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Новини Політика України Місцеві вибори-2020
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ТВК оголосила результати виборів у Бахмуті: Рева всьоме став мером, до міськради пройшли чотири партії

Новини Цензор.НЕТ Політика України

ТВК оголосила результати виборів у Бахмуті: Рева всьоме став мером, до міськради пройшли чотири партії

У Бахмуті, що в Донецькій області, міським головою всьоме став чинний мер Олексій Рева.

У Бахмуті Донецької області міська територіальна виборча комісія оголосила результати місцевих виборів у Бахмутській об'єднаній територіальній громаді, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Суспільне".

Міським головою тут усьоме став чинний мер Олексій Рева, за якого проголосували 77,99% виборців. До міської ради пройшли чотири партії.

"У нас була загальна кількість виборців, включених до списків, це 59 655. Проголосували 24 349 осіб. Найбільшу кількість голосів набрав Рева Олексій Олександрович - 18 734, це 77,99%", - каже заступниця голови Бахмутської міської територіальної виборчої комісії Тетяна Гавжеєва.

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Вона додає, що партія "Порядок" бере 15 мандатів, ОПЗЖ - 11 мандатів, "Слуга народу" - 9 мандатів і "Опоблок" - 3 мандати.

За словами Тетяни Гавжеєвої, другого туру виборів на посаду міського голови в Бахмуті не буде.

Нагадаємо, за крісло мера боролися 9 кандидатів.

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+12
ТВК оголосила результати виборів у Бахмуті: Рева всьоме став мером, до міськради пройшли чотири партії - Цензор.НЕТ 6223
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29.10.2020 08:35
+6
Тепер Бахмуту було б добре поставити самим собі запитання, чому вони не живуть так, як у Львові, чи хоча б як у Дрогобичі Львівської області. А відповідь на поверхні - результати виборів. Хто за у кого голосує, так і живе. Базмут і далі залишатиметься просто трасовим містом.
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29.10.2020 08:38
+4
От, от, виглядає. Насправді так було задумано з самого початку. ТВК оголосила результати виборів у Бахмуті: Рева всьоме став мером, до міськради пройшли чотири партії - Цензор.НЕТ 6478
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29.10.2020 08:39
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як ті результати можуть появитися, уже всі побачили по Борщагівці. 7 на 5 буде 35. Борщагівского пійманого на гарячому мера жаба давить.
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29.10.2020 08:26 Відповісти
ТВК оголосила результати виборів у Бахмуті: Рева всьоме став мером, до міськради пройшли чотири партії - Цензор.НЕТ 6223
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29.10.2020 08:35 Відповісти
От, от, виглядає. Насправді так було задумано з самого початку. ТВК оголосила результати виборів у Бахмуті: Рева всьоме став мером, до міськради пройшли чотири партії - Цензор.НЕТ 6478
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29.10.2020 08:39 Відповісти
Наценка и маржа - «две большие разницы»

долгая зима и короткое лето

Ры́нок - совокупность процессов и процедур, обеспечивающих обмен между покупателями (потребителями) и продавцами (поставщиками)
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29.10.2020 08:55 Відповісти
Тепер Бахмуту було б добре поставити самим собі запитання, чому вони не живуть так, як у Львові, чи хоча б як у Дрогобичі Львівської області. А відповідь на поверхні - результати виборів. Хто за у кого голосує, так і живе. Базмут і далі залишатиметься просто трасовим містом.
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29.10.2020 08:38 Відповісти
А как они живут? Что в Дрогобьіче такого необьічного?
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29.10.2020 09:28 Відповісти
До того часу, як туди прийшли ЗСУ та принесли гроші(ЗП військових, що там же і витрачають), це було захолусне, обідране містечко, яке за 1.5 години можна впоперек перейти пішки.
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29.10.2020 09:46 Відповісти
Чет я не понял - ЗСУ зробили його "не обідраним" та скоротили відстань - тепер його за годину можна пройти пішки? Чи навпаки за три?
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29.10.2020 09:58 Відповісти
А Дрогобич за скільки часу впоперек пішки можна пройти? Там є військові чи нема?
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29.10.2020 10:02 Відповісти
А ты хотя бы по гуглкарте посмотри на Дрогобыч ,может быть,поймешь сам.
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29.10.2020 11:11 Відповісти
Сопля, не поти бьі тебе нах?
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29.10.2020 11:13 Відповісти
Тот мер живёт на улице, которую местные называют ,,улица отца, сына и святого духа". Это потому что там его особняк, его сына и церковь. Мер взяточник, но зато требователен к фирмам которых нанимает, так что в городе работа видна.
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29.10.2020 08:41 Відповісти
партия "Порядок" - це хто/що?
Щодо решти, то колаборанти, кловани, сепари. Чомусь не дивно.
Дивно буде, якщо Бахмут розквітне.з таким то керівництвом.
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29.10.2020 08:48 Відповісти
Даааа, судя по % набранными пророссийской мерзотой, не поумнел мой Бахмут на на сотую долю процента.
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29.10.2020 09:11 Відповісти
Я могу на 90% предсказать результаты выборов(ну, если их там провести)на той стороне ТВК оголосила результати виборів у Бахмуті: Рева всьоме став мером, до міськради пройшли чотири партії - Цензор.НЕТ 5968
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29.10.2020 09:14 Відповісти
ТВК оголосила результати виборів у Бахмуті: Рева всьоме став мером, до міськради пройшли чотири партії - Цензор.НЕТ 4162
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29.10.2020 09:19 Відповісти
людям нравится, что все стабильно, что все вопросы можно "порешать" с понятными людьми, что есть внятная такса, что есть "царь", который берет на себя ответственность за хорошие деньги, конечно....., что всегда можно пойти на поклон к царю батюшке и он поможет решить проблемы за определенную плату..., да он казнокрад и коррупционер, но зато наш, свой..., вот оно рабское счастье...
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29.10.2020 09:21 Відповісти
Проходимец у власти, да еще казнокрад и корупционер счастья в жизни не добавит.
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30.10.2020 12:08 Відповісти
Донбасяне не исправимы.
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29.10.2020 09:22 Відповісти
Теперь Мер, это пожизненная должность?)
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29.10.2020 09:35 Відповісти
Не, надо просто смотреть кто у него в конкурентах на вьіборах бьіл. Скорее всего никого - там поле зачищено + админресурс плюс пофигизм самих жителей с их вопросом " а за кого голосовать?"(поле зачищено).
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29.10.2020 09:50 Відповісти
Сумно дуже за земляків, розуму не додалось. Все ії тягне до прихильників раші. Треба позбавляти таких права голосу. Вони не вважають Бахмут Україною, вони хочуть до путіна. Позбавити громадянства та за порєбрик до їх "братів" у донецьк або луганськ, позбавити пенсій та соціальних виплат. Отож мерзото... Ще не нажерлись руського мира, мерзото....
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29.10.2020 09:39 Відповісти
децентрализация превратила мэров в феодалов, а овцам какая разница.
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29.10.2020 10:47 Відповісти
Резервация продолжает плавать в говне... им так нравиться.
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29.10.2020 11:12 Відповісти
 
 