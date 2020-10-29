Обмеження абортів у Польщі: Дуда виступив за доопрацювання норм і заявив, що готовий до компромісу

Президент Польщі висловив думку, що рішення Конституційного трибуналу у справі про обмеження абортів треба підкоригувати.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ", про це Анджей Дуда заявив в інтерв'ю телеканалу Polsat News.

"Попри все я сподіваюся, що Конституційний трибунал дасть час, аби це положення можна було допрацювати",- сказав Дуда, зауваживши, що він особисто виступає проти абортів у разі невиліковної вади плоду.

Дуда зазначив, що готовий долучитися до роботи над компромісним рішенням, яке дозволить вгамувати занепокоєння в суспільстві.

Своєю чергою перша леді Польщі Агата Корнхаузер-Дуда заявила, що сумнівається у тому, чи кожна жінка зважиться народити невиліковно хвору дитину.

Раніше донька президента, його радниця на громадських засадах Кінга Дуда у відкритому листі підкреслила, що вона не згодна з рішенням про обмеження абортів і закликала законодавців якомога швидше знайти компроміс.

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Як повідомлялося, по всій Польщі тривають багатотисячні протести проти рішення Конституційного трибуналу про обмеження абортів.

Судді КТ 22 жовтня визнали, що аборт у разі патології плоду порушує конституційний принцип захисту життя, що пов'язаний з положенням про гідність людини. Таким чином, це положення у законі "Про планування сім’ї, захист людського плоду й умови можливого переривання вагітності" від 1993 року суперечить конституції.

Це рішення обурило багатьох поляків, які на знак протесту вийшли на вулиці.

Польське законодавство у питаннях абортів і так було одним з найконсервативніших в Європі. А відтепер вагітність у Польщі можна переривати тільки у разі загрози життю жінки, або якщо вона завагітніла внаслідок зґвалтування чи інцесту.