини Цензор.НЕТ За кордоном
Президент Польщі висловив думку, що рішення Конституційного трибуналу у справі про обмеження абортів треба підкоригувати.
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ", про це Анджей Дуда заявив в інтерв'ю телеканалу Polsat News.
"Попри все я сподіваюся, що Конституційний трибунал дасть час, аби це положення можна було допрацювати",- сказав Дуда, зауваживши, що він особисто виступає проти абортів у разі невиліковної вади плоду.
Дуда зазначив, що готовий долучитися до роботи над компромісним рішенням, яке дозволить вгамувати занепокоєння в суспільстві.
Своєю чергою перша леді Польщі Агата Корнхаузер-Дуда заявила, що сумнівається у тому, чи кожна жінка зважиться народити невиліковно хвору дитину.
Раніше донька президента, його радниця на громадських засадах Кінга Дуда у відкритому листі підкреслила, що вона не згодна з рішенням про обмеження абортів і закликала законодавців якомога швидше знайти компроміс.
Як повідомлялося, по всій Польщі тривають багатотисячні протести проти рішення Конституційного трибуналу про обмеження абортів.
Судді КТ 22 жовтня визнали, що аборт у разі патології плоду порушує конституційний принцип захисту життя, що пов'язаний з положенням про гідність людини. Таким чином, це положення у законі "Про планування сім’ї, захист людського плоду й умови можливого переривання вагітності" від 1993 року суперечить конституції.
Це рішення обурило багатьох поляків, які на знак протесту вийшли на вулиці.
Польське законодавство у питаннях абортів і так було одним з найконсервативніших в Європі. А відтепер вагітність у Польщі можна переривати тільки у разі загрози життю жінки, або якщо вона завагітніла внаслідок зґвалтування чи інцесту.
Будь ласка, зачекайте...
Их тело - их дело. Я не понимаю - 400 или скока там мужиков, запрещают кому-то делать что-то.
Плюс ублюдки в рясах или как там это платье у них называется то.
Сами ходят как извините, п.дерасты, но диктуют кому-то шото.
А падчерица(я х.з. кто это) что сказала?
Был "стрим" у Вольнова - так он смачно проехался по этому вопросу, ну и по Исламу тоже. И ведь правда - сх..ера ли какие-то ублюдки запрещают самке, ну, по Дарвину, пользоваться своим теллом то? Попы в Польше - ого как влияние имеют.
Но поп - неспособен быть носителем, так что на месте жёппщин Польши я бы их нагнул(прям на ыкотостас)
Мракобесы тупые.
В 40 мільйонній Україні влада сцить у вічі народу, а народ сидить по хатах.
Так переможемо.
В нас ситуація зовсім інша. В нас при владі якраз ліво-ліберальне кодло, яке жахається будь-яких націонал-консервативних цінностей. ЗМІ (теж лівацькі) всіляко ******** націонал-консервативні сили. Крім того, людство взагалі побудоване так, що покидьки й негідники дуже згуртовані й рішучі, в той час як нормальні люди терплячі й закликають до компромісів.
Похоже, экономика на исходе, а новых вливаний не предвидится.
Посему, поцелуй меня в дупу!
Ну, в таком случае, Гитлер вполне законно ввел войска в польщу.
Точно, как и разные сраные нексты
Польша за свои иезуитские поступки была неоднократно наказана.
Думаю, не в последний раз.
https://www.youtube.com/watch?v=6Ejga4kJUts
послушаем еще раз - но это про Рашку, ибо для Днобасса только семки и пиво, кстати, надо бы, не было но хочу
Медики в Украине, Литве, Беаруси уде в предвкушении на заработках от абортов полячек.
Одна махровая депутатка распиналась в сейме,что -"перестала видеть на улицах детей с синдромами! Их просто нерожденными уничтожают! Это бесчеловечно" и тд.
Пусть за рождение ребенка платят, как в германии, а не раздают карты поляка взрослым людям - будет меньше абортов.
Дискримінація, панове.
- свобода слова для лівих, праві повинні мовчати;
- боротьба за гендерну рівність - тільки для жінок, чоловіків дискримінувати можна;
- боротьба з расизмом - тільки для чорних (навіть чорний - злочинець, як той, якого вбив поліцейський у США), білих бити можна з расистських міркувань;
- право розпоряджатися своїм тілом - тільки для матері, у дитини права на своє тіло немає
І т.д. і т.п.