ТВК оголосила результати виборів у Бахмуті: Рева всьоме став мером, до міськради пройшли чотири партії
Новини Цензор.НЕТ Політика України
У Бахмуті, що в Донецькій області, міським головою всьоме став чинний мер Олексій Рева.
У Бахмуті Донецької області міська територіальна виборча комісія оголосила результати місцевих виборів у Бахмутській об'єднаній територіальній громаді, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Суспільне".
Міським головою тут усьоме став чинний мер Олексій Рева, за якого проголосували 77,99% виборців. До міської ради пройшли чотири партії.
"У нас була загальна кількість виборців, включених до списків, це 59 655. Проголосували 24 349 осіб. Найбільшу кількість голосів набрав Рева Олексій Олександрович - 18 734, це 77,99%", - каже заступниця голови Бахмутської міської територіальної виборчої комісії Тетяна Гавжеєва.
Вона додає, що партія "Порядок" бере 15 мандатів, ОПЗЖ - 11 мандатів, "Слуга народу" - 9 мандатів і "Опоблок" - 3 мандати.
За словами Тетяни Гавжеєвої, другого туру виборів на посаду міського голови в Бахмуті не буде.
Нагадаємо, за крісло мера боролися 9 кандидатів.
Будь ласка, зачекайте...
долгая зима и короткое лето
Ры́нок - совокупность процессов и процедур, обеспечивающих обмен между покупателями (потребителями) и продавцами (поставщиками)
Щодо решти, то колаборанти, кловани, сепари. Чомусь не дивно.
Дивно буде, якщо Бахмут розквітне.з таким то керівництвом.