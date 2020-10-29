ТВК оголосила результати виборів у Бахмуті: Рева всьоме став мером, до міськради пройшли чотири партії

У Бахмуті, що в Донецькій області, міським головою всьоме став чинний мер Олексій Рева.

У Бахмуті Донецької області міська територіальна виборча комісія оголосила результати місцевих виборів у Бахмутській об'єднаній територіальній громаді, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Суспільне".

Міським головою тут усьоме став чинний мер Олексій Рева, за якого проголосували 77,99% виборців. До міської ради пройшли чотири партії.

"У нас була загальна кількість виборців, включених до списків, це 59 655. Проголосували 24 349 осіб. Найбільшу кількість голосів набрав Рева Олексій Олександрович - 18 734, це 77,99%", - каже заступниця голови Бахмутської міської територіальної виборчої комісії Тетяна Гавжеєва.

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Вона додає, що партія "Порядок" бере 15 мандатів, ОПЗЖ - 11 мандатів, "Слуга народу" - 9 мандатів і "Опоблок" - 3 мандати.

За словами Тетяни Гавжеєвої, другого туру виборів на посаду міського голови в Бахмуті не буде.

Нагадаємо, за крісло мера боролися 9 кандидатів.